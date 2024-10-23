17 людей, которые решили сдавать квартиру и сами не поняли, во что вписались
Истории
3 часа назад
У всех есть своя история о съемной квартире. Кто-то не мог договориться с хозяевами, которые без спросу приходили проверить свое имущество, а кто-то, напротив, намучился в поиске хороших квартирантов. Герои нашей статьи тоже попали в переплет из-за съемного жилья.
- Мы с мужем уже много лет сдаем квартиру. Все было замечательно, пока мы не сдали квартиру Надежде С. Мне она сразу не очень понравилось. Молодая, симпатичная. Заехала она и начались претензии. То кран потек на кухне, то бачок перестал держать воду, то вода плохо льется. Муж на квартиру к ней ездил что-то чинить через день. А однажды он вернулся от нее с помытой головой, а от него самого пахло мылом. Я спросила, зачем он принимал у нее душ. И как-то он странно стал врать, мол, его из сифона его окатило сливными водами. Удивительно, что одежда была чистой, а он сам испачкался. После случая с ванной он стал часто задерживаться на работе. Вчера он сообщил, что хочет развестись со мной. Я спросила, к кому он уходит. Он сначала не хотел говорить, а потом сказал, что в квартиру к Надежде. Увести мужика из семьи всего за полтора месяца — это талант! А мужу хочу сказать одно: «Скатертью дорога, дружочек!» © admin / Y-story
- Сдавала квартиру знакомой девушке. Четыре месяца как перестала платить. Всякие отмазки придумывала. Позвонила ее родителям, те в шоке. Они помогали ей платить аренду, а она тратила на себя. Родители живут в деревне, бюджет скромный, но долг вернули. Девушка обиделась: зачем это я порчу нервы ее маме и папе? Еще и съезжать не хотела. Все, больше никаких знакомых. © Подслушано / Ideer
- Снимал 3 года таунхаус. Решил переехать. Хозяин прислал риелторов, по всей видимости, чтобы продать домик. Так он приезжает и начинает возмущаться, что деревья все закрывают. Я по доброте душевной подрезал лишнее. Приехал хозяин и сказало что все ерунда, неправильно я подстриг. И сделал все сам. Фото сверху — моя работа. Снизу — итоговый результат. © AxelPantheonXIV / Reddit
- Я риелтор и у меня есть доступ к базе клиентов. Очень удобно, скажу я вам, можно наведываться в гости в сдаваемую квартиру, узнавать о работе, возлюбленной и прочем — без зазрения совести. При этом люди честно отвечают на вопросы, желая заселиться в хорошую квартиру. С двумя жильцами у меня даже завязались отношения, но ни к чему серьезному не привели. Однажды в квартиру заехал молодой парень, студент магистратуры. Приличный, из другого города, но планировал остаться, хотел стать профессором. Через 3 месяца у нас свадьба. © admin / Y-story
- Мама сдавала квартиру приличной с виду семье с двумя детьми. Первые 2 месяца платили вовремя, потом стали задерживать оплату. То мужа уволили, то он паспорт потерял и устроиться не может... Мама терпела, даже игрушки какие-то детям передавала. В итоге попросила либо съехать, либо заплатить. Они сказали: «Ок, приезжайте за деньгами». Она подъезжает, а в двери, в замке, торчат монеты — детишки напихали. Дома пусто, бардак и ключи в почтовом ящике — тупо сбежали. © Маруся / ADME
- Попросила свою хозяйку починить проводки в щитке. А она вон что натворила. Теперь у меня нет ни Wi-Fi, ни телефона. Моя первая съемная квартира. © Fearless_Nope / Reddit
- Решил сдать квартиру коллеге. Работал с ней долго, плюс знал ее семью, в общем, решил, что кандидат достойный. Как итог: притащили с собой клопов, каким-то образов вытащили и продали 100-летний деревянный гарнитур, а еще продали центральный блок системы вентиляции. © I_am_a_Wookie_AMA / Reddit
- Снимала у нас квартиру молодая семья. Жена сидела с грудным ребенком дома, но к ведению хозяйства не то что не приучена была — она элементарных вещей не знала. Звонит как-то раз с предъявой: «Засорился унитаз, вода не уходит». Спрашиваю: «А что вы туда смывали?» А она в ответ: «Да у меня картофельное пюре испортилось...» © Лживый Кусь / ADME
- Нервно, однако, сдавать квартиру. Звонит жиличка, так, мол и так, соседи такие ужасные, музыку слушают, жить невозможно. Ну, думаю, пойду к ним разбираться. Хорошо, хоть ума хватило у жилички спросить, когда музыка играет. Оказалось от силы два раза в месяц, днем и часа два. Ну, что вот на это сказать? Только то, что дом многоквартирный. © Miymiy.miy0 / Pikabu
- Целый год говорил хозяину, что надо менять потолок, провисает. Итог на фото. © dondafreak / Reddit
- Переехала в другой город и сдала квартиру порядочной семейной паре. За год до этого сделала там капитальный ремонт, так как собиралась жить сама. Потом стали задерживать оплату, попросила съехать. В итоге: кухонный гарнитур убитый, на потолке в зале жирные пятна, хозяйка решила заклеить окна двухсторонним скотчем, на полу в туалете как будто клей застывший горочкой (это была ветошь влажная, в итоге она на кафеле засохла и местами прилипла). Сдала в итоге квартиру трем мужчинам, заезжаю иногда за оплатой. Меня встречают чистота, в доме всегда порядок, купили себе каждый в комнату по телевизору и платят всегда вовремя. © araiskii / Pikabu
- Сдали дом. Так жильцы решили в подвале устроить ферму по разведению черепах. Они просто залили бетонный пол водой. На стене, на минуточку, был гипсокартон. Как узнали, выселили в два дня. © Unknown author / Reddit
- Сдаю квартиру молодой компании музыкантов: три парня и две девушки. Вспоминая свои скитания по съемным квартирам, пытаюсь быть идеальной хозяйкой: не прихожу, цену не поднимаю, вещи не храню. Лишь бы не съехали мои хорошие. И все потому что
это моя месть соседке, которая четыре года каждое утро включала на весь дом одну и ту же песню. © Подслушано / Ideer
- Гуляю однажды с собакой, а навстречу соседка по ЖК идет, щенка шпица выгуливает. Разговорилась с ней. Квартиранты, говорит, съехали, и она выяснила две вещи. Во-первых, их полиция искала, они мошенниками оказались, которые фильтры для воды за бешеные деньги пенсионерам впаривали. А во-вторых, когда съехали, бросили весь свой скарб. И вот этого щенка. Буду новых хозяев ему искать, говорит. © Sepulka77 / Pikabu
- Сдавала квартиру. Всегда удивляли квартиранты, которые кривились от моих ежемесячных посещений. Да, я осматриваю свою квартиру. Да, вы тут не у себя дома. Но каждый раз были недовольные лица и фырканья: «Приперлась надсмотрщица в нашу квартиру». В конце концов я тут хозяйка, почему квартиранты считают съемное жилье своим? Там все мое, от жалюзи до тарелок, и они это просто на время берут попользоваться за деньги. Короче, не любила я сдавать квартиру. Проблем больше, чем выхлопа. © Вера / ADME
- Начальник вынужден был снимать квартиру в другом городе. Городок маленький, предложений не так уж и много, а хороших квартир и того меньше. И тут выскакивает объявление с прекрасной квартирой, отличным ремонтом и подозрительно низкой ценой. Просмотров много, из желающих очередь. Как оказалось — в этом вся и суть. Хозяйка квартиры, очень интеллигентная, обеспеченная дама, проживает в столице, в городок приезжает раз в год, на месяц. И устраивает смотрины. Цена низкая, потому что ей важен человек, а не уровень его дохода. Из большого числа желающих выбирает лучшего и пока, как говорит, еще ни разу не ошиблась. © Maarizza A / ADME
- Я на пенсии. Сдаю квартиру. Когда постояльцы начинают беспричинно задерживать оплату жилья, просто рассказываю им какую-нибудь страшилку про свою квартиру. Например, про криминал какой-то на кухне, или про то, что домовой живет в шкафу. В течение недели сами съезжают. Прямо получаю наслаждение от этого. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько статей, где главная тема — съемное жилье:
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