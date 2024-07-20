17 деревенских историй, которые пахнут костром и спелыми яблоками
Истории
3 часа назад
Мысли о жизни в деревне у многих вызывают щемящее чувство ностальгии. Кто-то проводил там каникулы, а кто-то жил: из лоскутков воспоминаний складываются цепляющие истории, которые оценят даже горожане.
- Был случай в детстве. Я жил в деревне и возвращался с рыбалки пешком через поле. Идти было долго, надвигалась гроза. В реке я увидел маленькую овечку, которая не могла выбраться. Я вытащил ее, и она спокойно пошла за мной домой. Вот тогда я впервые в жизни испытал чувство счастья из-за помощи. © Подслушано / Ideer
- Когда был маленьким, часто приезжал к дедушке в деревню. Почти на всех воротах висели таблички "Осторожно, злая собака". Однажды я почему-то сильно разозлился на дедушку и, пока он был занят в огороде, написал на воротах: "Осторожно, злой дедушка". Меня за это отругали, но надпись так и не стерли. Сегодня я привез своего сына туда, на воротах так и осталась эта надпись. Дедушка ее хранит и даже подкрашивает каждый год. Сын увидел эту надпись и спрашивает меня: "А почему тут написано, что дедушка злой, если он добрый, а ты злой, не разрешил мне взять кота с собой". Я ему рассказал, как появилась эта надпись и мы пошли в дом. Я с дедом сидел в доме, общался, а сын играл на улице. Когда мы собирались уезжать, я увидел, что этот маленький проказник перечеркнул мелом "дедушка" и сверху написал "папа". Теперь вижу, что сын - точная копия меня. А у дедушки появилась новая реликвия. © Мамдаринка / VK
- Моя бабушка живет одна в деревне и держит небольшое подворье: несколько коз, куры. Как-то она хотела нам позвонить, спохватилась — телефона нет. Обыскала весь дом, двор, сад-огород — ничего. Не знает, что делать, осталась одна в доме без связи. Ну, телефон телефоном, а животину кормить нужно по графику. Пошла к козьей кормушке, видит свой аппарат, аккуратненько там лежит. Оказалось, что, пока бабушка доила одну козу, вторая зубами вытащила телефон из кармана и спрятала у себя. © Подслушано / Ideer
- Было мне как-то скучно в деревне, где живет моя бабушка, поэтому я согласилась пойти на свидание с одним парнем из деревни. Он подарил букет цветов, все начиналось очень даже неплохо. Но потом мы поехали на его машине в центр деревни, и она у него заглохла. Этот кавалер заставил меня толкать ее, а потом еще кричал, что у меня мало сил. Развернулась и ушла. © Палата № 6 / VK
- Жила летом в деревне у бабушки. Хозяйство большое: куры, корова и прочая живность. И вот когда случались сеноуборочные работы, все село уходило в поле. Я боялась оставаться одна, но бабушка как-то сказала: «А у меня для тебя сюрприз». Это был киндер-сюрприз в одной из куриных кладок. С того дня я каждый день находила по чудо-яйцу и больше не боялась. © Подслушано / Ideer
- Эту историю услышала от бабушки. В деревне мужик сошелся с женщиной с другого конца села. Жилья своего у «жениха» не было, он жил у родителей, а у «невесты» был дом. Решили жить там. Мужик пригнал к сараю женушки своих гусей. Когда были ссоры, он забирал гусей и гнал их через все село обратно к родителям. Через пару лет такой жизни, гуси уже слыша скандал в доме, собирались под калиткой и радостно гоготали, мол, ждать уже устали, готовы идти. А говорят, что глупые птицы. © Рассказано / VK
- У меня в детстве был кот Петька. Жили тогда в деревне, он и на речку купаться ходил, и рыбачить любил. Увидит, что поплавок дергается, так сразу мяукать начинал и об ноги тереться. А еще пас корову. Мама рассказывала, когда я родилась, кот меня в колыбельке баюкал, ложился ко мне спать, а как проснусь, бежал «говорить» моей маме. Хороший был Петька, мышелов отличный, прожил у нас 13 лет. © Мамдаринка / VK
- Я работаю в сфере IT и ненавижу это, потому что вырос на ферме и все бы отдал, чтобы жить там снова. Я там столько всего узнал! Мне не хватает ощущения взаимопомощи среди соседей. Того, что столько времени я был на природе. Планирую скоро переехать в деревню. © zBGam / Reddit
- Сыновьям 9 и 5 лет, гостят у бабушки в деревне. На окраине села есть маленький пруд, заросший ряской, на который детям ходить запрещено. Дети погуляли, вернулись в дом, а бабушка заметила что на сандалиях есть ряска, и говорит: «Вы зачем, оболтусы, опять на пруд ходили?» Младший смотрит на старшего, чешет голову и говорит: «Мы там были вдвоем. Я бабушке не рассказывал. Кто тогда нас сдал?» © Мамдаринка / VK
- Когда мне было лет 5, мама впервые оставила меня и старшего брата надолго у бабушки в деревне. Первые дни я рыдала, умоляла бабушку уговорить маму вернуться за мной. Тогда бабушка с братом разработали план: они сказали мне, что мама сможет приехать только через 6 дней. Так как других вариантов не было, мне пришлось смириться. Иногда я забывала, что очень жду маму, а когда вспоминала и интересовалась, сколько прошло дней. Мне говорили, что прошел всего день. Дурили они меня по полной и эти 6 дней растянулись на целый месяц. А когда мама действительно приехала забирать нас, я не хотела уезжать. Через несколько лет я поняла как меня обманули и даже немного обижалась на них. Сейчас же, приезжая навестить бабушку, я всегда вспоминаю эту ситуацию и очень благодарна, что хоть и хитростью, но они помогли полюбить это чудесное место. © Мамдаринка / VK
- Каждое лето родители отправляли меня в деревню к бабушке и дедушке. И во время очередной поездки мы с дедулей пошли на рыбалку! Взяли палатки и все нужное для ночи в лесу, мы отправились к озеру с рыбой. Только вот потом мы, два гениальных рыбака, поняли, что забыли удочки. Рыбу ловить пришлось руками. В конечном итоге мы поймали всего одну рыбу за день, но провели время отлично, смеясь над нашими неудачными попытками. Эту прогулку я никогда не забуду. © Палата № 6 / VK
- У меня всегда были особые отношения с деревней. Когда была маленькой, то обожала ездить туда к своей бабушке. Лет в 18 мне уже не нравилось, и родители бесили, ибо тащили меня туда силой. Когда мне было 25, это было просто местом для шашлыков. А в 30 я сама начала выращивать там огурчики, зелень. Сейчас мне почти 40, вожу в деревню своих детей, а сама уже сажаю кабачки, огурцы, помидоры, редис, горох и еще много всего. Понятия не имею, как можно жить без своего огорода. © Палата № 6 / VK
- Лето в деревне. У нас была и газовая плита и печь. Бабушка готовила и там, и там. Но у одного и того же блюда был совершенно разный вкус! Щи с плиты не любил, а горшок с щами из печки уплетал на раз. Так же и с картошкой, кашами, пирогами, даже вареные яйца из печки были вкуснее. © Подслушано / Ideer
- Пошли с братом в детстве на рыбалку. В 5 утра. Через несколько часов так ничего не поймали, и уже сильно проголодались. К такому нас жизнь не готовила! Над нами сжалились рыбаки по соседству и угостили колбасой со свежим хлебом. В предвкушении мы пошли мыть руки к озеру, а когда вернулись, обомлели: весь долгожданный завтрак слопала наша собака.
Они ж у озера и были. Что там мыть то было, если голодные. Никогда не мыл. В одной руке червяк, в другой бутерброд. Тут главное - не перепутать.
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- Августовская ночь. Треск костра и запах дыма. Россыпь звезд на небе. То тут, то там эти светящиеся точечки падают с немыслимой скоростью. И наша компания из семи человек, смеющаяся и мечтающая о том, что будет дальше после окончания школы. Это было последнее беззаботное лето в деревне. И последнее лето, когда мы все вместе вот так собирались. © Подслушано / Ideer
- Все лето в детстве проводила в деревне у бабушки. Чем мы только ни занимались с деревенской шпаной. Однажды летом пошли купаться. У реки была большая лужа грязи, а мы, как умные эксперты, решили, что эта грязь имеет лечебные свойства, мы будем здоровыми, а кожа будет мягкая и гладкая. Мы все измазались этим и как ошалелые бегали по пляжу. Бедная моя бабушка, которая доставала из моих ушей эту грязь. Вот же детство было. © Подслушано / Ideer
- Мой дедушка - добрый, порядочный, но очень скупой на эмоции человек. Живут они с бабушкой в деревне. Там у деда есть любимый кот Тишка и нелюбимая собачка Боня. Щенку строго-настрого было запрещено заходить в дом, только своя будка и летняя кухня. Дед ее кормил, лечил, если приболеет. Но ласки не проявлял, мол, дворняжки глупые, нечего ее баловать. Зато кота любил безумно. И в дом ему можно, и сметанку домашнюю, и на кровати спать. И длилось это около года, пока на нашего кота не напала стая дворовых псов. Дед побежал на помощь, точно не успел бы, если бы наш дворовой Боник буквально не отбил Тишку своими зубами. Всех прогнал, и сам пострадал. Месяц дед с бабушкой выхаживали его, бульоном из ложечки кормили, ранки обрабатывали. А когда он поправился, дед уже не захотел его обратно в будку прогонять. Теперь у пушистого «все включено». И сметанку можно, и спать на кровати тоже. Дед стал брать его на прогулки в лес, купил ему специальных игрушек. С тех пор говорит, что они оба, кот и пес, очень умные. И таких умных ни у кого больше нет. © Палата №6 / VK
Дети порой не разбираются в тонкостях деревенской жизни и, оказавшись у бабушки в деревне, могут ненароком свести на нет урожай в огороде.
Комментарии
Уведомления
Беззаботное лето с друзьями... как бы сейчас этого хотелось!
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Спасибо за эту статью) лето,детство,беззаботность...это было восхитительно..
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