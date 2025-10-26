17 находок на базарах, мимо которых пройти ну просто невозможно
Многим кажется, что в секонд-хендах невозможно найти что-то хорошее — будто это просто склад старья. Но на самом деле все совсем иначе: среди вешалок и полок нередко прячутся настоящие сокровища, которые можно купить буквально за копейки. Наши герои в числе этих везунчиков.
«Увидела его два года назад, а купила только сейчас. Оно дожидалось меня все это время»
«Скоро выхожу замуж. Долгое время не могла найти платье, наткнулась на это, стоит всего $ 40»
«Нашла комод в стиле ар-деко за $ 45!»
«Даже не представляю, куда можно носить такие туфли»
- На вечеринку во дворце султана. © GettingOnMinervas / Reddit
«Купила красивое пальтишко»
Сразу вспомнился запах нафталина. Впечатление, что от этого "меха" иначе пахнуть не может
«Недавно купила тарелку из комиссионки, довольно тяжелая»
бренд Badash. Абстрактная скульптура (пресс-папье) из муранского стекла, варианты названия : «Сглаз», «Провидец удачи», «Дурной глаз», размеры 7,5" x 10", в технике sommerso, цена 99,95 $
Отсутствует подставка из стекла.
«Купил офорты Дали всего за $ 1 на гаражной распродаже»
«Купила гобеленовую куртку всего за $ 12»
«Не смогла пройти мимо»
«Легкий румянец делает его еще милее, отличная покупка»
Пишут, что это банка для печенья :(
На самом деле - вещь бесполезная.
«Узор просто потрясающий, никогда так не завидовал никому»
«Моя жена нашла старинную ковбойскую лампу в антикварном магазине»
«Нашла платье 50-х годов в винтажном магазине»
«Благодаря этим туфелькам я теперь могу косплеить сварливую секретаршу из 1900-ых»
«На этой неделе в местном секонд-хенде нашла просто невероятное винтажное платье!»
«Нашел странную лампу в форме кубика льда меньше, чем за $ 5»
Немного абстрактного искусства в виде зеркала"
А здесь находки с барахолок, мимо которых многие прошли бы, даже не взглянув, но наши герои разглядели в них потенциал и не упустили свой шанс.
