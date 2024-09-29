14 доказательств того, что работа с близкими людьми — не всегда удачная идея

"А чего со мной скандалить? Поговорил бы муж лучше со своим отцом".

Ну так а ты озвучила это мужу-то или только у себя в голове подумала? Судя по тому, что было дальше, ты ему не сказала. Ну и сама себе злобная Буратина, чё.