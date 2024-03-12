16 историй, которые доказывают, что реальная жизнь создает сюжеты похлеще «Санта-Барбары»

Для того, чтобы увидеть яркие истории любви, многие из нас смотрят фильмы и сериалы, читают книги. Но жизнь — лучший сценарист и порой выдает нам и окружающим такие сюжеты, что только и успевай охать от крутых поворотов судьбы.