17 историй о том, что в очереди порой мини-спектакли разыгрываются

Каждый коротает время в очереди как может. Одни листают ленту в телефоне, другие слушают музыку, третьи пытаются уследить за непоседливым малышом. И, конечно, без любопытных историй здесь тоже не обходится, будь то очередь в магазине, поликлинике или на почте.