Нашла старый фотоальбом и поняла, что с ним нужно сделать

Интересное
14.11.2026
Нашла старый фотоальбом и поняла, что с ним нужно сделать

Я тут недавно из глубин шкафа вытащила свой старый фотоальбом. Знаете, из серии «Ваш ребенок», где на каждой страничке можно прикрепить только одну фотографию. Или две — если они размером поменьше.

ADME

Листаю и думаю: «Какая же милота!» Классические кадры из фотоателье, где надо было долго сидеть на стульчике или стоять на маленьком плетеном столике и ждать, когда же вылетит обещанная птичка. А банты! Помните эти огромные гофрированные штуки, которые непонятно как держатся на голове? Если косичек еще толком не было, их просто цепляли на самую макушку.

ADME

Еще в моем альбоме нашлась целая пачка детсадовских и школьных фотографий. Практически с каждого года учебы. Тогда еще полагалось на задней стороне снимка писать имена и фамилии всех, кто на нем изображен. Вот сейчас сижу и вспоминаю имена одноклассников, половину из которых я уже успешно забыла. Часть кадров сделаны в школе, а для некоторых нас всем классом торжественно водили в фотоателье.

В один прекрасный момент альбом не выдержал и просто развалился у меня в руках. Обложка — отдельно, блок с фотографиями — отдельно. Но ничего! Его просто надо починить и обязательно сохранить для следующих поколений моей семьи. Пусть увидят, какой была их бабушка и прабабушка в детстве, когда каждый снимок был буквально на вес золота, а фотографии бережно складывали в особый альбом, а не забивали ими память на телефоне и в компьютере.

ADME

Пока я аккуратно вытащила эти фотографии и отдала их на профессиональную оцифровку. Черно-белые снимки попросила сделать цветными. Даже интересно, как они будут выглядеть. Как только дождусь, сразу сяду делать из этих кадров домашнее видео. Запишу его на диск, а потом подарю маме.

А у вас сохранились семейные альбомы? Или думаете, что они вышли из моды?

Фото на превью ADME

Комментарии

Уведомления
villiss
только что

Прекратите уже поток этих бессмысленных песен акына типа "что вижу, то пою" на темы, интересные только вам.

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