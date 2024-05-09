17 замужних женщин, у которых что ни день, то тренировка нервной системы

Семейная жизнь — это череда приключений, а у героинь нашей статьи — и вовсе целая эпопея. Ведь никогда не знаешь что произойдет, когда муж попытается сделать жене макияж, в полной мере вкусит родительство или просто старается угадать, на что ему намекает любимая.

Психанула из-за того, что муж не помогает с детьми. Первый раз в жизни оставила его с ними и уехала кататься на велике. Приехала через 2 часа, а дома бардак, оторваны шторы и гардина, на люстре сидит кот, собака забилась под диван. Муж мой в это время рвет на груди волосы, дети бегают за ним и смеются. Пожалела. © Подслушано / Ideer

Первый раз в жизни оставила его с ними и уехала кататься на велике. Приехала через 2 часа, а дома бардак, оторваны шторы и гардина, на люстре сидит кот, собака забилась под диван. Муж мой в это время рвет на груди волосы, дети бегают за ним и смеются. Пожалела. © Подслушано / Ideer Воскресенье началось весело — сломался сливной бачок. Муж пошел чинить. Кричит мне из ванной что-то, но я не расслышала. Потом выходит довольный — починил. Я бегу зубы чистить, а муж влетает и орет: «Выплюни!» Оказалось, он взял мою щетку, чтобы сливную трубу почистить. Мою щетку, потому что у него электрическая. Об этом муж мне из ванной и кричал тогда, только я не расслышала. Пришлось ему идти мне за новой зубной щеткой, а я еще полдня не могла избавиться от «прекрасного» ощущения во рту. Обожаю, блин, выходные. © Палата № 6 / VK

Муж у меня перфекционист, постоянно находит во мне какие-то изъяны, ну или в том, что я делаю. Недавно решила впервые в жизни испечь ему яблочный пирог. Очень сильно старалась, хотела удивить его, порадовать, поднять настроение. Он пришел с работы, сел, начал пробовать и давай указывать на то, что у меня не получилось: «Верхушка не такая хорошая. Могла быть слаще. Низ подгорел. Яблоки не карамельные». Не удержалась и высказалась: «За последние 12 лет ты только и делал, что находил ошибки во всем, что я делаю или говорю!» А он мне в ответ: «Вообще-то мы 11 лет вместе». © Мамдаринка / VK

«Муж сделал мне макияж и воспринял термин „подводка для глаз“ слишком буквально».

К приходу родителей мужа сделала вишневый пирог. Но как, выяснилось, у свекра аллергия на вишни. Я давай на мужа наезжать: «Ты не знал, что у твоего отца аллергия? Почему не сказал?» Оказывается, знал и даже видел, какую я начинку готовлю, но просто не подумал. Мне так обидно было, но свекор сказал, что все равно сладкое особо не ест. Ну у меня, блин, и муженек. © Карамель / VK

Муж очень легко заводит новые знакомства. Недавно ехали в поезде. Мне сильно натерли кроссовки, муж пошел по вагону искать пластырь. Его не было полчаса, вернулся он с пластырем и новостью о том, что мы неделю будем бесплатно жить у его новых друзей. У них пустует вторая квартира, они разрешили там пожить. Я была в шоке, что люди так просто могут доверить кому-то свое жилье после получасового общения, но так и случилось.

Мы не заплатили новым знакомым ни копейки, они категорически отказывались брать деньги. Поэтому в день отъезда мы вызвали клининг, а когда выезжали, подарили владельцам квартиры банку красной икры и пять кило фруктов. Никогда не перестану удивляться коммуникабельности мужа и его способности заводить друзей. Я вот так никогда не умела и не умею. © Палата № 6 / VK

бесплатно жить у его новых друзей. У них пустует вторая квартира, они разрешили там пожить. Я была в шоке, что люди так просто могут доверить кому-то свое жилье после получасового общения, но так и случилось. Мы не заплатили новым знакомым ни копейки, они категорически отказывались брать деньги. Поэтому в день отъезда мы вызвали клининг, а когда выезжали, подарили владельцам квартиры банку красной икры и пять кило фруктов. Никогда не перестану удивляться коммуникабельности мужа и его способности заводить друзей. Я вот так никогда не умела и не умею. © Палата № 6 / VK Сижу на кухне, пью чай, заедаю печеньками, читаю книгу. Заходит муж, берет табуретку и садится напротив холодильника. Открыл его и задумчиво так говорит: «Угу. А из чего бы мне салатик приготовить?» Спустя пять минут мой «повар» достает яйца, рыбу, мясо, майонез и крабовые палочки. Смешивает это все в миске и начинает есть с хлебом. Спрашиваю у него, мол, а где же в этом «салате» овощи и зелень. На что он мне отвечает: «Ну, Марина, я же не травоядный! Мне мясо нужно!» © Мамдаринка / VK

© Ucyless / Reddit Руконожка Ай-Ай 20 часов назад В начале нашей совместной жизни муж помазал руки кремом для депиляции)

Мазал и удивлялся, что же он так неприятно пахнет...

Но с тех пор, если ему что надо косметическое - спрашивает у меня, урок пошел впрок ☝ - - Ответить

«Это новый и дорогой увлажняющий крем. Муж сказал, что ему нужно было чем-то помазать свои локти».

Я сейчас хорошо знаю английский, поэтому иногда могу использовать его в своих целях. Ну там, если нужно сказать что-то вслух, но чтобы никого вокруг не обидеть. Мой муж понял эту фишку, но вот сам такое повторять не может, потому что в школе учил немецкий, а не английский. Так он начал по-немецки ругаться! Каждый раз, когда сын игрушки разбросает, муж начинает орать на немецком. © Мамдаринка / VK

Mуж зaдoлбaл. Oн пocтoяннo бepeт ceбe eду и xoдит c нeй пo вceй квapтиpe. Гдe пoeл — там и оставил тapeлку: в спальне, прихожей, гостиной, на балконе, полочке, тумбочке, даже возле умывальника. A пoтoм жaлуeтcя, чтo я плoxaя xoзяйкa, у нac нe нaйти чиcтую пocуду. Дa, блин, блaгoдapя eму у нac вooбщe тpуднo нaйти пocуду — этo вce в кaкoй-тo квecт пpeвpaщaeтcя. © Сокровенные истории / VK

в спальне, прихожей, гостиной, на балконе, полочке, тумбочке, даже возле умывальника. A пoтoм жaлуeтcя, чтo я плoxaя xoзяйкa, у нac нe нaйти чиcтую пocуду. Дa, блин, блaгoдapя eму у нac вooбщe тpуднo нaйти пocуду — этo вce в кaкoй-тo квecт пpeвpaщaeтcя. © Сокровенные истории / VK Муж не понимал, почему иногда после прогулки с двухлетним сыном я возвращаюсь уставшая и злая. Я взяла и впервые почти силой отправила его погулять с ребенком. Только с четким планом действий: парк, детская площадка, магазин. И не возвращаться раньше, чем через 2 часа. Ровно через 2 часа они вернулись. Счастливый сынишка с мороженым в руках и муж — злой, красный, потный.

С порога вопит: «Он побежал на дорогу, я за ним, а он такой быстрый, я аж кофе на себя разлил! Малого поймал, смотрю: а мы коляску в парке оставили. Вернулись за коляской, а потом пошли на площадку. Я нагнулся шнурок завязать, а малой уже песок ест! И другие дети давай за ним повторять. Потом он умудрился подраться с голубем. Нет-нет, не погнаться, а подраться! Дальше пришлось прям на детской площадке памперс менять. Я пошел памперс выкидывать, а малой с лавки слез и побежал на качели. Еле его одел и в коляску посадил. Он вопит, я устал, но тут вспоминаю — магазин же еще. Вот, короче, пакет с продуктами. Там тебе еще шоколадки, соки, чипсы и торт. Не знаю, как ты справляешься! Это сложнее, чем работа! Посидишь с ребенком, я пойду в ванной полежу». После той прогулки я больше ни одного упрека от мужа не слышала! © Мамдаринка / VK

С порога вопит: «Он побежал на дорогу, я за ним, а он такой быстрый, я аж кофе на себя разлил! Малого поймал, смотрю: а мы коляску в парке оставили. Вернулись за коляской, а потом пошли на площадку. Я нагнулся шнурок завязать, а малой уже песок ест! И другие дети давай за ним повторять. Потом он умудрился подраться с голубем. Нет-нет, не погнаться, а подраться! Дальше пришлось прям на детской площадке памперс менять. Я пошел памперс выкидывать, а малой с лавки слез и побежал на качели. Еле его одел и в коляску посадил. Он вопит, я устал, но тут вспоминаю — магазин же еще. Вот, короче, пакет с продуктами. Там тебе еще шоколадки, соки, чипсы и торт. Не знаю, как ты справляешься! Это сложнее, чем работа! Посидишь с ребенком, я пойду в ванной полежу». После той прогулки я больше ни одного упрека от мужа не слышала! © Мамдаринка / VK Муж складывает свое грязное белье на пуфик у кровати. Потом спрашивает, почему я не постирала его грязную одежду. Прости, я подумала, что она чистая! Может быть, в следующий раз положишь ее в корзину для белья? © atomicrutabaga / Reddit

«Вот так мой муж ест пончики».

Вчера приехали в гости к родителям мужа, в село. Пошли гулять всем составом: я, муж и наша шестилетняя дочь. Дочь увидела поле из одуванчиков и попросила меня сплести венок. А я городская, никогда таким не занималась, даже растерялась немного. Но муж вдруг подхватил инициативу и быстренько сплел дочери очень красивый веночек, а потом и мне сделал. На мой молчаливый вопрос муж громко вздохнул и сказал три слова: «Четыре младших сестры». © Мамдаринка / VK

Мы с мужем решили разводиться. Таких взаимных оскорблений я не слышала даже у дворовой гопоты. Macca претензий друг к другу. А в ночь перед судом приходит он, зовет меня на кухню и вдруг начинает рассказывать о том, какая истеричка его жена. И вот тогда в первый раз я посмотрела на наш брак его глазами. He развелись, но раз в месяц устраиваем дружеские посиделки, на которых можем пожаловаться друг другу на своих супругов. Tакого взаимопонимания не было за все 12 лет. © Сокровенные истории / VK

решили разводиться. Таких взаимных оскорблений я не слышала даже у дворовой гопоты. Macca претензий друг к другу. А в ночь перед судом приходит он, зовет меня на кухню и вдруг начинает рассказывать о том, какая истеричка его жена. И вот тогда в первый раз я посмотрела на наш брак его глазами. He развелись, но раз в месяц устраиваем дружеские посиделки, на которых можем пожаловаться друг другу на своих супругов. Tакого взаимопонимания не было за все 12 лет. © Сокровенные истории / VK Если что-то лежит на диване, муж никогда это не уберет, а просто плюхнется сверху. Постиранное белье? Сумка? Документы? Он просто на них сядет. Был у меня соблазн оставить на диване тарелку с соусом и посмотреть, что из этого выйдет. Избавился он от этой привычки, когда сел на ноутбук. © harpy4ire / Reddit

Я поняла, что мужчинам нужно все говорить прямо! Уклончивые намеки и надежды на то, что он догадается, почему женщина молчит, не работают. Если что-то надо — скажите прямо. Три месяца намекала мужу, что мне нужна новая сумочка. Он, конечно, старался. Купил мне новые кроссовки, кофту, кольцо и даже почти попал в цель, подарив офигенный и очень стильный шопер. Но это не то, что я хотела. Пришлось прямо говорить: «Саша, я хотела сумку!» А муж в азарт вошел и сказал, что почти разгадал эти загадочные намеки. © Мамдаринка / VK