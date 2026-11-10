6 подарков для дедушки и папы, которые они точно пустят в дело, а не отложат в шкаф

Знаете эту вечную мужскую классику: на улице ливень стеной, а папа или дедушка всё равно собирается на дачу или в гараж в старой полинявшей ветровке, которая промокает за первые две минуты? На любые уговоры переждать непогоду дома ответ всегда один: «Да там просто моросит!» Хорошая легкая ветровка из мембраны с глубоким регулируемым капюшоном быстро решает этот вопрос. Она наглухо закрывает от ветра, не пропускает влагу и при этом нормально дышит. А в глубокие карманы (выбирайте такие) без проблем влезут связка ключей от дачной калитки, телефон и пара рабочих мелочей. Вещь из разряда тех, что не пылятся на вешалке, а надеваются на каждую вылазку из дома с ранней весны до заморозков.