20+ старых вещей, которые пахнут детством, бабушкиным домом и счастьем без повода

Иногда целая семейная сага прячется в одной перламутровой пуговице, блинной сковородке или поцарапанном сундучке. Такие вещи могут годами лежать на антресолях или пылиться на дачах, а потом случайно попасться на глаза — и вот мы уже мысленно переносимся на 20 или даже 70 лет назад. Они несут в себе маленькие следы чужой жизни: любимые привычки, важные даты и чувства. Возможно, именно поэтому нам так трудно расставаться с ними — отказываясь от них, мы будто теряем кусочек собственной памяти.