16 историй о людях, которые своими поучениями раздражают похлеще комаров в летнюю ночь

Многие люди встречали таких товарищей, которым до всего есть дело. Их длинный нос, как у той Варвары на базаре, может дотянуться до чего угодно: чужих финансов, жилища, детей и даже внешности. Ух, как бесят! Герои нашей сегодняшней подборки не дадут соврать — им как раз довелось пообщаться с такими «доброжелателями».