17 людей, которые решили сдавать квартиру и сами не поняли, во что вписались

У всех есть своя история о съемной квартире. Кто-то не мог договориться с хозяевами, которые без спросу приходили проверить свое имущество, а кто-то, напротив, намучился в поиске хороших квартирантов. Герои нашей статьи тоже попали в переплет из-за съемного жилья.