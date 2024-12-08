16 забавных историй, которые приключились с женщинами во время беременности

Я до последнего дня работала, за день до родов ещё ездила нa судебное заседание (я юрист), но нa меня там уже с опаской смотрели и запрещали вставать, как вообще-то положено при каждой реплике)))

Но смешно было, когда я месяце нa седьмом приехала в арбитраж, сижу жду заседание, а из зала позвать нас выходит помощник судьи - девушка примерно с таким же животом, как у меня)) Судьи очень смеялись, что перебор по количеству беременных что-то))

Спасибо, что я ничего не забывала, не тупила, не рыдала и не гоняла мужа за аленьким цветочком в три часа ночи. Просто весь второй триместр спала часов по 12 в сутки. Потом резко прошло)