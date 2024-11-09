15+ продавцов, которые, кажется, не помнят, как нужно с покупателями себя вести

В конце 90-х маме перестали платить зарплату, как и нa многих производствах того времени. Разговорилась она как-то про это с тёткой в переходе метро которая продавала цветы, а та и говорит: "Выручу тебя, постой за меня нa цветах пока я в отпуск смотаю". Ну моя мама, интеллигентная дамочка с двумя высшими, от безысходности пошла продавать цветы в переходе. В результате получилось крайне неудобно по отношению к "благодетельнице" - мама воспитанная "не возьми чужого, это стыдно" приносила хозяину точки всю прибыль до копейки, да ещё и букетики симпатичные составляла, чем понравилась покупателям и чем удивила хозяина точки. Оказалось, что предыдущая продавщица 2/3 выручки забирала себе, списывая часть цветов как неликвид... Её выгнали, маму взяли нa постоянную основу и выдавали премию каждую неделю, да ещё и предлагали крышевать, если кто обидит.