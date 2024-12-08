16 историй, в которых ожидания столкнулись с реальностью

Некоторые мужчины считают, что надо просто закидать девушку букетами — и все, она его. Другие же думают, что женщина — это ходячая посудомойка и кухонный комбайн. Но таким «экземплярам» пришлось столкнуться с суровой реальностью: их стереотипы не работают.