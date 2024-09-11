17 женщин, которые для себя решили: «Моя жизнь — мои правила»

Мы расскажем о женщинах, которые в наших глазах стали настоящими крутышками. У одних золотые руки, а другие смогли несправедливого начальника на место поставить. Еще они не идут на поводу у своих высокомерных родственников. В общем, героини нашей подборки могут по праву собой гордится, пусть даже в мелочах. Но ведь жизнь и состоит из мелочей.

Нас начальство под разными предлогами задерживало на час-полтора. Перед сдачей отчетности я и сама оставалась. Но была у нас одна бухгалтер, которую ничего не колыхало. 18:00? Встала и пошла домой. Начальники к этому привыкли и все вопросы с ней решали до 6 вечера. Она молодец. © Подслушано / Ideer

Жила с парнем в своей квартире. Он спросил разрешения, чтобы его мать из другого города приехала и пожила у нас пару недель. Она оформилась сюда в больницу на дневной стационар. Я разрешила, хотя в однушке втроем тесно. Уступила ей нашу кровать, сами спали на кухне на раскладном диване. Мамаша парня оказалась ушлой невероятно! Начала шарить по ящикам, наводить порядки свои, готовила жирную и вонючую еду. На мои замечания ноль реакции. Съедала то, что я покупала себе. Мне было не жалко, просто сказала бы — я купила бы два йогурта, а не один. Я из уважения к парню терпела, но последней каплей стало то, что она полезла в мой ноутбук и удалила мои папки. Разругались. Выгнала ее через неделю. Парень уехал тоже, потому что я не уважала его мать. Ну и скатертью дорога. © Подслушано / Ideer

«Ткань я купила в комиссионке, все раскроила и сшила сама. Как вам мой новый образ?»

Самым сложным в разводе для меня был весь тот шлак, что я слышала от каждого встречного: «Ты еще пожалеешь! Нужно пройти терапию для пар и сохранить отношения!» Ребят, с меня хватит, дайте мне жить своей жизнью, пожалуйста. Проблема в том, что общество не поддерживает женщин, разрывающих отношения, которые не были абьюзивными, но все равно высасывали из них все соки. Я считаю, что изжившие себя отношения надо прекращать. © whatsmyname81 / Reddit

Мой муж фанат «Гарри Поттера». А 16 лет назад, когда это все только началось, в нашем городе никаких магазинов с сувенирами не было. Так я научилась вязать, чтобы порадовать любимого, и сделать ему шарф Гриффиндора. А после свадьбы и шить пришлось научиться, ведь какой уважающий себя волшебник будет ходить без мантии?! Чего только не сделаешь ради любимого человека. © Мамдаринка / VK

«Все началось с овощей и двух стаканов воды в день. Потом я начала бегать. Я действительно влюбилась в сам процесс бега»

Начальник решил меня уволить. Теперь я прихожу на работу ровно в девять утра и сажусь пить кофе. Потом смотрю в интернете платьица. На любое задание говорю, что этого нет в моей должностной инструкции. Начальник бесится, но ничего он мне сделать не может, потому что у нас соглашение сторон. Это контракт. Чтобы уволить меня, надо, чтобы я тоже подписала заявление, а вот фиг им. Третий месяц получаю зарплату просто так. © Подслушано / VK

Относилась к дальним родственникам с уважением до недавнего времени. Я главный бухгалтер в маленькой фирме, но с приличной зарплатой. Тут как снег на голову свалилась троюродная сестра мамы с просьбой пристроить ее дочку к себе в помощники. Родственники есть родственники, назначила собеседование. Это был провал! Человек окончил факультет бухучета и понятия не имеет, что такое дебет и кредит! Конечно же, я ее не взяла, объяснив это тем, что помощника без опыта я была готова взять, но без знаний — извольте! Теперь я враг народа номер один. Еще родственнички говорят, что я любовница начальника и поэтому получила свою должность. Ну нафиг такую родню! © Подслушано / Ideer

«Сшила для доченьки. Вручную пришила 40 метров лампочек к платью и добавила карманы для батареек. У платья 8 разных режимов освещения»

Я никогда не чувствовала себя принцессой или тем более королевой. Всегда была больше рыцарем, который готов победить дракона, чем девой, ожидающей своего принца в высокой башне. Поэтому на своем школьном выпускном, когда меня жутко бесили платья и я не хотела наряжаться, я решила выделиться. И пришла в спортивном костюме! Красиво, нетипично и, главное, удобно! Но классная руководительница чуть сердечный приступ не словила. © Палата № 6 / VK

«Смастерила сама и очень собой горжусь»

Я развелась в 43 года. Мы с бывшим мужем путешествовали по всему миру, у нас был совместный бизнес, мы вместе строили дом. Чего у нас не было, так это равноправия в принятии решений. Поэтому мы расстались. Мне сейчас 48, и я только что разорвала длительные отношения, потому что они тоже не закрывали мои потребности. И это нормально. Там хоть были радость и личностный рост. А есть женщины, которые думают, что с разводом их жизнь заканчивается. Нет! Сосредоточьтесь на себе, заводите друзей, учитесь, находите радость в жизни. © rosievee / Reddit

«Вот что смастерила из постельного белья. Зеленая ткань была от пододеяльника, а розовая — от простыни!»

Работала я мерчендайзером, это одна из самых простых работ: свободный график и зарплата норм. Так вот, там была тема: если кто-то из коллег заболел на твоей территории, то вы обязаны перекрыть его магазины. Обычно в день у нас своих 3 точки, на которые уходило по 2-2,5 часа. В городе работает 5 мерчей. Одна из них каждый месяц стабильно уходит то на больничный, то в отпуск.

Первое время начальство мне говорило, что замена оплачивается, но, как выяснилось, нет. Потом были лозунги о том, что мы команда (ага, конечно). Выбесила эта дамочка 31-го декабря. Она сказала, что у нее температура 37, и не вышла. Тогда я ответила, что выручаю ее в последний раз. Теперь этой мадам нет месяц, 3 девочки ее точки перекрывают. Супервайзер давит на совесть, мол, я плохой сотрудник. Но я принципиально работаю только на своих точках. © Подслушано / Ideer

«Похвастаюсь своей сумочкой. Сама сделала!»

Очень часто женщина говорит: «Я невероятно несчастна, но он не хочет расставаться. Его все устраивает». Слушать тошно. Мой жизненный принцип: «Вы не обязаны быть в отношениях, если они не делают вашу жизнь лучше». © haleorshine / Reddit

«Это свадебное платьишко я сшила сама»

Ты выглядишь на миллион долларов! © soymilkcity / Reddit