14 раз, когда люди просто хотели поехать на такси, но что-то пошло не так

Отсутствие размена, то есть сдачи - проблема не пассажира, а таксиста.
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Когда мы заказываем такси, то просто хотим, чтобы нас отвезли от точки А до точки Б. Но иногда поездки могут обернуться сплошными анекдотами.
Отсутствие размена, то есть сдачи - проблема не пассажира, а таксиста.
Для котов существуют переноски. Запихнул дома, а ветеринар пусть сам достает, как сможет.
Иногда жизнь преподносит нам такие неожиданные сюрпризы, что это может сбить с толку. Такое произошло и с некоторыми пользователями сети.