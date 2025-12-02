17 теплых историй о мамах с чудинкой, которые умеют превращать жизнь в шоу

Про бывшего - нужно было обратиться в полицию и попросить запрет на контакт и приближение . Это преступление, называется "преследование", "сталкинг", ну а фото чужие интимные высылать - вообще преступление против достоинства. Таких на всю башку больных нужно учить, чтоб впредь неповадно было. Если после запрета будет повторять то же самое - в тюрьму. Без вариантов. И пусть скажет спасибо, что не пристрелят при задержании