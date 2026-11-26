Мы так кухонный стол покупали, только скидку ещё до оплаты нужно было вытянуть из коробки с карточками. Мне повезло с 10%, как раз после мужичка, который говорил, что там все карточки с 5%, что это обман и завлекуха. Вселенная решила ему показать, что нет, всё правда, а я просто оказалась в нужное время в нужном месте.