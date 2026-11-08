Вы не поверите, сколько лет на самом деле этим культовым героям

Та же история и с Анной Австрийской. В период, который описывается в романе, настоящей королеве, рожденной в 1601-м, было 23-24 года. В своем романе Дюма немного завысил ей возраст — он описывал Анну как женщину примерно 26-27 лет. Ну а в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» королеву сыграла Алиса Фрейндлих, которой на момент съемок было 43 года.