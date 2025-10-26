17 находок на базарах, мимо которых пройти ну просто невозможно

Многим кажется, что в секонд-хендах невозможно найти что-то хорошее — будто это просто склад старья. Но на самом деле все совсем иначе: среди вешалок и полок нередко прячутся настоящие сокровища, которые можно купить буквально за копейки. Наши герои в числе этих везунчиков.

«Увидела его два года назад, а купила только сейчас. Оно дожидалось меня все это время»

«Скоро выхожу замуж. Долгое время не могла найти платье, наткнулась на это, стоит всего $ 40»

«Нашла комод в стиле ар-деко за $ 45!»

«Даже не представляю, куда можно носить такие туфли»

«Купила красивое пальтишко»

Маруся
1 день назад

Сразу вспомнился запах нафталина. Впечатление, что от этого "меха" иначе пахнуть не может

«Недавно купила тарелку из комиссионки, довольно тяжелая»

Елена Яилимаф
23 часа назад

бренд Badash. Абстрактная скульптура (пресс-папье) из муранского стекла, варианты названия : «Сглаз», «Провидец удачи», «Дурной глаз», размеры 7,5" x 10", в технике sommerso, цена 99,95 $
Отсутствует подставка из стекла.

«Купил офорты Дали всего за $ 1 на гаражной распродаже»

«Купила гобеленовую куртку всего за $ 12»

«Не смогла пройти мимо»

«Легкий румянец делает его еще милее, отличная покупка»

«Узор просто потрясающий, никогда так не завидовал никому»

«Моя жена нашла старинную ковбойскую лампу в антикварном магазине»

«Нашла платье 50-х годов в винтажном магазине»

«Благодаря этим туфелькам я теперь могу косплеить сварливую секретаршу из 1900-ых»

«На этой неделе в местном секонд-хенде нашла просто невероятное винтажное платье!»

«Нашел странную лампу в форме кубика льда меньше, чем за $ 5»

Немного абстрактного искусства в виде зеркала"

А здесь находки с барахолок, мимо которых многие прошли бы, даже не взглянув, но наши герои разглядели в них потенциал и не упустили свой шанс.

Фото на превью Royal_Union_6320 / Reddit

j.d.nexus
1 день назад

Пожалуй, подожду, пока комменты настоятся, и вернусь сюда еще раз... Это будет бомба

