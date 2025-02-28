16 персонажей из культовых фильмов, чей возраст порой не знают даже самые преданные фанаты
Мы можем пересматривать любимые фильмы десятки раз, но часто не задумываемся, сколько лет на самом деле было их героям. Это особенно заметно в экранизациях книг, где персонажи порой выглядят совсем не так, как их описал автор. Нередко экранный образ значительно отличается от того, каким его представляли читатели.
Вернон Дурсль из "Гарри Поттера"
Мы не знаем точного возраста Вернона Дурсля — в книгах он не указан. Однако преданные фанаты провели свое расследование, сделали расчеты и пришли к выводу, что в начале основного сюжета вредному дядюшке примерно 37–40 лет.
Ватсон из "Шерлока Холмса"
В первом романе "Этюд в багровых тонах" доктор Ватсон знакомится с эксцентричным детективом Шерлоком Холмсом. Напрямую возраст героев автор не называет, но внимательные читатели сделали расчеты и пришли к выводу, что Ватсону около 28 лет. Однако во многих экранизациях он выглядит гораздо старше. Например, Виталию Соломину, сыгравшему доктора, было 37 лет.
Мия, "Дневники принцессы"
Главная героиня картины, Мия, еще учится в школе — ей всего 15 лет. Будущую принцессу сыграла Энн Хэтэуэй, которой на момент выхода фильма исполнилось 18 лет. Это довольно близко к возрасту героини, однако порой бросается в глаза то, как взросло ведет себя Мия — вовсе не как обычная 15-летняя девочка.
Элли из «Дневника памяти»
В романе Николаса Спаркса в начале истории главной героине, Элли, 15 лет. Создатели экранизации решили прибавить ей пару лет, чтобы девушка была немного взрослее. Так что они взяли на роль Рэйчел Макадамс, которой на тот момент было 24 года. Учитывая то, что основные события разворачиваются спустя 7 лет, после знакомства героев, подобное решение вполне оправдано.
Рубеус Хагрид из «Гарри Поттера»
По словам автора, Хагрид родился в 1928 году, а значит, к моменту встречи с Гарри ему было уже 62 года. На экране его воплотил Робби Колтрейн — на момент съемок ему было 50 лет. Возможно, создатели фильма решили, что Рубеус стареет несколько иначе, чем обычные люди, так как он был наполовину великан.
Бриенна Тарт из «Игры Престолов»
Создатели сериала "Игра престолов" добавили лишних лет практически всем героям произведения. Но особенно сильно это сказалось на Бриенне. В книге "Песнь льда и пламени", которая открывает серию, девушке около 17-20 лет. Решив, что столь юный персонаж не вызвал бы искреннего сопереживания, продюсеры пригласили в сериал Гвендолин Кристи, который на момент съемок было 34 года.
Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани»
Цезарь Фликерман из «Голодных игр»
Автор серии романов Сьюзен Коллинз никогда не называла точного возраста этого персонажа, но предполагалось, что Цезарю где-то около 70 или 80 лет. Актеру Стэнли Туччи было 50 лет на момент съемок фильма, поэтому ведущий для своих солидных лет выглядит на удивление свежим и бодрым на экране.
Козетта из «Отверженных»
В романе Виктора Гюго "Отверженные" одна из героинь Козетта появляется на свет в 1815 году. На момент окончания истории девушке должно быть примерно 16 или 17 лет. В ленте 2012 года ее сыграла Аманда Сейфрид, которой на момент съемок было 26 лет.
Элинор Дэшвуд из «Чувства и чувствительности»
В романе Джейн Остин «Чувство и чувствительность» старшей сестре Элинор было 19 лет. Но практически во всех экранизациях девушку играли более взрослые актрисы. Например, Эмме Томпсон на момент начала съемок было 36 лет. Благодаря этому создатели смогли добиться более достоверного образа сдержанной и рассудительной Элинор, который навряд ли смогла бы создать юная актриса.
Эшли Уилкс из «Унесенных ветром»
Мистер Коллинз из «Гордости и предубеждения»
Пронырливый, но недалекий интриган мистер Коллинз, который безуспешно сватался к Элизабет Беннет, тоже обычно выглядит на экране значительно старше, чем был его литературный прототип. В романе ему было 25 лет, тогда как в известном телесериале 1995 года его играл 41-летний Дэвид Бамбер, а в фильме 2005 года — 37-летний Том Холландер.
Мэг Марч из «Маленьких женщин»
В начале романа «Маленькие женщине» одной из главных героинь Мэг Марч 16 лет. Семья оказывается в бедственном положении, и Мег вынуждена давать уроки соседским детям. Она старшая из 4 сестер, поэтому с малых лет помогает матери вести дом и зачастую занимается воспитанием младших девочек. В фильме 2019 года Мэг играет Эмма Уотсон, которой на момент съемок было 29 лет. Возможно, создатели ленты остановили свой выбор на более взрослой актрисе, чтобы придать образу Мэг солидности.
Фродо из "Властелин колец"
Впервые мы знакомимся с Фродо, когда тому исполняется 33 года. Однако путешествие к горе он начинает в возрасте 50 лет. По меркам хоббита он совсем еще молодой. В экранизации Питера Джексона роль Фродо исполнил Элайджа Вуд, которому на момент съемок было 18 лет. Вероятнее всего, таким образом создатели фильма пытались подчеркнуть разницу между неопытным хоббитом и мудрым Гэндальфом.
Гэтсби из "Великого Гэтсби"
Луиза Кларк из "До встречи с тобой"
Главной героине трогательной драмы Луизе в исполнении Эмилии Кларк 26 лет. По сюжету девушка начинает ухаживать за своим эксцентричным пациентом и покоряет его своей непосредственностью и необычным стилем.