16 историй о женской дружбе, которая не обходится без приключений
Истории
2 часа назад
Некоторые люди считают, что женщины не умеют дружить. Мол, они общаются ради выгоды. Но тема куда глубже. В таких взаимоотношениях бывает как поддержка, так и тяжелое предательство. Однако в одном можно быть уверенным на 100% — с подругами не соскучишься.
- Едем мы с подругой домой в маршрутке, и тут она говорит: «Хочу крабовых палочек, прямо не могу». Я: «Да, не отказалась бы от крабового салата». Тут между нами просовывается рука, а в ней крабовая палочка! Мы оборачиваемся, еле сдерживая смех, а там сидит мужик и ест эти палочки прямо из упаковки. Мечты сбываются! © Подслушано / VK
- В свой первый день в детском саду я увидела ее и стала умолять прийти ко мне домой, чтобы поиграть и поужинать. Через год она согласилась. Мы дружим уже 30 лет, она была моей подружкой невесты, моя дочь ее обожает. Кстати, я забыла написать в начале, что она была воспитательницей. А теперь она, можно сказать, член нашей семьи. © Otie1983 / Reddit
- Отдыхали с подругой на море. Сидим в заведении на пляже, давай к нам какие-то мужики подкатывать. Так подруга «сбросила» на меня своего сына, а мужикам сказала, что ребенок не ее, а мой. Пришлось изображать «мамочку». А потом мой новый ухажер тащил спящего пацаненка в номер, потому что подруга уже успела ретироваться без сынули. А тот мужик до сих пор мне иногда пишет, спрашивает, как дела у меня и сына. © iuliianastina
- Психолог посоветовала мне найти подругу. Мне не очень то хотелось, но решила все-таки последовать ее рекомендации. В университете стала замечать одну девушку, которая надевала на пары эльфийские уши. Долго не думая, я подошла к ней за обедом и спросила про этот своеобразный аксессуар. А та выдала, что «ушки» помогают ей заводить знакомства. Немедля я предложила ей дружить. И вот спустя время девушка с эльфийскими ушами даже стала подружкой невесты на моей свадьбе. © Unknown author / Reddit
- Вчера приготовила себе любимой ужин. Только села за стол, как звонит подруга: «Приезжай немедленно ко мне, такое расскажу! Разговор не телефонный!» Посмаковать не удалось: закинула еду в рот и помчала к Кате. Приезжаю, а та говорит: «Помнишь Женю?» Ох, как его не помнить: этот нехороший человек, который ей сделал очень больно, оскорблял, а под конец отношений еще и предал! «Так вот, мы снова вместе!» — выпалил подруга. И в этот момент я ужасно пожалела, что променяла свой шикарный ужин на это. Оказалось, что он у нее «как в кино» просил прощения: свидание на крыше с кучей свечей. Она так воодушевилась этим, что аж вытащила меня из дома. © Карамель / VK
- Вчера лучшая подруга огорошила тем, что видела моего парня с другой девушкой в парке. Они целовались, обнимались. А мне в тот день он говорил, что идет гулять с родной сестрой. Даже звал меня с собой, но я была занята. Мы встречаемся год, я знакома с его родителями и сестрой. Показала подруге фото сестры, а та подтвердила, что видела именно эту девушку. Не знаю, что и думать. Либо врет моя лучшая подруга, либо парень. И мне не нравится ни один из этих вариантов. © Карамель / VK
В жизни бывают порой такие сюжеты, что любой мексиканский сериал в сторонке скромненько стоит. У нас даже есть подборка историй на эту тему.
- Я была в третьем классе. Мы с мамой гуляли по магазинам, и я влюбилась в одни полосатые штаны. Мама покупать их отказалась. А на следующий день я увидела в школе девочку в этих штанах! Пригласила ее на свой день рождения, в тайне надеясь, что новая подруга подарит мне свои штаны. Но этого не произошло. Тогда меня это разочаровало, но с девочкой мы дружим уже 18 лет. © brittfmcdonald / Reddit
- Звоню лучшей подруге, болтаем о жизни, я спрашиваю о том, как там ее муж, ведь она с ним в последнее время часто ругается. Подруга отвечает: «Как там Игорь? Да ничего особенного, у него угроза выкидыша!» Я немного в шоке переспрашиваю, мол, как это, ведь он же мужчина... Она мне объясняет: «Не парься ты. Я имею в виду, что выброшу его из дома, если еще раз накосячит». © Палата № 6 / VK
Что-то я не поняла историю про парня и сестру: если девушка знакома с сестрой парня и подруга подтвердила по фото, что именно с ней и видела парня, то какие у неё ещё остались вопросы к парню??
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- Подруга в начале осени выбралась в поход, каждый день присылала мне фото и видео, делилась красотой и впечатлениями. А в последний свой день ничего не прислала. Потом даже на связь перестала выходить! Пришлось идти к ней домой и проверять, все ли хорошо, приехала ли она вообще. Приехала. Но словила такую грустинку, что в городе ей намного хуже, чем в горах. Поэтому и не выходила на связь. © Палата № 6 / VK
- В 8 классе мы бежали марафон с подругой. Иногда останавливались, чтобы отдышаться или попить воды. И вот оставалось совсем немного до финиша, а подруга как втопила вперед, я аж из виду ее потеряла. Я на тот момент совсем выдохлась, еле как доплелась до финиша. Гляжу, а та стоит в пяти шагах от полосы, ждет меня. Как только я подошла, подруга взяла меня за руку, и мы вместе перешагнули финишную прямую. © sleepwithafryingpan / Reddit
- Моя подруга часто занимала у меня деньги. Суммы небольшие, но брала в долг каждую неделю. У моей семьи есть деньги, и я знала, что у подруги нет родителей, с 16 лет она работает и содержит себя сама. Одалживая деньги, я прощалась с ними, никогда не ждала назад, не напоминала о долге. Так длилось около двух лет. Потом подруга встретила парня, они расписались. Мы стали видеться реже, я мало знала о нем, но была рада за подругу. И вот на мои 25 лет она принесла мне подарок. Щенка самоеда. Мою белоснежную пушистую мечту. Цена на такого щенка в нашем регионе кусается. Я была в шоке, а подруга просто сказала: «Я помню ту доброту, с которой ты всегда ко мне относилась. В сумочке документы на собаку и весь долг. Я люблю тебя, спасибо, что ты у меня есть». И это самые трогательные слова, которые мне когда-либо говорили. © Карамель / VK
- Подруга — визажист. Сделала мне макияж на важный корпоратив. Времени было в обрез, сразу после макияжа побежала в ресторан на встречу. Еще в такси заметила, что водитель на меня странно поглядывает. Подумала, что я вся такая красотка. А вот когда вошла в ресторан, то мои коллеги просто «легли на пол» от смеха. Одна из них дала мне зеркало, а там — самый настоящий клоун. Полчаса отмывала всю эту красоту. После, разумеется, спросила у подруги, что это было. А она ответила, что ее парень назвал меня красивой. И поэтому она решила отомстить мне? В общем, нет у меня больше подруги. © Карамель / VK
- Полетели с подругой на море. Там у нее случился курортный роман, но вот незадача — через три дня кавалер улетел. Та оставшиеся дни рыдала белугой. А когда я пыталась ее отвлечь, она срывающимся голосом говорила: «Ты не понимаешь, у меня такое бывает раз в год!» © katmishe
- Я училась в одном универе со своей лучшей подругой детства, но на разных факультетах. Частенько мы тусовались с другой ее одногруппницей. И вот, после выпуска, подруга встречает парня, по уши влюбляется и решает срочно выходить замуж. При этом от меня и своей подруги-одногруппницы она сильно отдаляется, а потом и вовсе начинает говорить обидные вещи на тему того, что мы не хотим рано выходить замуж, семью и прочее. В итоге я с ее одногруппницей стала проводить больше времени, мы нашли общие интересы и вот уже более 10 лет общаемся. С подругой детства все же помирились, но отношения все равно немного натянутые, к тому же она живет в другом городе. © ramya92 / Reddit
- Сегодня моя подруга пригласила меня в кино. Это оказалась картина в жанре хоррор. Я не знала, на какой фильм иду. Мы опаздывали, я даже на афишу не глянула. Она, прекрасно знала, что я ненавижу этот жанр, у меня с детства до сих пор проблемы со сном из-за подобных фильмов. Но все равно привела в кинотеатр. В самом начале я поймала паническую атаку, а когда успокоилась, встала и ушла домой. Подруга не пошла за мной, но написала СМС о том, что она обиделась, ведь хотела, как лучше. Хотела научить меня не бояться таких фильмов. Обидно, семь лет дружбы, и рассориться из-за такого. Но я считаю поступок подруги личным предательством. © Карамель / VK
- Моя соседка по комнате долго умоляла меня разрешить сфототографировать мою спину для какого-то арт-проекта. При этом училась она не на художественном факультете. Мне было неловко, но я согласилась. Она показала мне финальную работу, где она соединила три снимка людей со спины в один, как бы наложила друг на друга. Я ничего не поняла, но та выглядела очень довольной. © MysticButterflies / Reddit
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