17 коллег, у которых в трудовой книжке должно быть написано «циркач»

Каждый из нас сталкивался с тем, что рабочие будни порой начинают изматывать своей монотонностью. Но благодаря таким коллегам, с которыми столкнулись наши сегодняшние герои, заскучать не получится, даже если захочется.

История со скотчем - это прелесть. Так глупо, но почему-то так смешно.

Как бесят люди, которые предъявляют претензии, - чё, трудно догадаться? Ага, прям все экстрасенсы вокруг, читают твои мысли и предугадывают желания.

Работа — это хорошо, но и об отпуске забывать нельзя. Тем более что у нас есть подборка историй, которая подтверждает, что и там хватает ярких событий.