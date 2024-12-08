Ужс.. неужели действительно так сильно не хватает витаминов , что это отражается н.а умственных способностях ? 🙄
16 забавных историй, которые приключились с женщинами во время беременности
Беременность у всех протекает по-разному. Если одна вообще не заметит никаких изменений, кроме округлившегося живота, то другая прочувствует на себе все «радости» этого периода: и странные вкусовые пристрастия, и небывалую эмоциональность, и неспособность собрать мысли в кучу. Зато потом им есть что друзьям и подругам рассказать: истории беременных — это всегда занятно.
- Во время моего третьего триместра мы с мамой пошли в магазин одежды купить мне обновки с учетом фигуры. Я кое-что примерила, а потом такая переодеваюсь в свое и вдруг понимаю, что моей сумочки нигде нет. Я начинаю бегать по магазину, искать ее, рыдать над утерянным паспортом и кошельком. Мама тем временем спрашивает сотрудников, не видел ли никто сумку. Все без толку. И вот я уже звоню в банк, чтобы заблокировать карточки...
Наконец мы возвращаемся к машине, и я вижу свою сумочку на пассажирском сидении. И тут мой мозг начинает тупить нещадно. Я говорю: «Ничего себе, воришка из магазина решил подбросить нам сумку! Интересно, как он узнал, какая машина наша?» Моя мама просто уставилась на меня ошарашенным взглядом. А потом объяснила, что никто не подбрасывал сумку в машину, она с самого начала была тут". Но я еще долго ей не верила. © 3verythingsonfire / Reddit
- Во вторую беременность я плакала, когда у меня в аэропорту в Чехии отняли щипчики для бровей и выкинули как опасный предмет. Видимо, боялись, что я ущипну ими капитана. До сих пор считаю, что это были мои лучшие щипчики для бровей в жизни, и плакала я не зря.
А в третью беременность не выдержала очередь в кассу и съела булку до оплаты. Единственный раз в жизни так поступила. Естественно, потом заплатила, но было очень стыдно. © CrystalAnn / Dzen
- Была беременна третьим. Возвращаюсь такая от подруги, подъезжаю к дому, поднимаюсь, вставляю ключ в дверь — она не открывается. Предпринимаю еще несколько попыток попасть в жилище, после чего сдаюсь и начинаю стучать, чтоб муж открыл. Однако дверь распахивает совершенно незнакомый мужчина, и только в этот момент я вспоминаю, что вообще-то уже 5 месяцев как я переехала отсюда. Упс. © fuggleruggler / Reddit
- До сих пор ржу, когда вспоминаю. Года 2 назад я была в положении, и мы с мужем решили посетить ярмарку для беременных. На такого рода мероприятиях рекламируют услуги разных специалистов (например, фотографов), а также дарят всякие приятные мелочи. И вот мы уже уходили с этой ярмарки, и мой аппетит разыгрался не на шутку. Потому я разорвала свой подарочный пакетик и принялась точить конфеты. А мой муженек, который и так весь день портил мне настроение, начал ворчать, что я с ним никогда ничем не делюсь. И потребовал, чтобы я дала ему укусить «вон то пирожное». Я пыталась объяснить, что пирожных у меня нет, но он не хотел ничего слушать. Что ж, тогда я решила быть покладистой женой, разорвала обертку с «пирожного», которое на самом деле было мылом ручной работы, и протянула мужу. Еще сказала, мол, кусай от души, дорогой. Его долго упрашивать не потребовалось. Когда зубы мужа вонзились в мыло, раздался мой зловещий смех. Это было потрясающе! Надеюсь, он уяснил, что не стоит посягать на вкусняшки беременной женщины. © inthiseconomy0514 / Reddit
За щипчики обидно:( но ведь можно их перевозить в чемодане в багажном отделении. Если, конечно, багаж вообще есть...
- Мой отец поехал навестить родню, а потом написал мне, что увиделся и с племянницей. Словами не передать, как я расстроилась из-за этой новости! Мне стало до слез обидно, что отец никогда не рассказывал мне, что у него есть племянница. Я переживала до тех пор, пока муж не объяснил мне, что племянница отца — это моя двоюродная сестра, о которой я знаю всю свою жизнь. Просто мой «беременный» мозг не смог разобраться в родственных связях. Теперь все припоминают мне этот случай и ржут. © SawScar112013 / Reddit
- Приехала с утра пораньше в больницу, чтобы сдать анализ крови на холестерин. Медсестра меня спрашивает: «Вас же просили приходить натощак, разве нет?» Отвечаю: «Так я вообще-то натощак!» А она не унимается: «Точно?» Я подтверждаю: «Точно!» И тут медсестра достает меня уже окончательно: «И вы даже ничего не пили?» Я рявкаю: «Нет, даже ничего не пила!» и раздраженно так ставлю свой стаканчик кофе на стол. Ой... © Cup-Mundane / Reddit
- Во время беременности я все время задавалась вопросом, наш ли это ребенок. Конечно же, никаких сомнений быть не могло, но иногда, несмотря на свою безоговорочную верность любимому, я думала: «А что если он не его отец?» А потом я заходила еще дальше и спрашивала себя: «А что если я не его мать?» Потом же я смеялась над собой: «О боже, что за бред я несу?» © Kastle** / Reddit
- Я узнала, что беременна, когда отдыхали в Пальма-де-Майорке. Тут же побежала в больницу — узнать, как перенести полет. Врачом оказался мужчина. Пообщались кое-как, он осмотрел меня и говорит очень уверенно: «6 недель, девочка!» Я сижу в шоке, думаю, ни фига себе у них техника дошла! Спрашиваю: «Это точно?» А он мне: «Ну да, сын уже есть, значит, будет девочка!» И прописал витамины для перелета. Родилась девочка... Вот такая логика. © Екатерина Ф / Dzen
- Работаю мастером маникюра. Постоянная клиентка забеременела и слезно просила сделать ей гель-лак с запахом арбуза. Ну я и попшикала готовые ноготки детскими арбузными духами своей дочери. Заодно и флакончик такой с собой дала. Никогда и никого еще не видела такой счастливой. Ох, уж эти гормоны! Да, девочки? © Карамель / VK
- Во время беременности любила дыни как ненормальная. И не могла ими делиться. Будет у меня три дыни — одну съем, а две на ночь под кровать себе спрячу! А вдруг кто-то из домашних нарушит клятву «Не трогать дыни ни за что на свете!»? И сожрет все? Запахи дынь из-под кровати пахли успокаивающе. На пике дынного сумасшествия мне было даже некомфортно отходить от них и терять эту ниточку аромата. Муж предлагал всюду носить дыню с собой. Причем меня не устраивал контейнер с нарезанными кусочками, нужно было именно целую, шершавую и теплую! Сейчас к дыням я совершенно равнодушна. © МарияМария / Dzen
У меня подруга тоже выкинула во время ее беременности. Звонит и плачет, что муж написал что заедет за “sister-in-law” и они приедут домой. Она говорит, что муж скрывал от нее сестру столько лет и так обыденно об этом говорит… и тут я ей обьясняю, что “sister in law” это вообще то ее сестра,и он за ней заедет, а не его “тайная” сестра. Вот и беременные мозги)!
- Захотелось ей консервированных ананасов в банке. Ночь, до города 30 км. Завел машину, съездил, привез, открыл. Она увидела и сказала, что хотела ананасы колечками, а не ломтиками. Съездил снова, купил колечками. Довольная, она открыла банку, порезала колечки на ломтики и стала есть. © Сергей Майский / Dzen
- Знакомая во время беременности не могла в рыбный отдел магазина заходить — у нее прям слюнки текли. В один из таких заходов она купила 2 селедки, села прямо на пол у прилавка и съела две рыбины с головой и хвостом. Продавец-мужчина даже глазом не моргнул. Наверное, часто подобное наблюдает. Он дождался, когда она доест рыбу, принес ей влажные салфетки и стакан воды. © Елена Грибанова / Dzen
- А у меня не было ничего выдающегося во время беременности, кроме непременного требования купить швейную машинку. Муж тут же привел меня в магазин. А на вопрос продавца, уже готового распинаться про возможности и достоинства разных моделей, сказал: «Дайте самую лучшую и дорогую». И все, я сразу успокоилась. Видимо, на этом моя домовитость иссякла. Машинку задвинули в шкаф, до сих пор стоит... © Екатерина / Dzen
- Во время беременности я была одержима брокколи. Однажды вечером купила немного, а на следующий день с предвкушением рылась в холодильнике в поисках своей прелести. Не нашла. Спросила мужа — оказалось, это он съел, когда проголодался ночью. Остаток своего обеда я провела, рыдая на диване из-за брокколи. Это был единственный раз, когда я плакала во время беременности. © sci_fientist / Reddit
- Моя третья беременность была сложной, все время пытались меня в больницу уложить, а я отказывалась — младшему было чуть больше года. И вот настала 39 неделя, встала я к сыну ночью покачать (он вообще плохо спал) и чувствую — начинается. Я как представила: ночь, меня муж в роддом, а дети одни, старшей дочери 6 лет. И я, как Скарлетт, сказала себе: «Я не буду думать об этом сегодня» и легла спать дальше. Утром все прошло! Я еще успела наготовить кучу еды, сходить к дочке на выпускной в детский сад, позвать маму ночевать к нам и спокойно поехала через два дня рожать. © Катерина Лисичкина / ADME
- На последних месяцах беременности ехала на машине домой и попала в пробку. Мужик позади меня сигналил как ненормальный. Я обычно таких игнорирую, но тут на меня нашло помутнение какое-то: решила объяснить ему, как это бесит. Открыла дверцу, стала потихоньку вылезать из-за руля. И тут вдруг заметила, что дорога освободилась. Начала залезать назад. В общем, на тот зеленый мы никуда не поехали. Но стало тихо. © Лорна / Dzen
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Комментарии
В магазине женщина выбирает мел школьный , белый. Замучила продавца. В конце концов он не выдержал : "Какая разница, какой фирмы, все одинаковые! Она: " Что вы Вот этот намного вкуснее!" - очевидец
Я до последнего дня работала, за день до родов ещё ездила нa судебное заседание (я юрист), но нa меня там уже с опаской смотрели и запрещали вставать, как вообще-то положено при каждой реплике)))
Но смешно было, когда я месяце нa седьмом приехала в арбитраж, сижу жду заседание, а из зала позвать нас выходит помощник судьи - девушка примерно с таким же животом, как у меня)) Судьи очень смеялись, что перебор по количеству беременных что-то))
Спасибо, что я ничего не забывала, не тупила, не рыдала и не гоняла мужа за аленьким цветочком в три часа ночи. Просто весь второй триместр спала часов по 12 в сутки. Потом резко прошло)