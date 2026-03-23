Я не стала оплачивать свадьбу дочери, и это стало лучшим решением для нас обеих — 23.03.2026

Я всегда умела распоряжаться деньгами — в отличие от многих людей моего поколения, я владею финансовой грамотностью и к 60 годам сумела накопить на счетах вполне комфортную сумму. Я до сих пор работаю удаленно — я бухгалтер, — поэтому и по сей день перечисляю определенный процент от дохода на сберегательный счет. У меня есть мечта — отправиться с мужем в путешествие по Азии и, когда еще немного подкоплю, обязательно ее осуществлю. Ну, по крайней мере, таковы мои планы. Были.

Недавно моя дочь Дарья сказала, что скоро выходит замуж и хочет пышное торжество в загородном клубе. До десяти лет я растила ее одна и ни в чем ей не отказывала — вела несколько фирм помимо основной работы, чтобы у нее было все, что захочет. Самый большой дом для Барби? Пожалуйста. Телескоп? Да, конечно. И так во всем. Конечно, она выросла немного избалованной, в этом есть моя вина, но кто меня осудит за желание дать ребенку самое лучшее детство?

В общем, она попросила меня организовать эту свадьбу. Точнее, оплатить ее половину, так как вторую берут на себя родные жениха. Я спросила, в какую сумму обойдется мне торжество и ответ меня буквально сбил с ног — моей половиной были почти все деньги, что мне удалось накопить. Я опешила и сказала, что мне надо подумать. Дочь тут же скривила лицо, мол, неужели тебе жалко денег для дочери. Мне не жалко, просто я не считаю эту трату разумной — в наше время роскошной свадьбой никого не удивишь, а на эти деньги можно купить что-то полезное или, в конце концов, отправиться в путешествие и подарить себе яркие воспоминания.