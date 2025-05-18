Кажется я знаю, почему мужик с женой поругался, точнее она с ним - небось был бухой. Иначе в сугробе бы не сморился
15+ добрых историй, которые согреют душу и поднимут настроение
В жизни всегда есть место для доброго поступка, и тут не обязательно быть супергероем или миллионером. В большинстве случаев достаточно просто не проходить мимо чужой беды. А уж если есть возможность порадовать близкого, то и вовсе не стоит раздумывать, делать это или нет. Герои нашей статьи уверены: мир полон доброты, и их истории — очередное тому доказательство.
- Брат моей подруги не мог устроиться на работу после закрытия их конторы. Надо было на что-то жить, и он подрабатывал извозом. Как-то подвозил мужчину, и тот оставил в авто борсетку с деньгами и визитками. Мужчину он высадил в центре, куда тот шел и где жил, брат подруги не знал, но решил во что бы то ни стало забытую сумочку отдать. Стал разбирать визитки, нашел три одинаковые, понял, что они принадлежат хозяину. Он позвонил по рабочему телефону, и оказалось, что его пассажир — начальник отделения и совладелец банка. Брат подруги подвез пропажу мужику, ни копейки не взял себе. А на следующий день он был устроен в тот банк на работу. За честность. Почти по специальности и на очень хорошую зарплату. © MarEnotV / Dzen
- Было это лет 20 назад. Будучи глубоко беременной, я пошла в ночи выгуливать собак. Ползу мимо детской площадки, смотрю: в сугробе мужик лежит в элегантной дубленке. Спит. Я давай его тормошить, мои две дурынды — лаять. Он в себя чуток пришел и тут же меня попросил помочь ему подняться. Как я там не родила, не знаю. Он все время падал, я его поднимала, он снова падал. Короче, выяснилось, что мужик поругался с женой и отправился к другу. Но его сморило по дороге, и он просто лег там, где вырубило. Я выяснила номер дома, куда мужик чапал (благо, он оказался рядом), и буквально на себе доставила бедолагу другу. © elmorgachevа / Dzen
«Хэнк был бездомным щенком с запущенной формой чесотки. Он попал в добрые руки, и теперь Хэнк — самый счастливый щенок на свете!»
- У меня 3 дочки, племяши были еще мелкие, а тут соседский парнишка, выросший без отца, без дела болтается. Участковый был самым частым гостем в их доме. Мама пацана попросила меня взять его на подработку, пока тот в колонию не загремел. А я как раз напарника искал на кладку печей. После первой печи, видя, что парень старается, решил поделить с ним деньги поровну. Парень воспылал. И у нас пошла жара: стройка, отделка, рыбалка, охота, заготовка дров, сенокос — всегда Санька со мной. Когда он в первый раз назвал меня батей, я чуть не заплакал.
Не считаю, что сделал что-то выдающееся, принимая участие в его воспитании: я искал напарника, а нашел родного человека. © user6505888 / Pikabu
- Везли маленьких артистов с гастролей в поезде. Вроде и июль уже был, жара стояла, но к вечеру похолодало, зуб на зуб не попадал. Ночью просыпаюсь — все: и дети, и взрослые — укрыты одеялами, одни носы торчат. Это проводница всех укрыла. А поди еще, побегай: одеяла старинные, шерстяные, тяжелые, вагон битком, время отпускное. © BossaNova / Pikabu
- Несколько лет назад мы переехали к морю. И вот летом лежу, загораю на пляже. Народу много. И слышу, как люди говорят, что кто-то тонет. Я встаю и вижу вдалеке за волнами чью-то голову, которая то появляется, то исчезает под водой. На пляже спасателей нет. Рядом много мужчин, но все просто стоят и смотрят. Я хорошо плаваю, вот и поплыла. Плыла долго. Доплываю и вижу, что это бабушка, реально уже пожилая. Ушла она под воду, я нырнула за ней. Вытаскиваю, а она никакая уже, не может двигаться и говорить. Как же долго я тащила ее к берегу! Главное, все видели, что я еле тащу бабушку, и ни один человек не поплыл навстречу. Вытащила, и тут уже люди подоспели. Бабушка начала беззвучно плакать, благодарить. Сказала, что она местная, всю жизнь плавала и ни разу не тонула, а тут ей плохо стало с сердцем. Я вызвала ей скорую. © Эва Ласковая / Dzen
Молодец какая👍 меня в детстве дважды спасали, причем подростки) родители потом в бассейн отдали заниматься. До сих пор хожу в бассейн, плаваю отлично
- Мама лежала в больнице, а потом рассказала такую историю. Женщины заметили, что еда из холодильника пропадает, не много и у разных больных. Больница поселковая, все друг друга знают, странно. А потом услышали разговор дедка со своей старушкой (дедок из соседней деревни), он говорил: «Не носи мне ничего, тут холодильник есть, там всегда еда разная лежит». Все в отделении друг другу новость рассказали и решили, что пусть дед так и думает, будто там лежит еда больничная, общая — пусть хоть поест чего домашнего, а то ведь бабке из другой деревни трудно до него добираться. В конце концов, не много он и съест. © Любовь Симкина / Dzen
- Нам перед праздниками «забыли» выдать зарплату. В маршрутке еду, грущу. Заходит мужик с двумя пакетищами. Спрашивает, доедет ли до гостиницы. Все рожи кривят, а я говорю, мол, да, я тоже там выхожу. Когда мы вышли, он вдруг всучил мне свои пакеты, а в них оказались фрукты, деликатесы, конфеты прочие вкусности на 2 моих зарплаты! А мужик мне на прощание сказал: «Хорошо, что хоть один живой человек встретился! Я командировочный, мне на корпоративе подарки дали, а у меня самолет через 3часа. Возьмите к праздничному столу!» Я поблагодарила его, и мы разошлись. Очень это был щедрый подарок! © Unknown author / Pikabu
- Я летела на самолете с моей дочерью и совсем маленьким сыном. Это был 12-часовой трансатлантический перелет. Моя дочь отлично вела себя в дороге, а вот сын был очень капризным. Я с трудом справлялась с ними двумя одновременно и очень устала. И тут появился ангел, а точнее добрая женщина. Она похлопала меня по плечу и предложила походить с моим сыном по проходу, чтобы я могла чуть-чуть передохнуть и позаниматься дочерью. Я бы ни за что не отдала своего ребенка незнакомке, но в самолете его похитить невозможно, поэтому я согласилась. Эта святая женщина часами гуляла с моим сыном по самолету. Я смогла отдохнуть и успокоиться. В итоге она отдала мне счастливого, сонного малыша. Сейчас ему 16, но я до сих пор ей благодарна. © Acciosanity / Reddit
«Подобрали кошку с улицы, привезли ее домой, и она тут же родила четырех котят! Мы зовем ее Троянской кошкой»
- Я живу в коттеджном поселке. Пока строили баню, туда прибежала бездомная собака и родила 7 щенков. Я была в шоке! Собак у меня никогда не было. Я даже не знала, чем ее кормить и что дальше делать, попросила помощи в чате поселка. Люди присылали мне деньги, приходили, советовали, как к маме подходить, как щенков кормить. По совету людей я и щенков пристроила, и с мамой-собакой подружилась. В итоге оставила ее у себя.
И вот, гуляю со своей новой собакой, а на дороге ночью померанский шпиц сидит. Еле его из-под колес вытащила. Ночь, дождь. Никого вокруг. Взяла его за пазуху, домой принесла. Муж в шоке: мало то, что в бане собаки щенятся, так и с улицы еще появляются. Шпиц крохотный, послушный. Ходила по поселку ночью, думала, кто-то ищет. А утром хозяева появились. Оказалось, они уезжали в гости, а пес сбежал. Не заметили. Вернулись, а его нет, а шпиц — главный член семьи. Вот они мне денег принесли много, но я не взяла. Помнила, как до этого мне люди помогли! © Наталия Ш. / Dzen
- Я однажды мужчину спасла. Дело было так: иду с работы, темнеет уже. Возле гаражей лежит мужчина. В неловкой позе, видимо, как упал — так и лежит. И без обуви. Мимо проходят люди, морщатся, брезгуют. А я смотрю: у него носки чистые, целые, и руки ухоженные — ногти такие аккуратные. Думаю: «Что-то тут не то». Короче, вызвала скорую. Дождалась. Оказалось, у мужчины случился сердечный приступ. Увезли его в больницу. © УхтыТухты / Dzen
- Ехала по коттеджному поселку, решила в телефоне пробки посмотреть. Отвлеклась и загремела боком в сточную канаву. Села на брюхо: ни туда, ни сюда. Машина накренилась страшно...
Мимо возвращались с покоса деревенские мальчишки лет 16-17. Увидели меня, подошли и спокойно вшестером подняли бок моей машины из канавы. Я за руль, два колеса на дороге, два в воздухе (мальчишки держат машину ровно). Выехала. Они убедились, что я на асфальте, и укатили восвояси. Просто подарок судьбы! До сих пор неловко, что я не додумалась ничего им предложить в знак благодарности. © Юлия Мурр / Dzen
- Много лет назад на мою маленькую собаку напала большая хищная птица. Мы только что переехали в новый регион, никого там не знали и еще не получили зарплату. И один богатый друг наших друзей, большой любитель собак, оплатит лечение нашего песеля. Благодаря замечательному ветеринару и этому человеку наша собака прожила еще 11 лет. © rooroopup / Reddit
- Несколько лет назад моего мужа не стало. А потом я стала находить в доме разные письма и записки от него (у него был рак, и муж знал, что ему недолго осталось). Некоторые из записок были помечены как «открыть, когда не можешь перестать плакать», «открыть, когда праздники без меня слишком тяжелые», «открыть, когда нужно уложить одну из кошек спать». Эти записки были душераздирающе красивы. © miss_trixie / Reddit
- Я как-то тащила в метро свежекупленный детский велосипед: в одной руке он, в другой — боковые приставные колеса к нему. Жутко неудобно. Какой-то парень увидел мои страдания и просто подарил мне шопер. Эта коричневая эко-сумка служит мне уже несколько лет, и я каждый раз с теплом вспоминаю того доброго человека. Если ты сейчас это читаешь, то еще раз спасибо! © Химера Горицветовна / Dzen
«Я спасла этого попугайчика, когда ему было 5 месяцев. Сейчас ему 10, и он очень изменился»
Представляю состояние этой женщины с записками... Я с первым мужем познакомилась, когда нам было по 12 лет) Погиб он, когда нам было 28.... Случайно обнаружила его старый блокнот-дневник. Читала, то смеялась, то плакала. Вел он там записи с дня, когда мы познакомились и до нашей свадьбы. Будто снова всё пережила....
- Моя мама однажды в безлюдном районе на остановке увидела спящего мужчину. Он был прилично одет, сидел на скамейке без перчаток, а на улице — 20 °С. Растолкала его, узнала адрес. Поймала машину, там оказалось двое парней. Объяснила им ситуацию, попросила довезти мужика домой. Предлагала денег — не взяли.
Недели через две мама увидела этого мужика снова. Он стоял на остановке, ждал автобус. Мама подошла к нему, попросила быть аккуратнее, так ведь и погибнуть можно. Мужчина очень сердечно поблагодарил маму, рассказал, что ехал тогда с корпоратива. А те парни его до квартиры довели и сдали на руки жене. © Радистка Кэт / Dzen
- Нашла борсетку, в ней был телефон и полный пакет документов. Позвонила по телефону, приехал мужчина, сказал «спасибо», и на этом мы разошлись. Это было в октябре. Каково же было мое удивление, когда в канун Нового года этот мужчина привез мне огромный пакет всевозможных деликатесов! © антонина попова / Dzen
Люди ведут себя непредсказуемо не только в обычной жизни, но и, например, на работе. У героев нашей статьи трудовые будни полны настолько своеобразных моментов, что хоть стой, хоть падай.
Комментарии
От истории, где мужчина помог пареньку-соседу найти дорогу в жизни, сама чуть не плакала!
Не хочу обесценивать чью-то доброту, но после нескольких историй главный вывод - если собрались *выпить, оденьтесь прилично, элегантная дублёнка творит чудеса.