15+ доказательств того, что дача - это не только шашлычки и природа, но и соседи с прибабахом

у нас дача в довольно новом СНТ, ни у нас, ни у соседей со всех сторон забора нет. собрались этим летом ставить, на этапе обсуждения всё всех устраивало, а как только дошло до покупки материалов, все в кусты, один отмалчивается, у другого резко денег нет, а третий сказал, вы ставьте, я приду принимать работу, если всё устроит, отдам половину... в итоге пришлось покупать всё самим, будем ставить одни, потому что нам забор нужен, чтобы наш пёс не бегал к соседям, а животные других соседей и обитатели леса не заходили к нам. в какой-то степени это даже хорошо, не нужно ни с кем согласовывать цвет и форму, но всё же была надежда сэкономить