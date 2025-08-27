Бедная бабушка – выкидывает деньги на ненужные вещи только чтоб внука увидеть!
16 историй из жизни курьеров, у которых что ни день, то приключение
Порой доставка напоминает мини-фильм с банальным началом, кульминацией и яркой развязкой. Будни курьеров, о которых мы расскажем в этой подборке, сложно назвать скучными. То клиентка окажется бывшей девушкой, то хвостатый хулиган заказ утащит, а то получатель попросит доставить ему пиццу не совсем обычным способом.
- Заказала одежду, приехал курьер. Открываю дверь, а там симпатичный парень, и глаза у него голубые-голубые. Он отдает пакет, и тут на меня вдруг что-то нашло, я его поцеловала. Так он в ответ поцеловал меня, а потом приехал лифт, и парень уехал. © Подслушано / Ideer
- Работаю доставщиком. Приехал на место, звоню заказчику, а там парень говорит: «Второе окно слева, второй этаж, я вам тут машу». Не понимаю, к чему он клонит, а парень продолжает: «Подойдите, я вам сейчас корзинку спущу, деньги возьмете, а пиццу положите!» Сказано — сделано. Клиент кричит: «Не осуждайте меня! У меня просто был сложный день!» И, знаете ли, я его не осуждаю. © Палата № 6 / VK
- Я работаю водителем-экспедитором в крупной компании по доставке сантехники. Как-то возникли проблемы с поиском адреса, и я позвонил своему боссу. Он указал мне правильное направление и объяснил, как выглядит забор, как называется это ранчо, но не предупредил, что там будут животные. Подъезжаю и вижу лошадей, лося, одного или двух буйволов. В общем-то, ни одно из этих животных меня не удивило, у нас в районе много лошадей, есть фермы по разведению буйволов и лосей. Но я не был готов к паре зебр, верблюду и газели. Имейте в виду, что на улице был январь, на улице довольно холодно, и это определенно были животные не для нашей местности. © 406_Dinosaur / Reddit
- Недавно устроился курьером, доставляю все подряд: от пиццы до стирального порошка. Работа вроде нормальная, ноги болят, но деньги какие-никакие капают. Через пару дней выпал один адрес, дом, где живет моя бабушка. Приношу заказ, она выходит из подьезда: «Ой, и ты работаешь, как приятно!» Думаю, совпадение. Потом — снова заказ. Потом еще. И еще. То булка, то чай, то носки. Пятый день подряд я к ней еду, уже просто ржу. Спрашиваю: «Ты что, онлайн-шопингом увлеклась?» А она говорит: «Да нет, просто если закажу, ты приедешь. А то сам-то не заходишь». Вот так. Теперь у меня есть свой постоянный VIP-клиент — бабушка, которая заказывает самые бесполезные вещи на свете, лишь бы я зашел. А я, честно говоря, и рад. Даже если не я доставляю, все равно теперь заезжаю к ней. © Не все поймут / VK
- Подрабатывал курьером, потому что на основной работе задерживали зарплату, а есть-то хочется. Приложение выдало адрес, ничто не предвещало беды. Поднимаюсь на этаж, звоню. Открывает она. Бывшая. Та самая, которой еще пару недель назад наврал в переписке, что в офисе сижу, типа аналитик, зарплата нормальная, скоро на Кипр махну. А сам стою с желтым портфелем и пакетом шавермы. Она сначала в ступоре, потом такая: «О, а я думала, ты в столице». А я стою и не знаю, что сказать. Протянул ей заказ. «Ты хорошо выглядишь», — говорит мне. Я кивнул и ушел. Ну и затупил! Потом в лифте смеялся над собой. Это карма, видимо. Не ври, короче, бывшим. Особенно, если живете в одном районе. © Не все поймут / VK
- Работаю курьером. Как-то звоню девушке по поводу доставки, а она мне: «Только не пугайтесь моего внешнего вида!» Обещаю бурно не реагировать, сам в голове кучу вариантов перебираю. Приезжаю: мать честная! Дверь открывает девушка в костюме дракона с длинным хвостом. © Не все поймут / VK
- Мой отец какое-то время подрабатывал водителем-доставщиком по выходным, чтобы заработать немного денег. Однажды ему пришлось доставлять еду человеку, который жил в 5 минутах от места, откуда эта еда была доставлена. © Unknown author / Reddit
- Я развозил пиццу годами, и ничего интересного со мной не случалось. Думаю: зачем вообще заниматься доставкой, если ничего эдакого не происходит? © JuggleGod / Reddit
- Мы выложили пиццы на блестящие серебряные подносы, а потом упаковали в коробки. Принесли в столовую заказчика, достали их из коробок и поставили на стол вместе с другими блюдами. Стояли вместе с семьей клиента и пели «С днем рождения», пока в зал заводили растерянного мужчину с завязанными глазами. Это был сюрприз. А когда я позже зашел забрать подносы, меня щедро отблагодарили чаевыми. © HawaiianShirtsOR / Reddit
- Много лет назад я работал доставщиком. Однажды вез пиццу. Стучусь в дверь, никто не открывает. Я звоню по номеру телефона, указанному в заказе. Ответивший мне мужчина говорит, что ничего не заказывал. Он все еще был в офисе, а не дома. Сказал, чтобы я просто оставил пиццу себе. Позже он позвонил мне и объяснил, что его друг из другого штата сделал заказ и отправил его ему домой в качестве шутки, и извинился за путаницу. Мы посмеялись, а мне досталась бесплатная пицца. © Rude_Setting5478 / Reddit
- Однажды я вез заказ в дом, который находился в самом конце нашей зоны обслуживания. По прибытии клиент заметил, что одного из товаров не хватает. Черт, это была моя вина. Я прыгнул в машину, вернулся в магазин, дополнил заказ, а затем отвез его обратно клиенту. Отдал товар, вернулся к своей машине, которую оставил у дома, и понял, что дверь ее заблокирована, а ключи и телефон остались внутри. Мне пришлось звонить с телефона клиента, чтобы вызвать мастера. В итоге потратил кучу бензина, не получил чаевых, да еще заплатил парню, который машину открыл. © Risethewake / Reddit
- Встретилась мне женщина, которую я прозвала «дамой с полотенцами». Она заказывала 2-3 раза в неделю и неизменно открывала дверь в полотенце, под которым был полный комплект обычной одежды. И она никогда не была мокрой. Просто на ней было полотенце, намотанное поверх одежды, как если бы она вышла из душа. © Edraitheru14 / Reddit
- В то время я работал в службе доставки и однажды оставил пакет у порога дома в довольно приличном районе. Наблюдал, как собака вбежала на крыльцо, схватила пакет и была такова. Не мог сдержать смех. Ребята, собаки-грабители существуют. © NewToReddit4331/ Reddit
- Был в моей жизни период, когда я трудился курьером. Работа эта, скажу я вам, непростая. Поэтому, увидев на другой стороне улицы парня-курьера, у которого выпал телефон, я совсем не удивился. Он даже не заметил потери, а я поспешил подобрать находку. Телефон, увы, оказался заблокирован, а сам курьер уже умчался на велосипеде. Я подождал немного в надежде, что он вернется, но тщетно. Я понимал, что, когда он доедет до места назначения, не сможет завершить заказ, потому что для этого нужен телефон. К счастью, я понял по его фирменному рюкзаку, в какой службе он работает, и написал им в поддержку. Там предложили принести телефон в их офис. Я побежал туда, чтобы парень скорее вернул себе телефон, потому что представлял, как он расстроится. © Не все поймут / VK
- Клиенты порой пытаются со мной торговаться. Они соглашаются на цену по телефону, а затем при доставке пробуют сбить ее. Это так не работает. © WhyWithAQuery / Reddit
- Работала доставщиком в глубинке. Я — хрупкая женщина, поэтому не очень любила ездить в темные, удаленные места. Однажды вечером я подъехала к скромному двухквартирному дому. Парень открыл дверь и забрал свою еду, сказал, что хочет дать мне чаевые, и оставил дверь слегка приоткрытой. Вернулся через 10 секунд с банкой, наполовину наполненной мелочью. А когда он открыл дверь полностью, я увидела у него несколько банок, наполненных до разного уровня монетами. Поблагодарила и ушла. Эта банка для мелочи прослужила мне года полтора. Это была одна из моих самых странных, но безобидных встреч за время работы доставщиком. © idkimtired1 / Reddit
