17 коллег, у которых в трудовой книжке должно быть написано «циркач»

Истории
1 час назад

Каждый из нас сталкивался с тем, что рабочие будни порой начинают изматывать своей монотонностью. Но благодаря таким коллегам, с которыми столкнулись наши сегодняшние герои, заскучать не получится, даже если захочется.

  • Работал как-то на складе в утреннюю смену. Зашел в помещение. Наверное, коллективу в ту ночь было скучно, потому что двое ребят были приклеены скотчем к стенам, а у остальных парней шел спор о том, кто из висящих продержится дольше. © ToSay_TheLeas / Reddit
  • Знакомая (допустим, Таня), уходя в декрет, передала часть дел замещающей ее сотруднице, при этом она осталась работать в декрете на удаленке. На работе со слезами согласовали, так как Таня реально тянет на себе очень много. Выйдя из декрета, Таня с удивлением узнала, что замещающая ее топила как могла. При этом она постоянно просила помощи у Тани и косячила почти везде. Ходила по кабинетам и жаловалась, что Таня, мол, совсем не работает, а только я, бедная, одна все на себе тяну, а зарплату эта получает побольше моей (что не было правдой). Жалобы закончились после одной беседы. Одному сотруднику наскучили эти дрязги, и он ей однажды выдал: «А знаешь, почему Тане все спускают? Она родственница самого...» — и кивнул в сторону кабинета руководителя. И все, как отрезало. © OCTPOB0B / Pikabu
  • У отца был заместитель. Он разводился и какое-то время жил в офисе, так как думал, что жена еще не выехала из его дома. Спустя время он узнал, что на самом деле жена уехала сразу после того, как он переехал в свой офис. Ему понадобился месяц, чтобы понять, что его дом пустует, а он спит в спальном мешке на полу офиса просто так. © Your_Lower_Back / Reddit
  • Вчера один коллега подошел ко мне и говорит, мол, новенький у нас какой-то странный, немного того. А мне странно слышать это от человека, который в −29 °C ездит на работу на велосипеде. © user7167155 / Pikabu
  • Камеры наблюдения зафиксировали, как один из сотрудников залез в холодильник в комнате отдыха, чтобы украсть чей-то сэндвич. Однако это была необычная кража. Он открыл коробку, достал из сэндвича ломтики ветчины, собрал его обратно и вернул в холодильник. © Drew_P*** / Reddit
  • Работаю в вечерние смены. Коллега попросила ее подменить, так как ей надо было отвести ребенка на прием к врачу. Просьба звучала так: "Если я успею все сделать, то я сама выйду, а если не буду успевать, то позвоню тебе, чтобы ты вышла". Договорились. 3 часа до начала работы, звонка нет. 2 часа осталось. Звоню — трубку не берут. Через полчаса еще раз позвонила для очистки совести — снова ответа нет. Включила сериальчик, кофеек заварила. Позже звонит коллега в истерике:
    — Почему ты не на работе? Я же тебя просила!
    — Ты сказала, что позвонишь, предупредишь. А поскольку звонка не было, значит, ты справилась своими силами.
    — Тю, могла бы догадаться. © okrk / Pikabu
  • На работе один парень уже 5 минут пытался поднять товарную тележку вверх. Наблюдая за тем, как он тяжело дышит и потеет, неся ее на спине, мой босс ему крикнул: "Эй, ты понимаешь, что эта штука на колесах, да?" Тот ставит тележку, смотрит на нее, смотрит на босса и говорит: "Да иди ты!" — и толкает ее остаток пути. © Marcusaralius76 / Reddit
  • Коллега часто приносит мне палочки от роллов (я из них дома башенки строю). Однажды мне стало интересно, и я спросил: "Откуда у тебя столько палочек?" Он: "Я очень люблю роллы, могу сразу 1–1,5 кг сожрать. Но мне стыдно перед курьером, что я такой обжора, поэтому беру как будто на четверых..." © iDVS / Pikabu
Светлана БМВ
2 часа назад

Как бесят люди, которые предъявляют претензии, - чё, трудно догадаться? Ага, прям все экстрасенсы вокруг, читают твои мысли и предугадывают желания.

-
-
Ответить
  • Видел, как секретарша разговаривала по телефону. После окончания разговора (как я предполагаю) она какое-то время вопросительно смотрела на телефон, а затем с тревожным лицом облизнула его. © zarp86 / Reddit
  • Начальница вышла из отпуска. Бегает, кричит и больше мешает трудовому процессу, чем решает вопросы. Я понимаю, что-то у нее не получается, она нервничает, но и нам создает дискомфорт. Спрашиваю коллегу:
    — Слушай, а я, когда нервничаю, такая же ненормальная?
    Ответ:
    — Да нет, что ты. Когда ты нервничаешь, мы к тебе стараемся вообще не подходить. © Unknown author / Pikabu
  • Как-то увидел своего коллегу лежащим на полу офиса лицом вверх. Верхняя половина его тела была под столом. Я полез посмотреть, все ли с ним в порядке, потому что, честно говоря, он лежал так, что нельзя было не проверить. А тот выдал: "Все окей, я просто думаю". Оставил его в покое. © Smurfykat / Reddit
  • Случай был на старой работе. На месте тогда были только мой босс, я и один странный парень, которому я не очень нравилась. Сижу и занимаюсь своими скучными делами, вдруг начинаю слышать неприятный звук. В общем, этот странный парень начал стричь ногти на ногах прямо под столом. Зачем это делать на работе? © Inktastic / Reddit
  • Сижу работаю. За углом, в соседнем отделе, менеджер Виктория жалуется коллегам на общение с представителем одного из партнеров:
    — И он, короче, меня такой спрашивает: "Вика, а как это у вас так получилось, что во вторник цена на единицу 35, а в среду 40?" Представляете?
    Коллеги хмыкают. Вика продолжает рассказ:
    — И я такая смотрю на него и думаю: "Ну ты че? Не в себе, что ли?!"
    Вика ненадолго замолкает и подытоживает:
    — Ведь понятно же, что я ошиблась... © Bladerunner42 / Pikabu
  • На работе начал подкатывать коллега. Высокий, красивый, статный. Эрудит и гурман. В общем, картинка идеальная. Я начала таять. И тут оп — он дарит мне первый подарок, который анонсировал 2 недели. Мол, «сюрприз, милый презент для моей девочки, тебе понравится, дорогая, вот увидишь, я старался» и прочее. Подарок, завернутый в пакет из продуктового, был «просто супер». Это оказалась шоколадка из самолета. © Подслушано / Ideer
  • У меня есть коллега, у которой просто нет моральных принципов. Мы получили отпускные, и через неделю она просит одолжить крупную сумму денег, так как свои она потратила на дорогущую кухню. И без всяких зазрений совести выдает мне: «Я на тебя рассчитываю». При этом я должна объяснить ей, куда и как я потрачу свои деньги! © Подслушано / Ideer
  • На работе был у нас старый и потрепанный шкаф. Как-то я задержалась в офисе, все остальные уже ушли. Сижу себе, пишу, и вдруг из шкафа доносятся странные голоса. Взяв первое, что попалось под руки, начала подходить к шкафу. Открываю и вижу своего коллегу. Оказалось, другие работники просто заперли его в шкафу. © Подслушано / Ideer
  • Прибежала коллега — начальница отдела. Просила меня сказать их новому сотруднику, мужчине, что от него так жестко несет потом, что остальные 5 коллег, женщины, задыхаются. Тем более от него так пахло каждый день. Я отказался, и она долго еще маялась, недели 2 пыталась ему сказать, но так и не смогла. В итоге она приняла гениальное решение: уволила его в связи с тем, что он якобы не прошел испытательный срок. © Подслушано / Ideer

Работа — это хорошо, но и об отпуске забывать нельзя. Тем более что у нас есть подборка историй, которая подтверждает, что и там хватает ярких событий.

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
3 часа назад

"...через неделю она просит одолжить крупную сумму денег, так как свои она потратила на дорогущую кухню."

Слово "нет" еще никто не отменил. Просто "нет", без объяснений и извинений. И фффсе 😎

-
-
Ответить
Конфуз
43 минуты назад

"В итоге она приняла гениальное решение: уволила его в связи с тем, что он якобы не прошел испытательный срок."

Ладно хоть в кислоту не бросили....

-
-
Ответить
Марта
35 минут назад

"Как-то увидел своего коллегу лежащим на полу офиса лицом вверх. Верхняя половина его тела была под столом. Я полез посмотреть," - потыкать палочкой ;D

-
-
Ответить

Похожее