18 теплых историй с родительских собраний, где всегда найдется место шутке и маленьким радостям

Родительское собрание заканчивается, взрослые встают из-за маленьких парт и спешат домой, где их ждет главный вопрос: «Ну что там про меня сказали?» И отвечать на него почти всегда хочется с улыбкой. Ведь за каждой запиской, неожиданной репликой и маленькой школьной победой стоит простая родительская любовь.

А какие истории с родительских собраний до сих пор вспоминают в вашей семье?