20 историй о беременности, прочитав которые можно надорвать живот от смеха
Беременность — это время, полное ожиданий и радости. Но порой оно приносит такие неожиданные сюрпризы, что даже сами будущие мамы не могут сдержать смех. Приготовьтесь удивляться и смеяться вместе с героями этих рассказов.
- Я трудоголик, и случилась со мной та самая история из анекдота. Всю беременность я работала вплоть до родов. Лежу уже в роддоме со схватками, и мне звонит коллега с работы: «Нам нужны посты на такие-то и такие-то темы, когда сможете?» Отвечаю, мол, извините, я уже не могу работать — я рожаю. Неловкое молчание в трубке, и потом он такой: «А после родов сможете?» Посты написала и сдала на следующий день! © ssveta_7
- Моя очень беременная жена сегодня проснулась с неимоверным желанием делать добро людям. Начала с малого. Сидела минут 10 у окна, которое выходит на шлагбаум, и открывала проезд во двор и из него всем подъезжающим машинам при помощи дистанционного пульта. © fromrom22 / Pikabu
- У брата жена пошла на первое УЗИ. Держит снимок и плачет: УЗИ показало двойню. Звонит мужу, ревет: «Приезжай срочно в больницу». Он прилетает. Она протягивает снимок. Он ничего не понимает. Она: «Смотри, вот раз голова и два голова». Брат, рыдая: «У нашего ребенка две головы?!» © alsu_labirintisudeb
- Токсикоз такой, что все съеденное покидает меня едва ли не сразу и тем же путем. В общем, я перманентно голодная и столь же злобная. Была до сегодняшнего утра, пока не пошла кормить кошку ее любимым мясным кормом. Нет больше корма — кошка вынужденно ест мой творог, а я наконец-то сыта. Может, я кота жду... © Подслушано / Ideer
- Во время беременности я ходила в туалет по-большому, так сказать, интуитивно. Чтобы без потуг. Дышишь медленно и расслабляешься — и все. И вот настал тот самый день. Акушерка мне говорит: «А теперь давай как будто по-большому в туалет идешь». Ну, я расслабилась и дышу себе. Она: «Да нет, представь, что ты какаешь». Тут я как крикну: «Да я именно так и какаю!» © nikolinakain
- Я была беременна и заказала что-то из фастфуда. Когда курьер уже был в пути, меня начало тошнить. Решила не отменять заказ. Когда курьер приехал, я оплатила и сказала, что он может оставить еду себе. Он настойчиво предлагал забрать заказ, но я отказалась и пожелала ему приятного аппетита. Буквально через пять минут приходит сообщение: «А чего бы вам хотелось? Я могу привезти то, что нужно». Я долго отказывалась, но он был очень настойчив. В итоге я попросила... килограмм огурцов и помидоров! © tanyavolkova___
- Я бегала по утрам на восьмом месяце беременности в магазин и покупала там штук 7-8 дынь. Прибегала домой и сразу ела их. За раз 4-5 дынь в меня помещалось. Оставалось 3 штучки, и я нервничала, что на ночь не хватит. Тогда муж шел и докупал. © tazhenova_24
- На восьмом месяце я покупала тест на беременность для подруги. Пробиваю его на кассе, смотрю в глаза кассирше и говорю: «Да просто убедиться хочу». И ушла. © mmm.p.b
- Когда я была беременна, мне все время казалось, что вода чем-то пахнет. Муж не переставал смеяться, наливая мне «новую» воду до тех пор, пока запах не исчезал (хотя это была та же вода из той же бутылки). Но самое забавное в том, что я тогда даже не знала, что беременна, а вот муж догадался из-за этого бзика с водой. © Donna Lyn Leong / Quora
- Я на восьмом месяца немножко простудилась. И вдруг так мне захотелось погладить нашу собаку — сил нет. Ну, я и погладила, а она чихнула на меня. И я... расплакалась — муж, сын и собака были в шоке. От этого мне стало стыдно и я еще сильнее заплакала. В общем, ребят, не чихайте на беременную женщину. © Alicia Outlaw / Quora
- Как-то я разозлилась и наорала на картошку. На обычную картофелину. Я ее чистила, а она взяла и развалилась прямо у меня в руках. Тогда это казалось невероятной трагедией... © Malin Eriksson-Seitz / Quora
- Однажды утром мне внезапно и неодолимо захотелось бургер с беконом. Шел пятый месяц беременности. Муж был в полном восторге от того, что мне наконец захотелось что-то съесть и помчался в ближайшее кафе. Вернулся, протягивает мне пакет, а там чизбургер! Без бекона! В общем, съел он этот чизбургер сам и поехал обратно за моим бургером. © Maya Ferguson / Quora
- Дядя уехал в командировку и попросил меня поухаживать за его беременной женой. Она меня будит ровно в 12 ночи и шепчет: «Ребенок очень хочет жареный ямс». © Pokipoki
- Во время первой беременности на УЗИ я подумала о чем-то и рассмеялась. Потом увидела, как забавно ребенок дергается на картинке аппарата, и засмеялась еще громче. Ребенок на экране как будто «танцевал». Лицо узиста надо было видеть! © The Classic Wife
- 7 месяцев. Лежу на сохранении в больнице. Туалеты без щеколд, просто табличка на двери "занято"/"свободно«, которую надо самим переворачивать. Я подхожу к двери, читаю «свободно». Переворачиваю табличку, читаю «занято». Ну, занято так занято — разворачиваюсь и ухожу. Потом дошло, конечно. © devushka / Pikabu
- Во время беременности у нас с парнем были такие диалоги. Я: «Блин, я толстею...» Он: «Ты хотела сказать „я беременна“?» Я: «Я очень, очень толстая...» Он: «Беременная. Ты беременная». Я, указывая на живот: «Ну что это вообще такое, а?» Он: «Блин, да ребенок это, ребенок!» © Romy
- Перелет долгий — под конец устала очень. Приносят еду на выбор: курица или рыба. Я уже мысленно ела свою курицу, и тут она заканчивается прямо передо мной. Сижу, слезы текут сами по себе и жалко себя до боли. Стюардесса подошла и спрашивает, все ли нормально, а я сказать не могу: слезы еще сильнее потекли. Муж сказал, что из-за курицы распереживалась. В общем, где-то через 20 минут мне принесли мою курочку. А я смотрю на еду и понимаю, что есть не хочу... © julmyl
- Все девять месяцев я ставила под сомнение правильность человеческой анатомии. Например, мне постоянно мешала спать левая рука. Кто вообще придумал, чтобы она вот так вот сбоку была прикреплена и не давала удобно лежать?! А один раз я долго всматривалась в лицо мужа и наконец спросила: «Тебе зубы не мешают?». © Мамдаринка / VK
- Во время первой беременности я была фанатом яблок. Однажды купила целый килограмм, съела их за один присест и вдруг поняла, что... плачу. Муж в панике: думает, я расстроена, что яблок больше нет. Подходит ко мне, а я через слезы говорю: «Жалко...» Он меня утешает, а я добавляю: «Жалко, что больше не влезает!» Видели бы вы его лицо! © Мамдаринка / VK
- Муж долго смеялся надо мной из-за одного случая. Когда я была на 5 месяце, мы принесли домой котенка. В один из дней муж ушел в магазин, а я не смогла найти питомца. Котенок не реагировал ни на имя, ни на звуки корма, ни на «кыс-кыс». В общем, вернувшись, муж застал шикарную картину: я сижу посреди кухни, реву, вся мебель выдвинута на центр комнаты. На кухне аналогичная ситуация. Узнав, из-за чего произошел апокалипсис, он один раз позвал котенка по имени и тот сразу же примчался! Оказалось, залез в стол и благополучно там уснул. © Мамдаринка / VK
