18 доказательств того, что порой в школе учится не только школьник, но и вся его семья

Я не знаю, как так получилось, но с дочерью д/з я не делала. Я ленивая мать. Я отучилась своё! Иногда подсказать там что-максимум. Помню, только однажды ей проект помогала делать. Кстати, когда я училась, никто, по-моему, не делал с детьми домашку. Ну вот, я сама училась, и дочь сама учится. Я не лезу. И не даю себя втянуть)