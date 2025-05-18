15+ добрых историй, которые согреют душу и поднимут настроение

В жизни всегда есть место для доброго поступка, и тут не обязательно быть супергероем или миллионером. В большинстве случаев достаточно просто не проходить мимо чужой беды. А уж если есть возможность порадовать близкого, то и вовсе не стоит раздумывать, делать это или нет. Герои нашей статьи уверены: мир полон доброты, и их истории — очередное тому доказательство.