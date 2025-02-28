16 персонажей из культовых фильмов, чей возраст порой не знают даже самые преданные фанаты

По словам автора, Хагрид родился в 1928 году, а значит, к моменту встречи с Гарри ему было уже 62 года. На экране его воплотил Робби Колтрейн — на момент съемок ему было 50 лет. Возможно, создатели фильма решили, что Рубеус стареет несколько иначе, чем обычные люди, так как он был наполовину великан.