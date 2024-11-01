16 человек, которые борются за справедливость как умеют

Сейчас часто можно услышать о том, что нужно уметь прощать, быть выше каких-то ситуаций и вообще познать дзен. Вот только если от обиды и злости аж закипаешь, то пытаться подавить эти чувства — так себе идея. Вот и герои нашей статьи решили кое-что сделать, чтобы несправедливость не осталась повисшей в воздухе.