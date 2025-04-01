Таксист-стоматолог? "Два в одном". Зря не подружилась с таким мужчиной. И при деньгах, и при профессии, и при машине, и при других достоинствах. 33 удовольствия в одном флаконе, тьфу, в одном мужчине.
15+ раз, когда поездка в такси обернулась ого-го какой историей
Такси — одно из самых распространенных средств передвижения. Во время поездки мы оказываемся наедине с незнакомым человеком и каждый предпочитает комфортное для себя общение. Кто-то ограничивается приветствием и благодарностью, кто-то не против легкой беседы, чтобы скоротать время, а с кем-то происходит такая история, что голова идет кругом.
- Знакомый таксист рассказал историю. Садится к нему девушка. Сразу покорила его красотой. Он решил сделать ей приятно и неожиданно отвезти в ресторан. Она заметила, что ее везут не туда, стала паниковать, а этот умник возьми да ляпни: «А я сюрприз хочу вам сделать!» После этой фразы девушка устроила скандал, не хотела больше слушать ни слова и сделала все, чтобы таксиста уволили. Так этот знакомый потерял свою работу. С тех пор я его называю горе-романтиком. Так подкатывать к девушкам лучше не стоит. © Карамель / VK
- Я ехала в такси, уткнувшись в телефон, когда водитель вдруг спросил: «Девушка, а если скажу вам, что у меня свой бизнес, а таксую для души, вы поверите?» Я подняла глаза. Мужчина лет сорока, ухоженный, аккуратный, не похож на обычных таксистов. Я усмехнулась: «Ну не знаю... Сложно поверить». Он кивнул, улыбнулся и говорит: «А я вот таксую для души. А так у меня своя стоматологическая клиника». Я вежливо покивала, но, конечно, не поверила. Ну правда, стоматолог с клиникой — и таксист по вечерам? Ну такое. А через неделю я иду лечить зуб. Сажусь в кресло, жду врача, и тут дверь открывается... и заходит он. Тот самый таксист. Я в шоке, он смотрит на меня и вдруг смеется: «Ну что, верите теперь?» Я тоже смеюсь, мол, да, теперь верю. Все прошло идеально, профессионально, без боли. В конце он сказал: «Если что, записывайтесь снова. Ну или вдруг в такси встретимся». Это, наверное, первый случай, когда таксист реально оказался тем, за кого себя выдавал. © Карамель / VK
- Утром лечу на работу, вызываю такси. Сажусь, а у него на панели контейнер с булками. Я такая: «Продаете?» Он улыбается: «Да нет, угощаю. Жена печет, вкуснотища же, пусть людям радость будет». Достал булочку, теплая, с повидлом. Сижу, грызу, чуть не расплакалась, потому что ну ничего себе, просто человек решил добро делать. Он еще в конце говорит: «У тебя день будет хороший, я чувствую!» И прикиньте, меня в тот день увольняют за частые опаздывания. И реально таксист был прав, день был хороший, так как терпеть не могла свою работу, но сама боялась уйти. © Карамель / VK
- После окончания рабочего дня вызвал такси. Настроение было не самое радужное, как обычно в конце недели. Я сел на заднее сиденье, поздоровался с водителем, назвал адрес и мы поехали. Едем, и вдруг я заметил, что из-за водительского кресла выглядывает... хвост! Кошачий хвост! Оказалось, что водитель ездит на работу вместе со своим котом, чтобы тому дома не было грустно. А я-то думал, почему у этого водителя такой высокий средний балл, а все дело в коте. Всем нравится поездка с котиком. © Рабочие истории / VK
- Везу кошку в ветеринарку в такси, в переноске. Кошка орет, мне очень неловко. На выходе прошу прощения у водителя:
— Извините, пожалуйста, что кошка всю дорогу кричала, она очень боится.
— Кричала? Я даже не заметил, у меня дома 8-месячный ребенок. © Unknown author / Pikabu
- Заказала однажды такси, водитель мне позвонил, и из-за того, что мое имя в приложении записано на английском языке, он старался разговаривать со мной на нем, но это я не сразу поняла. Всю дорогу он изо всех сил старался по-английски рассказать мне о моем родном городе и вообще не обращал внимания, что я от шока молчу. В конце поездки водитель попросил быть его репетитором, потому что он хотел бы позаниматься именно с носителем языка. Пришлось раскрыть ему все карты, а потом еще и паспорт показывать, что я своя. Все равно не поверил... © Палата № 6 / VK
- Вчера после работы вызвала такси. Стою у автобусной остановки, жду свою машину, приезжает классный белый мерседес. Приветствую милого водителя, сажусь к нему на переднее сидение и аккуратно отряхиваю ножки от земли, чтобы не загрязнить ему салон. Он смотрел на меня, как на какой-то бриллиант, а потом еще сказал: «Девушка, вы что делаете? Ноги отряхиваете? Офигеть. Если что, то я не женат». © Палата № 6 / VK
- Вам когда-нибудь делали комплимент, что вы вкусно пахнете котлетами? Я повар в частном доме. Был у них банкет. Готовила с 5 утра и до 19 вечера. Домой ехала на такси, ног и спины от усталости не чувствовала, мне казалось, я усну где-то по дороге. Всю дорогу и таксист, и я молчали. Приезжаем к дому и таксист такой: «Девушка, вы так вкусно пахнете едой, а именно котлетами! Так домашней еды захотелось!» Я аж рассмеялась. Таких комплиментов за мои 29 лет мне точно никто не делал. Он был настолько искренне сказан, что мне кажется, я этот комплимент запомню на всю свою жизнь. © Рабочие истории / VK
Когда я работала воспитателем в детсаду я всегда пахла детьми. У них особый запах, детский. Даже если они бегают летом и потеют, то от них не воняет пОтом. И в детсадах есть особый специфический запах - молочных каш, детской одежды, игрушек. Хотя я каждый день принимала душ, но меня часто спрашивали не с детьми ли я работаю.
- Отмечали мой день рождения, сидели в кафе до утра, обратно вызвали такси. Таксистом был молодой общительный парень, всю дорогу шутили, болтали. Когда расплачивались, в шутку спросила, не сделает ли скидку в честь дня рождения, а он неожиданно вернул мне деньги за поездку и с улыбкой говорит: «С Днем рождения!». Это было безумно мило. Мы попросили его немного подождать, сбегали домой и вынесли горячий кусок пиццы и торт. Парень был приятно удивлен, поблагодарил, а мне до сих пор тепло на душе. © Подслушано / Ideer
- Ехала в такси, и водитель стал спрашивать, сколько мне лет, кем работаю, есть ли парень. Я напряглась. Когда доехали до дома, он вышел и говорит, мол, подойди к багажнику. Я уже приготовилась драпать, как вдруг он открыл машину и я увидела там букет роз. Он вынул одну из связки, дал мне и пожелал спокойной ночи. Потом снова сел в такси и исчез. © PrincessHay / Reddit
- Я из тех, кто постоянно опаздывает. Пробовала и будильник раньше ставить, и часы переводила вперед, чтобы было больше времени, но все безуспешно. Хоть на 5 минут, но я опоздаю. Из-за этого часто по утрам ездила на работу на такси, быстрее ведь чем на автобусе. И так получалось, что из 5 дней в неделю, 3-4 раза за мной приезжал один и тот же таксист. Мы с ним даже немного подружились. Общались весь путь, ни о чем по сути, просто болтали. Идем в субботу с парнем в магазин и тут со мной здоровается мужчина: «Здравствуйте, Настя! Как ваши дела? Вчера на работу не проспали?» Я в ступоре, не понимаю кто это, парень видимо тоже завис. Молчу. Мужчина говорит: «Что, не узнаете? А так?», — и поворачивается спиной. Смотрю на затылок и понимаю, что это тот самый водитель такси. Я аж рассмеялась. Обычно людей в лицо запоминают, а я по затылку. А так получается, что всю дорогу я наблюдаю только его затылок, вот и запомнился. © Рабочие истории / VK
- Возвращался домой в такси. Сказал водителю, что очень проголодался. Оказалось, что он тоже был голоден, поэтому я решил пригласить его пообедать со мной. Мы катались и ели в машине. Он был так рад этому, что отвез меня домой, не взяв с меня денег. © yalladavai / Reddit
Просить скидку в такси ради своего дня рождения я бы не стала. Как то неудобно и стыдно выпрашивать себе, типа подарок от незнакомого человека. Тем более что он поддержал хорошее настроение во время поездки, шутил, болтал. Я бы ему чаевых накинула за приятное общение.
- Вызываю такси, сажусь, едем. И тут таксист начинает меня учить жизни, мол, почему ты, девушка, не замужем? Я сперва молчала, но он не остановился! Начал советы давать: «Надо быть послушнее, мужика искать пораньше». Тут я не выдержала и говорю: «А вы-то женаты, раз такой умный?». Он такой: «Нет, трижды разведен, но я понимаю, как надо!». И тут я уже не сдержалась: «Ну так и езжай жениться, а не людей в такси жизни учи!». В итоге доехала молча, но мужик, видимо, еще долго думал о своей «мудрости». © Палата № 6 / VK
- Я поехал на Гавайи по работе. Такси из аэропорта вела кореянка. Мы прекрасно поладили. Пару месяцев спустя я опять приехал на Гавайи, взял такси в аэропорту. И знакомый голос говорит мне: «Эй, я тебя знаю!» Третья поездка на Гавайи, уже с группой японских клиентов. Когда мы шли к стоянке такси, услышали громкий крик. Та самая кореянка выбежала из такси, прыгнула на меня и начала обнимать. Она до чертиков напугала моих японских клиентов: они не знали, бежать им или присоединиться. Но в конечном итоге эта ситуация произвела на них хорошее впечатление. © wheelytall / Reddit
- Я ехал в такси, и вдруг таксист начинает орать: «Ты кто такой?! Что ты делаешь в моей машине?» Он выгнал меня из машины, а потом, видимо, вспомнив, кто я и что делал в его машине, вернулся за мной. © Подслушано / Ideer
- Мой водитель подобрал меня примерно в 5 километрах от моего дома. В середине холодной осени он говорит: «Парень, ты мог бы прогуляться или немного потренироваться». Все равно поставил ему 5 звезд. © wonkapoo / Reddit
А вот вам еще несколько подборок из мира такси: