14 людей, которых даже уволить не смогли без юмора

А ещё работала в интернет-компании, где решили присматривать за экрана и компов через программу. Все, что мы делали, видел менеджер. Сообщили о ноу-хау в письме, которое попало в спам. Поэтому когда зашли в личные переписки и поняли, что за нами подсматривает, было не приятно. Решили проблему, убрав эту программу. Но наш план раскусили и часть уволили вечером н а разборках полётов, а я и ещё пару ребят пришли утром и услышали радостную весть. Ещё и зп не выплатили, типа в штрафы записали. Так н а эту контору потом все-таки кто-то нажаловался и приезжали к ним серьёзные люди с проверкой.