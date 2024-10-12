15+ историй из кафе и ресторанов, где не всегда удается поесть без приключений

Вроде бы люди приходят в столовые, кафе и рестораны, чтобы поесть и провести время в приятной компании. Но на деле часто все оказывается не так просто. Многим из нас везет на настоящие приключения и курьезные случаи в заведениях общепита. Впрочем, может быть, это и к лучшему - потом всегда будет что вспомнить.