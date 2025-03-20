14 раз, когда люди просто хотели поехать на такси, но что-то пошло не так

Истории
1 час назад

Когда мы заказываем такси, то просто хотим, чтобы нас отвезли от точки А до точки Б. Но иногда поездки могут обернуться сплошными анекдотами.

  • Ненастный осенний день, дождь льет как из ведра. Мне поступил заказ, приехал по указанному адресу. Вышел клиент в тапочках и сказал отвезти его от первого подъезда до восьмого. © Подслушано / Ideer
  • Вызвал такси. Приехал солидный мужчина в пиджаке с дорогими часами. Проехали 100. метров, он заорал и резко развернулся. Я офигел, а он уже набрал скорость под 120. Мне стало не по себе. Спросил, в чем дело, а таксист на голубом глазу выдал: "Да я жену ждал у гипермаркета, она очень долго там ходила. Ну я и принял ваш заказ на автомате пока скучал. Сейчас быстренько заберем ее и поедем". Прикол в том, что мы его жену ждали еще полчаса. © Палата №6 / VK
  • Ко мне в такси села бабулька. Пошуршала в сумке и говорит: «Дайте позвонить». Вручил телефон, слышу разговор: «У вас есть домашние пельмени? Мне бы в дорогу взять перекусить». Я в недоумении. Закончив разговор, она снова покопалась в сумке и достала длиннющий список из телефонных номеров! Между нами состоялся такой диалог:
    - Молодой человек, дайте еще раз позвонить. У меня тут список, вон какой длинный!
    - Бабушка, вы чего? Я же таксист, а не телефонная будка!
    - Да уж, молодежь какая пошла. В мои времена помогали старикам!
    Вышла она, бурча что-то себе под нос и размахивая списком номеров. Надо же, думаю, на что только люди не идут, чтобы сэкономить на связи! © СИТУАЦИЯ / VK
  • Ехали с другом на такси. Уже почти доехали до дома, я протянул водителю крупную купюру. Он сказал, что у него нет сдачи, и пошел разменивать в магазин. Там размена не нашлось. Так мы заехали еще в два магазина, нигде не удалось обменять. Таксист не выдержал и сказал:
    - Выходите, я вас больше не повезу!
    Ну а вышли мы в 100 метрах от дома. © ПОЗОР / VK
  • Ехал сегодня в такси. Водитель не взял с меня денег. Как оказалось, это его последний заказ перед выходом на пенсию. По традиции таксисты не берут деньги за их первый и последний в жизни заказ. А таксовать он начал еще в далеком 1965-м году. Спасибо ему за труд! © danbarker / X
  • Едем в такси, общаюсь с водителем. Он рассказывал про жизнь, про семью и в какой-то момент говорит:
    - Сын сейчас с первой женой живет.
    Я недоуменно:
    - А откуда вы знаете, что у него их несколько будет?
    Он непонимающе посмотрел на меня и сказал:
    - Да с моей первой женой. © BusinessGoose / Pikabu
  • Недавно поехала с ребенком в гипермаркет. Взяла не обычную тележку, а пластиковую - хоть и низкая, но с младенцем тащить удобнее. Набрала два больших пакета. Вызвала такси, решила ждать машину возле входа и вышла с этой же тележкой. Приехало авто с двумя вежливыми мужчинами, один из них открыл мне дверь и заверил, что сам все сложит в багажник. Приехали, открыли багажник, а там стоят мои пакеты в пластиковой тележке гипермаркета! © Taly / ADME
  • Ехала в такси. Водитель слушал местное радио, сказал, что мой голос очень похож на голос ведущей одной из программ этой станции. Я ответила, что это и есть я, в мыслях уже гуляла с этим симпатичным таксистом. Он сначала мне не поверил, что-то начал рассказывать, а я уже жду приглашение на кофе, которого все никак не следовало. Доехали до конечной точки и водитель говорит: "Давайте вы не будете платить за поездку, а вместо этого проведете для меня экскурсию по радиостудии. Я всегда мечтал работать на радио". Я уже, блин, детей наших назвала, а он всего лишь на радиостанции хотел побывать… © Палата ** / VK
  • Слетело кольцо с пальца в такси. Обнаружила пропажу, только когда мне позвонили и сообщили об этом. Договорилась о встрече с водителем. Стою, жду, передо мной останавливается машина, оттуда выходит мужчина и протягивает мне кольцо. Прохожие не так поняли, кто-то даже начал хлопать и кричать: "Горько!" Так неловко в жизни мне еще никогда не было. Вместе посмеялись, пригласил выпить кофе. © Карамель / VK
  • Ехала до работы на такси. Разговаривали с водителем о жизни. Я заплатила, оставила чаевые и пошла в офис. Часа через 3 таксист заявился ко мне на работу. Он протянул открытку, в которой было написано: "Хочу поблагодарить за чаевые, которые вы мне сегодня дали. Если вам когда-нибудь понадобится куда-нибудь съездить, просто позвоните. Спасибо!" Далее были прописаны его имя и номер телефона. От этого мне стало как-то не по себе. © askingforit35 / Reddit
  • Надо было везти кота к ветеринару. Вызвал такси, надел на кота ошейник и поводок. Он у меня особо улицу и не видел, начал орать, упираться, психовать, царапаться. Таксист недолго смотрел на мое противостояние с котом. Он открыл багажник, достал оттуда коробку и поставил ее на заднее сиденье. Уже через минуту кот сидел в коробке, спокойный и довольный, а водитель улыбался: "У меня три кошки. Всегда работает". © Не все поймут / VK
  • Стою у подъезда, жду подругу. Подъезжает такси, выходит пассажир и говорит водителю: "Сейчас вынесу". Он скрылся в подъезде, вернулся через пару минут, протянул таксисту деньги и гордо пошел обратно. Такси отъехало на пару метров, водитель резко остановился и начал сигналить. Открывается задняя дверь, откуда вышел мальчонка в слезах со словами: "Папа, а я?" © Мамдаринка / VK
  • Возвращалась домой на такси. Водила странно посмотрел на меня и кому-то позвонил. Слышу, говорит: «У меня девушка едет, сейчас сфоткаю». Положил трубку, сфоткал меня. Я уже как на иголках, спросила, в чем дело, а таксист посмотрел на меня и как выдал: "Это чтобы жена не переживала, если найдет ваши волосы в машине". Никогда бы не подумала, что ревность может довести до такого. © короче, истории / VK
  • Ехала в такси, настроилась на болтовню. Полпути проехали — тишина. Я занервничала. Может, странно выгляжу? Чем ближе к месту, тем он едет быстрее, а у меня руки потеют. Мы остановились он завис, уже весь красный, как помидор, выдыхает и выдает: "Не надо оплачивать проезд, это вам подарок. А можно вас пригласить на ужин?" Вот это поворот! © Палата №6 / VK

Иногда жизнь преподносит нам такие неожиданные сюрпризы, что это может сбить с толку. Такое произошло и с некоторыми пользователями сети.

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