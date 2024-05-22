Насыпать бы на газон острых штырей каких-нибудь. Да ведь напорется кто-то посторонний.
15+ доказательств того, что дача - это не только шашлычки и природа, но и соседи с прибабахом
С наступлением весны многие люди помчались на дачи. Одни с нетерпением ждали начала сезона, чтобы пожарить шашлыки и культурно отдохнуть от городской суеты, другие соскучились по огороду, поэтому тут же принялись ковыряться в земле. Все бы было хорошо, если бы не некоторые соседи.
- Прошлой осенью сосед по даче разбил всю дорогу к своему участку, проезжая мимо нашего. А у нас перед участком полоса зеленой травы. То есть сначала дорога, потом трава, потом калитка на участок. И вот мы заметили, что следы от машин все активнее смещаются на траву. То есть нам сейчас к участку не подъехать, а такими темпами скоро будет и не подойти. Когда мы это увидели, то вкопали по периметру этой зоны с травой металлическую арматуру, разложили покрышки. Бабка с участка напротив активно интересовалась у меня, что это тут происходит. Потом жена услышала обрывки разговора этой соседки с кем-то.
— А как ездить теперь?
— Ну, они же все равно уедут.
Мы уехали, нас не было неделю, а вчера я вернулся посмотреть. В итоге камнями завалена наша калитка, а часть покрышек оказалась у нас на участке. © Oldfag.TV / Pikabu
- Заказал на дачу машину песка. Обычно приезжаю по выходным, а тут получилось в пятницу рвануть на дачу. Подъезжаю и вижу, что сосед нагружает себе в тачку песок, уже половины кучи нет! Выхожу и сразу ему: «Вить, что за фигня?» А он увидел меня, из тачки песок высыпал и выдал: «О, привет! А я думал, что ты только завтра приедешь». И просто молча пошел в сторону своего участка. Я обалдел от такой наглости и простоты. Сказал ему, чтобы песок обратно вернул, но, зная его, понимаю — это бесполезно. Ссориться сильнее из-за этого не хочется, но и общаться с ним после этого как-то нет желания.
- У нас был замечательный сосед — спокойный дедушка, который мог посоветовать, как правильно прививку дереву сделать, помочь насос отремонтировать. Но в прошлом году его не стало, а его внук продал дом. Новой хозяйкой оказалась женщина, у которой пять детей от разных отцов. Теперь у нас выдранные с корнем цветы перед двором, обчищенные грядки с клубникой и абрикосовые деревья, затоптанные грядки с рассадой. Еще и музыку до середины ночи любят слушать. © prapor35 / Pikabu
- Мы живем в частном секторе. Соседи у нас очень любят кошек, только как-то странно. Регулярно котят притаскивают, а потом как будто забывают о них. И вот их кошки, голодные и холодные, гуляют по всем участкам, у нас в том числе. Бабушка их подкармливает, даже сделала в сарае им домик из коробки. Ругается с соседями, что за кошками смотреть надо, раз взяли, но бесполезно. Жалко кошек. И себя жалко — взвалили на себя чужую заботу. © Подслушано / Ideer
Женщине с ободранной клубникой и абрикосами могу посоветовать высадить какие нибудь колючие куста по периметру забора и там, откуда пробираются дети.
- Отец рассказал, как когда-то не успел убрать картошку вовремя, пришлось копать ее по весне. Соседи по участку увидели это дело и спрашивают: «А чего это мы только сажать собираемся, а ты уже копаешь?» Отец взял да и ляпнул: «По знакомству достал экспериментальный сорт. Полоть не надо, сажать надо осенью, а весной уже урожай собирать». Они тут же пристали, мол, дай и нам. Но отец ответил: «Не могу, так как секретная разработка, вдруг вы еще кому дадите». Несколько лет соседи после этого не здоровались, обиделись. © imnafunny / Pikabu
- Решили с мужем на даче делать новый забор. Как только разобрали старые доски, тут же подбежала бабка-соседка с криками: «Брысь! Срамоту вашу смотреть не собираюсь». Мы обалдели. Говорим, мол, пару дней и закроемся — не переживайте. А она как выдаст: «Так дед мой будет смотреть, как ты в купальнике с цацками тачку возишь». Я сказала, что работать буду в чем хочу, а дед пусть своими делами занимается. После этого она фыркнула и ушла в свой вагончик. А деда мы во дворе так и не увидели. Наверное, запретила выходить, только она ковырялась на грядках.
- Наши соседи по даче завели себе комнатную собачку и отправили в будку на постоянное место жительство. Все бы ничего, но эта собака постоянно лает. Она может лаять по 12 часов в сутки без остановки. Самый пик у нее в 23:00 и в 4:00. От ее лая просыпаются все близлежащие участки. А хозяевам хоть бы хны. Больше уже нет сил терпеть. Хочется уже включить ночью громкую музыку, чтобы хозяину жизнь медом не казалась. Если мы не спим, то почему он должен?! © Подслушано / Ideer
Жалко собачку, если она комнатная, то скорее всего на цепи ей холодно и страшно. А ещё скорее всего не хватает общения и ласки, компактные собачки чаще всего компаньоны и настроены на людей. И людей тоже жалко, которым она не даёт спать от страха.
- Купил заброшенный участок в деревне без электричества. Соседи справа и слева уже живут. Пошел знакомиться с тортиком, попросил временно подключиться к ним. Естественно, через счетчик и с последующей оплатой потребленного электричества. Отказали. Ну и ладно. Взял в аренду генератор. Построил маленькую каркасную бытовку, начал варить каркас для забора. И тут подкатывает тот самый сосед: «О, а завари мне ворота». Я промолчал. Потом другой говорит: «В гараже стеллажи надо сделать, сможешь сварить?» Я даже не знаю, как ответить на такую наглость? Не нашелся, что сказать в моменте. © tokamame / Pikabu
- Утро. Около 5 часов. Просыпаюсь от странного шума со двора. Выхожу, а там сосед сидит на нашем абрикосовом дереве и кукует. Да, просто кукует. Как только он понял, что я его заметил, он засмеялся и убежал. Без слов. © Подслушано / Ideer
- На мой участок проросла малина от соседки, не наклонилась, а именно проросла. Так теперь она требует запирать мою собаку, когда она через забор ко мне тянется за своей малиной. Даже скандал устроила. В итоге я психанул и выкорчевал малину со своего участка и перекинул на ее. Пусть собирает. © Gennusik / Pikabu
- Я тут как-то к бабушке приехала на дачу. Смотрю, а к ней заходит соседка с тарелкой и говорит: «Снова пришла за супом». Бабушка налила. Соседка ушла. Спрашиваю: «Бабуль, а что это было?» А в ответ слышу: «Да она не готовит, просит наложить ей, а мне не жалко». Спрашиваю: «А ничего, что та женщина моложе, работает, деньги есть? А пенсионеры ее кормят». Разумеется, я пошла к соседке и поговорила. Больше она не приходила. © Аноним2253508 / Ideer
Мужику, которого соседи просят заварить ворота, надо не стесняться и выставить ценник за свои услуги. Того, у которого сосед куковал на абрикосе, просто жаль. Там сосед если и с неофициальным диагнозом, то скорее всего отклонения какие то всё таки есть. А с такими очень сложно что то поделать, т.к. у них своя, непостижимая для здоровых людей логика.
- Отец как-то поставил здоровенное полено возле забора, чтобы близко к забору не ездили. Так вот, это полено перекинули через забор и прибили к нему записку с угрозой: «В следующий раз разговаривать будем по-другому». Отец взял записку и пошел по соседям, у которых есть авто, но ни один не признался. Он вернул полено на место. Сколько лет прошло, а полено до сих пор там. Вот такие соседи. © Klaus.sanata / Pikabu
- У соседа денег куры не клюют. Он уже не знает, каким кирпичом обложить дом. Сначала был красный, потом — желтый, сейчас — коричневый. Так же и с крышей: была зеленая, синяя, а сейчас — бордовая. Наставил 8 спутниковых тарелок, вырыл 2 бассейна, баню сделал в 3 этажа. Да, я завидую, потому что пашу, как папа Карло, а на какой-то забор не могу накопить денег. © Подслушано / Ideer
- Надоели соседи со своим ремонтом, поэтому уехал от них на дачу. Так и тут соседи надумали менять крышу. Теперь наслаждаюсь таким же шумом, но только на природе. Хочется тишины, слушать шум дождя, пение птиц, стрекотание кузнечиков, цикад, а не эту бесконечную строительную эпопею. © Подслушано / Ideer
- У меня на участке десяток берез растет, и соседка достала требованиями убрать их. Говорит, что листья мешают. А то, что за забором у нее лес и сотни берез, ее как-то не смущает. Мешают только мои. © МегаТанчик / ADME
Насколько мне известно, за самовольную вырубку берез даже на своем участке можно получить штраф.
- Когда у нас с соседкой встал вопрос на тему «ваш забор не там стоит», я сразу предложила кадастрового инженера за мой счет вызвать, так как забор планируем менять. Он сразу определит реальные границы участка. Но мадам тут же сообщила, что в кадастре могут быть ошибки. Ждет меня веселье. © Hrisa / Pikabu
- Ветка нашей вкуснейшей сливы проросла к соседям. Сосед просил ее спилить. Муж только собрался отпиливать, как жена соседа слезно попросила оставить. Ладно. В этом году урожай был слабый. Соседи приехали из отпуска и устроили скандал. Начали орать, что мы зашли на их участок и собрали всю сливу со своего же дерева. Муж сказал, что больше терпеть не будет и отпилит ветку. © savvah / Pikabu
- У меня сосед по даче начал орать, что я у него землю захватил, даже нанял геодезистов. Те приехали, перемерили участок, и оказалось, что он полметра захапал не только у меня, а еще и 40 см у другого соседа. Вот так сам себя наказал. © stal221 / Pikabu
Повезло тем дачникам, у которых добрые и отзывчивые соседи. С такими можно и кофе утром попить, и вечерком около костра посидеть. Однако попадаются настоящие мастера абсурдных ситуаций.
Комментарии
у нас дача в довольно новом СНТ, ни у нас, ни у соседей со всех сторон забора нет. собрались этим летом ставить, на этапе обсуждения всё всех устраивало, а как только дошло до покупки материалов, все в кусты, один отмалчивается, у другого резко денег нет, а третий сказал, вы ставьте, я приду принимать работу, если всё устроит, отдам половину... в итоге пришлось покупать всё самим, будем ставить одни, потому что нам забор нужен, чтобы наш пёс не бегал к соседям, а животные других соседей и обитатели леса не заходили к нам. в какой-то степени это даже хорошо, не нужно ни с кем согласовывать цвет и форму, но всё же была надежда сэкономить
у знакомых странная соседка на даче, поставила на своём участке высокий стул так, чтобы был максимальный обзор на участок знакомых, и целыми днями сидела и наблюдала, что они делают, комментируя всё, что видит. потом начала предъявлять претензии, что и сажают они всё неправильно, и в купальниках нельзя по участку ходить, ей смотреть неприятно. знакомые в ответ на это впендюрили глухой забор высотой 2.5 метра со стороны этой соседки. чем дело закончилось, не в курсе, но, зная, что глухие заборы на смежной границе запрещены, думаю, та соседка это так не оставит
У нас ооочень много народу нашего возраста резко воспылали любовью к загороду, накупили участков и строят дома. Вот реально стадом, а не один-два. Уже слушаю истории про веселых соседей и злобные УК или как там называются те, кто управляет этим всем. Я мужа спрашиваю "Хочешь?" (Он одно время прям горел жить в доме загородом). Он "Нет!!! А ты?" А я тем более, я существо строго городское. Чую, выпадем мы из струи общения :))))
Фин с ними, с соседями!
Помогите советом. Возле дома делают асфальт и покрыли дорогу гудроном. Мои коты, естественно, всё проверили и теперь у них чёрные лапы. Как их оттереть без вреда для котиков?