История со скотчем - это прелесть. Так глупо, но почему-то так смешно.
17 коллег, у которых в трудовой книжке должно быть написано «циркач»
Каждый из нас сталкивался с тем, что рабочие будни порой начинают изматывать своей монотонностью. Но благодаря таким коллегам, с которыми столкнулись наши сегодняшние герои, заскучать не получится, даже если захочется.
- Работал как-то на складе в утреннюю смену. Зашел в помещение. Наверное, коллективу в ту ночь было скучно, потому что двое ребят были приклеены скотчем к стенам, а у остальных парней шел спор о том, кто из висящих продержится дольше. © ToSay_TheLeas / Reddit
- Знакомая (допустим, Таня), уходя в декрет, передала часть дел замещающей ее сотруднице, при этом она осталась работать в декрете на удаленке. На работе со слезами согласовали, так как Таня реально тянет на себе очень много. Выйдя из декрета, Таня с удивлением узнала, что замещающая ее топила как могла. При этом она постоянно просила помощи у Тани и косячила почти везде. Ходила по кабинетам и жаловалась, что Таня, мол, совсем не работает, а только я, бедная, одна все на себе тяну, а зарплату эта получает побольше моей (что не было правдой). Жалобы закончились после одной беседы. Одному сотруднику наскучили эти дрязги, и он ей однажды выдал: «А знаешь, почему Тане все спускают? Она родственница самого...» — и кивнул в сторону кабинета руководителя. И все, как отрезало. © OCTPOB0B / Pikabu
- У отца был заместитель. Он разводился и какое-то время жил в офисе, так как думал, что жена еще не выехала из его дома. Спустя время он узнал, что на самом деле жена уехала сразу после того, как он переехал в свой офис. Ему понадобился месяц, чтобы понять, что его дом пустует, а он спит в спальном мешке на полу офиса просто так. © Your_Lower_Back / Reddit
- Вчера один коллега подошел ко мне и говорит, мол, новенький у нас какой-то странный, немного того. А мне странно слышать это от человека, который в −29 °C ездит на работу на велосипеде. © user7167155 / Pikabu
- Камеры наблюдения зафиксировали, как один из сотрудников залез в холодильник в комнате отдыха, чтобы украсть чей-то сэндвич. Однако это была необычная кража. Он открыл коробку, достал из сэндвича ломтики ветчины, собрал его обратно и вернул в холодильник. © Drew_P*** / Reddit
- Работаю в вечерние смены. Коллега попросила ее подменить, так как ей надо было отвести ребенка на прием к врачу. Просьба звучала так: "Если я успею все сделать, то я сама выйду, а если не буду успевать, то позвоню тебе, чтобы ты вышла". Договорились. 3 часа до начала работы, звонка нет. 2 часа осталось. Звоню — трубку не берут. Через полчаса еще раз позвонила для очистки совести — снова ответа нет. Включила сериальчик, кофеек заварила. Позже звонит коллега в истерике:
— Почему ты не на работе? Я же тебя просила!
— Ты сказала, что позвонишь, предупредишь. А поскольку звонка не было, значит, ты справилась своими силами.
— Тю, могла бы догадаться. © okrk / Pikabu
- На работе один парень уже 5 минут пытался поднять товарную тележку вверх. Наблюдая за тем, как он тяжело дышит и потеет, неся ее на спине, мой босс ему крикнул: "Эй, ты понимаешь, что эта штука на колесах, да?" Тот ставит тележку, смотрит на нее, смотрит на босса и говорит: "Да иди ты!" — и толкает ее остаток пути. © Marcusaralius76 / Reddit
- Коллега часто приносит мне палочки от роллов (я из них дома башенки строю). Однажды мне стало интересно, и я спросил: "Откуда у тебя столько палочек?" Он: "Я очень люблю роллы, могу сразу 1–1,5 кг сожрать. Но мне стыдно перед курьером, что я такой обжора, поэтому беру как будто на четверых..." © iDVS / Pikabu
Как бесят люди, которые предъявляют претензии, - чё, трудно догадаться? Ага, прям все экстрасенсы вокруг, читают твои мысли и предугадывают желания.
- Видел, как секретарша разговаривала по телефону. После окончания разговора (как я предполагаю) она какое-то время вопросительно смотрела на телефон, а затем с тревожным лицом облизнула его. © zarp86 / Reddit
- Начальница вышла из отпуска. Бегает, кричит и больше мешает трудовому процессу, чем решает вопросы. Я понимаю, что-то у нее не получается, она нервничает, но и нам создает дискомфорт. Спрашиваю коллегу:
— Слушай, а я, когда нервничаю, такая же ненормальная?
Ответ:
— Да нет, что ты. Когда ты нервничаешь, мы к тебе стараемся вообще не подходить. © Unknown author / Pikabu
- Как-то увидел своего коллегу лежащим на полу офиса лицом вверх. Верхняя половина его тела была под столом. Я полез посмотреть, все ли с ним в порядке, потому что, честно говоря, он лежал так, что нельзя было не проверить. А тот выдал: "Все окей, я просто думаю". Оставил его в покое. © Smurfykat / Reddit
- Случай был на старой работе. На месте тогда были только мой босс, я и один странный парень, которому я не очень нравилась. Сижу и занимаюсь своими скучными делами, вдруг начинаю слышать неприятный звук. В общем, этот странный парень начал стричь ногти на ногах прямо под столом. Зачем это делать на работе? © Inktastic / Reddit
- Сижу работаю. За углом, в соседнем отделе, менеджер Виктория жалуется коллегам на общение с представителем одного из партнеров:
— И он, короче, меня такой спрашивает: "Вика, а как это у вас так получилось, что во вторник цена на единицу 35, а в среду 40?" Представляете?
Коллеги хмыкают. Вика продолжает рассказ:
— И я такая смотрю на него и думаю: "Ну ты че? Не в себе, что ли?!"
Вика ненадолго замолкает и подытоживает:
— Ведь понятно же, что я ошиблась... © Bladerunner42 / Pikabu
- На работе начал подкатывать коллега. Высокий, красивый, статный. Эрудит и гурман. В общем, картинка идеальная. Я начала таять. И тут оп — он дарит мне первый подарок, который анонсировал 2 недели. Мол, «сюрприз, милый презент для моей девочки, тебе понравится, дорогая, вот увидишь, я старался» и прочее. Подарок, завернутый в пакет из продуктового, был «просто супер». Это оказалась шоколадка из самолета. © Подслушано / Ideer
- У меня есть коллега, у которой просто нет моральных принципов. Мы получили отпускные, и через неделю она просит одолжить крупную сумму денег, так как свои она потратила на дорогущую кухню. И без всяких зазрений совести выдает мне: «Я на тебя рассчитываю». При этом я должна объяснить ей, куда и как я потрачу свои деньги! © Подслушано / Ideer
- На работе был у нас старый и потрепанный шкаф. Как-то я задержалась в офисе, все остальные уже ушли. Сижу себе, пишу, и вдруг из шкафа доносятся странные голоса. Взяв первое, что попалось под руки, начала подходить к шкафу. Открываю и вижу своего коллегу. Оказалось, другие работники просто заперли его в шкафу. © Подслушано / Ideer
- Прибежала коллега — начальница отдела. Просила меня сказать их новому сотруднику, мужчине, что от него так жестко несет потом, что остальные 5 коллег, женщины, задыхаются. Тем более от него так пахло каждый день. Я отказался, и она долго еще маялась, недели 2 пыталась ему сказать, но так и не смогла. В итоге она приняла гениальное решение: уволила его в связи с тем, что он якобы не прошел испытательный срок. © Подслушано / Ideer
Работа — это хорошо, но и об отпуске забывать нельзя. Тем более что у нас есть подборка историй, которая подтверждает, что и там хватает ярких событий.
Комментарии
"...через неделю она просит одолжить крупную сумму денег, так как свои она потратила на дорогущую кухню."
Слово "нет" еще никто не отменил. Просто "нет", без объяснений и извинений. И фффсе 😎
"В итоге она приняла гениальное решение: уволила его в связи с тем, что он якобы не прошел испытательный срок."
Ладно хоть в кислоту не бросили....
"Как-то увидел своего коллегу лежащим на полу офиса лицом вверх. Верхняя половина его тела была под столом. Я полез посмотреть," - потыкать палочкой ;D