15 историй о том, что погружение в чужую культуру может стать настоящим приключением

Даже люди из соседних регионов иногда способны поставить друг друга в тупик особенностями быта или другими культурными различиями. А что уж говорить о жителях разных стран. Поразить до глубины души иностранца могут совершенно прозаические жизненные вещи: популярные блюда, отношение к долгам или даже такая мелочь, как представление о том, как правильно есть виноград.