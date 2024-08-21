16 историй о женской дружбе, которая не обходится без приключений

Некоторые люди считают, что женщины не умеют дружить. Мол, они общаются ради выгоды. Но тема куда глубже. В таких взаимоотношениях бывает как поддержка, так и тяжелое предательство. Однако в одном можно быть уверенным на 100% — с подругами не соскучишься.