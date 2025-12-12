17 ярких примеров того, что образ в книге и в кино — это большая разница

Повесть Бориса Бедного «Девчата» принесла популярность автору после своей экранизации. Конечно, все полюбили героев фильма, увидев их в исполнении знаковых актеров. В самой повести о внешности Тоси или Ильи практически ничего не говорится, да и Анфиса «нарисована» как бы вскользь. Сказано, что она «была красива той броской красотой, которая сразу же приковывала внимание», одевалась лучше всех в комнате и чувствовала свое превосходство над другими девчатами. Было в Анфисе что-то хищное, кошачье. Нейросеть предложила нам образ современной «хищницы». Интересно, считалась бы она красоткой во времена выхода фильма?