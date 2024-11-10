15+ человек, которым не дает заскучать собственная семейка

Отношения с родственниками порой могут превратиться в настоящий аттракцион, на котором сложно угадать, в какую сторону занесет любимых родителей или братьев с сестрами. С одной стороны, неплохо, когда у близких людей есть чувство юмора. Но в то же время приходится быть все время начеку, ведь никогда не знаешь, какие тараканы посетят их голову сегодня.

Семейка шутников

Привела парня знакомиться с родителями. Через какое-то время отец берет его под локоток: «Не могу больше скрывать». Отвел парня в сторону и рассказал душещипательную историю. И главное, мать рядом стоит, кивает. Эти шутники убедили его, что мой папа в молодости нагулял сына и, мол, угадай кто это. У меня аж истерика началась. Оказалось, просто посмеяться решили. © Подслушано / Ideer

«Жена попросила сделать ей мороженое. Я положил ей пюре из фасоли, и пока она ничего не заподозрила»

Про баловство и бабушкину пенсию

Семь лет с женой фрилансим и занимаемся небольшими подработками в торговле, есть своя небольшая лавка. Все это время теща брызжет слюной и советует найти нормальную работу, а не тунеядствовать. Уже всем соседям и родне рассказала, что мы не работаем, а живем вчетвером (я, жена, сын и она) на бабушкину пенсию только. Меня, конечно, коробит, а жене плевать, она смирилась и на все нападки тупо соглашается с мамой.

И вот как-то раз к теще приехала лучшая подруга. Стала доставать мою жену: «А у меня доченька — помощник главного бухгалтера». Жена флегматично: «А я безработная. И муж тоже. Мы сидим дома и живем на пенсию бабушки». И тут поднимается теща со словами: «Доченька, что ж ты болтаешь такое?! У вас же магазин свой, дома работаете».

Жена: «Не, ты говоришь, что это все баловство. Ты так всем соседям рассказала, тете Лене тоже правду говори».

Теща: «Так, прекрати разговаривать с набитым ртом! Прожуй и расскажи тете Лене, какими бизнесами вы занимаетесь и как к этому пришли!»

Жена: «Зачем? У нас дома есть нечего, я тут поем, вы пообщайтесь». © SVIHO*** / Pikabu

Редкое имя

Друзья назвали дочку Теона. Бабушка не обрадовалась, была против: «Такого имени я не знаю, мне не нравится! Переназовите». Возмущалась года 3 и назло называла внучку Алиной. Прикол в том, что саму бабулю зовут Лиола. © Подслушано / Ideer

«Дочь сделала это из клея и разрисовала. Теперь ждет, пока я замечу. Остается только гордиться!»

Папа-выдумщик

Это было год назад, но я до сих пор об этом вспоминаю. Когда у моей мамы был день рождения, папа подарил ей чехол на телефон. Мама примерила его и сказала, что он не подошел. И тут папа вручил ей вторую коробку со словами: «Попробуй на этот». Кажется, это самый оригинальный и неожиданный способ подарить телефон. Так классно и мило! © Подслушано / Ideer

«Спросил у дедушки, нет ли у него лишней мышки, и он принес мне ЭТО!»

Новая семья после школьного конфликта

Позвонили из школы, сын ваш, говорят, с другим мальчиком повздорил. Пришла, а там сидит еще один пацан и его отец. Мальчики причину конфликта не выдают. Учительница их послала в коридор и говорит, что тот пацан моего обзывал безотцовщиной, а мой отвечал: «Ну и что, зато у меня мать есть, не то что у тебя!»

Мой муж кинул нас после трех месяцев с младенцем, а у отца этого мальчика девушка прямо из роддома умотала с другим, аж тест ДНК пришлось делать, чтоб ребенка ему отдали. Слово за слово, сходили вчетвером в пиццерию, через неделю — в кино, через полгода поженились. Мальчики с тех пор ни разу не ссорились, гордые ходят, что у них полная семья, еще недавно сестренка родилась, счастливые просто до невозможности. С мужем шутим, как они удачно тогда поругались, а так бы и не нашли мы друг друга. © Подслушано / Ideer

«Родители купили новый сканер, и я решила, что обязана протестировать его»

Бабушка и «пришельцы»

Мы впервые поехали семьей на море. Пошла наша бабуля ночью в туалет. Глянула на небо, а там — космическая тарелка. Бабушка как взвоет: «Не забирайте!» Спустя 10 минут осознала, в чем дело. Ох, так мы еще не смеялись. Оказалось, что это был свет от прожекторов, которые включили на дискотеке недалеко от нашего съемного домика. Просто бабушка таких штук никогда раньше не видела. © Подслушано / Ideer

«Моему брату 17 лет, и вчера он забрал свой заказ с пачкой пластилина. Теперь с нами живет это»

Вот это любовь!

Мой дед любит разыгрывать бабушку. Как-то они ковыряются в огороде, а он звонит с мобильного на домашний. Она как угорелая бежит через весь огород ответить: «Але, але», — а он ей: «Я люблю тебя». Им по 73 года, горжусь ими. © Подслушано / Ideer

Главное — правильная мотивация

Подарки для мамы

Разные есть у людей тараканы в голове, но мама меня прямо удивила, сообщив, что ее раздражают подарки, купленные на маркетплейсах. Дескать, это слишком просто: «Ты ведь вместо того, чтобы потратить время, походить по магазинам, поискать то, что меня порадует, просто сидишь в своем телефоне между делом, а потом тебе еще и привезут все прямо домой. Как я могу считать, что ты меня ценишь, если это все так легко дается?» © Подслушано / Ideer

Мама знает, как манипулировать

Внимательность не его конек

© Podslyshano / Twitter Криптозоолог мамкин 3 дня назад Я не уверена, что отец всегда различает нас с сестрой, когда она стоит рядом. Да, я выше её нa 14 сантиметров, и у нас абсолютно разное телосложение, только цвет волос и глаз одинаковый 😁 - - Ответить

Свекор с чувством юмора

Мама и папа после свадьбы поселились у родителей отца. И первое время мама смущалась, потому что свекор внимательно наблюдал за ней. Как-то спрашивает: «Людка, ты попу в тарелке мыла?» Она, вся пунцовая: «Не мыла.» А он берет тарелку, поворачивает ее донцем кверху, показывает на него и говорит: «А надо мыть!» — и улыбается. Шутник был. Не одну невестку так смущал. © Подслушано / Ideer

Бонус: иногда над семейными «шутками» совсем не хочется смеяться

Собрались мы с моим мужчиной пожениться. Готовимся к свадьбе, но тут смотрю — дома у меня что-то не так. Сестра и родители шушукаются, а при мне замолкают. Прошу по-хорошему объяснить, что происходит. И вдруг на меня вываливают, что, мол, у сестры с моим женихом случилась большая и чистая любовь. И все, оказывается, страшно переживают: сестра переживает, жених переживает, родители его и мои, друзья и родственники. Я одна не в курсе. Поехала к этому Ромео отношения выяснять. Он мне говорит, что так получилось, любил меня, но потом полюбил сестру и, как порядочный человек, не мог отказаться от своего слова, не знал, как мне об этом сказать.

Я потом неделю на работе в кабинете жила, ноги домой не несли. Никто даже не позвонил, кстати. А дальше все как во сне: все то же самое, только уже не со мной. К свадьбе готовятся — место я уже забронировала, ресторан тоже. Они, по-моему, только платье другое купили. Я не выдержала, квартиру сняла, съехала.

За неделю до свадьбы родители пришли поговорить. Неудобно, что меня на свадьбе не будет, и так сплетни идут. Надо прийти, лучше с каким-нибудь мужчиной, чтобы показать, что все прекрасно. А то сестра переживает очень, что все так получилось, неужели мне ее не жалко? А я смотрю на это шапито и думаю: меня-то почему никому не жалко?! © Подслушано / Ideer

Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.