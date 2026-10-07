15 историй о посылках, которые пропитаны запахом почтового отделения и милыми воспоминаниями

В 90-е тётя решила отправить нам посылку из Баку - положила какие-то вещи для ребёнка, продукты и где-то ей удалось достать две бутылки Зубровки. Никакая посылка к нам не пришла.

А когда я родилась в 1969 году, то мой отец, получавший в то время второе высшее образование в Ленинграде, отправил моей маме посылку с детскими вещами, шоколадными конфетами и бутылкой чёрного рижского бальзама, который ему подарил друг, живший в Латвии. Мама получила эту посылку и решила пригласить соседку на распаковку. Открыв посылку, они обнаружили там свёрток газет и крупный камень вместо вещей и продуктов. Одевшись они быстро пошли на почту, и предъявили претензии работникам почтампта. Заодно там же мама позвонила отцу в общежитие, сообщив о такой неприятности. Отец был очень возмущён и предъявил претензии уже работникам почты в Ленинграде. Узнать где такое произошло, конечно, не удалось. Потом он сам приехал в Баку с вещами для меня и с дефицитными продуктами, правда, Рижского бальзама среди них уже не было.