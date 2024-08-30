14 человек, которым нежданно-негаданно улыбнулась госпожа Удача

Истории
6 часов назад

Очень часто для успеха нужна именно удача. Бывает, человек впахивает годами, в него уже никто не верит, но благодаря крошечной случайности все складывается хорошо. Яркий пример — киноактеры, которые становятся знаменитыми в зрелом возрасте. Другой сорт удачи — это когда благоприятные события случаются в тот момент, когда их совсем не ждешь. В нашей подборке мы собрали разные истории про везение. Некоторые из совершенно невероятные.

  • Всегда хотела петь, но родители денег на занятия не давали. Раздавала листовки уже класса с пятого. Платили копейки, но на занятия у меня заработать получалось. Несла деньги школьному учителю пения, которая «на отвали» проводила со мной частные уроки. Я сама подала заявку на городской конкурс, сама выбрала песню, мы с учителем пару раз прошли ее и все. Так обидно было, что на том конкурсе выступали по-настоящему подготовленные дети, и перед выступлением каждый со своим педагогом что-то повторяли, а потом за кулисами их обнимали, хвалили. А я было совсем одна. Ну зачем моей училке было позориться со мной, все равно ничего не займу.
    Больше и не ходила на занятия после того позора, что я пережила. Вообще думала, что петь я больше не буду. Но в университете всех первокурсников загнали в хор. Там я познакомилась с молодым преподавателем, который бесплатно начал заниматься со мной. И через год я уже хорошо зарабатывала в ресторане живым вокалом. © Подслушано / Ideer
  • Я сантехник. Однажды менял стояк канализации, он был в коробе. Ломаю короб и оттуда на меня начинают сыпаться деньги. Я их собрал, пересчитал — оказалось, как мой недельный заработок. Отношу хозяевам квартиры, так, мол, и так, вот нашел у вас в коробе. Хозяева сказали, что это не их деньги, квартиру эту купили на днях, поэтому предложили либо выкинуть их, либо оставить себе. За проделанную работу заплатили оговоренную сумму. Если честно, это был единственный случай, когда на меня так деньги сыпались.
    А однажды нашел за батареей тайник с золотыми монетами. Так же отдал хозяевам, и за это они меня отблагодарили: подарили один доллар. Был удивлен такой щедрости. © Михаил / ADME
  • Моя машина сломалась на безлюдном шоссе в горах, до ближайшего города — 20 км. Сотовый там не ловил. Первой машиной, показавшейся на дороге, оказалось авто моего дедушки, который жил в трех часах езды от этого места. Он внезапно решил отправиться на выходные в горы. От поломки до того, как меня подобрали, прошло меньше пяти минут. © joshebgaming / Reddit
  • Решила прогуляться, но начался жуткий ливень. Зашла в кофейню, чтобы взять согревающий кофе и немного просохнуть. На кассе меня спрашивают: «У вас сегодня день рождения?» Я опешила. Кассир продолжил: «Если да, то мы сделаем вам напиток бесплатно». Я не растерялась и сказала: «Да». Оказалось, что я ошиблась, когда заполняла анкету для карты лояльности. Было не так обидно, потому что я стояла вся мокрая, но зато с бесплатным кофе. © Подслушано / Ideer
  • Потерял важный документ. Узнал, что замена стоит $ 15. Решил было, что придется как-то выкручиваться без документов, но тут смотрю под ноги. А там лежит зеленая бумажка. На самом деле это были сложенные десяти- и пятидолларовые купюры! 15 баксов! © robokeys / Reddit
  • С девушкой (теперь уже женой) более 3-х лет пытались завести ребенка. Ее работа на химическом предприятии не лучшим образом сказалась на здоровье, некоторые врачи уже крест поставили, мол, детей не будет. Удалось ее уговорить сменить место работы. А на новом месте, оказалось, есть интересный стул, сев на который (по заверениям старожилов), любая женщина скоро забеременеет. Моей жене сказали об этом, уже когда она на него села. У нас теперь есть сын. © Подслушано / Ideer
PRAYFORPALESTINE
2 часа назад

Я правильно понимаю не стул, а Стул это имя парня ?😅 а у девушки проблем не было

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  • Никогда раньше не владел ценными бумагами. Но, повинуясь какому-то инстинкту, я купил 186 акций Apple в 1998 году. [Автор потратил около $ 511, а заработал $ 750,000 — прим. ADME]. © Unknown author / Reddit
  • Отправила резюме в очень крутую фирму. Если честно, я в этой сфере ни в зуб ногой, но у них заоблачные зарплаты. Поэтому решила рискнуть. Пришла на собеседование рано, сидела в вестибюле. От нечего делать стала читать отраслевой журнал. Одна статья была о 10 главных угрозах в этой отрасли. И вот меня вызвали на собеседование. Честно призналась, что у меня нет опыта работы. Ну, думаю, сейчас погонят, а они спросили: «Какие потенциальные проблемы вы видите в нашей отрасли?» Я чуть со стула не упала и пересказала им статью. Интервьюеры были очень впечатлены. Они не знали, что, если бы мне задали тот же самый вопрос всего на 30 минут раньше, мне бы нечего было сказать. Я получила работу. И 10 лет спустя все еще тут работаю, получила повышение, все тип-топ. © TheDude77 / Reddit
  • Мне было 37. В разводе, воспитывал двоих детей. Сразу после развода я зарегистрировался на всех сайтах знакомств, пытаясь найти хоть кого-нибудь. Безуспешно. Прошло 2 года. Я работал, воспитывал детей и пошел получать дополнительное образование. Крутился как белка в колесе. Совершенно неожиданно мне пишет женщина с сайта знакомств. Сообщение было приятным, сама она показалась привлекательной. Мой ответ? «Вы кажетесь очень милой, но я так занят, что у меня просто нет времени на отношения». В итоге мы переписывались 2 недели. Потом встретились. Женаты уже 14 лет. © Brent Lehner / Quora
  • В течение нескольких лет безуспешно пыталась похудеть. Куча перепробованных диет, но никак не получалось. А тут проснулась от собственного смеха, рассмешила меня во сне фраза «гора пупышкина». Никогда раньше такого не слышала и наутро решила поискать в сети. Горы такой, конечно, нет, но я наткнулась на созвучный метод похудения. Ну ладно, попробуем и его. И я же похудела! Семи кг как не бывало! © Подслушано / Ideer
  • Свекор (ему 90 лет) принес свои джинсы моему мужу, мол, будешь носить, они твоего размера. Увидев их, я подумала: «Мама дорогая!» Через 24 часа я продала их почти за $ 20 000. Это были Levis 501 1933 года в идеальном состоянии. © greeperfi / Reddit
Криптозоолог мамкин
4 часа назад

А где примечание редакторов что за диета такая, созвучная горе пупышкина? Как-то некрасиво это😁
П.с. Надеюсь, со свекром выручкой поделилась)

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  • Друг забрал у соседки коробку со старым сервизом. Просто они одновременно из квартир выходили, а соседка собиралась эту коробку выбрасывать на помойку. Дома глянул он этот сервиз. Там даже супница и селедочница имелись, но не хватало одной чашки и еще где-то был скол. Короче, не кондиция получается. Мониторинг сети показал, что такой сервиз стоит не хило так денег. Он его в тот же день продал. © Valery4 / Pikabu
  • Жутко стыдилась, что нет высшего. Училась на стоматолога, согласилась поступить только из-за слез матери. На последнем курсе забеременела и забрала документы, думала, восстановлюсь, но не получилось. Сидела в декрете много лет, считала себя никчемной и случайно стала работать в интернете. Стала маркетологом. Сейчас без вышки зарабатываю больше, чем мои одноклассники. Общаюсь с телеведущими, випами. И только сейчас поняла, что не в вышке счастье, а в упорстве. © Подслушано / Ideer
  • У подруги цель — выйти замуж за богатого. А меня она в ресторан просто за компанию прихватила, чтобы не идти одной. Познакомились мы с мужчинами, речь зашла про работу, а я обожаю свою, могу часами говорить. Закончилось все тем, что я начала показывать ему свои проекты. На следующий день мне написала HR из его компании, пригласила на собеседование. Через 2 недели получила приглашение на должность выше прежней и с зарплатой в 2 раза больше. Боялась идти, но все закончилось хорошо. С ним отношения только деловые, да и почти не пересекаемся. Работаю 2-й год. © Подслушано / Ideer

Читайте нашу свежую подборку про 16 счастливчиков, которые нежданно-негаданно нашли сокровище.

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