Текст о женщине, которая скинула взрослых детей со своей шеи и начала жить для себя

— Мама, нам нужна твоя помощь. Мы с Викой не «вывозим» эту ситуацию с ипотекой. Каждый месяц большую сумму отдавать приходится, тяжело. Мы тут вот что придумали. Ты живешь одна в двухкомнатной квартире, комнаты большие, хорошие. Нашу квартиру мы будем сдавать и полученными деньгами оплачивать ипотеку. А сами переедем к тебе. Ты на пенсии, будешь помогать нам с Димкой, воспитывать его, на секции водить и кружки после школы. И бюджет общий будет, у тебя пенсия, у нас две зарплаты. Всем выгода получается. Елена с удивлением выслушала сына. — Вот это здорово вы все придумали, конечно. У меня за спиной... — Ну или другой вариант. Ты продаешь квартиру, покупаешь недорогую однушку, а оставшиеся деньги отдаешь нам с Викой, погасим часть ипотеки. Ну зачем тебе две комнаты? И район хороший тут, можно выгодно продать... — Еще лучше вариант... Вообще-то эта квартира должна делиться и на твою сестру. Не забывай, что ты не один ребенок у меня. И я не хочу ничего продавать. Как умру — тогда и продадите и поделите пополам со Светой. А пока я тут хозяйка. — Вон у Мишки родители так сделали и ничего, живут в однушке нормально... А ты упираешься! Так их двое, а ты одна! Сколько там тебе надо... — Знаю я, как они живут... Ты квартиру ту видел? Там дом старый очень, того и гляди рухнет. И в комнате плесень, влажность высокая. Я с мамой Миши разговаривала, жаловалась она, жалела, что согласилась на его уговоры. Мучаются теперь. А Мишка вместо взноса ипотечного машину купил себе и разбил потом. — Ну я не Мишка, деньги по назначению потратил бы. Ты подумай, мама. Я ведь не чужой человек — сын твой, и надо помочь бы...

— Сынок, первоначальный взнос на ипотеку я дала вам, сумма приличная, вам негде было взять столько. А дальше — сами. Разве это не помощь с моей стороны? Почему я должна сейчас продавать квартиру или жить с вами? Я не хочу этого делать! — Да, ты давала деньги, но когда это было, вспомнила... Сейчас деньги обесцениваются, цены растут на все. А мы молодые, нам и отдохнуть хочется, на море съездить, в горы. Ты свое отжила, должна и о детях и внуках подумать! — А не надо из меня старуху делать! Мне пятьдесят семь лет только! И я тоже жить хочу, и на море съездить, и в горы! Меня сестра давно зовет уже к себе, но не до этого было. Отец ваш умер, долго в себя приходила. Хорошо, что успели насобирать денег, вам на взнос отдала. И с внуком я помогала всегда, когда могла, и подарки делаю. Чего еще надо вам от меня? Может вообще в монастырь уйти и квартиру тебе оставить, как думаешь? — Мам, не начинай. Просто ты эгоистка, вот все. Думаешь только о себе. Еще и деньгами попрекаешь. Сын обиженно ушел, хлопнув громко дверью. Вот и пообщались... Егор с детства был хитрый и наглый, хотя они с мужем такими не были. Постоянно вляпывался в какие-то истории в школе, не раз приходилось краснеть перед директором. Родителей не слушал. Считал, что они не современные, слишком добрые и бесхитростные. В наше время так нельзя. И жену нашел себе под стать. Первое время после свадьбы жили в квартире Елены, но с невесткой не ужились. Та высчитывала каждую копейку, проверяла продукты в холодильнике, которые они покупали, и часто обвиняла свекровь, что та ест их продукты. Покупать свое жилье они не планировали, есть же мамина квартира. Жить с ними стало невозможно, и Елена дала им деньги на первоначальный взнос. Покойный муж хорошо зарабатывал, и часть денег они откладывали в долларах. На всякий случай. Доллар хорошо вырос в цене, и сумма увеличилась. Их она и решила отдать сыну, чтобы не жить вместе. А теперь хотят и ее квартиру продать... Нет уж. Не дождутся. Елена расстроилась из-за разговора с сыном. И считает же себя правым, а ее выставляет бездушной и эгоистичной, как так можно... Решила позвонить дочери, рассказать о предложении сына. Дочка была возмущена. — Мама, да не слушай ты его! Все выгоду ищет, лучше бы работу сменил и Вике меньше денег давал. Она от косметологов не вылезает, вечно колет что-то, нити вставляет, а это все дорого. И вообще, эта квартира и моя тоже считается, пополам потом делить будем, уж если на то пошло. Так что, мама, ничего не делай, живи спокойно! — Да я и не собиралась ничего делать, в своем уме пока что... — Мам, а нам нужна твоя помощь... Но не деньги, не подумай. Я хочу выйти на работу, а Сашку в сад не берут, места нет да и болеют там дети постоянно. Не могла бы ты сидеть с ним, с понедельника по пятницу? Еще в бассейн водить его надо и на развивашки. Ты же все равно на пенсии, дурака валяешь, а нам зарабатывать надо с Вовкой. Свекровь работает, да и не захотела бы она. Ну, что скажешь? — Дочь, ты переоцениваешь мои силы. У меня давление часто скачет, лежать хочется, слабость, а Сашка «шумоголовый», с ним не полежишь. — Ой, да какое там у тебя давление! Ты же не бабка старая! Справишься, конечно! Вон у Жанны мама много лет сидит с ее детьми, и ничего! — Ну что за мода у вас с братом приводить в пример других людей. Я тоже могу сказать, что у знакомой дочь няню взяла, чтобы не просить маму сидеть с ребенком, жалеет ее, в санатории путевки покупает. Я могу брать Сашу к себе, но не каждый день. Мне тяжело будет с маленьким ребенком. Постоянно готовить что-то, гулять, играть, скакать. Да и не хочу быть привязанной. Я хочу к сестре поехать в гости, а то она обижается уже, да и не виделись давно... — Ах, сестра обидится... А то что я могу обидеться, тебя не волнует! Родная дочь! Я и так редко прошу что-то, а тут раз попросила, и куча отмазок... Я еще молчу про деньги, которые ты дала Егору тогда на ипотеку. У нас с мужем хоть и есть квартира, но деньги не помешали бы. Но ты только ему дала, мне ни копейки. А теперь с внуком сидеть отказываешься... Ты вообще ради чего и кого живешь, я не понимаю?! Еще чуть и за тобой уход нужен будет, не боишься, что я могу отказать, сославшись, что мне некогда, давление скачет и все такое? От Егора с Викой не дождешься помощи. Вот и подумай над своим эгоистичным поведением!

Елена с ужасом слушала, что говорит дочь, ее Светочка, маленький одуванчик с бантиками в детстве... — Я подумаю, дочка, обязательно... И скинула звонок. Стало плохо, в голове сдавило, будто тисками, точно давление поднялось...Через два дня дочка позвонила Елене. — Привет, мама. Ну что, ты подумала? — Привет, Света. Подумала. И поняла, что это вы эгоисты, а не я. Я решила сдавать эту квартиру и уехать к сестре на море. Это она, кстати, предложила такой вариант. Марина одна живет в большом доме и будет рада, если приеду. Всегда мечтала жить у моря. — Ах, так значит? Бросаешь нас? Плевать на внука... Ну, тогда вперед, живи в свое удовольствие, надеюсь, сестра подаст тебе стакан воды в старости... Елена сдала квартиру и уехала к сестре. Первое время сын с дочерью не звонили, не интересовались ее жизнью, и она не звонила. На душе было тяжело, что дети оказались такими эгоистами. Но, сами значит виноваты с мужем, так воспитали... Потом стали созваниваться, Света жаловалась, что внук пошел в садик и постоянно болеет, и попрекала мать, что та их подвела, уехала и живет в свое удовольствие. Елена не реагировала на ее упреки. Летом Светлана приехала к ней с сыном. — Ну что, не ждали? А мы приехали! Решили, зачем платить за отель или квартиру, когда тут тетя живет, места хватит! Мы на пару недель! Отпуск у меня. Сюрприз сделали! Тем более тетя Марина звала нас несколько раз, а мы, дураки, все отказывались, неудобно было. Но раз мама тут живет, значит и нам можно, так ведь? Две недели пролетели быстро. Елена много гуляла с внуком, покупала подарки, одежду. Когда Света уезжала, Елена дала ей деньги. — Ой, ну спасибо! Не помешают нам. Вовка машину хочет поменять, экономим на всем, на отдыхе хоть выгадали, бесплатно прожили, и на этом спасибо. Мам, возвращаться не думаешь? — Нет, дочка. Марина болеет, поэтому она часто отдыхать уходит в комнату, если ты заметила. Она просила не говорить никому, поэтому не подавай вида, что знаешь. Я буду с ней тут. — Ничего себе... А я еще и подумала, почему она похудела сильно, и с нами редко гулять ходит... Жалко то как... Надеюсь, поправится. А у нее ведь нет никого, кроме тебя? Она явно домик этот тебе оставит. А он стоит приличных денег... Понятно тогда, почему ты приехала к ней. Живи, конечно, а мы сами справимся. — Дочка, я об этом и думать не хочу. Лечение назначили, надеюсь, все хорошо будет! И дом тут ни при чем! Она моя сестра, помогать буду до последнего. А ты меня поражаешь, конечно... Елене было горько и обидно, что у детей совсем другие ценности в жизни, чем у нее. И она молилась о том, чтобы не слечь в болезни, не стать немощной, потому что ничего хорошего ее не ждало. И даже если бы она выполнила все прихоти сына и дочери, не факт, что они оценили бы это и были благодарны. Нашли бы к чему придраться, и снова просили бы о чем-то, угрожая пресловутым стаканом воды в старости. Марине помогло лечение, наступила ремиссия. В больнице она познакомилась с мужчиной, с которым решила сойтись. Елена уехала домой. Она была рада, что у сестры все хорошо. А Елену пригласили на прежнее место работы, не хватало специалистов. Она с радостью согласилась. С детьми и внуками общалась, помогала в меру, сидела с внуками, когда могла. Но насильно ничего не делала, отказывала, когда не могла или не хотела. И сын с дочерью принимали ее выбор. И пусть они ее считали эгоисткой, зато она отстояла право считаться со своим мнением. А что будет дальше, жизнь покажет...