17 историй о том, что в очереди порой мини-спектакли разыгрываются

Истории
4 часа назад

Каждый коротает время в очереди как может. Одни листают ленту в телефоне, другие слушают музыку, третьи пытаются уследить за непоседливым малышом. И, конечно, без любопытных историй здесь тоже не обходится, будь то очередь в магазине, поликлинике или на почте.

  • После работы зашел в магазинчик у дома. Жду свою очередь на кассе, как вдруг ко мне подходит мужичок, уверенно дает в руки пакетик кошачьего корма и говорит: «Можете мне его купить?» Смотрю на него: одет прилично, на ногах офигенные кроссы. Спрашиваю: «С чего это?» Так он и отвечает: «А вдруг вам хочется сделать доброе дело?» Я так растерялся, что пробил ему корм. © Не все поймут / VK
  • Возвращаюсь после работы домой. Захотелось поесть. Зашел в ближайшую шаурмячку и стою в очереди. Передо мной стоит девушка лет 25, и я наблюдаю следующий диалог:
    — Будьте добры, одну пахвалу.
    Приезжий шаурмодел не растерялся и c чувством произнес:
    — Ты посмотри, какая красивая девушка. Что за чудесные волосы! Что за прекрасные глаза! Вам все? © botanikandthe / Pikabu
Каргусик
3 дня назад

Хех, у меня как-то ребенок песню "Халлё, В_а_г_и_н_а" попросил, оказалось Хава Нагила. Они в садике под нее танцевали, ему понравилось и он хотел продолжения).

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  • Недавно в нашем районе открыли новую булочную, и я решила зайти туда за свежими круассанами. В очереди передо мной стояла женщина с маленьким мальчиком, который просил купить пирожное. Мамочка отказалась из-за нехватки денег и показала малышу полупустой кошелек. Когда подошла моя очередь, я купила не только круассаны, но и то самое пирожное для мальчика. Он обрадовался так, будто ему подарили весь мир, и тут же побежал к маме. Женщина поблагодарила меня с такой искренней улыбкой, что у меня на душе стало тепло. © Не все поймут / VK
  • В очереди к урологу видел двух похожих людей — женщину постарше и мужчину помладше. Одинаковые лица, похожие короткие стрижки, сидят рядышком и одинаково сложили ручки на коленях. Когда подошла очередь, женщина пыталась зайти вместе с младшим. Доктор спросила:
    — И анализ у него при вас брать?
    — Ну да, а что такого?
    Мужчина:
    — Ну ма-а-а...
    Ох, же ж... Спасибо маме, что вырастила меня самостоятельным мужиком! © Подслушано / Ideer
  • Вспомнился случай на первом курсе, когда я была нищенкой с копеечной стипендией. Зашла в один фастфуд купить кофе, прикладываю карту - денег не хватает. Судорожно думаю, кому звонить, чтобы попросить перевести. Запинаясь, говорю девушке на кассе: «Сейчас-сейчас, подождите, я чуть позже оплачу». А она: «Да я вам уже сделала, не надо платить, берите». Я вся растеклась, беру стаканчик, говорю спасибо и ухожу. Надеюсь, у нее сейчас все хорошо. Она просто спасла меня от гипогликемической комы после бессонной ночи перед подготовкой к паре по анатомии. © gingrbreadsgirl / Twitter
  • Покупал мороженое в небольшом магазине. Подходит моя очередь на кассе. И тут на все здание начинают орать пожарная сирена и голос, приказывающий немедленно покинуть здание. Реакцию людей надо было видеть. Нет, паники не было, никто даже глазом не моргнул. Кассир с каменным лицом пробил мое мороженое и покупки людей, которые стояли за мной. Лишь после этого все неспешно побрели к выходу. © Подслушано / Ideer
  • Покупаю пару баклажанов, несколько перцев, килограмм помидоров и один лимон. Кассирша, пробивая их по очереди на кассе, печально говорит: «Лимон совсем один… Без друзей». © rabeyka / Twitter

«Ребят, не переживайте, они там уже с черри байки травят».

  • Сидела в очереди в поликлинике, передо мной еще несколько людей. Из кабинета наконец-то выходит пожилая женщина, которая провела там больше часа. Растерянно направляется с бумажками в руках к своему мужу, который все это время ждал ее, и говорит: «Миша, как-то странно, что я всегда могу разобрать счет, который выписал врач, и никогда не могу разобрать рецепт! Что он мне тут выписал, помоги!» © Не все поймут / VK
  • Стояла на почте за посылкой. В помещении была толпа пенсионеров, которые пришли заплатить за коммуналку. И тут яростный стук в дверь! Замешкавшись, кто-то все же открыл. Заползает дедок с клюшкой. Очень медленно, охая, ползет сквозь плотную очередь. Никто и не думает его останавливать. Кто-то чуть ли не несет его до окошка, где дед чего-то там оплачивает. Затем он бодренько сваливает в закат. И забывает клюшку у окошка. © Подслушано / Ideer
  • Я зашла в магазин утром, как всегда. Закупилась на несколько дней. В очереди у кассы стояла мама с ребенком. Малышка просила купить ей шоколадный батончик, а мама сказала, что денег нет. Мне стало жаль девочку, я сказала, что могу угостить ее. Мама смутилась: «Да что вы, не надо!» Меня еще отец учил, что когда хочешь что-то сделать, то надо просто брать и делать: я купила тот батончик и вручила его девочке. Мама уже не смогла отказаться, потому что видели бы вы те счастливые глаза малышки. © Не все поймут / VK
  • Регулярно хожу в аптеку за своими таблетками. Там все так устроено, чтобы между покупателями было расстояние. Но нет же! Мне постоянно в спину дышат и заглядывают, что я там такое беру! Сегодня я сделал всего один шаг назад и наступил на ногу женщине, которая просто уперлась в меня носом. © TheoryBrief9375 / Reddit
  • Я пошла на почту с самого утра, надо было отправить кучу заказов. У меня свой интернет-магазин. Когда уже начала оформлять, женщина, которая за мной и минуты еще не простояла, стала возмущаться, что я сейчас 3 часа буду посылки отправлять. Если что, у меня все уже было создано в приложении. Меня это так выбесило! Я ей высказала все, что думаю, спустя те 2 минуты, за которые оформила свои 55 посылок. © Палата № 6 / VK
  • Сегодня на кассе в супермаркете меня отчитал испанец за то, что я не выбирала хамон тщательно и взяла плохой. Все люди в очереди тоже вставили свои 5 копеек. Купить хамон мне, естественно, не разрешили. © marinque / Twitter
  • Пятилетняя дочь ходит в группу детского сада, в которой я воспитатель. И, подражая другим детям, дочь перестала называть меня мамой, теперь я Анна Васильевна. Недавно были с ребенком в продуктовом магазине, дочь просит очередной «киндер». А у нас дома таких два лежит. Я говорю: «Нет, Милуся, нельзя. У нас уже есть. Положи на место». Ребенок смотрит на меня с надеждой, а потом закатывает глаза, вздыхает и на весь магазин произносит: «Злая вы женщина, Анна Васильевна. Очень злая». © Мамдаринка / VK
  • На работе жутко разболелся зуб. Прилетаю в стоматологию, в очереди никого. Сижу 15 минут, 20, 25, вижу, как два врача бегают друг к дружке в кабинет, то одна с кружкой чая, то другая, да еще и хихикают. Не выдержала и говорю: «Может, вы меня примете, а потом поговорите и чай попьете?» А она мне: «Вы что, не видите, что мы заняты, когда надо будет, тогда и приму!» Просидела я еще 20 минут и поехала в частную клинику, там меня приняли сразу. © Рабочие истории / VK
  • Зашла в супермаркет, набрала, что нужно, и на кассу. Кассир считает мои покупки, как вдруг какой-то мужик подходит и берет в руки мою посчитанную пачку печенья. Обалдев от такой наглости, говорю: «Мужчина, это мое печенье». Он кивает, мол, я знаю. Начинаю вырывать упаковку из его рук, очередь застыла в изумлении, и тут кассир тихо и спокойно мне сообщает: «Это охранник наш, он помогает вам складывать покупки в пакет». Отпустив пачку печенья, успокаиваюсь, и дядька правда начал складывать в пакет мой товар. © Палата № 6 / VK
  • Когда был студентом, торговал овощами на рынке и чего только не видел. Как-то раз женщина выбрала картошку и положила пакет на весы. Я начал его завязывать, чтобы картоха не рассыпалась, но мои действия прервал возмущенный возглас: «Прекратите, за узел я платить не хочу, он ведь прилично веса пакетику добавляет. За день небось килограмм на сто людей дурите!» Еще одна бабушка просила на треть уменьшить сумму за болгарский перец, так как по ее словам треть веса — это воздух, заполняющий пустоту внутри. © Jayze / Pikabu

Эти люди сходили на рынок и теперь им тоже есть что рассказать:

Комментарии

Уведомления
Марта
3 дня назад

"Просидела я еще 20 минут и поехала в частную клинику," - а надо было к главврачу. И там упасть в обморок.

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