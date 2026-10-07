В 90-е тётя решила отправить нам посылку из Баку - положила какие-то вещи для ребёнка, продукты и где-то ей удалось достать две бутылки Зубровки. Никакая посылка к нам не пришла.
А когда я родилась в 1969 году, то мой отец, получавший в то время второе высшее образование в Ленинграде, отправил моей маме посылку с детскими вещами, шоколадными конфетами и бутылкой чёрного рижского бальзама, который ему подарил друг, живший в Латвии. Мама получила эту посылку и решила пригласить соседку на распаковку. Открыв посылку, они обнаружили там свёрток газет и крупный камень вместо вещей и продуктов. Одевшись они быстро пошли на почту, и предъявили претензии работникам почтампта. Заодно там же мама позвонила отцу в общежитие, сообщив о такой неприятности. Отец был очень возмущён и предъявил претензии уже работникам почты в Ленинграде. Узнать где такое произошло, конечно, не удалось. Потом он сам приехал в Баку с вещами для меня и с дефицитными продуктами, правда, Рижского бальзама среди них уже не было.
15 историй о посылках, которые пропитаны запахом почтового отделения и милыми воспоминаниями
С появлением пунктов выдачи заказов получение посылок стало таким будничным, что, кажется, мы стали забывать сколько эмоций нам доставлял поход на почту и распаковка драгоценного груза. Этот ни с чем не сравнимый ансамбль из нот сургуча, древесины, старых газет и гостинцев... Возможно, нам надо вернуть добрую традицию обмениваться посылками по почте, иначе все эти дивные воспоминания вскоре совсем исчезнут.
- Мама прислала посылку с дачи, несколько раз упомянув, что она очень тяжелая. Муж после работы забрал коробку с почты. Внутри были банки с вареньем и медом, а по бокам натыканы какие-то свертки в пакетиках. Вытащили из одного мою детскую косынку. Муж посмеялся, мол, что за старье? У него аж лицо вытянулось, когда я ее развернула, а там целая кучка значков коллекционных. В других пакетах лежали мои старые вещи вперемешку вот с таким раритетом. Мама потом рассказала, что проводила ревизию на балконе и решила мне все это добро отправить. Муж весь вечер, как ребенок, все разбирал, разглядывал, раскладывал по кучкам! Он в детстве коллекционировал только вкладыши от жвачек, а у меня тут добра было столько, что на открытие антикварной лавки хватило бы.
- Когда я училась в школе, мы жили небогато. Иногда родственники присылали посылки из Германии — барахло, которое сами уже не носят. Могли положить еще пакетик конфет. И вот приходит посылка, а там 15-20кг еды: консервы, сладости... Сразу накрыли стол. А на следующий день приехали работники почты, и сообщили, что они перепутали посылки. Пришлось вернуть часть продуктов и забирать нашу вещевую посылку.
В 90-е тётя решила отправить нам посылку из Баку - положила какие-то вещи для ребёнка, продукты и где-то ей удалось достать две бутылки Зубровки. Никакая посылка к нам не пришла.
- Я как-то оставил комментарий под постом одной девушки, которая коллекционирует монеты. Через какое-то время мы с ней списались и она сказала, что ее коллекция разрослась и она готова отдать мне лишние монеты, которые ей самой не нужны. Девушка живет в Находке и шла ко мне почти через всю страну. Когда я получил сверток, то не удержался и открыл его по дороге домой. Оказалось что почти всех этих монет у меня не было: много из Азии, Южной Америки, юбилейные из разных стран... Разбирал и сортировал монеты полночи. Я дико признателен за этот щедрый и очень приятный подарок, этот мальчишеский восторг, ожидание чуда, сюрприза, неизвестного и увлекательного.
"И пошла она из городу Находка. Бредет лесами тёмныма, идет степями широкима, лезет горами высокима.. Ну, по пути в городах концерты давала, с большим успехом…" )))
- Я как-то увидел видос, что всякие стримеры покупают потерянные посылки чужих людей. Некоторые за копейки умудрялись получить приставку или даже новенький телефон. Так вдохновился, что отложил деньги с зарплаты. Нашел конторы, где продают эти посылки, и довольный повез коробки домой. Что же, теперь имею за несколько тысяч колесо для хомяка (которого у меня нет), пластмассовый набор посуды, метровую рамку для фото, детский манеж и набор японских комиксов. И куда теперь этот хлам девать-то.
О, я так на ВБ иногда "скупаюсь", за 15 минут перед сном, потом сижу и думаю, зачем и почему?😂😂😂
- Когда свекровь продавала дом, в котором вырос мой муж, она прислала нам коробку, доверху набитую его рисунками и поделками из начальной школы. Она сохранила абсолютно каждое задание, каждый листок бумаги, на котором он когда-то писал или рисовал. Уже много лет прошло, но до сих пор каждый раз, когда вижу написанное на упаковке ее аккуратным почерком: «С любовью, от мамы», не могу сдержать эмоций.
- Моя бабуля очень не любит, когда внук, по ее мнению, бывает голодным. Поэтому она всегда приходила к родителям и приносила мне что-то из еды. Каждые два-три дня, то пирожки, то суп какой-то, то сладости, то мясо или колбаски. Но не так давно я переехал в другую квартиру, и бабуля сначала переполошилась, но вскоре научилась отправлять посылки почтой! И в первый раз мне пришло примерно 10 килограмм различной еды. Замороженные котлеты, пирожки, вареники, голубцы, банки с вареньем, компотом, огурцами и помидорами... Бабушка всегда остается бабушкой. И ничего с этим не поделать!
Когда я услышала разговор младшего поколения между собой, что надоели родители со своей едой- везут и везут, нам оно сто лет не надо, но обижать их не хочется. Поэтому выбрасываем или раздаем. А ведь это большие труды и деньги! У своих теперь спрашиваю:" Что привезти?" Не хотят, не вожусь с кухней понапрасну
- Кто-то прислал мне по почте бумажник, который я потерял. Все деньги внутри были на месте. Что интересно, к посылке не прилагалось никакой записки, вообще ничего. Просто сверток в обычной упаковке.
Похоже это было в Германии. Немцы - они такие. Как то забыла сумку на спинке кресла в уличном кафе, так немец гнался за мной на велосипеде, чтобы отдать.
- Была на днях в почтовом отделении возле своего дома. Там всегда спокойно, мало людей, но только не в этот раз. Много посетителей пришли даже не за своими посылками, а за зрелищем, которое утроил какой-то мужик. Он решил сам проверить рыбацкую надувную лодку прямо в отделении! Надул ее, разложил, сел и услышал то, как она сдувается! Даже ничего доказывать не пришлось. Все сами все видели. Брак. Возврат.
Только один вопрос: как эти посетители, пришедшие за зрелищем, узнали, что мужик будет надувать лодку именно в это время? Он кинул клич в соцсетях? 😏
- Посылки от бабушки с дедушкой — это отдельный вид искусства. Сегодня забрал с почты 22-килограммовую посылку. Да-да, вам не послышалось! Что там было? Огромная тыква, свекла, капуста, картофель, морковь, лук, чеснок, мед, а еще очень много конфет! А, чуть не забыл: еще бабушкин фирменный тыквенный хлеб. Как же я люблю этих людей! К сожалению, я так много не имею хозяйства, чтобы им такие же огромные посылки отправлять. Я отправил шоколад, сыр вкусный из магазина и наушники, потому что у бабушки сломались.
- Заказываю иногда посылки из Китая. Когда я добавляла в корзину тунец, внутренний голос шептал: «Ты серьезно заказываешь рыбу через китайский маркетплейс?» Но любопытство и смешная цена победили. Посылка пришла на удивление быстро. Упаковка оказалась отличной, но главный восторг случился, когда я открыла банку. Внутри были плотные, сочные цельные кусочки красивого розового цвета. Масла и рассола было ровно столько, сколько нужно, а не полбанки жидкости ради веса. Вкус превзошел все ожидания: нежный, тающий во рту, с естественной сладостью хорошей рыбы.
Заказывать сразу 6 банок консервов неизвестного качества - весьма смело.
- Заказала брендовую сумочку в честь своего дня рождения. Приехал курьер, щупаю посылку, понимаю, что содержимое вообще не походит на сумку, то ли кофта, то ли штаны. Спрашиваю: «А это точно моя посылка?» Курьер ответил, что точно. Забираю, иду распаковывать, понимая, что там далеко не сумка. Открываю и вижу костюмчик розовый. Сижу в полном разочаровании, попутно фотографирую для возврата, замечаю адрес... Курьер перепутал адреса. То есть мне привезли чей-то костюм, который я уже вскрыла. Звоню ему со словами: «А вы точно адреса не перепутали? Привезите, пожалуйста, мою сумочку». Через 10 минут стоял у меня на пороге, протягивая сумку. Я потрогала и поняла, что там сумка и без задней мысли забрала. Иду распаковывать и опять разочарование. Мне прислали другую сумку...
А мне прислали классные две сумочки из Китая. Те, что я и хотела. Ждала пару месяцев, но осталась очень довольна.
- Я работаю в пиццерии и неделю назад на мое имя, прямо на работу, пришла посылка из Италии. Я никогда там не была, друзей за границей у меня нет. Внутри лежали несколько баночек с сушеными пряными травами, вялеными томатами и маслинами. Под ними я нашла написанный от руки рецепт соуса для пиццы. На обороте стояла подпись: «Для лучшего пиццайоло города». Тут я вспомнила, что месяц назад угостила пожилого итальянского туриста, который случайно забрел в наше кафе, перепутав его с другим, где у него была встреча. Я с ним тогда разговорилась, предложила ему кусочек пиццы «Маргарита», которую он очень похвалил, но сказал, что специи не очень выразительные. Видимо, решил прислать мне «те самые» пряности, с которыми можно сделать настоящую пиццу, как в самой Италии.
- Один маленький мальчик забыл у меня на работе свою кепку «История игрушек». Вечером мне позвонил его отец, и попросил отправить кепку с курьером. Я собрал для мальчишки целую посылку по мотивам этого мультика и отправил совершенно бесплатно.
- Я купила у одной женщины из другого города пряжу для вязания и ждала посылку. Когда забрала коробку и разгрузила мотки, то нашла под ними стопку журналов Verena. Это, чтобы вы понимали, как Бурда для швей, только тут все модели вязаные, очень крутые и со схемами. Я до потолка прыгала от радости. Потом списалась с той женщиной, начала ее благодарить, а она сказала, что когда-то очень увлекалась вязанием, а потом забросила и решила журналы приложить просто так в подарок, потому что выбрасывать было жалко.
- Заказала я, значит, посуду себе. Магазин находится в моем городе, но из-за того, что он в другом конце, решила заказать с доставкой. И вот, привезли мне сегодня мою посылку. Открываю эту огромную коробку с посудой, там, конечно же, пенопластовый гранулированный наполнитель, чтоб посуда осталась цела при перевозке. Запускаю руки в коробку, начинаю там рыться и тут меня за руку что-то цап! Я руки быстро вытащила, прижав к себе! В коробке ничего не происходит... Думаю, ну, показалось. Я снова запускаю туда руку, опять ЦАП! Точно не показалось! Взяла лопатку кухонную, начинаю «раскапывать» наполнитель, и обнаруживаю мелкого черного котенка. Ну, деваться некуда, оставила себе, но меня не покидает пара мыслей: как он туда попал? И может это в магазине акция такая была? Типа, закажи набор черной посуды и получи котенка в тон.
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