15+ человек, у которых коллеги не такие душки, как в сериале "Офис"
Истории
2 часа назад
Влиться в коллектив бывает действительно непросто. Коллеги не всегда готовы прислушиваться к мнению друг друга, а кое-кто даже не против воспользоваться результатами чужого труда или выслужиться перед начальством. Из-за этого герои нашей статьи и попали в непростые ситуации. Давайте скорее смотреть, удалось ли им выкрутиться.
- После корпоратива коллега тащит меня к себе домой. Говорит: "Муж в командировке, не бойся". Эх, была не была. Утро, валяемся в кровати, звонок ей на телефон. Она отнекивается, мол, не хочу отвечать. И вдруг через 10 минут входную дверь в квартиру начинают открывать своим ключом. Сначала забегают две собаки, за ними кот, потом двое детей, бабушка, мама, отец. Даже дядя приехал из другого города. Мои кроссовки полетели в окно. © Подслушано / Ideer
- У нас одна коллега на работе каждый раз делает "эконом-подарки" на большие праздники. Например, однажды вручила нам пакеты для запекания и влажные салфетки для уборки кухни. Лучше уж ничего не дарить, как мне кажется. Или хотя бы ручку или какое-то мыло в красивой обертке. Я тоже не люблю эти "обязательные дары" коллегам, мне каждый раз жалко денег, но постеснялась бы настолько хозяйственные вещи преподнести. © Подслушано / Ideer
- Один коллега реально достал меня неприятными комментариями в мой адрес, он типа так шутит. Я как-то отвела его в сторону и прямо сказала, что устала чувствовать себя неловко. Он ухмыльнулся и сказал: «Да не воспринимай ты это так серьезно. Это просто шутка, ты такая чувствительная, неудивительно, что людям трудно работать с тобой». На следующий день я пошла в отдел кадров и подала официальную жалобу. Теперь этот шутник делает вид, что меня не знает, да и некоторые коллеги тоже обдают меня холодом. Один из них даже сказал: "Ты что, правда шуток не понимаешь?" © friend_of_kalman / Reddit
- Возил коллегу на работу. Мне - небольшой крюк, ей - реально быстрее. Брал с нее символическую сумму, ей выходило дешевле, чем на общественном транспорте. Все меня обвиняли в меркантильности. Потом другая девочка, которая живет в соседнем доме, напросилась с нами. Говорю: "Раз в соседнем доме, даже денег не надо, просто не опаздывай и будь в 8:00 у моей машины". В первый же день эта девица проспала, из-за нее мы опоздали на работу и получили штраф. Сказал ей, что теперь с нее тоже деньги брать буду, оплата сразу за весь месяц. И если ее в 8 утра нет, то деньги сгорают. Обиделась на меня всем своим существом. Каталась в итоге с двумя пересадками. Зато никому ничего не должна. Потом ее уволили за опоздания. © san9bezdel / Pikabu
- Повадилась к нам на обед ходить одна сотрудница, сорокалетняя дама из другого отдела. И сегодня, только мы сели за стол, заходит: "Что сегодня будем есть?" Я от такой наглости даже растерялась, а потом говорю: "Что принесла, то и будешь есть". Повисла пауза. Больше она к нам не заходила. © Сентябрина / Dzen
Я помню историю про "что принесла" в оригинале. Суть была в том, что взрослая тетка в режиме гоп-стоп объедала робких молодых девушек, которые покорно отдавали ей свою еду, пока, увидев это, не вмешалась другая взрослая тетка.
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- Одну нашу даму с работы по утру подвозил то я, то другие коллеги. Круг выходил небольшой, но дорога там так себе. Все выходило в лишних 15 минут, а я очень люблю поспать. И вот апогей истории: заявляется довольная коллега и говорит, мол, у нее такая хорошая идея, чтобы мы не решали каждый раз, кто за ней заедет, теперь всегда подвозить буду ее я, ведь мне удобнее по графику. Сказать, что я обалдел, — ничего не сказать. © macik / Pikabu
- На днях был у нас корпоратив. Весь вечер мне пели дифирамбы о том, какая я умная и ответственная. Ушла с него с несколькими коллегами в 11 вечера, потому что на следующий день нужно было на работу. Так начальник на следующий день сказал, что мы не команда, раз так рано ушли, и все мы за это будем уволены. А еще он на меня и мою коллегу обиделся за то, что мы с ним не потанцевали. Что тут скажешь? Мой шеф явно не в себе. © Подслушано / Ideer
- Работала с одной дамой. Та весь день перемещалась по отделам и на жизнь свою жаловалась. К вечеру возвращалась к себе и работала до 8 или 9 вечера. Я пахала, не поднимая головы, поэтому уходила вовремя, либо чуть задержавшись. При этом приходила на работу раньше на полчаса. Так ее все жалели, мол, бедная, работает допоздна, а я типа балду пинаю. На меня всем жаловалась, что я ей не помогаю и не задерживаюсь. И тут мне предложили место с большим окладом. Я ушла. Вот она хлебнула полной ложкой, оказывается, у меня был очень большой участок работы, на который взяли двоих. © Надюша / Dzen
- У нас на работе был аврал с инвентаризацией. Позвали на подмогу родственников. Я привела мужа. Одна из коллег шепчет: "У него нет брата холостого?" Ха-ха, хи-хи, вроде пошутила. А вечером муж показывает сообщение от нее: "Приветик! Знаешь, что твоя жена меня беспокоит". Представляете, эта женщина зашла в нашу рабочую систему, нашла номер телефона моего мужа и посчитала нормальным отправить ему такое сообщение. Конечно, он не ответил, только у виска пальцем покрутил. Даже не знаю, как теперь вести себя с приставучей коллегой. © jadenicole_gardens / Reddit
- Поехали в командировку с коллегой. Он бегал по снятой квартире и искал пустые розетки, чтобы воткнуть миллион своих гаджетов на зарядку. Выдернул чайник, мол, он же почти вскипел. Выдернул телевизор, хотя я смотрел его. Разбудил меня посреди ночи, чтобы я убрал свой телефон с зарядки, ведь ему не хватает розеток. Оскорбился, когда я запретил. Потом взял и выдернул из розетки наш обогреватель. Посреди зимы, зараза. © Подслушано / Ideer
- Мне "повезло" работать с блатным. Это был человек настроения: мог забить на работу и уехать по личным делам, опоздать на половину дня или вообще не прийти, никого не предупредив. А потом наверстывал упущенное - сам работал как электровеник и все, по его мнению, должны были ему помогать "разгребать завалы". Начальник мне говорил: "Ты же знаешь чей он сын". А был он сыном жены генерального директора от первого брака. На что я своему шефу однажды сказал: "Смотри, генеральный его еще на твое место назначит". Когда я уволился, так и вышло. © Александр Цветков / Dzen
- Мой коллега был женат больше 10 лет. Жене своей постоянно изменял, на осуждение коллег отвечал: "Я просто люблю женщин, что тут такого?" А тут жена узнала. Он покаялся, она простила. А потом он ее застукал за поцелуем с другим. Пришел на работу чуть ли не с рыданиями: "Мы же помирились, я же ей уже третий месяц не изменяю, как она могла со мной так поступить?!" Тихо про себя злорадствую и думаю, что я бы на ее месте сделала бы так же. © Подслушано / Ideer
- Моя коллега любила в кабинете при всех болтать по телефону. Мол, он сказал, а она приехала, ха-ха. Мои коллеги говорили: "О, ну началась Санта-Барбара!" И такие разговоры она могла вести часам, а работа стояла. Я два раза культурно и вежливо сказала: "Ты мешаешь, выходи болтать в коридор". Пару месяцев помогало, а потом опять! И тогда мы в кабинете стали тоже громко говорить по телефону, ржать, подговорили коллег из других отделов, приходить к нам и орать на любые темы - хоть по работе, хоть кто с кем и когда. Неприятно, конечно, было, зато отучили. © Ирина_Lysia / Dzen
- Докопался до меня коллега со своим флиртом. Заигрывает, дурацкие вопросы задает, все норовит наедине со мной побыть. Сам при этом холостой, но со всеми нашими девчонками с отдела перевстречался, а с одной даже жил года три. И вот на днях опять заходит, а я одна сижу в кабинете, и началось: "Как дела на личном? Почему развелась? Изменял? Денег не давал?" Ну я и отвечаю вопросом на вопрос: "А ты чего с Ленкой-то не живешь? Изменял? Денег не давал? А с Валькой у вас что? Любовь-морковь? А с Маринкой что не так?" А он в ответ: "Бек… Мек..." — и свалил из кабинета. Не понравились ему мои вопросы. © Подслушано / Ideer
- Всегда боролась с коллегами за проветривание зимой и работу кондиционера летом. Никто не уступал, дует же! Никакие мольбы и призывы к разуму эффекта не имели. И вот однажды, когда я поехала к врачу во второй половине дня, одна дама (главный борец против кондиционера) плюхнулась в обморок. © Подслушано / Ideer
- Я работаю в офисе и руковожу небольшим отделом. В прошлом месяце компания наняла новую сотрудницу, которая присоединилась к моей команде. Неопытная, но вроде обучаемая. Я всегда считал необходимым помогать новым сотрудникам адаптироваться в первые дни.
Она буквально засыпала меня вопросами. Я терпеливо отвечал на них. Однако время шло, а девушка не думала отставать от меня. Она задавала тот же вопрос два часа спустя, как будто мы до этого ничего не обсуждали. Я начал мягко подталкивать ее делать заметки, но вопросы продолжали поступать.
Переломный момент наступил на прошлой неделе. Мы готовились к серьезной презентации и вся команда была на взводе. Мне реально было не до новенькой, так что я развернул ее, когда она подошла ко мне с очередной просьбой. Она расстроилась и сказала: «Я думала, ты должен мне помочь».
Презентация прошла без сучка и задоринки, но позже я услышал, как та девушка изливала душу другому коллеге и жаловалась, что я «отказался ей помочь, когда она больше всего в этом нуждалась». Теперь на меня косо смотрят некоторые коллеги, а мой менеджер как бы невзначай спросил, все ли в порядке у нас с новенькой. Чувствую себя каким-то офисным злодеем. © EthanJHurst / Reddit
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