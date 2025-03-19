10+ историй со свадеб, на которых что-то пошло не так, хотя ничего не предвещало

Истории
20 минут назад

Наверное ни одна свадьба не проходит так, как это запланировали ее главные герои. То свекровь что-нибудь отчебучит, то подружки невесты, а то и сами новоиспеченные супруги. Но от этого торжество становится только веселее.

На моей собственной свадьбе свидетель шептал мне на ухо: "Опомнись! Посмотри, за кого ты выходишь замуж!" Нюанс был в том, что я была на 7-м месяце беременности. А этот свидетель был не кем иным, как другом моего бывшего молодого человека, поэтому он был не на стороне жениха. В общем, как потом оказалось, свидетель был прав, и через 5 лет я ушла от мужа.
Янина Цареградская
День свадьбы. Жених опаздывает, до регистрации остается 20 минут. Думаю, пойду схожу в туалет, пока жених едет. Сделала свои делишки, медленно выхожу из уборной, а тут фотограф, жених, свидетели, гости и я с платьем и в трусах. Угадайте, какая была первая фотография?
Подрабатываю фотографом на свадьбах. Недавно была на свадьбе у вроде бы адекватной пары, но проблемы начались, когда гости начали дарить подарки. Ко мне подошел тамада и спросил: "А где же ваш подарок?" Невеста, увидев неловкую ситуацию, прогнала его, но потом сама же спросила, почему я ничего не принесла хотя бы ради приличия. Не знала что ответить, отработала и уехала домой. Фотки ей понравились, пообещала порекомендовать меня своей сестре, но я наверное откажусь от такого сотрудничества.

Некоторые хотели просто поесть в ресторане, а оказались в самом настоящем цирке.

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Svetlana
25 минут назад

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