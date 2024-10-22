17 историй о том, что в очереди порой мини-спектакли разыгрываются

Хех, у меня как-то ребенок песню "Халлё, В_а_г_и_н_а" попросил, оказалось Хава Нагила. Они в садике под нее танцевали, ему понравилось и он хотел продолжения).
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Каждый коротает время в очереди как может. Одни листают ленту в телефоне, другие слушают музыку, третьи пытаются уследить за непоседливым малышом. И, конечно, без любопытных историй здесь тоже не обходится, будь то очередь в магазине, поликлинике или на почте.
Хех, у меня как-то ребенок песню "Халлё, В_а_г_и_н_а" попросил, оказалось Хава Нагила. Они в садике под нее танцевали, ему понравилось и он хотел продолжения).
«Ребят, не переживайте, они там уже с черри байки травят».
Эти люди сходили на рынок и теперь им тоже есть что рассказать:
"Просидела я еще 20 минут и поехала в частную клинику," - а надо было к главврачу. И там упасть в обморок.