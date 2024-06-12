15 человек, которые о своем отдыхе и без магнитов на холодильнике помнить будут

ещё я тут пригласила сестру с ребёнком к себе на дачу в её отпуск, как раз побездельничать, шашлыки, костёр, речка, прогулки по лесу... на что она ответила, что подумает, стоит ли ехать, если будут учтены все её требования. у её ребёнка травма ноги, поэтому в их присутствии никому нельзя купаться, прыгать на батуте и играть в подвижные игры. у нас на даче не самый классный колодец, поэтому воды не очень много, но экономно помыться всем хватит. так вот, они должны иметь первоочередное право принимать душ с неограниченным количеством воды, а остальные уж потерпят, если не хватит. пока они спят, утром шуметь нельзя, ждать, пока они проснутся, а затянуться это может и до обеда... в общем, я уже надеюсь, что моё приглашение сестра всё же не примет)))