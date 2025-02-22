15+ человек, у которых коллеги не такие душки, как в сериале "Офис"

Влиться в коллектив бывает действительно непросто. Коллеги не всегда готовы прислушиваться к мнению друг друга, а кое-кто даже не против воспользоваться результатами чужого труда или выслужиться перед начальством. Из-за этого герои нашей статьи и попали в непростые ситуации. Давайте скорее смотреть, удалось ли им выкрутиться.