Мы узнали, сколько лет на самом деле нашим любимым героям

Возраст героя напрямую упоминается в романе «Двадцать лет спустя» — на тот момент Атосу было 49 лет. Значит, в первой книге, события которой разворачиваются в 1625–1628 годах, ему примерно 26–29 лет. Однако в том же романе автор подчеркивает зрелость героя и пишет, что Атосу по меньшей мере 30 лет. Таким образом, в первом фильме Атосу около 30 лет.