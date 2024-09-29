14 доказательств того, что работа с близкими людьми — не всегда удачная идея
Истории
1 час назад
Не стоит смешивать личные и рабочие отношения. И этот тезис прекрасно иллюстрируют примеры из нашей подборки. То блатники начинают филонить, то какую-нибудь глупость несусветную выкинут. Нет, лучше уж без кумовства.
- Позвонила мама и попросила устроить к нам в фирму двоюродного брата. Я не хотел, но поговорил с начальником. Взяли. А работа у нас удаленная, но выходные плавающие и почти никогда не приходятся на субботу и воскресенье. И вот воскресенье, вечер. Звонит начальник. Говорит, брата уволили. Если вкратце, то они ждали весь день, пока он соизволит появиться в рабочем чате. Менеджер еще и дважды на телефон брату звонил. Так и не дозвонился.
Перезваниваю брату:
— Ты чего в чате не был?
— Я по выходным не работаю!
— Весь отдел работает, начальник работает. А ты теперь никак уже не работаешь. © admin / y-story
- Работа у нас сложная, но денежная. И коллектив собрался специфический: почти у всех по два высших образования. Конкурс на вакантное место к нам — 15-20 человек. Но в нашу команду взяли дальнего родственника гендира. Без всяких стажировок назначили аналитиком по внедрению. Мы все по его резюме поняли, когда прочитали «уверенный пользователь ПК, владение XL». Каждая инициатива новенького отличается откровенно тупостью и бурной деятельностью. В итоге приходится часть ресурсов отдела перекидывать на эти... инициативы. Я не знаю, чем мы прогневали гендира, но из-за такого «подарочка» у нас все показатели полетели вниз. Ждем, когда этот «талант» пойдет на повышение. © l##########@gmail.com / y-story
- Я срочно искала работу и знакомая за 1 день устроила меня в торговую компанию — мерчендайзером. Начальник — ее одноклассник. Хоть и деньги были нормальные, но я быстро поняла, что не мое. В чем был минус: торговый агент привозил соки, а мне их красиво надо было расставить на полке. Иногда по 2 раза в день мне приходилось в один и тот же магазин наведываться. И все потому, что мой агент меня не предупреждал о своем графике. Я делала лишнюю работу. Уволилась бы через месяц, но продержалась 2: неловко было так быстро уходить, раз меня взяли по блату.
- Муж уговорил пойти на работу к его отцу: ему нужен был толковый юрист. Пошла. Во-первых, меня невзлюбил коллектив: я же родственница — значит, взяли по блату. Во-вторых, я не могла отказать свекру, если он просил что-то сделать срочно. Если в семь вечера коллеги уже расходились по домам, то я продолжала работать. А куда ты денешься?
Стала приходить домой в 9-10 вечера. Начались уже скандалы дома из-за того, что прихожу очень поздно. А чего со мной скандалить? Поговорил бы муж лучше со своим отцом. Свекровь тоже была настроена против меня: якобы я ничего по дому не делаю. Меня все достало, я уволилась, перестала общаться со свекровью. Жизнь стала приходить в норму. © a########@gmail.com / y-story
"А чего со мной скандалить? Поговорил бы муж лучше со своим отцом".
Ну так а ты озвучила это мужу-то или только у себя в голове подумала? Судя по тому, что было дальше, ты ему не сказала. Ну и сама себе злобная Буратина, чё.
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- Нужно было ремонтировать крышу срочно. Стали искать мастера, но свекровь уверенно заявила: «У меня родной брат строитель. Зачем чужих людей звать? Костик все хорошо сделает». Ну что ж, приехал Костик со своей бригадой.
Две недели они воландались, критиковали все подряд: то крыша кривая, то чердак неудобный. С горем пополам закончили. Содрали за работу денег втрое выше рынка, но свекровь цокала, чтобы молчали. И вот при первом же дожде потоки воды хлынули в дом. Стали звонить Костику: то занят, то на объекте, то абонент не абонент.
Плюнули и позвали другого мастера, который быстро все переделал и взял адекватные деньги. С тех пор мы никогда не нанимаем родню, а Костик, которого мы достали звонками и претензиями, больше не приходит на семейные застолья. Мы ему сказали, чтобы, как придет, крышу смотрел, вот он и находит отмазки.
- Я порекомендовала к себе в отдел подругу. Должность — менеджер по рекламе. В первую половину дня она уходила на встречи, после обеда — работа за компьютером. Сижу и вижу, что она часто зависает в соцсетях. Непонятно, это по работе или личная переписка. И спросить-то неудобно, и сделать замечание — тоже. Я по должности ее выше, но не прямой начальник, так что не видела картины целиком. Может, она до обеда и правда все успевала. Но было ощущение, что со мной в кабинете она на расслабоне. Больше такого опыта не хочется.
- Сестрица пожаловалась, что не может найти работу. Мол, все коллеги злые, надо мной смеются. Я уговорила мужа взять ее секретарем. Через неделю он попросил меня поговорить с сестрой. Я думала, что муж преувеличивает. Но нет! Пришла к нему в офис и вижу: сидит она в анимешном прикиде. Макияж как у куклы. Платье с рюшечками, полосатые гольфы до колен, массивные гады. Блин! Я-то думала, она уже достаточно взрослая, чтобы не путать хобби с работой. В офисе хоть и нет жесткого дресс-кода, но все по-деловому одеты. Пыталась ей втолковать, что встречают по одежке и вообще, работа — это не развлечение, тут надо быть серьезной. А сестра обиделась: мол, не даем мы ей самовыражаться. Ох, разбаловали ее родители.
- Я устроилась на работу через подругу. Работа как работа — то полмесяца «ничегонеделания», то впахивание в авральном режиме с неоплачиваемыми переработками. Коллеги стали узнавать, через кого я смогла попасть на работу. Оказалось, что по блату брали всех. Исключительно кумовские отношения. Ни о каком профессионализме в коллективе и речи не идет — 95% сотрудников работают абы как. Принцип «кто везет — на том и едут» в действии. В каждом отделе есть свой стукач, который докладывает обо всем начальству. Никакой поддержки и взаимопомощи. Попала в натуральное змеиное гнездо. Уволилась через полгода. За это время не смогла завести даже нормальных рабочих отношений, не говоря уже про дружеские. © Аноним / y-story
- У меня есть дальняя родственница. Мне 22, ей чуть за 50. Работаем в одной фирме, раньше мы вообще не пересекались. Но тут меня переводят ближе к ней. А ей не нравится, что я тоже тут работаю, и теперь она выклевывает мне мозг, чтобы я уволилась. Говорит: «Ты разрушишь мне жизнь». © dr9830 / Reddit
- В давние времена работала директором филиала одной столичной газеты. Мы организовали праздник для горожан: пригласили реконструкторов, призы от спонсоров разыгрывали и, конечно, нашу газету пиарили. И нужно было написать красивую имиджевую статью про этот праздник, похвалить самих себя и спонсоров. У нас не было штатного журналиста, я позвала знакомую. Она работала в СМИ и везде этим хвасталась. Она просто взяла интервью у реконструкторов и все. Я сказала, что так дело не пойдет, а она обиделась, мол, я журналист и лучше знаю, как надо. А я сказала, что я заказчик и лучше знаю, кому платить, а кому нет. С тех пор мы и не общались.
- Пишет в ночи мне бывший одноклассник. Мол, подруга, выручай, жена в декрете, срочно ищу новую работу, а то на старой копейки платят. Ну ок, перетерла с шефом. Замолвила словечко. Вернулась после недельного отпуска, спрашиваю одноклассника, ну, как с работой-то. А он еще даже резюме не отправил. Ага, «срочно надо».
- Двоюродная сестра позвала меня фотографом на свадьбу. Она классная и ее муж тоже. Я согласился на половину обычной стоимости. Снимки с церемонии вышли шикарные, но треш начался во время общих фото семьи и гостей. Все болтали, отвлекались. Я стал им говорить, что камера — это большая черная штука на штативе, она делает только неподвижные снимки. А мне отвечали, мол, не учи ученого, ты слишком умничаешь.
Ну, я отснял, что получилось. А еще свою жену попросил на телефон поснимать, как меня родня жизни учит. В итоге было много фото с открытыми ртами, невеста с женихом знатно поржали. А вот семья возмутилась. Но тут я выложил ролики жены, где они учили меня жизни. Возразить им нечего, но все равно обиделись. © KindPlane7403 / Reddit
- Работала в «дружном женском коллективе». Город маленький, так получилось, что к нам устроилась моя бывшая однокурсница Ира. В тот день в кабинете мы были вдвоем. Лето, жара, я что-то не то съела и, как итог, бегала к белому другу. Однокурсница: «Ой, ты беременная?» Я как-то отшутилась, у меня и парня-то не было. Прихожу на следующий день, а по офису шепотки, что я, незамужняя, залетела от кого-то. Наверное, от женатого, раз свои отношения от всех скрываю. Рукалицо. Ну спасибо, Ира.
- Родственница уговорила моего мужа пристроить на работу свою дочку. Мол, девочка хорошая, ездит отлично (нужен был человек с машиной и правами), работы не гнушается, а деньги очень нужны — деточек надо в школу собрать. И вот эта милая девочка провернула шикарную схему.
Сначала заявила, что ее машина в ремонте — окей, одолжили семейную. Потом оказалось, что работать с 8 утра она не может, потому что надо детей в школу подкинуть — сместили график. Свои обязанности она выполняла на отвали и куда-то часто пропадала посреди дня. Короче, выяснилось, что она ходит на другую работу, но ей хочется туда на машине ездить и деточек в школу и из школы подвозить. У самой машины нет, а тут мы ей свою дали, а бензин фирма компенсирует. Вот она и ездила по своим делам и на другую работу, а на этой муж на ее косяки глаза закрывал (родня же) и сам какие-то ее задачи закрывал.
Покаталась она с месяц, и муж со скандалом ее уволил. Теперь она и ее маман с нами не разговаривают и всех знакомых против нас настраивают. Ну нафиг родню на работу пристраивать!
А вот у нас комиксы про 16 типов коллег, глядя на которых весь офис глаза закатывает.
Комментарии
Уведомления
"За это время не смогла завести даже нормальных рабочих отношений, не говоря уже про дружеские."
Так ты туда тусить пришла?
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Больше всего в статье понравилось про "владение XL" - большой специалист :))
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