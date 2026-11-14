Нашла старый фотоальбом и поняла, что с ним нужно сделать

В один прекрасный момент альбом не выдержал и просто развалился у меня в руках. Обложка — отдельно, блок с фотографиями — отдельно. Но ничего! Его просто надо починить и обязательно сохранить для следующих поколений моей семьи. Пусть увидят, какой была их бабушка и прабабушка в детстве, когда каждый снимок был буквально на вес золота, а фотографии бережно складывали в особый альбом, а не забивали ими память на телефоне и в компьютере.