16 историй из жизни курьеров, у которых что ни день, то приключение

И что? У него могло что-то готовиться нa плите или в духовке - нельзя уйти из дома. Мог спать малыш. Могла болеть спина или мозоль нa ноге. Да просто не хотелось идти, устал. Какая разница, если можно заказать доставку.

Кстати, если это доставка, а не ресторан, то он мог и не знать, где у них кухня находится.