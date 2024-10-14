Через год?!? А внизу была приписка - " А в этом году хотите снимать"? А то непонятно. Турок не будет извиняться просто так.
15 человек, которые хотели снять или сдать квартиру, но не обошлось без чудачеств
Нельзя просто взять и расслабиться после того, как подписал договор об аренде жилья. То хозяин внезапно окажется с чудинкой и начнет регулярно захаживать в гости без предупреждения. А что такого, ведь это его квартира! То квартиросъемщики просто исчезнут, не заплатив, попутно разгромив всю квартиру. А ведь оторвать дверцу стиральной машины — это прямо постараться нужно.
- Сняли квартиру в Турции. Внутри хорошо, но грязно: пыль, волосы в сливе душа. Все помыли и даже хотели продлить аренду, но турок был против, да еще потребовал сделать генеральную уборку перед отъездом. Я не выдержала и высказала все. А через год от него пришло сообщение: «Я вам врал, на самом деле я сам хотел жить в этой квартире — мне оттуда до работы недалеко. Поэтому я не дал вам остаться и был груб. Простите».
- Купили квартиру, сделали ремонт и сдали семье с детьми. Младшей было 5, старшие подростки. Такой убитой в хлам квартиры я не видела никогда! Обои подраны, а в коридорчике вообще ощущение было, будто они изо дня в день стояли у нее семьей и терлись. Когда сказала про этот срач, услышала в ответ: «Это не мы». © zinovyeva_daria
- Это было очень давно, искали мы с подругой квартиру. И наткнулись на одну такую крошечную, что аж не верится. Агент все расхваливал, мол, надо брать, но там даже дверца духовки не открывалась, потому что упиралась в «барную стойку», которая была между духовкой от кроватью. Агент сказал, что нужно просто есть маленькими порциями, ага. А еще там была заявлена вторая спальня. Которая на самом деле оказалась шкафом с детским матрасом внутри. Занавесочкой еще так все прикрыто было. Божечки, мы ржали так, что нас просто выгнали. © SissySpacecake / Reddit
Вот «этонемы» решается простым фотографированием квартиры до заселения квартирантов
- В 1998 году решили с будущей женой жить вместе. Сняли однокомнатную. Жена работала с 8 утра, я на скорой сутками. Как то приезжаю с работы, захожу в квартиру, уставший. Желание только помыться и пару часов поспать, а тут на диване лежит хозяйка. Сказать, что я обалдел — не сказать ничего. Оказывается, ее сын из дома выгнал и она пришла в квартиру, которую сдает. Принял душ, забрал с хозяйки деньги (она их с собой принесла), позвонил своей будущей жене на работу и приступил к вывозу вещей к родителям. © Hottabych / ADME
- У нас две женщины снимали квартиру. Вроде нормальные, а потом сбежали, не заплатив за 3 месяца и прихватив шкафчик-витрину. Все стены были в дырках: они гвоздики забивали для постеров. © Svetlana Svetlana / ADME
- Снимали квартиру. Хозяйка была нормальная до тех пор, пока я не уехала в командировку. Она узнала, что муж с сыном одни и начала заявляться через день! Видите ли, чтобы убирать в квартире и мыть посуду. Я у нее спросила: «А зачем вам это надо было?» А она невозмутимо заявила: «Я просто следила, чтобы твой муж не водил женщин!» Затем еще просила оплатить ей услуги за уборку и присмотр! Послали ее и съехали. © Наталья / ADME
- Все арендодатели были ок, кроме первой. Был у меня незапланированный выходной, слышу звонок в дверь, а я на балконе стирку вывешиваю. Пока туда-сюда, слышу — двери открывают ключом. Думаю, странно, мужик на работе должен быть... А это хозяйка! Еще и с претензией, мол, а чего это ты не открываешь? Я обалдела: «А чего вы так заходите? Если не открыла, может, дома никого нет». А она в ответ: «Моя квартира, что хочу, то и делаю! Я что, не имею права зайти в свой дом?!» Съехали мы через два дня. © Капля Совести / ADME
- Cдаю квартиру. С первым жильцом мы год не виделись, он просто переводил деньги, а я писала сообщение «деньги пришли». А вот вторым жильцами была семья и это просто кошмар. Денег на оплату нет, ведь «у нас же дети маленькие». Но машину новую купили. После их выселения еще неделю требовали застелить обратно. Сломаны были все розетки и выключатели, плита загажена до ужасного состояния, титан сломан, у стиральной машинки дверца вырвана, балконная дверь сломана... И клопы еще остались жить у нас. © Оксана Шакирова / ADME
- Как-то помогала прибраться в квартире, которую снимал просветленный йог, строгий веган. Там в каждой щелке были орехи: в диване, в креслах, под мебелью. Как будто там жила гигантская белка и делала запасы. А под холодильником нашли засохшую колбасную шкурку, но это ему, наверное, подбросили враги... © shanghai48 / ADME
- Мои жильцы звонили каждый день! Иногда даже по нескольку раз в день, сообщая обо всем, что их не устраивало. Диалоги были такого плана: «Ой, у тебя тут раковина на кухне засорилась, я средство купила, прочистила». Я, недоумевая, мол, ну ок. А она: «Средство стоило столько-то, я вычту из платы, хорошо? Я же твою раковину прочищала!» Но они жили третий месяц! Я ответила: «А туалетную бумагу вам не оплатить? Вы же ее в мой унитаз спускаете». Расстались мы с ними. © Ameno / ADME
- Снимали в начале нулевых с девушкой комнату в квартире с хозяйкой и ее дочкой. Холодильников на кухне было два: наш и хозяйский. Был август. Моя девушка вечером сделала селедку под шубой и поставила в наш холодильник пропитаться на ночь. Приходим на следующий день вечером с работы уставшие, а хозяйка с дочкой селедку под шубой жрут. Ну, думаю, тоже захотели себе сделать. Открываю наш холодильник, а там от нашей селедки половина тарелки отрезана. Спрашиваю, мол, что за фигня? А они в ответ: «Ой, мы селедку под шубой только на Новый год готовим, а вы тут ее летом сделали. Она была такая соблазнительная, что мы решили угоститься, вам жалко что ли?» На следующий же день съехали. А залог нам так и не вернули. © Unknown author / Pikabu
- Сдавал квартиру мужчине. За первый год он там ни разу не был, а где-то через полгода звонит и спрашивает номер квартиры, мол, забыл. Счетчики всегда по нулям. Когда уже съезжал, то мы обнаружили, что сосед сверху подтопил, так мужик настоял, чтобы вычли из стоимости залога. Спрашиваю, мол, зачем снимал? Говорит, что периодически жена выгоняет из дома, плюс приезжал иногда на пару дней и просто ничего не делал — лежал и смотрел телевизор. Вахтер говорит, что никого не приводил и был реально раз в два-три месяца. Снимал почти три года. © Bdytsch / Pikabu
- Из моей коллекции неадекватных хозяев съемных квартир: мадам Мария, которая при подписании договора утверждала, что все, что есть в квартире, там и останется. Но стоило мне вычистить огромный ковер в гостиной, так он ей сразу понадобился! У нее, видите ли, ноги мерзнут дома. И вот пока я была на работе, пришел ее зять и вынес ковер. Я возмутилась, мол, почему не предупредили. Да и вообще забирать что-то из квартиры нужно в присутствии человека, который ее снимает. Мадам Мария удивилась, мол, а что такого? Квартира моя — что хочу, то и забираю. Предупредила ее, что в следующий раз напишу заявление в полицию, так как вдруг у меня пропали вещи или ценности. А про звонки каждое воскресное утро, мол, я зайду на минутку — даже и вспоминать не хочу. © Unknown author / Pikabu
- Моя подруга снимала квартиру. Только-только въехала. Как-то ночью слышит, что кто-то шуршит в коридоре. Сама уже спать легла. Она испугалась и замерла. Но когда край кровати под чужим весом прогнулся — завопила от страха. И услышала такой же крик ужаса, но мужской. Оказалось, что хозяин сдавал квартиру и замки не менял. Так, забывшись и слегка загуляв с друзьями после работы, к подруге пришел прошлый квартиросъемщик. © Подслушано / Ideer
- Пошла в магазин за продуктами. Возвращаюсь — на лестничной площадке запах гари. Думаю, мол, ну все, приехали, спалила квартиру. Съемную! На лету снимаю кроссы, влетаю в коридор, а там хозяйка квартиры с жжеными веточками зверобоя ходит, говорит, что это ей подруга сказала, мол, мужика можно так привлечь. Ну, капец... © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько фееричных историй про съемные квартиры:
Комментарии
Уфф! Еле дочитала. Столько эмоций, столько воспоминаний. Каких только ужасов не бывает с этими съёмными квартирами! И со стороны хозяев, и со стороны съёмщиков встречается полный неадекват. Подборка интересная, "жизненная". Но теперь нужно статью о хороших, добрых хозяевах и добросовестных, порядочных квартирантах.
Чëт так жалко мужика стало, который аж квартиру снял, чтобы было где поваляться в одиночестве.