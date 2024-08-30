14 человек, которым нежданно-негаданно улыбнулась госпожа Удача

Очень часто для успеха нужна именно удача. Бывает, человек впахивает годами, в него уже никто не верит, но благодаря крошечной случайности все складывается хорошо. Яркий пример — киноактеры, которые становятся знаменитыми в зрелом возрасте. Другой сорт удачи — это когда благоприятные события случаются в тот момент, когда их совсем не ждешь. В нашей подборке мы собрали разные истории про везение. Некоторые из совершенно невероятные.