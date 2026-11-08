Вы не поверите, сколько лет на самом деле этим культовым героям
Мы помним, что Маргарита была младше Мастера, а мадам Грицацуева, по словам авторов «Двенадцати стульев», была уже солидной дамой. Но сколько же им всем было лет? Ответ на этот вопрос часто лежит на поверхности — достаточно внимательно прислушаться к словам киноперсонажей или перечитать любимые произведения. Что, собственно, мы и сделали.
Сьюзан Майер из сериала «Отчаянные домохозяйки»
В первом сезоне сериала у Майка Дельфино есть карта улицы, на которой отмечен возраст большинства персонажей. Среди них есть и Сьюзан, и Линнет, и Бри. Возраст Габи был прикрыт стикером. Но внимательные зрители умудрились рассмотреть даже эти цифры.
- Я пересматриваю сериал. Там у Майка на доске в его шкафу было указано, сколько им лет. Мне кажется, у Габи написано что-то похожее на 20. Думаю, ей где-то 27 лет. Сьюзан — 35, Линетт — 41, Бри — 42. На протяжении всего сериала много нестыковок с этими моментами. Сценаристы, похоже, подстраивали возраст каждого персонажа под нужды сюжета или просто не следили за этим.
Обеликс из киносаги о приключениях Астерикса и Обеликса
Точный возраст персонажей этих комиксов установить довольно сложно. Но есть мнение, что на момент начала их совместных приключений им было по 35 лет.
Мадам Грицацуева из «Двенадцати стульев»
Шариков из «Собачьего сердца»
В одной из глав романа Булгакова упоминается следующее: «Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет. Холост. Профессия — игра на балалайке по трактирам». Соответственно, и Полиграфу Полиграфовичу Шарикову примерно столько же лет.
Маргарита из романа «Мастер и Маргарита»
Булгаков прямо указывает возраст Маргариты. На момент основных событий романа ей исполнилось 30 лет. А вот ее возлюбленный был постарше. Автор описывает его как «человека примерно лет тридцати восьми».
Беллатриса Лестрейндж из саги о приключениях Гарри Поттера
Считается, что волшебница появилась на свет в 1951 году. Но ее день рождения не указан полностью. Выходит, что на момент роковой дуэли с Молли Уизли 2 мая 1998 года Беллатрисе было 46-47 лет.
- Она училась в Хогвартсе с 1962 по 1969 год. Или с 1963 по 1970 год, если ее день рождения выпал на время с сентября по декабрь. Рита Скитер родилась в 1951 году, так что, скорее всего, она училась в одном классе с Беллатрисой.
Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби»
Согласно одноименной пьесе Владимира Гуркина, по которой и был снят этот фильм, Раисе Захаровне исполнилось 50 лет. Кстати, Василий и Надежда Кузякины тоже ее ровесники.
Ольга из «Зимней вишни»
Ольге, которая долго пыталась обрести семейное счастье, могло было около 30 лет. Сыгравшая эту роль Елена Сафонова была практически такого же возраста: в 1985 году, когда фильм вышел на экраны, ей исполнилось 29 лет.
Арамис из романа «Три мушкетера»
- Так сколько же вам лет, дитя мое?
- Ах, много сударь, много - восемнадцать...
Этому персонажу было примерно 23 года. По крайней мере, именно так описывал его создатель романа «Три мушкетера» Александр Дюма. Зато киношный Арамис в исполнении Игоря Старыгина явно выглядит постарше. Дело в том, что сыгравшему его актеру было 32 года.
Анна Австрийская из романа «Три мушкетера»
Сколько можно уже сопоставлять возраст Анны Австрийской и Алисы Фрейндлих!
Та же история и с Анной Австрийской. В период, который описывается в романе, настоящей королеве, рожденной в 1601-м, было 23-24 года. В своем романе Дюма немного завысил ей возраст — он описывал Анну как женщину примерно 26-27 лет. Ну а в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» королеву сыграла Алиса Фрейндлих, которой на момент съемок было 43 года.
Элиа из «Укрощения строптивого»
для меня самый невероятный мужчина. В голове не укладывается, как можно с такой внешностью быть таким неотразимым. Харизма просто зашкаливает
Здесь все просто: в фильме сразу называется возраст главного героя. Фермеру Элии Кодоньо исполняется сорок лет, и к этому событию редактор местной сельскохозяйственной газеты из Бергамо планирует подготовить поздравительную статью.
Джек Воробей из кинофраншизы «Пираты Карибского моря»
Если считать, что этот персонаж родился в 1690 году, а действие фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» происходит в 1728-м, то капитану Джеку Воробью к этому времени исполнилось примерно 38–39 лет.
А вот еще одна статья из той же серии. В ней мы тоже узнали, сколько лет на самом деле нашим любимым героям. Только уже другим.