Прекратите уже поток этих бессмысленных песен акына типа "что вижу, то пою" на темы, интересные только вам.
Нашла старый фотоальбом и поняла, что с ним нужно сделать
Я тут недавно из глубин шкафа вытащила свой старый фотоальбом. Знаете, из серии «Ваш ребенок», где на каждой страничке можно прикрепить только одну фотографию. Или две — если они размером поменьше.
Листаю и думаю: «Какая же милота!» Классические кадры из фотоателье, где надо было долго сидеть на стульчике или стоять на маленьком плетеном столике и ждать, когда же вылетит обещанная птичка. А банты! Помните эти огромные гофрированные штуки, которые непонятно как держатся на голове? Если косичек еще толком не было, их просто цепляли на самую макушку.
Еще в моем альбоме нашлась целая пачка детсадовских и школьных фотографий. Практически с каждого года учебы. Тогда еще полагалось на задней стороне снимка писать имена и фамилии всех, кто на нем изображен. Вот сейчас сижу и вспоминаю имена одноклассников, половину из которых я уже успешно забыла. Часть кадров сделаны в школе, а для некоторых нас всем классом торжественно водили в фотоателье.
В один прекрасный момент альбом не выдержал и просто развалился у меня в руках. Обложка — отдельно, блок с фотографиями — отдельно. Но ничего! Его просто надо починить и обязательно сохранить для следующих поколений моей семьи. Пусть увидят, какой была их бабушка и прабабушка в детстве, когда каждый снимок был буквально на вес золота, а фотографии бережно складывали в особый альбом, а не забивали ими память на телефоне и в компьютере.
Пока я аккуратно вытащила эти фотографии и отдала их на профессиональную оцифровку. Черно-белые снимки попросила сделать цветными. Даже интересно, как они будут выглядеть. Как только дождусь, сразу сяду делать из этих кадров домашнее видео. Запишу его на диск, а потом подарю маме.
А у вас сохранились семейные альбомы? Или думаете, что они вышли из моды?