16 историй о людях, которые своими поучениями раздражают похлеще комаров в летнюю ночь

Истории
2 часа назад

Многие люди встречали таких товарищей, которым до всего есть дело. Их длинный нос, как у той Варвары на базаре, может дотянуться до чего угодно: чужих финансов, жилища, детей и даже внешности. Ух, как бесят! Герои нашей сегодняшней подборки не дадут соврать — им как раз довелось пообщаться с такими «доброжелателями».

  • Я жду ребенка, и скоро мне предстоит сдать тест на глюкозу. Я немного нервничаю, поскольку в моей семье почти у всех женщин был гестационный диабет. Но я следую всем советам врача, и он не видит никаких причин тревожиться прежде времени.
    А на выходных к нам в гости пришел друг мужа. Он тренер. Узнав о предстоящем тесте, он безапелляционно заявил, что я его «завалю». Видите ли, я поправилась больше, чем надо. И добавил, что будет счастлив подобрать для меня диету и режим физической активности: «Сделаю скидку по-дружески. Гарантирую: когда родишь, будешь конфеткой». Муж пытался объяснить ему, что мой доктор за всем следит, но тот лишь отмахнулся, мол, тоже мне, знатока нашли.
    Я не знаю, были то гормоны или нет, но я разрыдалась и сказала ему убираться вон из моего дома. © ThrowRAPregnancyDiet / Reddit
Чадо Брюн
1 день назад

Ну, рыдать было не обязательно, а вот пенделя дать для ускорения можно было вполне.

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  • У свекрови есть привычка заезжать в гости на неделю-две и первым делом убираться. То есть лазить по всем шкафам, перекладывать вещи, копаться в белье, выбрасывать из холодильника все, что не нравится, картинно вздыхать и бубнить себе под нос: «Какой бардак!». У меня дома не идеально, но вполне чисто, никто из гостей в обморок не падает, но ей надо непременно территорию пометить и себя показать. Бесит, аж глаз дергается. И вот она уехала в санаторий на две недели, а меня осенило! Мужу говорю, мол, давай твоей маме сюрприз сделаем, а то она вернется уставшая, ей приятно будет. Он отвез меня к ней, и я там УБ-РА-ЛАСЬ! Капитально! Перетрясла все от пола до потолка, все переложила, выскоблила, отполировала и даже еды наготовила полный холодильник. Все выходные убила, но дело того стоило. Как она на мужа орала! Визжала так, что уши закладывало! Даже вопила, что заявление в полицию на нас напишет. Муж психанул, в ответ наорал, и они уже второй месяц не разговаривают, а я просто счастлива. © Подслушано / Ideer
  • Замужем уже больше года, а вместе мы где-то лет 6. В общем, муж весь из себя спортивный, ходит в зал. Меня все устраивает, кроме того, что он периодически пытается заставить и меня сесть на диету (а я вешу 60 кило). А в последнее время я даже платье не могу надеть без мужниных комментариев о том, что мне бы грудь увеличить. Он ни разу не жаловался на мою грудь за 6 лет, вплоть до последних нескольких месяцев. А вчера мы собирались пойти на свадьбу его друга, но в итоге он снова заговорил о груди, и я не выдержала. Напомнила ему, что до свадьбы мы встречались 5 лет, и у него было достаточно времени, чтобы понять, что я недостаточно хороша для него. На свадьбу он пошел один. И знаете, у меня есть глаза. Грудь у меня действительно маленькая, но и что с того? Не таких отношений я хотела. Можно считать, что это все, развод? © InvestigatorSea1323 / Reddit
  • Сидела в очереди к врачу со своими годовалыми близнецами. Они у меня очень непоседливые — приходилось бегать за ними по всему помещению и сулить подготовленные заранее закуски, чтобы хотя бы на пару минут их угомонить. И тут какая-то бабка в очереди начинает меня учить: «О боже, прекрати носиться туда-сюда! У меня от тебя уже в глазах рябит! И не надо их бесконечно кормить! Сядь сама, и они тоже успокоятся. Быть матерью не так уж и сложно». Самое интересное, что я возилась с малышней, чтоб поберечь нервы окружающих. Но раз дали добро — окей. Я села. Рядом с бабкой. Девочки тут же начали верещать, а я достала книгу и уткнулась в нее. Через 5 минут бабка уже выглядела так, будто вот-вот сорвется. Я же просто перелистнула страницу. Впервые за долгое время мне удалось дочитать главу. Действительно, быть мамой не так уж и сложно. © crou87 / Reddit
  • Мне свекровь неоднократно показывала фото бывших девушек моего мужа. Всех — от школьных подружек до его первой жены. Я у нее спросила, зачем мне на них смотреть, а она в ответ: «Это чтобы ты за собой следила и всегда хорошо выглядела». Я решила ее проучить. Потому во время следующего визита к ней я показала снимки своей предыдущей свекрови и просто нескольких женщин ее возраста. Говорю: «Вот видите, как прекрасно могут выглядеть ваши ровесницы!» Вопрос с бывшими мужа почему-то больше не поднимался. © Wildwildworld / Pikabu
  • Мы с мужем из разных социальных слоев. У него хорошая семья среднего достатка, но с устоявшимися стереотипами, что все богачи — люди нечестные. В моей же семье у мамы с папой бизнес. Когда мужа познакомила с родителями, он проникся их успехами, и после свадьбы мы взяли свой кредит и открыли дело. Работали с утра до ночи, в итоге встали на ноги. Но свекровь до сих пор не верит, что мы теперь обеспеченные люди. Постоянно пытается сунуть нам денежки со словами: «А то вам всегда не хватает». Мало того, рассказывает соседям, знакомым, родственникам, что у нас «большие долги» (это она про кредиты, которые мы не гасим досрочно), в холодильнике пустота (мы редко питаемся дома). На день рождения подарили свекру машину из салона, так свекровь расплакалась и сказала, что позор их семье, потому что такую машину нельзя купить на честно заработанные, и вообще, сын генеральный директор, а значит, негодяй, который не выплачивает работникам зарплату, а на эти деньги купил им машину. Я в ауте. © Подслушано / Ideer
  • Поехали на отдых с мужем и его друзьями — женатой парой. Прежде я никогда не видела моря, и когда добрались до пляжа, я была просто в восторге от пейзажа! Попросила мужа сфотографировать меня. А его подруга такая: «Кать, ну ты же бледная как мел! На море все фоткаются загорелыми». Я аж опешила. А вот муж не растерялся и выдал: «А зачем нам фотки как у всех? Да и белая кожа — признак аристократизма». И навел на меня камеру телефона.
  • Так получилось, что уже в три года я знала, что Деда Мороза не существует, что нет никаких феи и мышки, приносящих конфетку за зубик. Просто жили мы очень бедно, поэтому мама объяснила мне все и сразу. Сейчас у меня растет дочь. Ей шесть лет, и она верит во все, во что только можно. Мы с мужем поддерживаем в ней эту веру. Но на днях свекровь решила поговорить с внучкой и открыть ей всю правду. Просто потому что она уже взрослая. Чуть не пришибла, хорошо, что ребенок не поверил. © Подслушано / Ideer
  • Я девушка, и у меня выдающийся нос. Я и сама знаю, но близкие и малознакомые люди любят напоминать мне об этом. Тем не менее у меня прекрасный муж и две чудесные маленькие дочки. И только ленивый после их рождения меня не спросил, не боюсь ли я, что у них будет мой нос. Конечно, блин, боюсь. Но даже если так, я найду способ, как помочь своим детям. А задавать такие вопросы очень бестактно. Кстати, с рождения дочерей прошло уже четыре года и у них аккуратные небольшие носы, в мужа пошли. © Палата № 6 / VK
  • Я выросла в семье, в которой питались в основном полуфабрикатами. Уже позже я научилась хорошо готовить и даже успела поработать поваром. Но моя мама постоянно критикует мою стряпню, точнее, ее запах. Ее бесит, что я кладу в блюда чеснок — она его ненавидит. Хотя для нее я готовлю отдельно без чеснока, но она постоянно ворчит из-за запаха. Ситуация достигла своего апогея, когда сегодня после семейной трапезы она отвела меня в сторону и сказала: «Не обижайся, но от тебя воняет чесноком! Ты как будто вся им пропиталась!» (Для справки: сырой чеснок я не ем, просто добавляю его в горячие блюда вместе со специями). Я спрашиваю, мол, и что мне делать с этой информацией? А она: «Не знаю. Предприми что-нибудь». Я ответила, что не собираюсь менять пищевые привычки из-за одного лишь человека, который славится своей «любовью» к чесноку, и ушла. Попросила мужа проводить родителей, а сама сидела и плакала. Ну зачем она так сказала? © hemuau / Reddit
  • Переехали с мужем в новую квартиру, дизайн сама продумывала до мелочей. Очень довольна результатом! После долгих лет на съемных квартирах это такое счастье — украшать свой дом! И тут активизировалась свекровь: перетаскивает к нам весь хлам, который годами хранился в шкафах: старые скатерти, сервиз, который им со свекром на свадьбу дарила родня, слежавшиеся подушки, всевозможное барахло. На балконе уже склад старья, на отказы обижается смертельно. Как это остановить? © Подслушано / Ideer
  • У меня есть тетка, которая любого доведет до белого каления. Может ходить за мной и раз 10 за день сказать: «Как ты сильно поправилась, кошмар, конечно. Надо худеть. Неприятно на тебя смотреть. Мужу твоему наверняка это не нравится. Хватит сладкое трескать». И каждый свой «комплимент» сопровождает похлопыванием меня по животу или пощипыванием за бока. И однажды я поступила с ней ее же методом. Так она в истерике орала: «Отстань от меня, что я тебе сделала?!», собрала манатки и уехала, хотя до этого месяц гостила, выгнать никак не могли. © oseledich / Pikabu
  • Девушка решила познакомить меня со своими подругами, и мы отправились в заведение, где шведский стол. Сразу скажу, что я занимаюсь силовыми тренировками, потому поглощаю безумное количество еды за раз. И вот речь зашла о вкусовых предпочтениях, и я сообщил, что у меня фитнес-питание. В этот момент на моей тарелке были ветчина, курица, макароны и овощи. Всего было много: раз уж шведский стол, я не упущу случая набрать побольше.
    И тут подруга моей девушки заявляет: «Ты слишком много ешь!» Я сразу подумал, что она переходит черту: ну кто ведет такие беседы в ресторанах? Но ответил, мол, не переживай, я вовсю таскаю железки и наращиваю мышечную массу. Судя по всему, мои слова она истолковала как приглашение к дискуссии, потому что начала твердить, что такими темпами я получу ожирение. Я сильно не спорил. Думал, ладно, пусть читает свои нотации, а потом мы перейдем к другой теме. Но она даже не думала останавливаться! В конце концов мне это надоело. Я встал, задрал футболку и продемонстрировал кубики пресса. Говорю, мол, вот так я «жирею» на своих порциях. А потом сел на место и продолжил есть. © ConversationJolly730 / Reddit
  • Моей любимой девушки не стало. И с тех пор я ни с кем не вступал в отношениях — еще не оправился от раны. Однажды я пошел на встречу с друзьями, а они привели даму. Назовем ее Эмили. И весь вечер друзья то и дело пытались оставить нас с ней наедине. Мне это не понравилось. Позже я спросил парней, какого лешего они так делали? На что услышал ответ: «Ты уже 5 лет один. Пора бы уже снова завести отношения. А Эмили к тебе как раз неровно дышит». Я попросил их, чтоб не лезли не в свое дело и не давали ложных надежд девушке.
    В следующий раз они снова привели Эмили. И снова пытались меня с ней свести. Потому мне пришлось сказать ей: «Ты красивая девушка, но не стоит тратить на меня время. Я не знаю, какой лапши пацаны тебе навешали, но я не буду с тобой встречаться. Извини». Она заплакала и ушла. Друзья потом наехали на меня, но я ответил, что это они виноваты в ее слезах. © Stillnodating / Reddit
  • Я девушка, и я не люблю готовить. Ну то есть, конечно, я готовлю, чтобы не ходить голодной, но никакого удовольствия, стоя у плиты, я не получаю. А мои свекровь и золовка кулинарить обожают. И если до свадьбы они еще относились ко мне как к гостье, то потом началось: они требуют, чтобы на всех семейных сборищах я готовила вместе с ними. Пару раз я согласилась, но больше ни за что: на готовку и мытье посуды у нас часов 7 ушло. И вот договариваются они на очередных выходных собраться. Я предложила заказать доставку еды, чтобы все могли расслабиться, а они на меня глянули так, будто я их оскорбила. Окей, я предложила съездить за продуктами из списка, а они бы все приготовили. Мне в ответ: «Раз ты нас терпеть не можешь, вот и сиди тогда с мужиками весь вечер». Ну а я что, я так и сделала. На стол я накрыть им помогла, но ничего больше. За столом, когда муж похвалил какое-то блюдо, свекровь сказала, что я ему такого никогда не приготовлю. Он говорит, что спокойно может и сам приготовить, тут вмешалась золовка и говорит, что вот ее мужу никогда не приходится готовить, а женитьба на ленивых девках типа меня разрушает мужественность. Короче, переглянулись мы с мужем и ушли. © hatethistradition / Reddit
  • Когда была беременна, на УЗИ сказали, что будет мальчик. И тут вся родня начала сватать ему имена. Свекровь говорит: «Назови Еремеем, в честь моего отца». Ага, спасибо, ее отец вечно бузил и дрался. Свекор говорит: «Нет, назови в честь моего отца — Иннокентий». Ага, склочный и скандальный дед, мелочный и жадный, вся семья его ненавидела. Моя мать говорит: «Назови в честь своего прадеда — Борисом». Еще лучше, этому всегда не везло: здоровье слабое, с работ увольняли, друзья предавали, под старость лет умом тронулся. Мой отец говорит: «Ну назови в честь моего отца — Николаем». Тоже ужас еще тот, он был редкостный гуляка, всю жизнь гнобил жену, задирался на всех. Я искренне верю, что имя, данное в честь кого-то, влияет на судьбу человека. Ладно бы эти мужчины были достойными, но нет, все сплошь какие-то неудачные. Назвала случайным красивым именем — Илья. Все обиделись. И имя дурацкое, и слишком мягкое, и не подходит сыну. Он уже почти восемь лет Илья, но все равно нет-нет да и проскочит: «А вот назвала бы Николаем — не было бы у него двойки по физре, Николай был спортивный, подтянутый». Или: «А вот назвала бы Еремеем — он бы не болел так часто, у Еремея было конское здоровье». Ненормальные. © Подслушано / Ideer

Выбрать имя ребенку — задачка непростая. Вся семья может перессориться. У нас как раз есть статьи на эту тему:

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