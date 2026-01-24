У меня всего один раз было, что не захотели доставить до квартиры. Все остальные доставки прошли без приключений.
18 случаев, когда курьер привез не только заказ, но и историю на миллион
Мы заказываем доставку, чтобы сэкономить время и нервы, но иногда вместе с заказом получаем готовый сценарий для комедии. Причем это правило работает в обе стороны! В этой подборке вы узнаете, куда способны пропасть 100 кг кошачьего наполнителя и как обычная доставка документов может превратиться в визит в «вампирское логово».
- В новогоднюю ночь заказала недостающие закуски, но их не доставили. Махнула рукой, потом разберусь. 1 января, утро, звонок в дверь. Плетусь, а там курьер с пакетом говорит: «Девушка, я зайду?» Сон от такого вопроса как рукой сняло. Тут это чудо достает терминал и говорит: «Сломался, я поэтому вчера до вас не доехал. Теперь опять барахлит, надо к окну поднести, чтобы связь поймать, или на улицу давайте выйдем». Не доставка, а анекдот какой-то! Ладно хоть промокод на следующую доставку подарили, в качестве извинений за задержку.
- Сидим с напарницей на обеде. Тут ей звонят и просят подойти на ресепшен. Курьер привез заказ — книги. Собрание сочинений в кожаном переплете с золотым и блинтовым тиснением, крашеные обрезы. Очень красивые. Взяла я том, листаю и говорю: «Ну вот, не все книги в интернете читают. Брать в руки книгу в красивом переплете, слышать шуршание страниц, вдыхать их запах... Прям на душе тепло!» Она так посмотрела на меня и с удивлением говорит: «Ты че, я их для интерьера купила. На полку, для красоты». © Подслушано / Ideer
- Заказывала доставку 100 кг кошачьего наполнителя. Они привозят только в рабочее время, когда меня нет дома. Оставила ключ соседке, которая целыми днями дома, попросила пустить курьера. Звонит курьер: «Ваша соседка не открывает. Мы сгрузили мешки под дверью квартиры и уехали, нам некогда ее ждать». А через пару часов звонит мне старшая по дому и спрашивает, не я ли заказывала наполнитель оптом. В общем, на нее вышла управдомша из соседнего дома (адрес как у нас, только без дроби). Курьеры перепутали дом, и они завалили мешками дверь посторонних людей. Хозяйка той квартиры собралась куда-то идти, а дверь открыть не может. Ну, она и позвонила старшей, а та догадалась выйти на нашу старшую, потому что дома часто путают. И вот наша старшая уже и вспомнила, что у меня несколько кошек. Курьеру пришлось вернуться и перетаскать весь наполнитель из того дома в наш. Больше я у них не заказывала. © Юлия Мурр / Dzen
- Недавно ждала доставку. Звонит курьер, мол, я подъезжаю. Я ему повторяю номер дома и квартиры. Он говорит: «Спуститесь сами». Странно, но ладно. Спускаюсь, открываю дверь в подъезд. Подъезжает курьер и машет мне рукой. Мол, иди сюда. Стало странно во второй раз. Подошла к машине — он сунул накладную, потом мой пакет и уехал. Из машины даже не выходил. © Виктория Панайтис / Dzen
- Меня угораздило доставку пылесоса курьером заказать. В назначенный день он мне позвонил разок на телефон, а я не успела взять. Перезваниваю — не берет. Когда все-таки дозвонилась, заявил, что все, он уже уехал из моего района. А в домофон позвонить не пробовал? Тут же пришло сообщение, что попытка доставки не удалась. Эта попытка, если что, длилась 17 секунд. © Феникс / Dzen
- Подъехал к богатенькому дому — он пару миллионов долларов на рынке стоит. Открыла мне дамочка. Стоит подписывает бумажку о доставке, а внутри кричат: «Виллис опять жрет собачий корм!» Я заглянул за плечо дамы, а там мужик отгоняет от собачьей миски огромную свинью, одетую в футболку... © JuiceWaaave / Reddit
- Мне курьер должен был доставить подарок для мужа накануне его днюхи. Под вечер звонит, мол, ребенка надо из садика забрать срочно, можно завтра привезти, куда угодно приеду. Пожалела и дала свой рабочий адрес. На следующий день он мне звонит и уже с другими интонациями говорит: «Я задолбался ваше отделение искать по больнице, у меня есть 5 минут, если не найду, уеду». Пришлось все бросать и бежать его ловить по территории. Так он даже не извинился, буркнул только, что у него времени нет. А у меня есть время его вылавливать на работе, если я специально доставку назначила на выходной? © VelvetGreen / Dzen
- Доставлял пиццу одному деду. Он вышел из дома в халате, сунул мне деньги за заказ, а там не хватило. Он сходил в дом, сунул мне купюру побольше. Только я сдачу собрался отдать, так он дверь прямо перед моим носом захлопнул.
А еще была милая история. Была доставка бабулечке. Она расплатилась со мной и оставила небольшие чаевые. В машине уже я понял, что там две крупные купюры слиплись случайно, и пошел стучаться в дом, чтобы вернуть одну. Она открывает и выдает: «Так это на бензин и всякое такое, что там тебе нужно». Удивительная женщина, до сих пор вспоминаю ее. © redsoxnets5 / Reddit
- Доставлял гигантский заказ пицц в конференц-зал в отеле. Открываю дверь, и несколько сотен мопсов синхронно поворачивают головы в мою сторону на запах вкусной еды. Оказалось, там конвенция мопсоведов была. © sirstanofhousedarsh / Reddit
- Заказал пиццу в субботу вечером, а ее не привезли! Мысленно попрощался с деньгами и приготовил что-то по-быстрому. А курьер взял и заявился ко мне с пиццей в три часа ночи... © MathematicianBulky40 / Reddit
- Доставлял заказ в больницу. Кое-как нашел палату. На надписи и знаки не смотрел, а надо было. Ладно, внутри медсестра была. Руками замахала на меня и кричит: «Сюда нельзя, сюда нельзя! Это изоляционный бокс!» Объяснили мне, что, если бы я вошел в него, то назад меня бы уже не выпустили. © Imtooshorttodunk / Reddit
- Был забавный случай во время работы курьером. Элитный ЖК. Заказ из обычного продуктового магазина. Прихожу, а на лестничной клетке стоит мужичок. Говорит: «О, мой заказ!» Я ему: «Какой номер квартиры?» Он называет неправильный. Я, мол, нет, не то. Иду к нужной квартире. Так он меня обгоняет и открывает ее своим ключом. И такой говорит: «Мужик, ты не понял! Это моя квартира! Тут вообще на этаже все квартиры мои!» Боже, как же это было забавно наблюдать, как мужчину распирает от гордости. © Подслушано / Ideer
- Вызываю доставку еды поздно вечером и пишу коммент, мол, пожалуйста, не звоните в звонок — оставьте заказ у двери, только напишите мне сообщение, что привезли. Ну и, конечно же, курьер позвонил в дверь и разбудил всех домашних! С другой стороны, бывает и хуже — так что, наверное, спасибо, что вообще привез. © a_stupid_turtle / Reddit
- Заказала я пиццу на работу для коллег и себе салатик. В заказе написала: «Просьба не резать». Привезли нарезанную пиццу. Я в сердцах пишу гневный отзыв. Тут же звонит менеджер, и я на весь офис как заржу от его слов: «Девушка, вы вообще-то комментарий к заказу салата написали, а не к пицце. Мы вам новую бесплатно привезем, конечно, но все же...» Я открываю историю заказов. Блин, действительно, в предвкушении пиццы я написала «просьба не резать» к салату. Извинялась долго. © ***_nifty
- Заказала себе красивые чулки. Обещали прислать в особой упаковке, чтобы не видно было. С утра пораньше барабанит в дверь курьер. Держит в руках огромную коробку. Говорю, что это не мое. Он отвечает: «Ваше! Вот, смотрите», — и ловко выуживает из коробки мои чрезмерно красивущие чулки...
- Завозил посылку знакомому. Ему несколько минут потребовалось, чтобы дверь мне открыть. Оказалось, он на заднем дворе решить разбить лагерь, так сказать, и в спальном мешке закоротило молнию. Полз он до двери как гигантский зеленый червяк. © Heroic-Forger / Reddit
- Подъехал к дому — света нет ни в одном окне. Смотрю на заказ, а там комментарий: «Используйте заднюю дверь». Подошел туда — тоже тишина и света нет. И тут вдруг откуда-то снизу раздается: «Я здесь». Я смотрю под крыльцо, а там дверца маленькая, которая ведет в подвальное помещение. Отдал чуваку пиццу и почесал оттуда, а то мало ли... © Unknown author / Reddit
- Привез заказ, а дверь приоткрыта, внутри свет красный. Я стучу тихонько. Из глубины квартиры доносится голос: «Заходите, у нас как раз время кормления!» «Да ну нафиг», — подумал я и драпанул оттуда. На следующий день звонит этот клиент и сообщает: «Я готовился к съемке стрима для моего тарантула, вы извините за этот вампирский вайб, пожалуйста». Не знаю, что меня удивило сильнее — его будничный тон или тот факт, что у паука есть фанаты. © Machineabyss764 / Reddit
Курьер (штатный) по работе должен был доставить документы. Звонит - подъезжаю, выходи на улицу. Я в шоке, почему не занести, он орёт "быстрее". Закрываю офис, спускаюсь на улицу - курьер швыряет документы из окна машины на землю. Благо в файлике, и сухо было, но с одного края всё равно пыль попала, да и вообще. Кричит "ты долго шла, а тут останавливаться нельзя!" У офиса своя парковка, свободные места были. Курьер работал не первый год, не знать не мог.