14 людей, которых даже уволить не смогли без юмора
Увольнение традиционно ассоциируется у нас с чем-то малоприятным: потерей работы и привычного уклада жизни. Однако порой с этим также связаны курьезные истории, о которых просто нельзя молчать.
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Прочитала оригинaльный пост, короче, онa ее еще спрашивала, есть ли у нее проблемы с месячными и делала ли онa аборт, а сынуля весит 150 кг и мама считает его гениальным программистом, потому что он ее зарегистрировал нa одноклассниках. Жесточайшая жесть, я бы оттуда сразу сбежала без оглядки.
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Комментарии
Я как-то работала администратором в маленьком отеле. Ушла со смены, а потом некуда было выходить. Просто во время моего выходного отель внезапно закрыли...
А ещё работала в интернет-компании, где решили присматривать за экрана и компов через программу. Все, что мы делали, видел менеджер. Сообщили о ноу-хау в письме, которое попало в спам. Поэтому когда зашли в личные переписки и поняли, что за нами подсматривает, было не приятно. Решили проблему, убрав эту программу. Но наш план раскусили и часть уволили вечером н а разборках полётов, а я и ещё пару ребят пришли утром и услышали радостную весть. Ещё и зп не выплатили, типа в штрафы записали. Так н а эту контору потом все-таки кто-то нажаловался и приезжали к ним серьёзные люди с проверкой.