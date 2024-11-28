Так это же шикарно - картофель в мундире)) Огурчики, селёдочка, сальцо и лучок добавить - вот и ужин)
18 доказательств того, что порой в школе учится не только школьник, но и вся его семья
Когда ребенок идет в школу, вся семья будто бы снова садится за парту. Приходится не только на родительские собрания ходить, но и помогать с уроками, возиться с поделками и, конечно, погружаться с головой в школьные будни, чтобы знать, чем живет сын или дочь. Порой случаются смешные истории: например, когда дедушка помогает сделать скворечник и в итоге получаются барские хоромы, или когда папа решает заглянуть в дневник и затеять переписку с учительницей.
- Дали задание на уроке труда — сделать скворечник. Я честно, без помощи взрослых, сам его сделал. Конечно, получился так себе. Трудовик указал на недочеты и сказал переделать. Как раз у нас гостил дед, мамин отец. Заводской инженер. Он посмотрел на мое творение. Высказал свое мнение о трудовике, типа, он чего, многоквартирный дом принимал? Крыша есть, не капает. Вход нормальный. Стены прочные, ветер птичек не потревожит. Но задание учителя надо выполнять. И мы приступили. Когда трудовик увидел на следующий день двухуровневый, трехкомнатный, с поилкой и дверями, защитой от кошек и других хищников, скворечник, он, узнав, что мне дед помогал, только и сказал, что если увеличить масштаб, он бы сам в таком жил. © 554962 Башкирцев / Dzen
- Сыну в гимназии к уроку нa тему: «Почему осенью листья меняют свой цвет», нужны были листья. В ту осень у нас в Заполярье рано выпал снег, и я уже поздно вечером откапывала эти листья из-подо льда, мыла и сушила феном. © Ольга Курпякова / ADME
- Классная позвонила с вопросами, мол, все ли хорошо в семье, нормально ли ребенок питается? Дело в том, что накануне дети писали сочинение о дне рождения. Ну наш и написал: «Это мой самый любимый день. Собирается вся семья, и в центре огромного стола у нас стоит картошка в мундире». Он понятия не имел, что такое картофель в мундире, но решил, что это крутое блюдо раз звучит так эпично. © v.tatarsky / Pikabu
- Дочь в 3 классе решила поучаствовать в конкурсе новогодних рисунков. Вспомнила об этом накануне вечером. И вот начала она рисовать, я решила помочь. Просидели почти до часу ночи. Рисунок получился «всем рисункам рисунок». В результате дочь на следующий день приносит его обратно. Не приняли на конкурс из-за того, что сделан он был в формате А4, а надо было А3. Слез было море. © Шахерезада Ивановна / Dzen
- Недавно нашла свой дневник. Мне сложно было в школе, я плохо училась, хоть и старалась. Перелистывала этот раритет и увидела замечание от учительницы: «Ваша дочь не хочет учиться и ничего не знает». Снизу ответ от моего папы: «И что мне сделать? Мы для этого и отправили ее в школу!» Поэтому, наверное, папа ни разу и не ходил на родительские собрания. © Не все поймут / VK
- Собака разорвала дочкино домашнее задание. Дочь сначала расплакалась, а потом собралась, взяла камеру и стала записывать собачье «чистосердечное признание». Наставила на нее лампу, показала улики — разорванную тетрадь, сказала, что у нее есть свидетели и что она не отвертится. Собака была в шоке, но искренне завыла под конец процесса. Раскаивается. © Не все поймут / VK
- В 1983 году, во 2-м классе, нам учительница задала сделать 2 альбома с образцами тканей и бумаги. И тут моя мама, как теперь модно говорить, «поймала вайб» — она закончила торговый техникум по специальности «товаровед промышленных товаров», очень любила шить и на работе имела доступ к многочисленным образцам товаров. Звезды сошлись. В итоге у меня было два самодельных альбома с картонными листами, на которые аккуратными прямоугольниками были приклеены образцы материалов с моими корявыми подписями. Самым впечатляющим было количество образцов: тканей было порядка сотни видов, бумаги и картона — поменьше, два или три десятка. © Андрей Свиридов / Dzen
- Сын учился во втором классе. Рассказал однокашникам, откуда появляются дети. На тот момент он знал только, что либо разрезают живот маме, либо ребенок сам вылезает. Этого хватило — меня вызвали в школу. Когда учительница начала ругаться, я спросила ее: «А вы каким-то другим способом на свет появились?» С тех пор меня в школу не вызывают. © Подслушано / Ideer
- Говорила мне когда-то мама, что школа нужна для того, чтобы потом своим детям помогать делать домашку и не позориться. Я ей не верила, думала, мол, какие дети, мне еще очень рано. А время летит невероятно быстро, и вот у меня уже своя дочь, которая просит помочь с домашними заданиями. Даже с интернетом это все равно не простая задачка... Вчера в восемь вечера села помогать, в десять отправила дочь спать, а сама до двух ночи пыталась решить. Так и не смогла. Пришлось утром звонить подруге, у которой сын одного возраста с моей дочкой, просить помочь. А это всего лишь третий класс, что будет дальше? © Мамдаринка / VK
- Как-то вечером сижу дома, звонит подруга в состоянии близком к истерике. Это она уроки с дочкой-первоклассницей делает. Зовет в гости. Прихожу и вижу картину: ребенок весь в слезах, мама мечется по кухне из угла в угол, как раненый тигр. Оказалось, детям в школе задали выучить скороговорки. Ну, пока учили про Сашу с сушкой и про траву с дровами, все было нормально. Но дальше проблемка вышла. Читаю: «купи кипу пик». Кроме абсолютной невыговариваемости скороговорки, ее смысл также не понятен ребенку. Из всех трех слов она знает лишь «купи», а что есть пика и кипа — темный лес. Объясняю. Пытаемся не то, чтобы запомнить, а хоть выговорить. Тут приходит домой папа и начинает возмущаться, что времени уже почти одиннадцать, а ребенок не спит. И со словами «ну чего вам тут не сделать» хватает злополучный учебник, бодро начинает: «купи пипу...», захлопывает книгу и говорит: «Доча, скажешь учительнице, что папа запретил тебе это читать». © Shpilyka09 / Pikabu
- В детстве папа всегда делал за меня поделки, потому что у меня руки росли не из того места. Теперь я сам папа третьеклассника. В общем, пап, прости. Я только сейчас понял, разрисовывая планеты из папье-маше, как тебе нелегко приходилось. © Не все поймут / VK
- Когда дочь в школе готовилась к экзамену по физике, я развесила цветные листочки с формулами по всему дому. Потом сняла и давно забыла об этом. Этим летом она сдавала экзамен по физике в универе. Рассказала, что ей задали дополнительный вопрос, и она легко ответила, так как «эта формула в туалете висела, я из туалета крепче всего запомнила». © Fiaj / Pikabu
В истории про скороговорки не столько смешно, сколько грустно из-за того, что два взрослых человека не в состоянии объяснить ребёнку, что такое "кипа" и "пика". А достаточно было загуглить в интернете и показать картинки. С кипой ещё проще, достаточно сказать ребёнку, что большая объёмная пачка бумаги или газет.
- В школе была очень правильной и ответственной девочкой. Классе в восьмом получила от классной руководительницы особое поручение — положительно влиять на одноклассника-хулигана. С ним взрослые училки ничего сделать не могли, но почему-то считалось, что я могу и должна. Меня еще на собрании класса ругали, что я с ним уже месяц сижу за одной партой, а он как прогуливал, так и прогуливает. Собрание он тоже прогулял, конечно. Мой папа, как узнал, пошел разбираться. Наехал на классную в стиле: «Кто тут вообще учитель: вы или моя дочь?!» — и потребовал, если уж она на меня перекладывает свою работу, платить мне зарплату. Не знаю, как они это провернули, но к началу следующей четверти этот мальчик уже учился в другой школе. А папа сказал, что если мне дают особые поручения, надо сразу говорить: «Ищите другого дурака!» — а не радоваться, что мне доверяют. © Подслушано / Ideer
- В началке старший сын не помнил и не хотел помнить все эти странные задания. Сообщает, что завтра надо принести игрушку подвижную на крестовине, типа кукольный театр. Муж соорудил крестовинку, я полночи шила из подстежки для куртки зайца. Машинки не было, все руками. Получилось мило, самой понравилось, ручки, ножки, все подвижно, соразмерное. Пришел, говорит, что три с двумя минусами. Надо было только голову зайца на крестовинке, без всяких ручек-ножек, тела. © Галина Игнатова / Dzen
- Дочкам 10 лет и 3 года. Как-то почитала им на ночь и пошла спать в другую комнату, только легла, а старшая: «Мамааа, забыла тебе сказать, нужно фартук и нарукавники сшить к завтрашнему дню». У меня аж рот открылся, говорю: «Есть новый комплект — фартук и прихватки, неси его в школу завтра». Самое интересное, что в тот день еще трое детей принесли такие же наборы. © mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
Со мной так одноклассника за одну парту посадили, Hа перевоспитание. Это был уже 9 класс, а родители им никогда не занимались. Потом его мама с блеском в глазах говорила: "Ты такая хорошая, мой Валера за ум возьмётся".
Короче, после 9 классов его в школу попроще перевели, потом он отсидел...
В общем, с заданием я не справилась))
- Решила помочь младшей сестре с домашним заданием по математике. Открыла его, там какая-то задача легонькая с яблоками. Решила ее за 5 минут и стала настоящим героем для сестренки. Вот только через пару дней она пришла грустная домой, потому что получила за него двойку. Ее еще и мама заругала. А мне даже признаться стыдно было, что это я помогала, ибо не решить задачку для четвертого класса — полный позор. © Карамель / VK
- Мужу не нравится, что мы с сыном подолгу сидим над уроками. Надоели упреки, говорю, а слабо самому — покажи мастер-класс. Через час приносит сын тетрадки. Открываю задание, читаю: «В поле рос высокий дуп». Откуда, кричу мужу, дуп? А он орет: «Так проверочное слово дупло».
- Ходила вчера на родительское собрание. Педагог озвучивал ответы детей на вопрос: «Почему ты ходишь в школу?» Они были стандартные — учиться, общаться. Но был и такой: «Потому что мать не оставила мне выбора». Естественно, это был ответ от моей саркастичной красотки. © piterskikhirina
Многие из нас и через десятилетия помнят свои школьные годы так, будто это было вчера:
- 16 человек, у которых слово «школа» вызывает смешанные чувства
- 19 историй о школе, которые из памяти никаким ластиком не сотрешь
- 15 человек уже давно закончили школу, но воспоминания-то остались
Комментарии
Если ребенок не выполнит домашнее задание - небо упадет н_а землю.. господи, как вспомню себя, дуру, как гробилась с этими заданиями.. слава богу мама у меня умная и отморозилась рано с этой темы, там и я подтянулась..
Я не знаю, как так получилось, но с дочерью д/з я не делала. Я ленивая мать. Я отучилась своё! Иногда подсказать там что-максимум. Помню, только однажды ей проект помогала делать. Кстати, когда я училась, никто, по-моему, не делал с детьми домашку. Ну вот, я сама училась, и дочь сама учится. Я не лезу. И не даю себя втянуть)
Hа вопрос по окружающему "как спасти природу от загрязнения?" Сын ответил - избавиться от людей.😂