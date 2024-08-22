16 человек, которые ставят нахалов на место одним движением пальца

Истории
3 часа назад

Некоторые люди ведут себя так, будто им ничего не известно про закон бумеранга. Однако рано или поздно хамы и нахалы натыкаются на такого человека, который в состоянии дать им отпор. А обычно он еще и делает это настолько изящно, что любо-дорого посмотреть.

  • Ездили с сестрой по делам. Ее свекор позвонил и попросил забрать его из аэропорта, сестра согласилась. Он плюхнулся на заднее сидение, и начались шутки про баб за рулем и «Ох, чувствую, живым не доеду!» Я открыла было рот, чтобы осадить нахала, но сестра знаком показала мне: «Молчи». А потом просто свернула на обочину, вышла из автомобиля и аккуратно поставила на землю чемоданы родственничка. Свекор бросился к вещам, а сестра села в машину и заблокировала двери. На его вопрос: «Что вообще происходит?!» — она опустила стекло и сообщила, что не желает причинять дискомфорт близкому человеку, раз ему так страшно в ее автомобиле. С этими словами она нажала на газ, и мы уехали, оставив хлопающего глазами свекра на загородной трассе.
    Не знаю, как мужик добрался до города. Вернулся обиженный, попробовал жаловаться. Муж сестры (младший сын свекра) в рейсе, связь не берет. Старший сын, уставший от самодурства папочки, задыхаясь от смеха, развеселил этой историей собственную жену и дочку. А свекровь отрезала: «Поделом. Если девка по доброте душевной согласилась помочь и поехала за тобой вечером в такую даль, поблагодари, а не неси чушь». © Карамель / VK
  • Муж спал. У него на экране телефона высветилось сообщение от коллеги: «Спокойной ночи, мой тигра!» Я обалдела, конечно: у нас так-то двое детей, жили вроде неплохо. Ну я решила, раз муж — любитель острых ощущений, надо ему помочь: я скопировала его переписку с этой девахой, а потом нашла в соцсетях ее мужа и отправила скрины ему. Утром моего супруга ждали собранные чемоданы, проблемы на работе (так как разъяренный муж коллеги чуть не разнес им весь офис в поисках тигра) и прочие плюшки, доступные любителям житейского экстрима. Развлекайся, дорогой!
  • Мой брат чем-то рассердил свою девушку. Поэтому она сняла этикетки со всех банок в его кухонных шкафах. И каждый раз была интрига: вы открываете банку с фасолью или там томатный соус? Или вообще корм для кошек? © WhoriaEstafan / Reddit
  • Сегодня зашел в полный автобус, добропорядочно передал кондуктору за проезд небольшую купюру и ждал сдачу. Кондуктор говорит: «Готовь две руки». Я и приготовил, она насыпала мне огромную горсть мелочи, и я с ней стоял в полном автобусе и слушал игривые смешки по сторонам. Сейчас я собрал такую же гору мелких монеток на билет, стою и жду ее автобус. © MrCase / Pikabu
  • Мой муж как-то отказался ехать на праздник к родне. Типа, я устаю, хочу отдохнуть от всех вас. А он мне нужен был помогать с годовалой дочкой, самой нельзя напрягаться из-за новой беременности. В общем, психанула, уехала. Он звонит через пару часов: «Вступило в спину, аж не могу шевелиться». Говорю: «Хотел же отдохнуть, вот и лежи теперь». И даже хотела ему вместо мази уколы ему купить. Но сжалилась, он и так получил по заслугам. © Kuzneka / ADME
  • Есть у нас в фитнес-клубе тренер, которая любит во время занятия отпускать «шуточки» в чей-нибудь адрес, а потом: «Я же пошутила, хи-хи». На одном занятии она подколола меня, хотя я ей давно объясняла, в чем моя проблема и мои противопоказания. Как то расхотелось мне к ней ходить, всегда можно найти замену. Через некоторое время мы стоим, ждем занятие у другого тренера, и подходит эта мадам. Говорит нам: «Я у вас сегодня заменяю, как вам?» Типа хотела услышать комплименты и как мы рады. Все молчат, а у меня вдруг вырвалось: «Потерпим». У нее аж личико перевернулось. Я добавила тогда в ее стиле: «Ну я пошутила же!» © Выхухоль / ADME
  • Жили мы с муженьком не тужили. И в радости, и в горе вместе. По крайней мере я так думала, старалась его поддерживать. А он все деньги спускал на дорогие инструменты: бетономешалку, лазерный уровень, какой-то навороченный шуруповерт. При этом говорил: «Ты же понимаешь, что это мне для работы надо? Оно потом все будет приносить деньги.» Я понимала и забиралась в долги, чтобы покупать продукты и бытовые мелочи.
    А потом он ушел. Внезапно. После ссоры не вернулся домой. И через его родственников я узнала, что он живет с другой и даже с размахом отмечал это событие в ресторане с гостями. Мероприятие это было дорогое. На какие деньги? Тадам! Он продал инструменты.
    Я, чтобы рассчитаться с долгами, продала его уникальную коллекцию монет. И не за те деньги, которых она стоит, а так, чтобы хватило расплатиться с кредиторами. Вещи-то он не забрал свои. Боялся сунуться домой. Боже, как он орал и топал ногами, брызгал слюной и чуть не плакал. Я была очень довольна. © SuperPilyulya / Pikabu
  • Брат моей жены чем-то рассердил ее, когда они учились в старших классах. Моя благоверная выключила телевизор, приклеила на него лист бумаги с надписью «сломан», отключила удлинитель и перевернула батарейки в пульте. Ее брату потребовалось несколько дней, чтобы во всем разобраться. © SteevyT / Reddit
  • Подружка моя Таня нашла у парня блокнотик. А там досье на всех его женщин. Имя, внешность, когда встречались. Выяснилось, что пока она корячилась с ремонтом в его квартире, он был с какой-то девицей. Ну Таня поревела пару часов, а потом разобрала этот блокнотик на листочки и приклеила их к его дорогущим восхитительным обоям. И к дорогущему кафелю. И к линолеуму. Бумажки он, конечно, оторвал. А вот клей остался навсегда. Пришлось ремонт переделывать, опять кучу денег вкладывать. Вечером он позвонил ей сам, на третьей минуте ей надоело слушать его вопли и она положила трубку. И знаете, ее не то чтобы совсем отпустило, но как-то значительно полегчало. © Deleted User / ADME
  • Бывший муж, как в анекдоте, изменил с соседкой по этажу. Жили в моей квартире, я его выставила. Спустя месяц этот человек уже переезжает к соседке. Я решила сдать квартиру и нашла идеальных кандидатов — шумную многодетную семью. Сдала подешевле, чтобы точно не съехали и посоветовала детскую сделать у стенки, смежной с квартирой соседки и бывшего. Семь детей, двое из которых — груднички. Наслаждайтесь, ребята, а я на юга. © Подслушано / Ideer
  • Лет 7-8 назад у меня была высокомерная и насквозь фальшивая начальница. Однажды она решила, что ей не нравится запах попкорна из микроволновки, поэтому взмахнула своей «волшебной офисной палочкой» и запретила его разогревать. Где-то через месяц я случайно наткнулся в маркетплейсе на один из тех USB-накопителей, которые при подключении к компу издают запах. И одна их этих штук пахла попкорном с маслом. Я купил ее, подключил к компьютеру начальницы, и в течение шести месяцев в офисе стоял сладкий запах попкорна. Она жаловалась почти каждый день. Это была самая сладкая месть, которую я помню. © weshric / Reddit
  • Запалила мужа на измене. Он скрывался как мог, потому что работает в фирме моего отца, который во мне души не чает. И если бы папа узнал, что муж мне неверен, то выгнал бы его с работы и вообще закрыл бы ему двери во все приличные учреждения нашего города.
    В общем, так и вышло: его уволили, из квартиры выгнала, не дав забрать дорогие часы, игровую приставку, фототехнику и гаджеты, которые я ему дарила. Живет сейчас с мамой в однушке. © Подслушано / Ideer
  • Работаю воспитателем в детском саду. Как обычно, есть чат. Как только приняла новую группу детей, выяснилось, что их родители считают возможным писать и в 22:00, и в 23:00 и даже позже, что ребенка завтра не будет. У меня мессенджер стоит без звука, но тем не менее.
    Так как на работу к 7:00, а еще и доехать нужно, просыпаюсь я в 4:50. И первым делом на каждое такое сообщение начинаю отвечать: «Хорошо, отдыхайте». Быстро отучились. © Arhci / Pikabu
O_о
23 часа назад

Что за работа, нa которой едят поп-корн? Адвокат по бракоразводным процессам? Или вот по завещаниям тоже Санта-Барбара может быть

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  • Как-то встречалась с парнем, который никогда ничего не читал. Я ему пересказывала классику, а он на какой-нибудь встрече с друзьями обязательно вставлял что-нибудь типа: «А я вот читал там-то...» Причем, было ощущение, что он действительно верил в это. Однажды он пошутил, как мне повезло попасть в его круг общения. Я, конечно же, послала его лесом. Но перед тем, как расстаться, рассказала ему несколько фейковых книжных сюжетов. На перспективу. © vasilisaPRO / Pikabu
  • В 2008-м я году первый раз зарегистрировалась в социальной сети. О том, что всем надо ставить «5» на фото, не догадывалась. Подумала, что раз стоят баллы от «1» до «5», значит, оценки на фото надо ставить объективно, как в жюри. Просматриваю фотографии незнакомых мне людей, выставляю оценки. Одна барышня получила от меня «3». А я ж оценивала все: и интерьер, и обстановку. Не знала я, что всем эти пятаки ставить надо! Барышня, видать, обиделась, и вот уже 12 лет все мои фотографии получают от нее «1». © Подслушано / Ideer
  • Мой муж дома делал все плохо, чтобы больше не просили. У меня на работе был завал, оставалась до 9-10 вечера. Этот кадр неохотно готовил, но что! Сладкие макароны или сожженные пельмени. И вот к плите встала я, муж ждал вкусненького. А я взяла и себе сделала, как обычно, а ему повторила все его рецепты за неделю, в подарок еще и соленую шарлотку приготовила. Гурман устроил скандалище, но больше так не делал. © Подслушано / Ideer
O_о
22 часа назад

Если Василиса с Пикабу сочинила эту историю, то я б почитала другие её сочинения, хороший сюжетный ход

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Строить семейные отношения — дело непростое. Иногда достаточно одного неправильного поступка — и влюбленность рассеивается, как туман. Но есть пары, которые живут вместе долго и счастливо, и у них есть чему поучиться.

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