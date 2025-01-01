20+ ситуаций, в которых людям круто повезло

Героев нашей статьи можно назвать счастливчиками, ведь однажды им несказанно повезло. Кто-то из них, повинуясь прихоти, решил поучаствовать в конкурсе и победил, кто-то — чуть задержался дома и избавил себя от необходимости выправлять документы. Но не будем спойлерить, лучше прочитайте об этом сами.

Сдавала экзамен по философии. Мне попался билет, который я особенно хорошо запомнила. Отвечала я бойко, но преподавательница постоянно дополнительно что-то спрашивала. Мочалила меня почти час. И тут она говорит: «Последний вопрос. Если ответишь правильно, ставлю отлично». И спросила у меня, какая у клятвы Гиппократа главная заповедь. А я как раз в тот период досматривала сериал «Доктор Хаус», и в одной из недавних серий это обсуждалось. Я выпалила: «Не навреди!» Преподавательница вздохнула, но все-таки отлично поставила.

Отец решил показать нам свой родной город, и мы отправились в путешествие на машине. Он провез нас мимо дома, в котором вырос, затем мимо своей старой школы. Когда мы подъехали к ней, заметили, что там проводят какое-то мероприятие. Отец захотел заскочить и быстренько осмотреться в память о старых временах. В итоге оказалась, что там как раз проводят встречу выпускников! Люди, которые ее организовали, безуспешно пытались разыскать моего отца в течение многих лет. Он обменялся контактами с кучей старых друзей. Это было безумное совпадение. © clap_yo_hands / Reddit

© xJohnnyQuidx / Reddit Светлана БМВ 22 часа назад Как то раз зашла нa страничку одноклассника. Помню его голубоглазым, кудрявеньким блондинистым мальчишкой в школе. А в сети нa фотографии лысый, толстый дядька! Понимаю, что я тоже не та худенькая девчушка с косичками, но всё таки решила, пусть все одноклассники остаются в моей памяти такими, какими были в юности. Поэтому нa встречи выпускников не хожу. - - Ответить

«Заказал одно зарядное устройство, а мне прислали 2».

Для меня самая ценная находка — это пакетик кошачьего корма. До получки тогда оставался день, дома кончилось все, а денег только или коту купить (он ел только влажный корм), или себе. Решила куплю себе, поделюсь с котом, будет голодный — съест. И вот стою я, складываю в сумку покупки, а рядом корзина, и в ней боком к стене прилип пакетик с кормом, и рядом никого. Ох, столько счастья ощутила! © Здрастьэтояцветовненадо / ADME

Мне тогда было 19, у меня сломалась машина на обочине. Я был без денег и с разряженным телефоном. Провел всю ночь в машине, дрожа и размышляя о том, что же я буду делать. На следующее утро странный мужчина на оранжевой машине остановился, чтобы узнать, что случилось. Я объяснил, а он пожал плечами, отвез меня в город и дал мне $100 на буксир и завтрак. Он пожелал мне удачи и сказал, что хотел бы сделать больше, но ему нужно уезжать. Я никогда не узнаю, кем он был, но запомню этого парня и его мгновенную щедрость навсегда. Именно таким человеком я хочу быть: тем, кто дает, не спрашивая, просто потому, что кто-то другой нуждается. © Jeffy / Quora

«Сегодня в парке у меня вылетел из кольца бриллиант. Но я нашла его в траве, как же повезло!»

Ехал из Лондона в Нью-Йорк по делам и нашел водительские права на заднем сиденье такси. Посмотрел на них, оказалось, мне был знаком район, где жила владелица прав. Кстати, она была невероятно привлекательной. Я попытался разыскать ее через социальные сети, но она мне не отвечала. Когда я уже вернулся в Лондон, решил отправить ей права по почте. Написал ей письмо, все объяснил и заодно пригласил на свидание. Она согласилась. Встретились с ней примерно через 2 недели. Ужин прошел великолепно, между нами пролетела искра. Мы начали переписываться, потом она приехала ко мне. А затем уже я переехал к ней. Это было самое счастливое событие в моей жизни. Жаль, что через пару лет я все испортил, и мы больше с ней не общаемся. © Unknown author / Quora

Экзамен по термодинамике, моя очередь сдавать. Сажусь к преподавателю, начинаю отвечать, а у меня все руки исцарапаны: мне подарили ангорку недели за 2 до этого. Преподаватель увидела и вместо ответа мы разговаривали о кошках. Как результат — пятерка в зачетке. © Александр / ADME

«Сегодня я сорвала настоящий джекпот в комиссионке. Шелковый пиджак с бисерной вышивкой. Цена показалась высоковатой, но я знала, что просто не могу уйти домой без него».

Была я как-то в торговом центре и вдруг услышала женский крик с верхнего этажа. Обернулась, быстро посмотрела вверх и поняла, что мне прямо в руки падает ребенок. Он каким-то образом протиснулся через заградительные перила, а я рефлекторно подставила руки. Поймала идеально, на нем ни царапины. Я прокручивала это происшествие в голове десятки раз и до сих пор не понимаю, как это у меня получилось. © Emma Steven / Quora

Я купила телефон, заказала доставку курьером. Он приехал, принес коробочку. Я расписалась и вся в радостном предвкушении открываю коробку, а там 2 мобилки. Я удивилась, ведь заплатила только за одну. Думаю, может, муж решил и себе приобрести? Звоню ему, а нет, не решал. Беру телефон, иду в контору. Так, мол, и так. Весьма удивленная девица лет 20-ти позвала даму постарше, та куда-то звонила. Потом пришел ко мне директор этой чудо-конторы. Сказал, что они разберутся и мне перезвонят, а пока «вы телефон заберите, мы не знаем, что с ним делать». Мы с мужем терпели полгода. Ждали звонка. Не дождались. Теперь так и вышло, что один у меня, а другой у мужа. Года 2 уже прошло с тех пор. © Jasmyne75 / ADME

© Sentinel_Victor / Reddit CatKate 13 часов назад Ребенок 3-4 лет весит около 15 кг обычно. Если его поймать н а руки с высоты даже 2 этажа в ТЦ, то руки потом хорошо если н а месте останутся, но болеть точно будут. - - Ответить

«Увидел эту красоту в одном из мусорных баков. Чувствую себя таким счастливчиком».

Лично в моем списке удачи встреча с двумя парнями, которые на машине меня везде возили. Мне надо было съездить в несколько корпусов института с дипломом, чтобы все поставили свои подписи, 2 из которых в другом городе. Не удалось добыть подпись преподавателя нашего филиала, потому что он слишком старательно отдыхал в выходные и не вышел в понедельник. И вот сижу я, жду его, пью кофе и дергаюсь в нервном припадке. А рядом сидят эти 2 второгодника, которых я впервые вижу. По их разговору я понимаю, что им надо того же, что и мне. Как староста, я знаю все телефоны, пароли и явки, кто у кого руководитель и кто и где сидит. У них есть машина, а я знаю, куда и к кому ехать. Вот если бы не они, я не знаю, как бы я меж городов и корпусов металась в последний день. © Дождь Из Мужиков / ADME

В юности мы большой компанией проводили ночь на пляже, и одна девушка потеряла там цепочку. Мы искали уже утром, на участке, куда она примерно указала, и это было, конечно, практически пустой тратой времени. Но удивительно, я нашел эту цепочку и получил поцелуй в щечку от сногсшибательно красивой девушки. Правда, в это время я уже был обручен с другой, 2 года осталось до серебряной свадьбы. © Vladislav Kisselev / ADME

«Я чуть не заплакал, когда нашел это. Я коллекционирую старое стекло, реагирующее на УФ-излучение. Это так красиво».

Отыграли свадьбу, заехали домой, переоделись и уже в 22:00 мчали на поезде, чтобы потом попасть в аэропорт. Приехали, зарегистрировались на рейс, сюрприз произошел при посадке, ибо места у нас оказались в бизнес-классе. Оказалось, наш турагент везде, где только можно, указал, что мы молодожены. © AsyaKorotkaya / Pikabu

Реальная история. Однажды в субботу мне позвонила подруга и попросила одолжить ей немного денег. У меня самого оставались только копейки, а до зарплаты еще неделя. Она умоляла приехать к ней на работу и привезти ей немного еды. Хотя у меня и бензина оставалось мало, я поехал к ней. Денег на парковку не было, оставил машину на улице, где было не очень оживленное движение. И вот иду я по улице и вдруг вижу какую-то кучу бумажек. Поднял одну из них, а это оказался новенький хрустящий доллар. Насобирал себе около 25 таких и пошел на работу своей подруги. Дал ей $10, пригласил на обед. Самый счастливый день в моей жизни. И все потому, что я не был эгоистом. © El Smith / Quora

«Сорвала настоящий джекпот. Купила за $1 это кольцо из 10-каратного золота с бриллиантами и изумрудами».

Я как-то в студенчестве паспорт потеряла. А мне тогда пенсию по потере кормильца перекидывали на сберкнижку. Нет паспорта — нет денег. Пригорюнилась. В кошельке денег аккурат на автобус до милиции и на булочку. Пешком километров 5, зима, мороз. Уже почти выхожу, решила напоследок почту проверить. А там от подружки ручной спам, типа, отправь письмо счастья 10 адресатам, и желание исполнится. О, подумала я, отличный способ отложить выход на мороз. Загадала, чтобы нашелся паспорт, и села отправлять. Отправила, одеваюсь, звонок в дверь. Открываю, а там на пороге 2 каких-то неухоженных мужичка паспорт мой принесли. Фантастика прямо. Выгребла им в благодарность все деньги из кошелька. И ведь что самое прикольное: если бы я не заморочилась с этими письмами, я элементарно бы с ними разминулась. © littlegreen2 / Pikabu

Нам повезло с отелем в 2018 году. Сделали раннее бронирование, месяцев за 7, наверное. Пока суд да дело, там не просто поменялся хозяин, а даже отель начал относиться к другой сети. То есть как бы мы туда уже не можем попасть. Стали возмущаться, в результате отдохнули в отеле классом выше, да еще заселили нас в большой номер. Хороший получился отпуск. © Ку-ку / ADME

«Из этой серии книг у меня была только книга 2. И вот зашла я как-то в комиссионку, а там почти за бесценок продаются книга 1 и 3».

Бюджет был очень ограничен, ипотеку одобрили на маленькую сумму, а жить хотелось в хорошем районе. И вот едем смотреть очередную квартиру. На фотографиях выглядело все более-менее, а на деле оказалось семья с 4 детьми и 5 кошками в однокомнатной квартире. Дети без подгузников, а кошки тем более, непонятно чьей мочой сильнее пахло. Выходим из подъезда, идем к машине, обсуждаем. Мимо проходит какой-то мужик и спрашивает: «Квартиру ищете? Я в соседнем доме продаю, пошли покажу. Да какая разница, сколько стоит, посмотрите ». Оказалось, что искомый нами 2 этаж, большая кухня, как и планировалось, и цена ровно в ипотеку. Но вместо обычных 33 квадратов целый 41. Никакого аванса не попросил, ключи отдал сразу, за неделю банк все проверил. Год живем, все прекрасно, чудесные соседи. © AllohoChe / Pikabu

Знакомая бабуля нашла забытый на остановке чемоданчик. Аккуратно вскрыли, а там документы и очень много денег. Пачки аккуратно сложены. По документам нашли растеряху. Мужик приехал бледный, но счастливый. Сказал, что жизнь ему спасли. Поблагодарил, дав 50 тысяч. © devorina / Pikabu

«Тот самый день, когда особенно пригодилась удача».