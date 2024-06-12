не понимаю, как можно позвать людей в гости на шашлыки и отправить полоть грядки или красить забор. для меня неожиданно было, что ещё и многие считают, что приехав в гости "понятное дело, придётся поработать".
15 человек, которые о своем отдыхе и без магнитов на холодильнике помнить будут
У каждого вида отдыха — свои преимущества. Пара недель на даче, поездка на выходные за город, отпуск в горах или у воды — прекрасный способ восстановить силы после рабочих будней. Если, конечно, все идет по плану. Герои этой подборки поделились историями об отпуске, которые они будут помнить как минимум до следующей поездки.
- У мужа дурацкая привычка — тырить из отеля одноразовые тапки, ватные палочки, косметику. Мол, оплачено, значит, наше. Приезжаем тут из последней поездки, гляжу — а у него в сумке халаты и туалетная бумага. У меня аж подгорело, ну это же совсем дно! На мое возмущение муженек спокойно заявил: «А я так-то не видел в правилах, что их брать нельзя». Спасибо, что хоть со шведского стола не додумался еду в судки складывать. © Не все поймут / VK
- Однажды родители моей девушки пригласили нас на шашлыки на дачу. В 7 утра в субботу ее отчим начал нам трезвонить, мол, он стоит у подъезда и не может к нам попасть. Вот только договаривались мы не раньше двенадцати, а попасть не может, потому что домофон я отключаю вечером в пятницу. Ладно, приехали, девушку отправили полоть огород, а меня — качать воду в бак для полива. Я понимал, что такие приглашения работают по принципу «сначала поможешь, потом шашлыки», но фиг там. За день я дважды набрал воды в этот бак, спилил два дерева, поправил забор, окучил картоху. Наслушался, что и воду я не так качаю, и окучиваю не так, приехал тут белоручка городской. А я первые 16 лет своей жизни каждое лето жил на даче, я прекрасно знаю, что и как, и мне осточертела эта дача еще в детстве. Про шашлыки никто даже вспомнил. После бани — отбой. Причем «девочки налево, мальчики направо», хотя мы с девушкой уже полгода как жили вместе. Попросил друга забрать меня в воскресенье. В 6 утра в воскресенье: «Вставайте, вы весь день спать собрались?» За завтраком пил только чай — не лезет в меня ничего с утра пораньше, — так выслушал кучу нравоучений, мол, завтрак — это самый важный прием пищи. В общем, свалил я с этих «шашлыков», а девушка приехала в понедельник и с порога заявила, какой я нехороший человек, раз отказался познакомиться поближе с ее родителями. © Unknown author / Pikabu
- Все лето каждые выходные ездили с мужем делать ремонт на маминой даче. Денег с нее, конечно, не брали никаких. Работали, можно сказать, за свою выгоду — килограмм малины с разросшихся после затопления кустов, яблочки с древней яблони... Первым делом провели свет и водопровод, привезли мангал, поставили качели, надувной бассейн. Хорошо поработали днем — хорошо отдохнули вечером. До идеала далеко, но уже к концу лета участок и домик преобразились. Тут приехала мама — заплатить за электричество и посмотреть, что да как. Она была в ярости. «Качели?! Бассейн?! Мангал?! Вы что, на моей даче отдыхали?! Конечно, ремонт еле идет, вы же тут в бассейне плещетесь!» Костерила нас, лодырей, на весь СНТ, да еще и до смерти обиделась, что мы не взяли ее в машину до города, а отправили ждать дачный автобус. На дачу больше не ездили, с мамой не общались. © Подслушано / Ideer
- Поехали с женой на отдых в горах в холодную страну. Неделю бездельничали, потом путешествовали, всякие памятники осматривали, а еще на лыжах катались. Отпуск подходил к концу, и я подумал: «Вот бы продлить его еще на месячишко-другой!» И так оно и вышло: перед самым отъездом я решил покататься на сноуборде в последний раз, неудачно приземлился и сломал ногу. Травматолог сказал, что ближайшие 2 месяца ходить не смогу, а потом гипс и по чуть-чуть смогу двигаться. Страшная сила, конечно, наши желания. © Палата № 6 / VK
- Задолбало все на работе, решила взять себе отпуск длиною в два месяца! Если бы не дали, то ушла бы — выгорание колоссальное. Дали. Обрадовалась, настроила планов. Начала воплощать в жизнь. А планы взяли и закончились — все исполнила за две недели. Под конец первого месяца хотелось выть от безделья. Сейчас осталось еще две недели, а я не могу, на работу хочу, и вернуться не могу, чтобы не подставлять человека, которого на период моего отсутствия взяли... Нужно было выпендриваться и 2 месяца ничего не делать? Недельки бы не хватило? Эээх... © Не все поймут / VK
- Пригласили на майские на дачу, на шашлыки. Понятно, что до мяса придется поработать, забор там покрасить или фундамент залить. И вот приехали, а там раздвижные ворота, мангал с электроприводом, газон пострижен. Вынесли только мебель в беседку и до ночи ели мясо. Приехал домой. Такое ощущение, что на халяву поел шашлыки... © DenimDef / Pikabu
- Несколько месяцев встречалась с парнем. Как-то поехали к нему на дачу грибы собирать, шашлыки жарить, уединиться друг с другом. В августе ночи уже холодные, я спросила, есть ли на даче обогреватель или печка. Он сказал, что все есть, не замерзнем. Вечером укладывались спать, говорю, что холодно. Парень куда-то ушел, а вернулся с алабаем, который во дворе в будке сидел. «Вот, — говорит, — обогреватель!» Оказывается, он на даче всегда о собаку грелся и мне предложил. © Подслушано / Ideer
- Боюсь глубоких водоемов, поэтому на море никогда далеко не заплываю. Отдыхали летом с компанией друзей, в программе была прогулка на яхте. И вот остановка вдали от берега, чтобы желающие искупаться могли. Встаю у трапа, чтобы посмотреть, как муж и друзья спускаются в воду, как вдруг меня просто по приколу толкнула в воду бывшая теперь уже подруга, хотя она прекрасно знала о моем страхе. Я оцепенела, началась паника, так как подо мной десятки метров, топориком пошла ко дну. Муж меня спас, отругал подругу, и мы все угрюмо и молчаливо продолжили свое путешествие. Чтобы не портить отдых, я сделала вид, что все в порядке, но по приезде домой я ее заблокировала. Девке тридцать лет, а мозгов так и не прибавилось. © Подслушано / Ideer
- Собирались компанией за город, решили арендовать домик в лесу на пару дней. И началось: «А там есть блэкаут-шторы или хотя бы плотные жалюзи? Иначе я не усну! А есть плита? Я по утрам ем только вареную овсянку! Гриль? Вы же знаете, я жареное не ем». Одна вообще утрамбовывала какое-то свое специальное тяжелое одеяло и подушку из гречки в багажник, иначе утром у нее будет все болеть! А каких-нибудь 13 лет назад для поездки на дачу толпой нам нужна была только, собственно, дача. Спали вшестером на одном диване, завтракали огурцами и малиной. Эх, старость... © Подслушано / Ideer
- Захотелось отдохнуть на выходных за городом, сняли дачу в аренду. Хозяин предупредил: все расходники для ванны и туалета надо везти с собой. А еще он берет с постояльцев надбавку за уборку, чтобы гости въезжали в чистый и подготовленный дом. Вношу депозит, забираю ключи и первым с вещами заезжаю на место (жена с детьми приехали позже). А там бурьян по пояс, в доме пыль, все в паутине, шампуры в засохшем жиру. Обещанных дров для гриля нет. Набираю хозяина, тот вне доступа. Можно, конечно, уехать и деньги отозвать со счета. Но портить настроение детям, настроившимся на отдых, неохота. Все мою, выкидываю мусор, хозяйской косилкой привожу в порядок газон, в ближайшем магазинчике покупаю березовые поленья. Готово, семью можно пускать! Перед отъездом жена порядок навела, отдали ключи соседской бабульке. Уже из дома я набирал хозяину, но трубку он по-прежнему не брал. Я уже и забыл про эту историю, как вдруг через неделю тот звонит сам. Ну надо же, думаю, совесть проснулась. Но он начинает визжать, мол, вы, такие-сякие, устроили бардак, еще и обворовали меня! Оказывается, что:
— Выкинутые грязные и рваные коробки трогать было нельзя, это его собственность и они никому не мешали;
— Я потратил дрова и не восполнил запас (ага, те самые дрова, которых нам не оставили);
— Постельное белье приличные люди за собой стирают, гладят и складывают в шкафчик, а мы оставили на кроватях;
— Все его арендаторы всегда оставляли ему при отъезде свои ванные принадлежности, которые не успевали использовать: шампуни, туалетную бумагу, стиральные порошки. А мы все привезенное забрали с собой, жадюги. В общем, я его все же в ответ обругал. Долго и изощренно. Отвел душеньку. © Unknown author / Pikabu
- Первая моя поездка за границу началась с травмы — меня смыло волной и протащило по камням. Выбралась я вся в крови с порезанной стопой, глубокими ссадинами на животе, коленях и бедрах. Но на фоне впечатлений от прекрасной природы, лазурного моря это всего лишь мелкие неприятности. Сейчас даже смешно вспоминать, как я весь отпуск хромала и обрабатывала раны, как не могла надеть джинсы вечером, когда холодало... Все равно это был классный отдых. Я ездила на экскурсии (и все гиды участливо спрашивали, что со мной случилось). © Tatiana Kriutchkova — Не все поймут / VK
- Повелись мы на приглашение друзей: «Ой, да там ничего делать не надо! Только яблочек-ягодок наберете, сколько хотите! И баня у нас есть! Шашлыки пожарим!» В итоге два дня стригли, перекапывали, сажали, срезали яблоки до мозолей. Ягод дали, это правда, и шашлыки жарили. А плюсом к этому оказались виноваты, что мало яблок переработали, перекопали не так, сломали насос (а там только «вкл-выкл», мы им несколько раз воспользовались воды в ведро налить). Наслушались в итоге на полжизни. © TatChe / Pikabu
- Вот обычно, когда на дачу зовут друзья с просьбой помочь немного, то максимум, что потребуется сделать — передвинуть бочку или принести охапку дров из сарая. Все остальное время вы будете есть и париться в бане. Но вот когда зовут родственники «отдохнуть», это будет рабский труд с упреками типа совсем обленились, раньше день и ночь в поле работали и не жаловались. Из угощений будет то, что сами привезете, с пустыми руками нельзя, пятое-десятое... В итоге еще и будешь виноватым во всем. © Snastupayousheem / Pikabu
- Сижу на работе, пятница. Разговорились с коллегой про теплицы поликарбонатные — ну я в теме, в прошлый год покупал-ставил. Слово за слово, перешли на тему дачи, и тут сослуживец неожиданно зовет на дачу мяса пожарить, с утра в субботу. Мясо так мясо, нет проблем. Понятно, что раз суббота и утро, надо будет с чем-то подсобить, вероятно, что с той же теплицей. Не проблема. Приезжаю в затасканной одежде, а там уже поляна накрыта, баня топится и еще пара мужиков сидят. В общем, до воскресенья мы парились и ели шашлык. Никакой теплицы не было и в помине. Приехал домой со странным ощущением: как будто меня обманули, но в хорошем смысле. © Plusec / Pikabu
- Вернулась коллега из отпуска, глянул я на нее и спрашиваю: «Поздравляю! Когда в декрет?» Она обиделась, так как дети у них с мужем все не получаются. Ну я извинился, но тест посоветовал сделать. На следующий день подходит ко мне в слезах и говорит: «Я и вправду беременна, как ты узнал-то?!» А я-то просто отец 6 детей, уже с одного взгляда вычисляю. Скоро стану крестным. © Не все поймут / VK
Комментарии
ещё я тут пригласила сестру с ребёнком к себе на дачу в её отпуск, как раз побездельничать, шашлыки, костёр, речка, прогулки по лесу... на что она ответила, что подумает, стоит ли ехать, если будут учтены все её требования. у её ребёнка травма ноги, поэтому в их присутствии никому нельзя купаться, прыгать на батуте и играть в подвижные игры. у нас на даче не самый классный колодец, поэтому воды не очень много, но экономно помыться всем хватит. так вот, они должны иметь первоочередное право принимать душ с неограниченным количеством воды, а остальные уж потерпят, если не хватит. пока они спят, утром шуметь нельзя, ждать, пока они проснутся, а затянуться это может и до обеда... в общем, я уже надеюсь, что моё приглашение сестра всё же не примет)))