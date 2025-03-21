Мы узнали, сколько лет на самом деле нашим любимым героям
Мы пересматривали эти фильмы десятки раз, но почти никогда не задумывались о том, сколько лет нашим любимым героям. Однако часто киношные персонажи заметно отличаются от того, какими их задумывали авторы книг или сценариев. Вот несколько примеров.
Остап Бендер, «12 стульев»
В книге герой прямо указывает свой возраст — ему 27 лет. Но несмотря на то, что актеру Арчилу Гомиашвили, сыгравшему Бендера, было 45 лет, многие зрители считают его лучшим исполнителем этой роли.
Аксинья, "Тихий Дон"
Шолохов описывает судьбу Аксиньи, начиная с 17 лет, однако на момент начала романа с Григорием девушке около 22 лет. Быстрицкой же исполнилось 29 лет. На роль актрису утвердили благодаря дочери Шолохова, которая показала писателю фотографию актрисы и предложила именно ее на эту роль.
Шерлок Холмс, «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Напрямую возраст героя в книгах не указан. Однако в рассказе "Его прощальный поклон" Шерлок описан как "мужчина 60 лет". Действие рассказа происходит в 1914 году. Путем нехитрых вычислений можно понять, что в "Этюде в багровых тонах", события которого происходят в 1881, Холмсу около 27 лет. Однако персонаж всегда воспринимается старше благодаря своему опыту и зрелости.
Галя, «Ирония судьбы или с легким паром»
Женя Лукашин рассуждает о своей невесте: "Что она могла найти во мне, ведь она такая красивая и намного моложе меня". И действительно, в пьесе несостоявшейся невесте хирурга всего 23 года.
Жеглов, «Место встречи изменить нельзя»
Люда, "Любовь и голуби"
В самом фильме возраст героев не упоминается, однако в одноименной пьесе он указан напрямую. Людмиле, старшему ребенку Кузякиных, было 23 года. Забавно, что Янине Лисовской, сыгравшую старшую дочь, на момент съемок также было 23 года.
Верочка, «Служебный роман»
Согласно пьесе, секретарше Верочке на момент событий только 23 года. Тогда как Лии Ахеджаковой, исполнившей эту роль, на момент съемок было уже 39 лет.
Атос, «Д’Артаньян и три мушкетера»
Возраст героя напрямую упоминается в романе «Двадцать лет спустя» — на тот момент Атосу было 49 лет. Значит, в первой книге, события которой разворачиваются в 1625–1628 годах, ему примерно 26–29 лет. Однако в том же романе автор подчеркивает зрелость героя и пишет, что Атосу по меньшей мере 30 лет. Таким образом, в первом фильме Атосу около 30 лет.
Бальзаминов, «Женитьба Бальзаминова»
Согласно сценарию, главному герою Мише — 25 лет. Однако Юрию Вицину на момент съемок уже исполнилось 45. Чтобы выглядеть моложе, актер специально похудел, а гримеры и костюмеры дополнили его образ кудряшками и веснушками.
Мадам Грицацуева, «12 стульев»
Авторы произведения подчеркивают, что мадам «никак не меньше 35 лет», а также добавляют, что она «уже не молода». Сейчас такая оговорка кажется удивительной. К слову, самой актрисе на момент съемок было 33 года.
А вот еще 16 персонажей из культовых фильмов, чей возраст порой не знают даже самые преданные фанаты.