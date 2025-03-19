10+ историй со свадеб, на которых что-то пошло не так, хотя ничего не предвещало
Истории
20 минут назад
Наверное ни одна свадьба не проходит так, как это запланировали ее главные герои. То свекровь что-нибудь отчебучит, то подружки невесты, а то и сами новоиспеченные супруги. Но от этого торжество становится только веселее.
Янина Цареградская
А ответить: "Я не гостья, я фотограф"? Тамада тоже с подарком пришёл?
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Некоторые хотели просто поесть в ресторане, а оказались в самом настоящем цирке.
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