15+ продавцов, которые, кажется, не помнят, как нужно с покупателями себя вести
В сфере торговли, как и в любой другой, люди работают разные: отвественные и не очень, вежливые и язвительные. В сегодняшней подборке представляем рассказы покупателей о самых незабываемых продавцах, с которыми им довелось столкнуться.
- Покупаю воду и пирожок. Продавец-бабушка:
— Пирожок греть?
— Не надо.
— А воду? (какую выбрал, мол)
— Воду тоже не греть.
Продавец-бабушка, зависнув на пару секунд: «Бери свой пирожок с водой и проваливай отсюда. Умник!» © velikijslava / Pikabu
- Зашел вчера в салон связи новые смартфоны поразглядывать, вдруг смотрю - подплывает ко мне продавец-консультант, явно желая мне что-нибудь навязать. Я не растерялся и первым начал диалог: «Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?» Несколько секунд ошарашенного молчания, а потом он такой: «Можете купить что-нибудь, пожалуйста?» © Toro91 / Pikabu
- Я торговался с пожилым продавцом подержанных автомобилей. В какой-то момент он сказал, что я должен посочувствовать ему и заплатить больше, потому что он вышел на пенсию, но вынужден был устроиться на эту работу, чтобы оплачивать счета. © mwatwe01 / Reddit
- Купил несколько лет назад наушники. Продавец настаивал на том, чтобы я оплатил расширенную гарантию, потому что наушники были произведены в другой стране и «только там их можно отремонтировать». Он объяснил, что почтовые расходы по отправке их за границу намного превысят стоимость гарантии. Когда я пришел домой и открыл коробку, то увидел там карточку со списком сертифицированных ремонтных центров. Один находился в пяти минутах от моего дома. © SecondhandUsername / Reddit
- Мне вспомнилось, как мы с мужем зашли в дорогой универмаг. Ходили-смотрели, и тут я слышу, как продавщицы, даже не скрывая и не стесняясь, на нас кивают и говорят: «Смотри, эти, видимо, ошиблись. Думают, что в переход зашли». Я, если честно, была в шоке, даже дар речи потеряла. © vlada__embroiderer
- Увидел в магазине идеальный брючный ремень. Подозвал продавщицу, а она: «Он слишком короткий для вас!» Я попросил ее все-таки дать его примерить. Продавщица, с выражением лица: «Теряю время, все равно не возьмете», протянула его мне. И длина ремня подошла отлично. На это она выдала: «Надо же, подошел!» © PolAnd1234 / Pikabu
- Сегодня понадобилось мне купить саморезов. Продавщица в магазине пересчитывала все 2000 штук по одной, руками. Каждый удар шурупчика о стол вызывал у меня боль. Мои просьбы взвесить на весах она игнорировала. Это была самая трудная покупка в моей жизни. © donc222 / Pikabu
- Когда я был у ветеринара, его супруга попыталась втюхать мне очень дорогой корм для собак. Я уже покупал такой, моя собака не оценила, о чем я и сказал продавцу. А дама мне в ответ: «Ну так-то вкусовых рецепторов у собак нет». Я просто посмотрел на нее с удивлением и ушел. © Grendelbiter / Reddit
Про "дорогой универмаг" , надо было отреагировать , что мол , то-то я смотрю , тут куча попрошаек шастает...
- Переехала в новый район, никаких мест и магазинов не знаю. В каждом месте, в которое захожу, обязательно «забываю» на прилавке какую-нибудь мелочь — пакетик с фруктами или конфетами рублей на 100-150. На следующий день захожу и спрашиваю. Если продавщица внимательная, то сохранит и даже передаст сменщице. Если гнилая, то просто себе заберет. Там, где продавцы гнилые, товар часто тоже плохого качества. © Подслушано / Ideer
- Зашел за памперсами, ищу нужный размер. Продавец:
— Подсказать?
— Не нужно, спасибо.
— Зовите, если что.
Не нашел сам, говорю продавцу:
— Подскажите, есть ли размер...
Она недовольно перебивает:
— Ищите! Все на витрине!
И уходит. Супер. Вы мне очень помогли. © 251282Nty / Pikabu
- Говорит мне продавец в магазине одежды:
— Это последнее, как по размеру, так и в наличии вообще. Эту модель редко завозят.
Спрашиваю через минуту:
— Простите, есть размер побольше?
— Да, конечно. Я пойду возьму со склада.
Представляете, он забыл о своей лжи. © MINNIESEOK21 / Reddit
- Жена купила пахлаву на рынке, там был камешек, она сломала зуб. Я взял все это и пошел с коробкой к продавцам. Они сперва притворялись, что не говорят на нашем языке. А потом один из них протянул мне пачку пахлавы и сказал: «Вот, примите это в качестве извинений». © Палата №6 / VK
- Было это на продуктовом рынке. Покупаю мясо, оплачиваю и говорю продавщице: «Если вы мне все верно посчитали, буду вашим постоянным покупателем». Далее наблюдаю смену эмоций на ее лице, делаю шаг с покупками в сторону и слышу: «Ну так подождите, вот еще 15 рублей возьмите». © flame.777 / Pikabu
- Поставили у нас торговые лоточки на остановках. Часов 12 дня, а торговля идет вяло, продавцы кучкуются, болтают... Иду мимо, слышу обрывок фразы с досадным тоном: «Мужики сейчас умные пошли, просто так не обвесишь». © Ananya*****eyko / Pikabu
- Продавец пылесосов пришел к нам домой и решил показать, насколько они хороши. Начал пылесосить наш пол и даже почистил диван. Мы послушали его речь, но потом он назвал нам цену - $1,4 тыс.. Мы вежливо отказались, но вместо того, чтобы просто уйти, он высыпал весь мусор из пылесоса на наш ковер и сказал: «Прощайте, глупцы». Сказать, что мы были в ярости, ничего не сказать. © Unknown author / Reddit
О продавце пылесосов: это как, просто высыпал мусор и ушел? А накормить дорого гостя этим же мусором? А проводить пинком с лестницы? Эх вы, не радушные вы хозяева😁
- Мне иногда нужен сургуч для работы, и я покупаю его в одном магазине. Предварительно уточнив наличие и цену на сайте, прихожу туда сегодня. Далее происходит следующий диалог:
— Можно красный сургуч полкило?
— Да, с вас 400.
— Почему 400? На сайте указана цена 300.
— Ну ладно, значит, 300. © rada26 / Pikabu
- Заходила в магазин почти каждый день, продавщица там ну очень невежливая была. То сдачу кинет и говорит, что нечаянно, то кассу закроет, когда выложу продукты на ленту. Да еще и грубит, бормоча под нос. В итоге я не выдержала и спросила ее, в чем дело. А она мне: «А ты не помнишь уже, как в школе издевалась надо мной?!» Я ей на это сказала: «Не могу вспомнить. Только год назад переехала в этот город с другого конца страны, где и жила всю жизнь». Теперь продавщица вежливая и скромно прячет глазки. © Подслушано / Ideer
- В моем детстве денег в семье было мало, жили на овощах с дачи, каждая покупка была праздником. Однажды подходим к киоску, мама берет макароны на развес, продавщица протягивает мешочек и — бац! — своими длиннющими когтями рвет его, весь килограмм лапши рассыпается по земле. Мы в шоке, эта нахалка говорит, что это не ее вина, хотите — собирайте. Я рыдала, но нам так ничего и не вернули — ни лапши, ни денег. © Подслушано / Ideer
- Продуктовый, за прилавком продавщица, похожая на злобного цербера. К ней подходит парень интеллигентного вида, кладет пакетик с огурцами. Она взвешивает: «22,30». Парень протягивает пятисотку. Продавщица его взглядом просверлила и говорит: «2,30 дайте». Парень дрогнувшим голосом: «Но... но у меня нет таких денег». А тетка ему ехидно: «Нет копейцов - нет огурцов». © Палата №6 / VK
Комментарии
В конце 90-х маме перестали платить зарплату, как и нa многих производствах того времени. Разговорилась она как-то про это с тёткой в переходе метро которая продавала цветы, а та и говорит: "Выручу тебя, постой за меня нa цветах пока я в отпуск смотаю". Ну моя мама, интеллигентная дамочка с двумя высшими, от безысходности пошла продавать цветы в переходе. В результате получилось крайне неудобно по отношению к "благодетельнице" - мама воспитанная "не возьми чужого, это стыдно" приносила хозяину точки всю прибыль до копейки, да ещё и букетики симпатичные составляла, чем понравилась покупателям и чем удивила хозяина точки. Оказалось, что предыдущая продавщица 2/3 выручки забирала себе, списывая часть цветов как неликвид... Её выгнали, маму взяли нa постоянную основу и выдавали премию каждую неделю, да ещё и предлагали крышевать, если кто обидит.
Даже жалко стало злобную продавщицу. Эк ее расперло то от злобы 30летней давности)). Помнит она, как там кто в школе ее обижал. Бедолага
История с ногтями и макаронами: а я бы собрала, все до единого. С мусором и грязью, пох. И продавщица все это сожрала бы весело похрюкивая,как и подобает настоящей свинье.
Истории с макаронами меня повергла в шок да и кем надо быть что бы так поступить как ей ещё не прописали