20 человек показали, что у них на работе творится, и у нас нет слов — одни эмоции

Многие люди проводят на работе треть своего времени, а некоторые — и половину. Конечно, это сфера жизни крайне важна, и хотелось бы получать от труда исключительно положительные эмоции и кучу денег. Но на практике бывает по-разному. Герои нашей статьи решили поделиться со всем интернетом снимками того, что творится у них на работе. И тут хочется то плакать, то смеяться.

«В вечерний час пик что-то пошло не так»

«В этом году мне повысили зарплату на $ 0,25. А потом я пришел на работу и увидел новую игрушку шефа. Он — владелец компании»

«В наших офисных туалетах свет по таймеру выключается через 5 минут. Так что, если у вас проблемы со стулом, придется решать их в темноте»

А что вы знаете о дружных коллективах?

«У меня на рабочем месте лежала жвачка. Хотела взять, и обнаружила там записку от коллеги»

© maidafossetta / Reddit Pohjoinen nainen 14 часов назад В одной из контор, где я работала, существовало "правило последнего кусочка". Каждый приносил свой чай, кофе, сахар, печеньки. И можно угоститься чужим. НО! если оставалась последняя печенька, пару кусочков сахара или ложек кофе - брать нельзя! Человек придёт &а смену и быстро сбегать и купить не получится, со смены уходить нельзя. - - Ответить

«Спасибо за последний кусочек жвачки!»

«В компании, где я работаю, проходил конкурс „самая смешная дверь“ к 1 апреля. На фото дверь в бухгалтерию. У наших бухгалтеров тонкое чувство юмора»

«Я принес компании $ 150 тысяч прибыли за год. Вот что мне дали в качестве премии»

«Я работаю с очень, очень странными людьми»

«Конкуренты предлагают нам зарплату на 20% выше. Ответ нашего руководства»

«Мы действительно вас ценим! Молоко в холодильнике».

«Начальник в отпуске, разгар трудового дня, рабочий крепкий сон»

«Я работаю врачом в неблагополучных районах. Сегодня мне выделили вот такой кабинет и сказали, что мне „просто нужно с этим смириться“»

«Коллега решил не мелочиться и попробовать все пончики»

«Работаю в компании стоимостью $ 1 миллиард. Просто зацените мой рабочий инструмент»

«Моя мама разругалась с коллегой из-за того, что та припарковалась вот таким образом. А та утверждает, что между тачками вообще-то еще есть место»

«Я был на работе и услышал грохот»

«Я работаю в небольшой кофейне. Мой босс только что по рассеянности насыпал не обжаренные зерна в партию обжаренных. И вот мы разделяем 10 000 зерен вручную»

«Моя коллега — самый бесячий человек в мире. Она постоянно все раскидывает и бросает, а мне приходится убирать. Вот несколько фоток только с этого утра»

«Я работаю на катке. Вот как посетители „сдают“ коньки — они просто перекидывают их через прилавок»

«Такая картина в моем офисе утром в понедельник. Все так и останется, пока в пятницу не придет уборщица»

«Недавно на территории завода появился котенок и сам пришел к нашей двери. Пришлось усыновить. Любит спать прямо на рабочих местах»