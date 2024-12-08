16 историй, в которых ожидания столкнулись с реальностью

Некоторые мужчины считают, что надо просто закидать девушку букетами — и все, она его. Другие же думают, что женщина — это ходячая посудомойка и кухонный комбайн. Но таким «экземплярам» пришлось столкнуться с суровой реальностью: их стереотипы не работают.
Приятельница клянется, что видела объявление на сайте знакомств типа «Ищу жену. О себе: 20 соток огорода». И этот мужчина еще сокрушался, что не может найти себе женщину. Другой тоже отжег, когда написал: «Приходи ко мне в гости! У меня по субботам генеральная уборка, будем вместе убираться». Безумно романтично, ага.
У меня на работе был классный дядька-водитель. Разведен, двое пацанов-подростков жили с его стариками-родителями. Женат второй раз, жизнь повидал и меня учил в командировках. Такой добряк, все его по отчеству без имени звали. И он мне в пятницу в шутку (как я думала) говорит, что придет ко мне с тортиком. Я такая дурочка: «Ага, приходите, меня дома не будет!» И тут суббота, все выходные, а в нашем отделе аврал, мы на работе, я тоже, и ближе к обеду звонок: «Какой у тебя номер, я у домофона?» Я прям зависла, думаю, почему водитель за мной приехал, я что-то забыла? И тут он мне: «Я с тортиком, ставь чайник!» Я, конечно, сказала, что на работе, но офигела знатно. Он, видимо, хотел нахрапом взять, не прокатило, сам он не дурак, в шутку все перевел и дальше дружелюбно общались много лет.
Не зря Света закончила курсы Кройки и Шитья. Слышали бы вы, как она кроет когда отшивает!
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Читала историю про пополамщика. Только еще хуже. В общем, если он покупал и готовил еду, то делил ее на 3 части: одну съедал, другую брал на работу и последнюю оставлял девушке. Когда она готовила, то половину брала себе, половину — ему. Расстались они из-за персиков. Девушка купила 4 персика. Два съела и ему отложила два. А он отрезал половинку фрукта и оставил на столе. Девушка решила, что он больше не хочет и доела. Парень обиделся.
У знакомой был парень. Он переехал в ее квартиру. Оказалось, он набрал кредитов и в любой ситуации ими отмахивался. «Нужно купить продукты? У меня кредит! Помочь с ремонтом? Да ты что, денег нет, у меня ж кредит». Зато жить в хорошей квартире задарма, кушать готовые обеды и спать на чистом ему ой как нравилось. Ну, что делать, выгнала она этого завидного жениха.