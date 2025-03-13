14 человек рассказали истории, которые так и просятся в экранизацию
Истории
1 час назад
Порой жизнь подкидывает нам такие сюрпризы, что диву даешься. Некоторые истории, которые случаются с нами, направлены на то, чтобы нас чему-то научить, от чего-то уберечь, ну или просто для того, чтобы мы улыбнулись.
- Готовила ужин. Потянулась за капустой в холодильнике, вдруг раздался внезапный крик из-за которого я чуть головой не ударилась. На кухню забегает пятилетняя дочь и с отвращением на лице сообщила мне: "Мама, мама, у нашего кота прыщи вылезли!" Я в шоке. Побежала в комнату, подумала, что клещей где-то подцепил. Смотрю на его животик, а это вовсе не прыщи, а обычные сосочки. А крику-то было! © Мамдаринка / VK
- Стояла на остановке. Ко мне прикопался мужик. Начал рассказывать о том, как круто иметь свой яблочный сад. Принялся читать мне лекцию об уходе за саженцами. В какой-то момент потеряла нить его рассказа и сказала: «Извините, но я ничего не понимаю». Мужик смерил меня взглядом и выдал: «Ладно. Тогда подкинь денег. Мне на саженцы немного не хватает». © Палата №6 / VK
- Сделала себе новые ноготочки. Вернулась домой, парень заметил их и резко заорал: «Какие же они классные!» Начал прыгать по комнате, махать руками и восхищаться. Набрал лучшего друга и по видеосвязи показал ему мой маникюр. Сфоткал с 3 ракурсов и разослал друзьям. Я смотрела на этот цирк и начала понимать. Ведь в прошлый раз я заявила парню, что он никогда не замечает мой маникюр, а после его ответа, мол, я не знал, что это так важно, еще и обиделась. В общем, поняла, что больше ему таких претензий кидать не буду. Пускай уж лучше полное игнорирование, чем шоу в стиле «Вау, ноготочки!» © Карамель / VK
- Был на пляже с женой и детьми. Так вот мою дочь чуть не сбила с ног приличная волна. Из-за нее она потеряла очки, а без них она практически ничего не видит. Дочь очень расстроилась, так как мы не собирались собираться домой в ближайшее время, а запасных очков у нас не было. Я начал нырять в попытке обнаружить пропажу, но все было тщетно. И тут внезапно увидел их на дне и тут же нырнул за ними. День нашей дочери был спасен! © Yangoose / Reddit
- Как-то отправилась с другом и его родителями на шашлыки. Мы сидели около костра и мило беседовали. Вдруг гламурная маман попросила сына кинуть ей косметичку. Друг залез в палатку, взял косметичку, высунулся, спросил у мамы, эта или нет. Она ответила: "Да, кидай. Поймаю". Эпично замахнувшись, он кинул ее прямо в костер. Повисла 5-секундная тишина, я еле сдерживала смех. Из машины вылез ее супруг и воскликнул: "А я тебе всегда говорил, что ты и без косметики красивая!" © Подслушано / Ideer
- Внезапно в торговом центре у меня начались "эти дни". Пришлось быстренько бежать в туалет и распаковывать пачку прокладок. В соседней кабинке была мама с маленькой дочкой. Малышка услышала шуршание и во всеуслышание с недоумением спросила: «Мам, а что, тут можно есть шоколадки?» © Палата №6 / VK
- На годовщину муж подарил кольцо с бриллиантом. Я была счастлива ровно до того момента, пока не потеряла камень. Сходила в мастерскую, мастер сказал, что такой камушек будет дорого стоить и предложил заменить его на цирконий, чтобы было не так заметно. Сижу дома, настроения нет. Подходит ко мне дочь и говорит: "Мамуля, не грусти выпей чай, он волшебный". Спросила, мол, почему это он волшебный. Доченька протянула мне чашку и сказала, что в нем есть магия. Я увидела на дне чашки мой камушек. Видимо дочь его где-то нашла и решила пустить в дело. Давно я так от радости не визжала! © Мамдаринка / VK
- У моего кота странное хобби. Он любит вылизывать волосы. Мои, гостей, да хоть уличных прохожих. Как-то у нас дома был праздник. Сосед, устав от веселья, завалился на диван и мгновенно уснул. Томас увидел шанс всей своей жизни и принялся за прическу нового клиента. В какой-то момент что-то пошло не так. Ведь кот дернул лапой, сняв парик с этого соседа. Гости сначала замерли, потом последовал взрыв хохота. Тем временем, кот унес добычу к себе в домик, где методично вылизал каждую волосинку. © Палата №6 / VK
- Подруга решила набить себе тату. Долго думала, выбрала эскиз, место на теле, студию. Отправила мне фотку пластыря на руке и написала: "Все, сделала!" Я в шоке, жду, когда она уже покажет. Вечером встретились в кафе. Она смеется, снимает пластырь, а под ним ничего! Подруга объяснила это так: "Решила потренироваться носить пластырь на том месте, где хочу тату". На следующей неделе она купила серьги и отправила мне фото с надписью: "Вот мое новое украшение. На тату все-таки пока не готова". © СИТУАЦИЯ / VK
- Когда моя мама была ребенком, она пришла домой из школы и увидела на крыльце большую белую собаку. Зашла домой, чтобы спросить разрешения у своей мамы погладить ее. Как оказалось, это была не собака, а полярный волк, сбежавший из зоопарка. © Sleepless***poster / Reddit
- Был в гостях у девушки. Все шло хорошо, мы мило болтали в комнате и вдруг пришла ее мама. Девушка не придумала ничего лучше, как спрятать меня в шкафу с одеждой. Я просидел там больше часа, но мама не собиралась никуда уходить. Мне стало плохо от запаха порошка, я открыл дверцу, вышел из шкафа и заявил: «Лучше ополаскивайте вещи. Порошок какой-то токсичный у вас». © Палата №6 / VK
- Поругался с девушкой. Вышел прогуляться, чтобы она за это время успокоилась. Вернулся через 2 часа. Она сидит на кухне, пьет кофе и даже улыбается. Спокойным тоном выдала: «Я отнесла на помойку все твои вещи». Я завис. Открыл дверцу шкафа, но вся моя одежда лежала на месте. Медленно обернулся в ее сторону, а она уже какая-то неуверенная сидит. Открыл ее половину шкафа - пусто. Оказалось, что она в порыве ярости перепутала стопки с одеждой и избавилась от своего гардероба. © Не все поймут / VK
- Прошлой зимой сдавала вождение, сильно нервничала. Едем с инструктором по городу, мимо нас пролетает грузовик с черноземом. Внезапно инструктор приказал мне следовать за этой машиной, так как ему на дачный участок срочно был нужен чернозем. Я за ним ехала до тех пор, пока он не остановился за городом. Инструктор договорился с водителем, купил у него чернозем, а я сдала вождение с первого раза. © Карамель / VK
- Сижу в аэропорту, жду вылет. Идет парень с огромным букетом а-ля 101 роза. Вдруг резко сворачивает в мою сторону. Я настораживаюсь. Он плюхается рядом со мной с уставшим видом. Минут 5 молчит, а потом как давай кричать в трубку: «Я на месте. Пришли мне ее фотку. Я что, должен знать в лицо каждую блогершу?» © Ольга / Dzen
Иногда дети могут выдать такое, что хоть стой, хоть падай. Но их непосредственность - это то, чему стоит поучиться взрослым.
Комментарии
Уведомления
Похожее
19 женщин, которые будут еще долго вспоминать то, что им вручили на 8 марта
Народное творчество
1 неделя назад
15+ историй про уборку, которая порой те еще сюрпризы преподносит
Народное творчество
3 месяца назад
19 историй из детства, которые люди пронесли в своей памяти через всю жизнь
Истории
5 месяцев назад
19 мотивирующих историй, которые возвращают веру в лучшее, а главное — в себя
Авторские колонки
6 лет назад
17 случаев, которые превратили вечер встречи выпускников в притчу во языцех
Истории
4 месяца назад
18 человек, которым не мешало бы выпить микстуру от жадности. И побольше, побольше
Народное творчество
1 год назад
16 отчимов и мачех, которые знают, что найти ключик к чужому ребенку сложно, но можно
Истории
6 месяцев назад
14 человек, которые убедились на собственном опыте: что посеешь, то и пожнешь
Истории
5 месяцев назад
16 человек, которые ставят нахалов на место одним движением пальца
Истории
6 месяцев назад
18 историй, чья концовка оказалась неожиданнее, чем тополиный пух в октябре
Народное творчество
2 года назад
16 красноречивых доказательств того, что любовь порой рождается вопреки всему
Народное творчество
5 месяцев назад
15+ историй, концовка которых совершенно непредсказуема
Истории
7 месяцев назад