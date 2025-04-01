15+ раз, когда поездка в такси обернулась ого-го какой историей

Когда я работала воспитателем в детсаду я всегда пахла детьми. У них особый запах, детский. Даже если они бегают летом и потеют, то от них не воняет пОтом. И в детсадах есть особый специфический запах - молочных каш, детской одежды, игрушек. Хотя я каждый день принимала душ, но меня часто спрашивали не с детьми ли я работаю.