20+ человек, которые разгадали секрет счастливого брака

Собираясь вступать в брак, все мы рассчитываем быть счастливыми, но у одних пар это получается, а у других — нет. У людей, которые даже спустя десятилетия обожают своих супругов, есть маленькие секретики, помогающие им наслаждаться семейной жизнью. И эти счастливчики готовы поделиться своими лайфхаками с окружающими.

«Сегодня отмечаем 50-летие со дня свадьбы. Я люблю эту женщину!»

«Мой совет для счастливой совместной жизни прост: любите друг друга так, как будто это ваш последний день вместе. Веселитесь, потому что от рутины быстро устаешь. Когда вы злитесь, сделайте глубокий вдох и подумайте прежде, чем что-то сказать. Разговаривайте. Мы с женой любим друг друга и не боимся делиться своими чувствами».

«Мои бабушка и дедушка женаты уже почти 60 лет. Дед до сих пор ухаживает за бабулей»

«На днях он отправил эту фотку в семейный чат и написал: „Полюбуйтесь на два этих прекрасных цветочка!“ Я люблю их».

«Мы вместе 35 лет. Оказывается, любовь может длиться долго. Легко ли этого добиться? Нет»

«Мы многое преодолели вместе: и потери, и финансовые проблемы. И у меня есть совет для тех, кто хочет жить долго и счастливо: просто не обманывайте друг друга; не ведите счет, кто для кого больше делает; извиняйтесь, если накосячили, и отправляйте цветы на работу».

Маленький секрет большого счастья

Много лет назад, когда наш малыш был еще маленьким, мы с женой просто выгорели в ноль. Времена были трудные. Оказалось, что быть родителями нелегко, мы устали и несколько разочаровались в семейной жизни. И вот однажды я зашел в туалет и увидел, что жена вместо того, чтобы сменить закончившийся рулон бумаги, просто положила новый на втулку. Меня это так выбесило! Я злился, меняя бумагу, ворчал что-то про себя, а потом понял, что все это чертовски глупо. И решил просто подумать о жене что-то хорошее. Настроение мое улучшилось, и я пошел спать с улыбкой. И вот в течение многих лет утром, как просыпаюсь, и вечером перед сном я выделяю минуту на то, чтобы подумать о своей жене что-то хорошее, мысленно сказать ей несколько приятных и добрых слов. Оказывается, когда сердце наполнено благодарностью, в нем не так уж много места для глупой обиды, а искренние разногласия легче преодолеть. © PrehensileUvula / Reddit

«Это борщ, который я только что сделал. А это игра, в которую сегодня с самого утра рубится моя жена. Да, так можно было!»

«Детям 20+ лет и сегодня их нет дома. И мы делаем то, что хотим, забив на общественное мнение и все эти предрассудки. Любите друг друга, живите в кайф и будьте счастливы. И никого не слушайте».

«Они вместе уже 72 года, но дремлют так каждый день»

«Сегодня 32 года, как я женат на этой удивительной женщине. Мне так повезло!»

«И помните: относитесь к своей жене как к королеве, и она будет относиться к вам как к королю».

«Как выглядят 55 лет брака: она сидит рядом и смеется, пока он рассказывает очередную абсолютно дурацкую историю»

Когда многое строится на уважении и заботе

Мы познакомились на работе, подружились, обнаружили одинаковые приоритеты и ценности, съездили вместе в отпуск, съехались, поженились, стареем. Уже седые, морщинистые и толстые. Заметила, что отличаемся от других семейных пар уважением друг к другу и безмерной нежностью. Не трогаем карманы, сумки, телефоны или ноуты друг друга. Или, например, мой муж не пьет кофе, а я не представляю утро без чашки этого крепкого сладкого напитка с молоком. И муж каждый вечер проверяет, чтобы в холодильнике было молоко для меня, в шкафу — кофе, а кофеварка работала. А я знаю, что ему нужно после ужина полчаса полежать на диване в тишине и поиграть. Эти полчаса я в наушниках занимаюсь своими делами и слежу, чтобы ничто его не потревожило.

Еще как-то так получилось, что со временем стали разговаривать на «вы» и по имени-отчеству, когда наедине. Сейчас наши диалоги выглядят как-то так:

— Александр Иванович, не хотите ли чаю?

— Не откажусь, Мария Анатольевна, не откажусь. Давайте помогу вам.

Это нелепо и забавно, но почему-то нам нравится.

Не сказала бы, что у нас когда-то была прямо любовь или страсть — скорее, тихая дружба, забота, поддержка и уважение. © PinkUnicorn111 / Pikabu

«Муж пригласил меня на свидание собирать цветы. Мне тяжело наклоняться из-за беременности, поэтому он сам срезал те, что я выбирала. Мне понравилось!»

«Это мы 30 лет назад, на первом свидании, и сейчас»

Кажется, девушка живет в холодильнике — она ни на день не постарела! © Demiansky / Reddit

«Мои бабушка и дедушка женаты 62 года, но до сих пор держатся за руки»

Главное не лениться

Как-то раз мне было лень встречать свою невесту с работы. А зачем? Там от остановки идти 5 минут, на улице дождь и ветер, и я подумал, что она сама дойдет. В гостях у меня был дедушка, и услышав, как я говорю невесте по телефону, что не спущусь, он сказал мне всего два слова: «Не женись». Я стал возмущаться и оправдываться, а он, игнорируя все мои слова, рассказал историю. Когда они с бабушкой только поженились, она поступила в вечернюю школу шитья. И школа эта была в соседнем селе, в 6 км ходьбы. Занятия заканчивались в 21:00, а последняя электричка уезжала в 20:30, поэтому бабушке приходилось идти домой пешком. И дедушка каждый раз после 12-часовой смены на заводе встречал ее у школы, чтобы понести портфель и швейные принадлежности. И никогда у него не было и мысли пропустить хотя бы один вечер. «Пусть твоя невеста найдет того, кто будет рад нести ее портфель» — сказал он мне. И с того дня я никогда не позволяю себе лени в сторону любимого человека. © Палата № 6 / VK

«30 лет назад мы отпраздновали нашу первую годовщину одним коктейлем и картошкой фри на двоих. Сегодня муж отвез меня в то же заведение и мы все повторили»

«С 30-летием со дня свадьбы, дорогой. Я люблю тебя!»

«У жены впереди напряженный день, поэтому я приготовил для нее особый завтрак, сварил кофе и разбудил супругу нежным массажем»

«Наша любовь с годами становится только лучше. Моя жена — мое все!»

«Сегодня утром я стал свидетелем того, как мои родители, которые женаты уже 34 года, танцевали. Я никогда не видел, чтобы мой отец так широко улыбался»

Когда ради любимого человека готов на многое

Мой муж часто летает по работе. Когда мы только начали встречаться, он узнал, что мне нравится печенье одной авиакомпании и стал привозить мне его из каждой поездки. Недавно мы вместе полетели в отпуск. Когда стюардесса разносила закуски, муж спал. Я взяла печенье для себя и миндаль для него. Муж проснулся, я даю ему орехи, а он такой: «А почему ты мне тоже печенье не взяла?» Я говорю, мол, ты же его не любишь, ты его даже не ешь никогда — всегда мне привозишь. А супруг мне: «Ну вообще-то я люблю печенье, но еще больше мне нравится дарить его тебе». Я даже не думала о таком! Он просто поразил меня этим добрым и заботливым жестом. © moppet82 / Reddit

«После 50 лет брака мой дядя снова сделал предложение моей тете!»

Так классно, что спустя полвека вместе они все равно хотели бы повторить то, что было. Это так много говорит об их доброте, дружбе, заботе друг о друге и готовности прощать. Брак — это непросто, но оно того стоит! © Halogen12 / Reddit

«Мы 25 лет женаты и до сих пор влюблены. Супруга за эти годы вообще не изменилась!»

«Мы дружим, много общаемся и слушаем друг друга».

«После 71 года брака моей бабушки не стало. Дедушка сказал: „Хорошо, что мне удалось узнать ее довольно близко“»

«То, как все начиналось, и 45 лет спустя. Это мои родители. У них 6 дочерей, пять зятьев и 9 внуков. Я так благодарна им за все!»