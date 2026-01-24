18 случаев, когда курьер привез не только заказ, но и историю на миллион

Курьер (штатный) по работе должен был доставить документы. Звонит - подъезжаю, выходи на улицу. Я в шоке, почему не занести, он орёт "быстрее". Закрываю офис, спускаюсь на улицу - курьер швыряет документы из окна машины на землю. Благо в файлике, и сухо было, но с одного края всё равно пыль попала, да и вообще. Кричит "ты долго шла, а тут останавливаться нельзя!" У офиса своя парковка, свободные места были. Курьер работал не первый год, не знать не мог.