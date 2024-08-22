16 человек, которые ставят нахалов на место одним движением пальца

Что за работа, нa которой едят поп-корн? Адвокат по бракоразводным процессам? Или вот по завещаниям тоже Санта-Барбара может быть
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Некоторые люди ведут себя так, будто им ничего не известно про закон бумеранга. Однако рано или поздно хамы и нахалы натыкаются на такого человека, который в состоянии дать им отпор. А обычно он еще и делает это настолько изящно, что любо-дорого посмотреть.
Что за работа, нa которой едят поп-корн? Адвокат по бракоразводным процессам? Или вот по завещаниям тоже Санта-Барбара может быть
Если Василиса с Пикабу сочинила эту историю, то я б почитала другие её сочинения, хороший сюжетный ход
Строить семейные отношения — дело непростое. Иногда достаточно одного неправильного поступка — и влюбленность рассеивается, как туман. Но есть пары, которые живут вместе долго и счастливо, и у них есть чему поучиться.