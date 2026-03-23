Я не стала оплачивать свадьбу дочери, и это стало лучшим решением для нас обеих — 23.03.2026
Недавно я зашла к матери в гости и застала там ее подругу. Они пили чай и обсуждали ситуацию, которая сложилась у приятельницы: она отказалась оплачивать шикарную свадьбу своей 29-летней дочери и это чуть было не рассорило их. Далее с ее слов.
Я всегда умела распоряжаться деньгами — в отличие от многих людей моего поколения, я владею финансовой грамотностью и к 60 годам сумела накопить на счетах вполне комфортную сумму. Я до сих пор работаю удаленно — я бухгалтер, — поэтому и по сей день перечисляю определенный процент от дохода на сберегательный счет. У меня есть мечта — отправиться с мужем в путешествие по Азии и, когда еще немного подкоплю, обязательно ее осуществлю. Ну, по крайней мере, таковы мои планы. Были.
Недавно моя дочь Дарья сказала, что скоро выходит замуж и хочет пышное торжество в загородном клубе. До десяти лет я растила ее одна и ни в чем ей не отказывала — вела несколько фирм помимо основной работы, чтобы у нее было все, что захочет. Самый большой дом для Барби? Пожалуйста. Телескоп? Да, конечно. И так во всем. Конечно, она выросла немного избалованной, в этом есть моя вина, но кто меня осудит за желание дать ребенку самое лучшее детство?
В общем, она попросила меня организовать эту свадьбу. Точнее, оплатить ее половину, так как вторую берут на себя родные жениха. Я спросила, в какую сумму обойдется мне торжество и ответ меня буквально сбил с ног — моей половиной были почти все деньги, что мне удалось накопить. Я опешила и сказала, что мне надо подумать. Дочь тут же скривила лицо, мол, неужели тебе жалко денег для дочери. Мне не жалко, просто я не считаю эту трату разумной — в наше время роскошной свадьбой никого не удивишь, а на эти деньги можно купить что-то полезное или, в конце концов, отправиться в путешествие и подарить себе яркие воспоминания.
Тут надо рассказать небольшую предысторию. С отцом Даши мы развелись, когда ей исполнился год, по взаимному согласию. Мы не ругались, не спорили, просто так получилось, не сошлись характерами, что называется.
Алименты он платил исправно, с дочкой встречался, подарки дарил. А потом, когда моей девочке исполнилось десять, я вышла замуж за ее отчима, Андрея. Он относился к ней как к своему собственному ребенку, а через пару лет официально удочерил. Законный отец не возражал.
Когда Дарья выросла, она по собственной инициативе начала общаться с ним — я не была против, в конце концов, она взрослый человек и сама в праве решать. Хотя, конечно, мне было немного обидно.
На следующий день после разговора с дочерью, рано утром в выходной, меня ждал сюрприз. Мы с мужем еще спали, когда раздался звонок в дверь. Я посмотрела в глазок и увидела незнакомых мужчину и женщину.
— Кто там? — спрашиваю.
— Открывай, Мария, это сваты! — раздался бодрый женский голос.
— Какие еще сваты? — не поняла я спросонья.
— Во дает! — пробасил мужчина.
— Татьяна и Серега, родители Витеньки, зятя твоего будущего! — сказала женщина, и подняла руку, в которой был исполинских размеров торт.
— Подождите пару минут, я оденусь, — сказала я и пошла будить мужа.
— Ставь чайник! — добавил мужчина, и оба залились залихватским смехом.
Мы уселись на кухне за чаем, водрузив в центре сладкого монстра. Гости, кажется, не чувствовали никакого смущения и по-хозяйски оглядывали кухню.
— Хорошо живешь, Машка, — сказала женщина, — а свадьбу дочери оплатить не хочешь.
— А вас не смущает сумма, Татьяна? — спросила я. — Это же очень большие деньги!
— Смущает? — вновь залилась смехом будущая родственница. — Это же наш единственный сынок, мы для него на все готовы. Да и что люди скажут, если свадьба будет бедная? Серега машину свою продаст, если понадобится, да ведь?
— Конечно. Мне для сынка ничего не жалко, — кивнул головой Серега.
— А ты, Машка, свою Дашку на помойке, что ли, нашла? Бабок жалко для кровиночки? — выпалила сватья.
— Жалко. Особенно на пускание пыли в глаза. В конце концов, деньги можно потратить на путешествие или на первый взнос по ипотеке, — стояла на своем я.
— Или хорошая свадьба, или никакой, — не сдавалась Татьяна
И тут вмешался молчавший до того муж и с самой милой улыбкой произнес.
— Баловать мы внуков будем, а дети уже взрослые и в состоянии сами сыграть свадьбу. А если позволить себе ее не могут, то пусть просто распишутся, ничего страшного. Посидим в ресторане семьей, да и хватит.
— А что люди скажут? — выдала свой самый мощный аргумент Татьяна.
— Почему это должно нас волновать? — ответил муж.
— Да как же... как же... — пролепетала Татьяна.
— А вот так, — твердо добавил Андрей. — Если вам так важно пустить пыль в глаза, то вы можете сами оплатить все, а мы подарим ту сумму, которую сочтем нужной. Все.
— Танюха, да он же не родной отец Дашки, вот и кочевряжится, — снова вступил бас Сереги.
И тут я как подскочу:
— Разговор окончен. Прошу вас покинуть мой дом. И это, — я кивнула на тортище, — тоже можете забрать.
Татьяна и Серега разинули рты, явно не ожидая подобной реакции, молча встали, подхватили торт, и быстро ретировались из кухни.
— Маша, что это вообще было? — спросил Андрей, когда хлопнула входная дверь.
— Будущие родственники, — вдруг прыснула я и муж засмеялся вместе со мной.
Тем же вечером муж показал мне свой телефон. Оказалось, Даша создала чат под названием «Свадьба», в котором были все, кроме меня. Я пыталась дозвониться до дочери, но она кинула меня в блок. Я решила набрать будущего зятя.
Витя, на удивление, говорил со мной абсолютно спокойно, а потом вдруг заговорщицки прошептал, что и сам не хочет никакого пышного торжества — он предпочел бы путешествие никому не нужному помпезному банкету в загородном клубе. И добавил, что не может противостоять и родителям, и невесте, и поэтому вынужден соглашаться с ними, но пообещал, что попробует еще раз обсудить все с Дашей. Так у меня появилась надежда.
Через неделю дочь позвонила мне сама и попросила о встрече в кафе. Я, конечно, шла на нее с опаской, боясь, что мы окончательно рассоримся.
— Мама... — начала Дарья. — Я тут подумала, что и правда не имею права требовать от тебя такую сумму. Ты ведь всегда давала мне все, что я захочу и я сделала вывод, что и сейчас ты мне не откажешь. А потом Витя... В общем, мы с ним поговорили и решили, что не будем устраивать никакого торжества, а просто распишемся и поедем в путешествие. На свои деньги.
— А как же его родители? Они ведь тоже хотели пышную свадьбу, чтобы все обзавидовались.
— Витя с ними поговорил, и, кажется, его отец был очень рад, что ему не придется продавать свою «ласточку». А мать... Ну, она побухтела, конечно, но в конце концов смирилась. Правда, собирается подарить нечто грандиозное, чтобы уж совсем не опозориться перед людьми.
Я посмотрела дочери в глаза, и увидела слезы. Она вдруг подошла ко мне, обняла, и сказала:
— Спасибо тебе, мамочка, за мое детство. Я только сейчас поняла, чего тебе стоило давать мне все, что я захочу. Я правда тебя очень люблю, прости меня, пожалуйста. И папу... Настоящего папу, Андрея. Я знаю, что вы хотите в путешествие и вы этого заслужили, мамочка.
— Я тоже тебя очень люблю, доченька, — ответила я и обняла ее в ответ. — И вам на путешествие денег я дам.
— Нет-нет, мы уже все решили. Поедем туда, куда позволяют наши собственные сбережения, не волнуйся. И Витя тоже со мной согласен.
Все так и вышло. Дети скромно расписались в ЗАГСе, а потом мы все и еще несколько их друзей поехали в ресторан. Правда, это был самый дорогой ресторан в нашем городе, родители жениха постарались. Даже живую музыку заказали и четырехъярусный торт, и без устали все снимали на камеру. Потом Татьяна выложила все эти фотографии в социальной сети — мол, смотрите, люди добрые, какую свадьбу сыночку закатили.
А Даша с Витей на следующий день уехали в свадебное путешествие. Мы с Андреем подарили им сумму, которую хватит на то, чтобы ни в чем себе на отдыхе не отказывать. Но и про себя мы тоже не забыли — наших сбережений уже хватает на долгожданную поездку. Мы купили билеты в Китай и через месяц уезжаем, наконец, в наше свадебное путешествие, которое в свое время не могли себе позволить.
