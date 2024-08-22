16 человек, которые ставят нахалов на место одним движением пальца

Некоторые люди ведут себя так, будто им ничего не известно про закон бумеранга. Однако рано или поздно хамы и нахалы натыкаются на такого человека, который в состоянии дать им отпор. А обычно он еще и делает это настолько изящно, что любо-дорого посмотреть.