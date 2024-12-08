16 историй, в которых ожидания столкнулись с реальностью

Истории
4 часа назад

Некоторые мужчины считают, что надо просто закидать девушку букетами — и все, она его. Другие же думают, что женщина — это ходячая посудомойка и кухонный комбайн. Но таким «экземплярам» пришлось столкнуться с суровой реальностью: их стереотипы не работают.

  • У меня богатый опыт знакомства с мужчинами в интернете. Многие оказываются женатиками. Летом один вообще до слез от смеха довел: я была за рулем и согласилась подкинуть его домой после встречи. Так он сидел рядом, на пассажирском, и всю дорогу с женой болтал о том, что ему купить в магазине из продуктов, как их дочка сходила на плавание и пойдут ли они на выходных в театр. © katty3brie / Pikabu
  • Приятельница клянется, что видела объявление на сайте знакомств типа «Ищу жену. О себе: 20 соток огорода». И этот мужчина еще сокрушался, что не может найти себе женщину. Другой тоже отжег, когда написал: «Приходи ко мне в гости! У меня по субботам генеральная уборка, будем вместе убираться». Безумно романтично, ага.
  • У меня на работе был классный дядька-водитель. Разведен, двое пацанов-подростков жили с его стариками-родителями. Женат второй раз, жизнь повидал и меня учил в командировках. Такой добряк, все его по отчеству без имени звали. И он мне в пятницу в шутку (как я думала) говорит, что придет ко мне с тортиком. Я такая дурочка: «Ага, приходите, меня дома не будет!» И тут суббота, все выходные, а в нашем отделе аврал, мы на работе, я тоже, и ближе к обеду звонок: «Какой у тебя номер, я у домофона?» Я прям зависла, думаю, почему водитель за мной приехал, я что-то забыла? И тут он мне: «Я с тортиком, ставь чайник!» Я, конечно, сказала, что на работе, но офигела знатно. Он, видимо, хотел нахрапом взять, не прокатило, сам он не дурак, в шутку все перевел и дальше дружелюбно общались много лет.
Iosi Merson
3 часа назад

Не зря Света закончила курсы Кройки и Шитья. Слышали бы вы, как она кроет когда отшивает!

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  • Читала историю про пополамщика. Только еще хуже. В общем, если он покупал и готовил еду, то делил ее на 3 части: одну съедал, другую брал на работу и последнюю оставлял девушке. Когда она готовила, то половину брала себе, половину — ему. Расстались они из-за персиков. Девушка купила 4 персика. Два съела и ему отложила два. А он отрезал половинку фрукта и оставил на столе. Девушка решила, что он больше не хочет и доела. Парень обиделся.
  • Жарила пирожки для бывшего и раскаленным маслом на запястье попала. Больно! Попросила парня в аптеку за мазью сбегать, а он: «Чего слезы льешь, капнула же чуток, и вообще, нет денег у меня». Карту свою сунула ему, нет, не пошел. Пошла в аптеку сама, там мне оказали помощь. После этого парень стал бывшим. А через четыре месяца познакомилась с мужем будущим, еще через месяц заболела и отменила свидание. Мужик свидание не отменил: приехал с апельсинами, проинспектировал мои лекарства, сгонял в аптеку за недостающим. Все это молча без просьб от меня. Каждый день ходил ко мне, лечил и окружал заботой, пока не выздоровела. На таком контрасте с бывшим, естественно, я прониклась. Женаты и дочка есть. © Buka9 / Pikabu
  • Подруга начала получать букеты он незнакомого отправителя. Красивые, дорогие. Цветы приносили прямо в кабинет, где она работала, поэтому она решила, что это кто-то из коллег. Однажды в очередном букете было предложение встретиться в кафе. Поскольку посланника букетов подруга вычислить сама не смогла, решила пойти и прояснить. На встречу пришел их сисадмин. В его сторону подруга даже не подумала посмотреть, он ее никак не привлекал. Подруга прямо сказала, что рассчитывать не на что. Парень впал в истерику, начал орать, что она должна ему кучу бабла, которые он потратил на букеты. Парень грозился в суд на нее подать. А потом просто уволился. © user7111980 / Pikabu
  • Про меркантильность. Я достаточно зарабатываю и мне, особенно поначалу, пока мы друг другу никто, никаких денег от мужчины не надо. Но! Когда свидание проходит в виде прогулки по парку и мужчина аккуратно просит перевести ему на счет половину суммы поллитровой бутылочки воды, это что-то с чем-то. © katty3brie / Pikabu
  • Мой брат как-то заявил на мою просьбу помочь нести чемодан: «Я что, твои трусы должен нести?» © Prekrasnomydra / Pikabu
  • Так вышло, что пока оформляла всякие документы, жила в одной квартире с родственницей невестки — молодой девушкой, ну и с ее парнем. Питались вместе. Частенько готовила я. Обычно я посылала девушку за покупками, дав список и деньги. И тут у меня случился небольшой шок. Я люблю йогурт с черносливом. Оказалось, девушка его никогда не пробовала: им в семье было дорого покупать такое.
    Что-то мне стало жалко этих уже больших детей и стала специально покупать всякое вкусненькое. Вот тогда и начали проявляться «личные качества» ее парня. Он мог в одно лицо сожрать все, что было куплено на троих (потому что вкусно). Или такая ситуация. Приготовила селедку под шубой. Немного съела, оставила для молодежи прилично так. Приходит парень, съедает все, и оставляет немытой тарелку. Мне было дико. К счастью, они расстались. © eyeful / Pikabu

«Мне на сайте знакомств такой фрукт попался»

  • У знакомой был парень. Он переехал в ее квартиру. Оказалось, он набрал кредитов и в любой ситуации ими отмахивался. «Нужно купить продукты? У меня кредит! Помочь с ремонтом? Да ты что, денег нет, у меня ж кредит». Зато жить в хорошей квартире задарма, кушать готовые обеды и спать на чистом ему ой как нравилось. Ну, что делать, выгнала она этого завидного жениха.
  • В отделе работает Юля. Симпатичная. Пришел новый сотрудник и давай ухлестывать за ней. Юля ему: «Нет». А он не отлипает. Как итог, Юля пришла ко мне, как к его руководителю. Я сразу скажу, диалог был сложный. Позвал парня в кабинет. Он слушал, слушал, потом выдает: «Че ты меня паришь, ну так бы и сказал, что она твоя любовница». Рука-лицо. А после обеда он принес заявление на увольнение, типа не нравится ему у нас. Попросил одним днем. Уволили. © lukeng83 / Pikabu
  • Просыпаюсь, умываюсь, завтракаю, выхожу из квартиры и словно в параллельный мир попадаю, состоящий из шариков, ленточек и надписей на стенах. Мол, «любимой Полинке от тайного поклонника». И сердечки, зайчики, мишки и прочие представители больной фантазии отчаянного романтика. Все выходные отмывала, ибо подъезд тут же ополчился против меня. Спасибо соседке по пролету, что помогла, сама бы я руки стерла, ибо волшебный маркер въелся в стены намертво. Поклонника, кстати, так и не вычислила. Хотя, как сказала соседка, пока мы драили стены: «А вот если бы ты с ним вместе мыла эти каракули, это было бы даже романтично». © katty3brie / Pikabu
  • Был у меня парень — благородной профессии, из хорошей семьи. Жаловался, что девушки его обычно через 3 месяца бросают, я вначале думала: «Почему? Такой интересный молодой человек», а через 3 месяца: «А-а-а, вот почему». Он конфликтовал со всеми коллегами, родителями и знакомыми. Все должны были под него подстраиваться. Так, сколько мы будем сидеть в кафе решал он: если он наелся, значит, и я наелась.
    Как-то осталась у него ночевать и попросила протереть пыль. У меня астма и я очень быстро начинаю задыхаться, если в квартире давно не убирались. Он протер пыль, но только до уровня глаз. Мы легли спать, я начала задыхаться, бегала на балкон, чтобы приступы прошли, пшикала лекарства. В итоге он наорал на меня, что я мешаю ему спать. Собралась за долю секунды, вызвала такси и поехала домой, сказав, что нам надо расстаться. Он еще писал несколько раз, что скучает, что я погорячилась. Он так и не понял почему я ушла. © ksitrona / Pikabu
  • Когда я, находясь в роддоме, попросила тогда еще мужа привезти мне пюре с котлетами, ибо питание было ужасным. Он мне привез заварное пюре в стаканчиках. Мне даже в голову не пришло, что он может такое привезти! Как же было обидно. © Lanavelolife / Pikabu
  • — Это вам! — радостно сообщает курьер и протягивает букет роз.
    — От кого? — не спешу брать презент.
    — От поклонника, — улыбка курьера начинает спадать.
    — Имя у него есть?
    — Он решил сделать сюрприз!
    — Тогда не приму, — начинаю закрывать дверь.
    — Погодите, это от Сергея, — курьер начинает нервничать.
    Дело в том, что Сергей — это коллега, который перевелся к нам 2 месяца назад. На 13 лет меня старше. Он вечно «случайно» сталкивался со мной то у кулера, то у кофемашины. Заводил разговоры, какой он классный. Я ему сказала, что здесь — работаю и никаких других личных связей не ищу. Но Сергей, цитирую, сказал: «Знаю я вас, девушек» и продолжал вести себя так же. А теперь букет этот!
    Букет не взяла. Через 10 минут звонок от Сергея. Полуистеричным тоном мне заявляет следующее: зачем я его позорю, что я выделываюсь? Устав слушать этот поток мыслей, перебиваю: «Не хочу с вами общаться, цветы принимать от вас не буду. Всего доброго». И в черный список. Мужчины, не надо так. © Uranocka / Pikabu

Вот что у нас есть еще: «18 доказательств того, что порой в школе учится не только школьник, но и вся его семья».

Комментарии

Уведомления
Alex Zero
3 часа назад

Пюре в стаканчиках вкусное... Особенно если не умеешь готовить.

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Конфуз
3 часа назад

А расскажите истории, когда девушка решила что она осчастливила несчастного своим вниманием, а он ей отказал, и как она себя после этого вела.

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