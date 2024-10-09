Тут, скорее, стоит порадоваться за чистоту их воздуха — что это бельё потом не приобретает неожиданный цвет и внезапный аромат
15 историй о том, что погружение в чужую культуру может стать настоящим приключением
Даже люди из соседних регионов иногда способны поставить друг друга в тупик особенностями быта или другими культурными различиями. А что уж говорить о жителях разных стран. Поразить до глубины души иностранца могут совершенно прозаические жизненные вещи: популярные блюда, отношение к долгам или даже такая мелочь, как представление о том, как правильно есть виноград.
- Живу в Италии. Муж — итальянец. Простыли. На днях сделала коктейль для полоскания горла: соль, сода и йод. Вечером говорю, мол, надо повторить. Муж: «Я больше не могу это пить». Пить?! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Почти год встречалась с голландцем. Однажды хотела купить бутылку воды, но у меня не было мелочи. Попросила его одолжить немного. Бутылочка стоила чуть больше евро. Закрутилась и у меня полностью вылетело из головы, что надо ему вернуть. На следующее утро он написал мне очень подробное сообщение о том, что брать в долг и не возвращать — показывать дурной характер. И в конце указал данные своего счета, чтобы я могла срочно скинуть ему деньги. © elissfr / Reddit
- Когда я был в Италии, даже в очень дорогих, красивых районах во дворах и на балконах можно было увидеть веревки с сушащимся бельем. Уважаю итальянцев за такие штуки. У них в стране вроде бы почти каждый может позволить себе сушилку, но они предпочитают вешать белье на всеобщее обозрение. © SleepyConscience / Reddit
- Когда я впервые приехал в Германию и не знал языка, в супермаркете увидел множество пакетиков с изображением животных. В Индии тоже нормально размещать животных на упаковке, но тигр в логотипе товара вовсе не означает, что это еда для тигра. Я купил несколько пакетиков с кошечкой на картинке, думая, что это еда для людей. Коллега обалдел, когда увидел как я уминаю содержимое упаковки за своим рабочим столом. Он-то мне и объяснил, что это еда для кошек. © Rudradeb Mitra / Quora
- Разговаривал с испанцем о культурных различиях, и он сказал, что знает один легкий способ понять, что человек из славянской страны, даже если тот говорит на испанском без акцента. Я спрашиваю: «Какой?» Он ответил: «Когда спрашиваешь, мол, как дела, человек из славянской страны начинает рассказывать, как он поживает, нравится ли ему погода, о сложностях на работе, в семье, а испанцы, к примеру, никогда не говорят ничего длиннее, чем „хорошо“». И ведь речь шла не о незнакомцах, а людях в приятельских или даже дружеских отношениях.© thesme15 / Pikabu
- Прошлым летом пару месяцев отдыхали на Мальте. И это было прямо больно, так как мы попали в сезон праздников. В каждой деревне есть свой праздник — феста, который продолжается около недели, и в это время с утра до вечера гремят фейерверки и хлопушки. Грохот стоит такой, что аж дома трясутся. Ну и каждый раз все собаки в округе заливаются лаем. © oh_no551 / Reddit
- Живу в дешевой студенческой общаге во Франции. Вчера пришли социальные работники, проводили контроль как живут студенты. Постояли на пороге с грустными лицами, повздыхали, и сказали, что мне придется съехать. А знаете почему? Потому что у меня в комнате обои старые, и так жить нельзя. Дали мне новую комнату с ремонтом этажом выше. © Палата № 6 / VK
Видимо я не из славянской страны. Нет у меня желания рассказывать как у меня дела.
- Жили в Венесуэле. Пригласили местных на ужин. Ночь на дворе, а они все сидят. Муж и так, и так намекает, мол, мы уже в это время спим. Еле-еле довел их до дверей, и там они застряли — стоят и не уходят. Я в отчаянии взмолилась: «Ребята, может, вы домой уже?» А они, чуть не плача, говорят: «Так вы нас не отпускаете!» Оказывается, в венесуэльской культуре невежливо, когда гость уходит сам по себе. Нужно подождать, пока хозяин проводит до двери, откроет ее и выйдет вместе с вами за порог.
- Переехала в Данию пару лет назад, и самым большим культурным шоком для меня стал Julefrokost, что переводится как «рождественский обед». Звучит хорошо, типа такой праздничный прием пищи. Когда нас впервые пригласили, муж предупредил меня, чтобы я ничего не ела до, потому что будет много еды. Я не придала этому большого значения. Оказалось, что «обед» это так, одно название. Люди садятся за стол около полудня и не встают с места до полуночи, а то и позже. И все время на стол подаются новые блюда. На мой первый джулефрокост, я уже часам к трем дня была готова лопнуть. © Aelle1209 / Reddit
- Приехала по обмену в Европу. Собрались всей группой на выходных на дачу. Вещей я набрала, как на месяц, поэтому тащить чемодан было тяжко. Попросила итальянца помочь. А он, мол, ты уверена? Говорю: «Да, помоги, пожалуйста». Взял он мой чемодан и потащил к машине. Тут подбегает другой одногруппник — испанец и мягко объясняет мне, что если я не надеюсь на отношения с этим вот конкретным итальянцем, то чемодан должна тащить сама. А так я ему жирно намекаю, что у нас все будет. Орала я на всю улицу, чтобы итальянец чемодан мне отдал. © Подслушано за границей / VK
Бред. Нет в Италии таких "традиций", нужна помощь - просишь, и всё, никакой это не намёк.
- В Пекине китайцы очень откровенно рассматривают вас — на улице, в кафе, гостинице. А ко мне как-то подошел один и с улыбочкой выдрал волос с моей головы. Сосредоточенно накрутил на палец, достал портмоне и вложил в отделение с прозрачным окошечком. Я офигела, но оказывается это у них примета такая — положи волосок блондинки в кошелек и будет тебе счастье. © Подслушано за границей / VK
- Мой японский босс выглядел таким испуганным, когда я съела виноград прямо с кожурой. Уверена, что у меня было еще масса культурных промахов, но этот шокировал его до глубины души. © RavioliGale / Reddit
- Живу в Германии, в нашем округе на автобанах нет скоростных ограничений. Поехали с мужем к его сестре, а он любит быстро ездить. Гонит, как может. Перед нами вылетает маленькая машинка и очень быстро обгоняет, я прямо удивилась. Но в еще большем шоке была, когда увидела, что в той машине две бабульки в возрасте так лет семидесяти. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Как-то в Турции стою в очереди на кассе, вдруг местная дамочка заинтересовалась содержимым моей корзинки. Тычет в пакет с гречкой и удивленно спрашивает, мол что это такое и как его готовить. Я начинаю объяснять и тут впервые читаю, что написано на упаковке. А там красуется надпись «karabuğday», что в буквальном переводе будет «черная пшеница». Ну, я бы тоже такое готовила с опаской.
Меня в Германии, в супермаркете, больше всего поразили сосиски консервированные.
С одной стороны если мы закрываем и едим тушенку, а то и тушенку с кашей, то чё б немцам не закрыть в банки сосиски.
И всё -таки странно это
" А как вам соленые пельмени и борщ с пельменями?"
- Три года жила в Италии. Там выйти утром и попить кофе в кофейне возле дома — обычное дело. У меня в доме как раз была одна на первом этаже. Когда были выходные, почти все соседи сидели там по утрам. И самое интересное — как встали, так и пошли. То есть все в пижамах, домашних майках, халатах. Сначала удивлялась, потом привыкла и сама стала так ходить. Недавно вернулась на родину. Напротив — хорошая кофейня. Как-то по привычке пришла туда в субботу, в пижамных штанах и растянутой майке. Долго сидела, газету читала. И только когда вернулась домой, до меня дошло почему все на меня так пялились. © Подслушано за границей / VK
- В Японии одна из многих сбивающих с толку вещей это невозможность открыто хвалиться собственными достижениями. Вся эта ложная скромность, которую люди должны демонстрировать. На меня смотрят неодобрительно, даже если я хвалю себя в шутку. Даже сказать, что я приготовила что-то вкусненькое — значит, нарваться на осуждение. © shufu_san / Reddit
- В Нидерландах взрослые дети заранее договариваются о встрече со своими родителями. Один мой голландский коллега шокировал меня заявлением, что не сможет потусоваться с нами, потому что в этот день встречается с мамой. И перенести никак нельзя, потому что непонятно, когда тогда они смогут договориться по новой. Я подумала: «Ааааааа... Что за фигня?» Моя мама, например, паникует, если я ей просто не перезваниваю или долго не отвечаю на сообщения. © Shivani Joshi / Quora
- Сдавали квартиру посуточно. Однажды к нам заселились китаянки — три молодые девочки. В итоге звонят нам в двенадцатом часу ночи. Говорят, мол, выключился свет в квартире. Просим выйти в тамбур, посмотреть есть ли там свет, чтобы понять проблема в доме или в квартире. Отказываются, говорят боятся. Уговорить не удалось, пришлось ехать к ним. Приезжаем. Свет в подъезде есть. Заходим в квартиру. И видим, что в ванной стоит вода! Оказалось, что они мылись, а шторку не зашторили и лили воду прям на пол, потому что у них всегда слив в полу. В ванной стояла стиральная машина и розетка внизу — видимо, замкнуло и вырубило. © FAMILY SPORT / ADME
Вот еще несколько статей, в которых собраны истории об особенностях разных стран, привычных для местных, а для чужаков внезапных, как пальмы посреди Антарктики:
Комментарии
Хорошая у вас гидроизоляция в ванной😁, а слив в полу, это класс👍, жаль у нас такое не принято 😔
Во Франции тоже договариваются о встрече. Все, не только дети с родителями. И чаще всего встречаются в ресторане.
Ахаха, тайна раскрыта! В гостинице в ванной недавно увидела табличку - человек стоит рядом с ванной и поливает себя из душа. И перечеркнуто это дело. Очень удивилась. А это для китайцев табличка была, оказывается.