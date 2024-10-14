15 человек, которые хотели снять или сдать квартиру, но не обошлось без чудачеств

Нельзя просто взять и расслабиться после того, как подписал договор об аренде жилья. То хозяин внезапно окажется с чудинкой и начнет регулярно захаживать в гости без предупреждения. А что такого, ведь это его квартира! То квартиросъемщики просто исчезнут, не заплатив, попутно разгромив всю квартиру. А ведь оторвать дверцу стиральной машины — это прямо постараться нужно.