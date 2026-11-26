Ну да, практически бесплатно! Только потом ещё чистка и работа швеи (что для свадебного платья довольно ощутимая сумма). Так что в итоге то же самое, что купить в магазине, где подгонка бесплатно.
19 историй, в которых обычная распродажа подарила больше эмоций, чем любой поход в торговый центр
Распродажи, барахолки, скидки и секонды — это не просто возможность сэкономить, это еще и шанс испытать яркие эмоции. Некоторым повезло не просто заглянуть в комиссионку, но и найти там редкое сокровище, что и испытали на себе герои этой подборки. Покажите нам и свои удачные находки, полюбуемся вместе.
- Мы с мамой собирались вместе идти покупать мне свадебное платье, но в последний момент пришлось отменить встречу. Я расстроилась и решила заглянуть в один неплохой секонд-хенд, чтобы немного поднять себе настроение. И там нашлось абсолютно новое свадебное платье, даже бирки были! Мне дали скидку в 50%, так что оно досталось мне практически бесплатно. Отдала в химчистку, подогнала у портнихи, и оно село на меня идеально. В нем и вышла замуж. А чек сохранила на память о том, что такая удача действительно бывает.
- Поспешила поскорее урвать эту красоту на маркетплейсе, пока никто не догадался, что же это за вещица на самом деле. Это — редкая лампа конца 1970-х годов. Сейчас на ней не осталось ни капли краски, блестит как зеркало!
Специально заглянула в первоисточник. Там написано "found" - "нашла", но в интерпретации adme все постоянно себе вещи урывают 🤣
Редкая?! Да у нас в Сибири таких было завались! И не только лампы, но и люстры, торшеры, бра. Все с этими жуткими плафонами.
- Лет 30 назад моя мама пришла на распродажу старых вещей и вдруг увидела в одной из рамок собственную детскую фотографию! Она спросила продавца, откуда у него этот снимок, но тот и сам не знал. Видимо, кто-то когда-то купил на такой же распродаже рамку вместе с фотографией и так и не заменил ее на собственное фото. Продавец узнал, что на снимке моя мама, и просто подарил ей рамку. Мы до сих пор гадаем, как фото попало к чужим людям. Может, когда-то эта рамка хранилась у кого-то из наших дальних родственников?
Да, скорее всего от родни попало. У нас на блошиных рынках можно кучи чьих-то фото найти, люди очищают пространство и целыми коробками отдают барахло старьëвщикам (цыганам). К сожалению, часто хозяина вещей уже нет среди нас.
- Как-то зашла в секонд-хенд в поисках необычных носков. Мне нужны были яркие гетры для вечеринки в стиле 80-х. Копалась в ящике с уцененными вещами и в одном из носков нащупала что-то твердое. Заглянула внутрь, а там серебряные украшения! Проверила другие пары, там тоже что-то лежит. Я даже проверять не стала, что это, сгребла все носки и отправилась на кассу. Дома разобрала покупки, а там — не только украшения, но и столовое серебро, в том числе и маленькие ложечки. Позже выяснилось, что все это добро стоит довольно дорого.
Как-то не очень верится. Неужели, вещи в сэконде вообще не осматривают перед продажей? Как можно было не заметить, что носки весят гораздо больше, чем должны бы? Неужели при выкладке на прилавок ложки ни разу не звякнули?
- Недавно я в секонде за копейки нашла потрясающее платье из люрекса с косым кроем, открытой спиной и шелковым шлейфом! Оказалось, что это работа Джесси Франклин Тернер — модельерши, работы которой представлены в Метрополитен-музее. Вот это да!
- У меня был отличный напольный вентилятор с металлическими лопастями: красивый, надежный, прослужил много лет. И вот он сломался. Я очень расстроился — таких больше не делают. Но однажды я заглянул в комиссионку, смотрю — стоит точно такой же вентилятор, причем совершенно новый! За гроши! Конечно, я тут же его купил. До сих пор меня радует.
- Я тогда работал в магазине электроники, и как-то раз у нас была акция: покупаешь что-то, и тебе приходит сообщение со случайной скидкой — не в процентах, а на определенную сумму. Обычно выпадали совсем небольшие скидки. А однажды пришел мужчина с женой, долго любовался дорогим смартфоном, но купил более бюджетный вариант. Оформляю ему покупку, ждем сообщение, и ему выпадает скидка на большую сумму! Он сначала решил, что его разыгрывают, но в итоге купил тот смартфон, да и аксессуары разные тоже. Он был очень счастлив. А через несколько часов вернулся: принес нам свежий шашлык и домашние соленья. Мы объясняли, что это просто везение, но он все равно решил нас отблагодарить. Спасибо ему!
Мы так кухонный стол покупали, только скидку ещё до оплаты нужно было вытянуть из коробки с карточками. Мне повезло с 10%, как раз после мужичка, который говорил, что там все карточки с 5%, что это обман и завлекуха. Вселенная решила ему показать, что нет, всё правда, а я просто оказалась в нужное время в нужном месте.
- Обожаю Рождество и рождественские покупки. Что может быть лучше, чем наткнуться на смешного огромного лося и купить его почти в 15 раз ниже цены, обозначенной на прикрепленном к нему ценнике? Это счастье просто! Итак, знакомьтесь, Эггног Эдди. Люблю его!
Можно его на ночь в машине оставлять, как средство от угона)
А если еще и подсветить снизу...
- Делал ремонт в нашем семейном гнездышке и наткнулся на магазин плитки, где в честь открытия разыгрывали скидки: покупатель вытаскивал из аквариума свернутую бумажку. Бумажек таких был полный аквариум — штук 300. Выбрали мы плитку в ванную, туалет и на кухню — на стены и на пол сразу, чтобы 10 раз не бегать. Сумма получилась внушительная. Вытянул я бумажку, и скидка мне досталась в 5%. Ну ладно, тоже экономия. А через 2 дня выясняется, что на ванную комнату не хватило ровно 2 плитки! И что бы вы думали? Я вытаскиваю бумажку (даже тащить не хотел — продавец, он же хозяин магазина, уговорил). И... «Я даже затрудняюсь сказать, везучий вы человек или нет. Нужно умудриться вытащить единственную из всего аквариума скидку в 80%, покупая две плитки!» — сказал он мне тогда. В итоге эти плитки мне подарили, а я до сих пор не знаю, что это было — везение или издевка госпожи удачи.
- Вчера купил на распродаже 6 кружек. Дома помыл, пытаюсь отодрать наклейки-стикеры со дна кружки, но клей не отмывается. 4-летняя дочка подходит, внимательно смотрит, собирает оставшиеся 5 кружек и куда-то уволакивает. Ну, а я отдираю, оттираю стикер. Слышу звук фена, выхожу в коридор, а дочка сидит на полу и греет феном стикер, потом его подцепляет и аккуратно отклеивает, на кружке следов клея нет совсем. И говорит нравоучительно: «Надо было „Фиксиков“ смотреть!»
- На распродаже мне приглянулось одно свадебное платье. Решила примерить, хотя мы с моим парнем даже не помолвлены. Иду к зеркалу, и тут один из сотрудников как закричит на весь зал: «Ребята, она выходит замуж!» Все давай хлопать, а кто-то спросил, где мой жених. Я растерялась и показала на своего парня, который сидел чуть поотдаль с совершенно невозмутимым лицом. В общем, пришлось от смущения купить это платье! Теперь осталось дождаться предложения.
- В школе купила в секонде разноцветное покрывало. Приходят ко мне друзья, и один говорит, что у него было такое же, но мама несколько месяцев назад отдала его на благотворительность. Проверил уголок — на его покрывале там шов расходился, и точно — его! Я предложила вернуть его, но друг отказался. Уголок я потом зашила, и спустя 15 лет это покрывало все еще у меня.
- Я отнес в музыкальную комиссионку несколько ненужных пластинок. Среди них была одна довольно редкая. Через несколько часов парень, с которым мы вместе снимаем квартиру, приходит домой очень довольный и говорит, мол, представляешь, такую редкую пластинку сегодня купил! Показывает, а это та самая, моя. Причем она целый год лежала у нас в гостиной прямо у него перед носом, а он и не заметил.
- Мы с мужем за этот год дважды переезжали и много вещей сдавали в комиссионки. Как-то раз захожу в один такой магазин и вижу — стоит музыкальная шкатулка, которую бабушка подарила мне в детстве: в виде большой книги «Щелкунчик», а внутри крутится балерина. Я больше нигде и ни у кого такой не видела. Я перепугалась, что случайно отдала в магазин не ту коробку. В общем, выкупила эту шкатулку. А через несколько месяцев нашла свою! Хохотала до упаду. Пришлось отдать одну лишнюю шкатулку маме.
Наверное, поэтому все "неободимое" и "важное" у нас дома на виду....
- Купил одну такую банку, выложил ее фото в соцетях, а пользователи уговорили меня вернуться и купить остальные две. Вот они все!
- Увидела в магазине классную кожаную куртку, села идеально, и цена огонь. И только потом до меня дошло, что я в секонд-хенде. Покупать ношеную вещь было непривычно, и я ушла. Но куртка-то запала в душу! В общем вернулась, стала присматриваться к другим вещам. В общем, увлеклась я секондами, начала перепродавать интересные находки, теперь это мое случайное хобби приносит мне неплохую сумму.
- Купил на распродаже жесткий диск. Дома из любопытства подключил его к ноутбуку и обнаружил сотни семейных фотографий. Стало интересно, чьи они. Покопался в файлах, нашел счет из отеля с фамилией постояльца и через соцсети разыскал его родственника. Оказалось, недавно не стало его дедушки, и родня, разбирая вещи, случайно отдал и диск этот на благотворительность. Через неделю парень приехал за ним. Предложил деньги, я отказался. А через несколько дней пишет мне, мол, на этом диске нашлись фотографии его тети, которые они считали пропавшими.
- Покупал стиралку. Оформил, приехал забирать, а она по акции на 40% дешевле стоит! Пишу отказ от заказа, благо еще не заплатил. Переоформляю заказ и оплачиваю по акционной цене. Сэкономил уйму денег!
- Бродила по антикварным распродажам и нашла красивую картину, похожую на ту, которая висела у нас дома когда-то. Решила купить. Довольная пришла домой, начала ее вешать на стену и случайно заметила надпись на обратной стороне: «Самой красивой девушке на свете» и подпись «Людмиле от Николая». Я на минуту впала в ступор, потому что так зовут мою маму и папу. Оказалось, что это та картина, которую папа подарил моей маме, когда ухаживал за ней!