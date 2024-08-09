16 историй о людях, которые своими поучениями раздражают похлеще комаров в летнюю ночь

Ну, рыдать было не обязательно, а вот пенделя дать для ускорения можно было вполне.
-
-
Ответить
Многие люди встречали таких товарищей, которым до всего есть дело. Их длинный нос, как у той Варвары на базаре, может дотянуться до чего угодно: чужих финансов, жилища, детей и даже внешности. Ух, как бесят! Герои нашей сегодняшней подборки не дадут соврать — им как раз довелось пообщаться с такими «доброжелателями».
Ну, рыдать было не обязательно, а вот пенделя дать для ускорения можно было вполне.
судя по тому, что она нормально дочитала, девицы-таки успокоились? ))
Выбрать имя ребенку — задачка непростая. Вся семья может перессориться. У нас как раз есть статьи на эту тему: