17 ярких примеров того, что образ в книге и в кино — это большая разница
Когда выходит очередная книжная экранизация, вокруг нее долго не утихают споры, кто из актеров идеально подошел бы на ту или иную роль. Но порой киноделы позволяют себе такие вольности, что герои романов трансформируются в абсолютно других людей. Для этой статьи мы взяли детальные описания всем известных персонажей и попросили нейросеть показать, как они выглядели в задумке автора книги. И между экранным образом и книжным оказалась большая разница, а порой и целая пропасть.
Шерлок Холмс
Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова стал одним из любимых героев поколения тех, кому за 40. Многим кажется, что более точный образ создать было невозможно! Однако, в романе Артура Конана Дойла знаменитый сыщик описывается несколько иначе: высоким худым человеком с острым пронизывающим взглядом, тонким орлиным носом и темными волосами. Но так ли важно внешнее сходство, когда Ливанов передал суть и характер персонажа?
Анфиса
Повесть Бориса Бедного «Девчата» принесла популярность автору после своей экранизации. Конечно, все полюбили героев фильма, увидев их в исполнении знаковых актеров. В самой повести о внешности Тоси или Ильи практически ничего не говорится, да и Анфиса «нарисована» как бы вскользь. Сказано, что она «была красива той броской красотой, которая сразу же приковывала внимание», одевалась лучше всех в комнате и чувствовала свое превосходство над другими девчатами. Было в Анфисе что-то хищное, кошачье. Нейросеть предложила нам образ современной «хищницы». Интересно, считалась бы она красоткой во времена выхода фильма?
Женя Комелькова
В повести «А зори здесь тихие...» Борис Васильев описывает Женю Комелькову как высокую, рыжую, белокожую 19-летнюю девушку с круглыми, как блюдца, зелеными глазами, похожими на омуты. У нее «гордое и прекрасное лицо», а кожа почти прозрачная. По описанию автора, она была настолько красива, что подруги говорили: «Женька, с тебя только скульптуру лепить!»
Д’Артаньян
О внешности Д’Артаньяна Дюма пишет немного: в романе он предстает молодым человеком со смуглым продолговатым лицом, хорошо развитыми челюстными мышцами, открытым и умным взглядом, крючковатым и тонким носом. Это оставляет большой простор для фантазии, однако в общих чертах представить этого обаятельного юношу несложно.
Миледи Винтер
В романе Дюма «Три мушкетера» Миледи Винтер описана как красивая белокурая женщина со светлыми, до странности светлыми голубыми глазами, с черными бровями и черными ресницами. Также указывается, что она «высокого роста, хорошо сложена». Д’Артаньяна при первой встрече поражает красота этой молодой особы — в тот момент Миледи было около 20 лет.
Гуттиэре
В научно-фантастическом романе Александра Беляева прекрасная девушка Гуттиэре, которую спасает Ихтиандр, покоряет окружающих своей необычайной красотой. Волосы у героини золотистые, а глаза — насыщенно-синего цвета. Учитывая, что действие романа происходит в Аргентине, внешность Гуттиэре, наверное, казалась окружающим необычной.
Григорий Печорин
Михаил Лермонтов не поскупился, давая описание одного из самых известных своих героев. Мы точно знаем, что у Григория Печорина были светлые локоны, которые удивительным образом контрастировали с его черными бровями и усами. Глаза у молодого человека были карие, а кожа на лице — светлая и мягкая, еще не тронутая морщинами. На вид Печорину было года двадцать три, хотя иногда он выглядел и старше.
Элен Курагина
В романе Толстого «Война и мир» внешность Элен Курагиной вызывала восхищение и у мужчин, и у женщин. Светская львица была признанной красавицей. Однако, если в современных экранизациях ее чаще всего играют стройные, худощавые женщины, Лев Николаевич описывал свою героиню иначе. У Элен были полные белые плечи и внушительный бюст. Кроме того, окружающих потрясали ее волосы, заплетенные в толстую косу.
Андрей Штольц
Гончаров сравнивает внешность одного из главных героев, Андрея Штольца, с породистой английской лошадью. Штольц на страницах романа «Обломов» — жилистый, худой человек. Щек у Штольца и вовсе не было, на скуластом, смуглом лице выделялись зеленоватые глаза. Весь мужчина, в противоположность своему другу Обломову, будто состоял из костей и мускулов.
Ольга Ильинская
Героиня романа «Обломов» описывается как прекрасная, изящная девушка, внешность которой была на редкость гармоничной, но при этом далекой от какого-либо жеманства. Ольга могла похвастаться широкими пушистыми бровями, серо-голубыми умными глазами, изящным белым лицом и красивой косой. При этом зубы ее не сверкали белизной, а на щеках не горел румянец.
Бетси Тверская
Лев Толстой наделил одну из героинь романа «Анна Каренина» — Бетси Тверскую — запоминающейся внешностью. На страницах книги Бетси — коварная светская львица, которая до определенного момента считается лучшей подругой Карениной. Тверская всегда одевается модно и стильно, однако не может похвастаться впечатляющей фигурой. Лицо у нее бледное, вытянутое и худое, украшенное римским носом.
Эллочка-людоедка
В романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» Эллочка Щукина описывается как красивая, миниатюрная женщина, настоящая покорительница мужских сердец. У Эллочки был высокий, чуть выпуклый лоб, большие влажные глаза и маленький курносый носик. Поначалу барышня щеголяет роскошной черной косой, но потом отрезает ее и окрашивает волосы в рыжий цвет.
Аксинья Астахова
В своем романе «Тихий Дон» Шолохов описывал Аксинью как настоящую красавицу, но при этом скорее земную женщину, а не эфемерное создание. Все в образе барышни было налито жизнью. На страницах книги Аксинья предстает как довольно крупная девушка: у нее полное тело, налитые плечи и мощная спина. По словам Шолохова, было в Аксинье даже что-то порочное — окружающих завораживали ее яркие, бесстыдные глаза и пухлые, манящие губы.
Татьяна Ларина
В отличие от своей очаровательной сестры Ольги, которая могла похвастаться золотыми локонами и румяными щеками, Татьяна Ларина в романе «Евгений Онегин» худа, бледна и печальна. Девушка дичится людей и не любит шумных компаний. Волосы у Татьяны темные, а румянец редко появляется на щеках.
Иван Лаевский
В повести Чехова «Дуэль» Иван Лаевский описывается как молодой человек двадцати восьми лет со светлыми волосами и удивительно темными, густыми бровями. Лицо у него красное, несколько грубоватое, на котором выделяется крупный мясистый нос.
Гелла
На страницах романа «Мастер и Маргарита» Булгаков не раз упоминал, что ведьма Гелла, единственная служанка в свите Воланда, была настоящей красавицей. Но на более детальное описание внешности автор поскупился. Известно только, что у Геллы были рыжие волосы и дерзкие, горящие ярким пламенем зеленые глаза.
Жорж Милославский
Авантюрист Жорж Милославский появляется аж в двух пьесах Михаила Булгакова — «Блаженстве» и «Иване Васильевиче». Автор не дает четкого описания героя, но говорится, что у Жоржа была артистическая внешность и он был чисто выбрит. Кроме того, Булгаков упоминает, что перед событиями, развернувшимися в пьесе «Иван Васильевич», Жоржа не было в Москве три года.
