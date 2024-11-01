Брошенка унижает законно бросившего её мужчину. Очаровательно
16 человек, которые борются за справедливость как умеют
Сейчас часто можно услышать о том, что нужно уметь прощать, быть выше каких-то ситуаций и вообще познать дзен. Вот только если от обиды и злости аж закипаешь, то пытаться подавить эти чувства — так себе идея. Вот и герои нашей статьи решили кое-что сделать, чтобы несправедливость не осталась повисшей в воздухе.
- Бывший был весь из себя альфач. Решил, что такому красавчику грех пропадать, сходил налево, расстались. Я переехала в большой город, наладила жизнь, хорошая работа, квартира. И тут здрасьте — он. Мол, можно перекантоваться, пока работу и жилье не найду? Разрешила, но при условии, что он будет по хозяйству — убираться, стирать, готовить. Отношений не было! Ох, какое было удовольствие смотреть, как он руками моет полы с несчастным лицом, как драит туалет. Идеальная месть. © Подслушано / Ideer
- Меня задолбала соседка снизу, которая стучит по батареям и, уходя на работу, звонит в наш домофон, порой в 6-7 утра или поздно ночью. Да, у меня двое детей, которые иногда бегают и шумят, но в 10 они уже спят, а встают в 7-8. Я все понимаю, но мы в этой квартире живем только 2-3 месяца и то не каждый день. С 8 утра до 22:00 я могу долбить, сверлить и делать все, что захочется — это закон и мое право! Приняли решение сдать эту квартиру семье с тремя детьми, моя месть сладка. © Подслушано / Ideer
- Отец вышел на пенсию и начал иногда просить помочь деньгами. Попросила маму поднять документы, где написано, сколько он мне платил алиментов, ну и умножила по табличке на уровень инфляции. Держи, папа, свои три копейки, ни в чем себе не отказывай. Зла не держу, но и помогать большого желания нет. А раз так, пусть будет все по справедливости. © Подслушано / Ideer
И за что она отомстила семье с тремя детьми-то? За что им терпеть эту соседку, стучащую по батареям?
- Несколько лет назад забеременела коллега и активно пользовалась своим положением с первых же недель. На больничный не уходила, но все время ныла, что ей тяжело. Просила не есть при ней ничего мясного, жареного, с луком, с помидорами, молочного. Проспать на работу стало нормой. А поскольку наша деятельность связана с инспекциями других учреждений, то она стала отлынивать от этой работы, типа ей тяжело ходить. Начальница, добрая душа, разрешила ей быть в офисе, и на остальных свалилась ее работа. Мы возмущались, но начальница ясно дала понять, что мы должны потерпеть. Причем получала это дамочка как все, но не работала толком. Зато я пахала за двоих.
Потом коллега родила и ушла в декрет. Отсидела честно три года, вышла и снова начала ныть, как ей тяжело с малышом, как он болеет, отлынивала от работы. Только вот за это время начальницей стала уже я. И сделала все, чтобы ее уволить: штрафы, взыскания, выговоры, мелочно и скрупулезно выискивала косяки в ее работе, вызывала на ковер. И мне удалось уволить ее! И нет, мне не стыдно. Я тоже была в положении, тоже плохо себя чувствовала, но не наглела. Чувствую радость от справедливости. © Подслушано / Ideer
Иииии... *барабанная дробь*... правило "поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой" трансформируется в "поступай с другими так, как будто завтра они станут твоими начальниками"! 🙂
- У меня с детства заложено правило: всегда делиться. Муж совершенно противоположный, может съесть всю шоколадку и не предложить, умять упаковку вкусняшек. Недавно купила рахат-лукум и с чайком умяла за сутки. Никогда не видела столько грусти и разочарования в глазах супруга. Все голодающее поколение в одном взгляде... © Подслушано / Ideer
- Как-то писала дипломную работу на заказ. Обещали за нее деньги, сумма была оговорена заранее. А мне тогда они очень сильно нужны были! Кушать нечего было, да и май месяц, везде пахнет шашлыками, а я не у дел. Грустно и невкусно на душе. Отдаю по итогу работу, а со мной расплачиваются апельсинами и яблоками! Я так тогда плакала, зачем мне эти апельсины, у меня от них морда лица чешется, я мяса хочу! Клиент говорит, мол, а что такого, ты работу за 3 дня написала, тебе это ничего и не стоило. Мои аргументы, что я кучу лет училась, что бы написать этот диплом за три дня, остались не учтены. Короче, отдала эту коробку с апельсинами клиенту, двери захлопнула, и в моей душе зародился план кровожадной мести. Я просто слила всю работу в сеть. Ну и дальше вы поняли, истошные крики заказчика при проверке работы на плагиат, угрозы, все как я люблю. © captain20 / Pikabu
- Муж подал на развод. Мол, я стала нудящей клушей и погрязла в быте. Еще и завел девушку молоденькую. Ок, но дочки остаются с тобой, милый. У меня маленькая зарплата, нет жилья. Муж в панике, отказывается. Нет уж, дудки. Суд постановил дочкам жить с ним. И вот тут-то муж и хлебнул! Старшую на подготовку и к 1 классу готовить, младшая активная, бешеная, еще и аллергик. Я нашла работу не бей лежачего, платила мизерные алименты. Похудела, занялась своим психическим здоровьем. Стала отдыхать больше, читать, гулять. Мужа его пассия бросила, она не рассчитывала на такое. Бывший стал умолять меня вернуться, сказал, что готов пожениться снова, давать на домашние дела больше денег (понял, что еда, бытовые вещи, детские обувь, одежда и лекарства стоят денег), беречь, не обижать. Я скучаю по девочкам, мужа до сих пор люблю. Но отказалась, очень уж понравилось жить с самой собой. Второй год живу так и не хочу ничего менять. Дочек вижу раз в неделю и на каникулах. Они при мне ведут себя хорошо, скучают, говорят, что с папой жить прикольно, но он тупит. Пусть теперь хлебает. © Подслушано / Ideer
Если мать отдала дочек только ради того, чтобы насолить бывшему, то гореть ей в аду. Таких еще в детстве нужно стерилизовать.
- Шла на работу. Перед этим зашла в заведение быстрого питания, купила себе еды. Иду такая довольная, красивая, мимо проезжает какой-то ужасный мужик и обливает меня водой из лужи с ног до головы. И остановился потом на светофоре. Я не растерялась, добежала до него и кинула в его машину сырным соусом. Будет знать, как девушек обливать. © Подслушано / Ideer
- Продал я как-то летом знакомому свой старенький авто. Остаток суммы он должен был отдать после зарплаты. В итоге дает только часть и говорит, мол, остальное не отдам — едем в отпуск с семьей и самим бабки нужны. Я даже сначала подумал, что он имел в виду, что отдаст позже, после отпуска — но нет, он просто решил заплатить меньше.
И вот пришла поздняя осень, звонит тот знакомый и говорит, что в выходные приедет за зимней резиной от того авто, которую я любезно согласился подержать у себя в кладовке до наступления сезона... А я ему:
— Какую резину? Ты же все забрал уже! Расскажи лучше как в отпуск съездил?
Он, конечно, пытался наезжать и угрожать. Но резина нашла нового хозяина за те самые деньги, которые он не доплатил. © Dimetrisol / Pikabu
- Идет мне сегодня с утра навстречу киндер с маманей в детсад. Кругом лужи. Передо мной 2 человека идут, а он подбегает и специально прыгает в лужу, чтобы их обрызгало. Маманя ноль реакции. В общем подбегает ко мне, прыгает и смотрит на меня. Я ругаться не стала, я просто прыгнула в лужу в ответ. В результате: довольная я, орущий грязный ребенок и красная от злости мамашка. Ибо нечего. Пусть следит за своим дитем. © Volorada / Pikabu
- В детстве надо мной издевались хулиганы. Как-то я увидел их на пляже, они пошли купаться, а я взял и раскрошил пакетик картофельных чипсов прямо над их подстилками и полотенцами. Примерно 50 чайкам потребовалось менее пяти минут, чтобы найти это место. © Any_Clue_1632 / Reddit
- Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 38 годиков и я чихнул своему коллеге прямо в лицо.
«Зачем ты это сделал?» — спросите вы. А все просто. Я три раза просил его прикрывать рот руками когда он чихает, и все три раза слышал отмазки типа «не успел», «телефон в руках был», «да ладно, я не заразный». Итог: один день обижалок на меня, зато теперь всегда прикрывается. Так сказать, клин клином. © mishkapeterburg / Pikabu
терпеть не могу, когда взрослые люди пишут "мне ** годиков", сразу IQ этого человека в моих глазах падает до 40 баллов
- Жили мы с муженьком, не тужили. И в радости, и в горе вместе. По крайней мере, я так думала. Старалась его поддерживать, входила в положение, когда денег мало зарабатывал. А почему мало зарабатывал? Он покупал себе дорогие инструменты: бетономешалку, лазерный уровень, какой-то навороченный шуруповерт. При этом говорил: «Ты же понимаешь, что это мне для работы надо? Оно потом все будет приносить деньги». Я понимала и лезла в долги, чтоб покупать продукты и бытовые мелочи.
А потом он ушел к другой. Внезапно. После ссоры не вернулся домой. И через его родственников я узнала, что он живет с другой и даже с размахом отмечает это событие в ресторане с гостями. Почти свадьба. Мероприятие это было дорогое. Где взять деньги? И — та-дам! — продаются инструменты!
То есть я осталась с долгами, а инструменты продали ради какой-то левой бабы. Но она молодец, уже через два месяца выставила нашего общего муженька за дверь, ибо тот не удовлетворял ее материальные запросы.
А я, чтобы рассчитаться с долгами продала его уникальную коллекцию монет. Причем не за те деньги, которых она стоит, а именно, чтобы рассчитаться с долгами. Вещи-то он не забрал свои. Боялся сунуться домой. Боже, как он орал и топал ногами, брызгал слюной и чуть не плакал. Я была очень довольна. © SuperPilyulya / Pikabu
- Подружка дочери однажды приехала к нам в слезах. У нее родился ребенок, а его отец неожиданно заявил, что не будет его признавать, пока не сделают ДНК-текст. В брак они не вступали, значит, и алиментов пусть она не ждет. Я посоветовала не связываться больше с негодяем. И вот спустя почти год объявился отец ребенка. Вел себя, как будто делает ей огромное одолжение. Она отказалась, сообщила, что решила уехать к родителям и ждет документы, к нему претензий не имеет. Парню это не понравилось, возмутился. Мол, быстро же она его забыла, а вдруг ребенок все-таки его! И ладно, он согласен, так и быть, жить с ними пока без экспертизы, потом как-нибудь. Девушка не знала, что делать, опять позвонила мне. Тут я и сказала ей про месть, которую подают холодной. И что как только он признает ребенка, то запретит ей выезд с ним и она окажется в безвыходном положении. Решили пока ничего определенного бывшему не говорить, пусть думает, что она колеблется. До отъезда ей тогда оставалась пара месяцев, она с удовольствием поморочила ему голову и благополучно улетела к родителям. Так папашка в очередной раз показал истинное лицо и прислал сообщение, что ей лучше не возвращаться, мол, он заявит на нее в опеку и отберет ребенка. Ну это было сотрясение воздуха. У девушки действительно все сложилось прекрасно, она быстро и удачно вышла замуж, пошла учиться, ребенок считает ее мужа своим отцом. © Татьяна Лобанова / ADME
- Знакомый не переписывался со своей девушкой в течение недели и сказал мне: «Чувак, ты должен давать им время скучать по тебе». А теперь у нее новый мужик. © beautiful***** / X
- Сидели в ресторане. Получив счет, я заметил, что за столовую скатерть взимается плата в размере $3. Уходя, я начал складывать эту скатерть. Официант спросил, мол, что вы делаете? Я сказал, что заплатил за нее и забираю ее домой. Так и сделал. © pierced7 / Reddit
А вот еще несколько историй о всякой разной мести:
Комментарии
Почему мужчина, требующей тест нааа отцовство, негодяй?
Женщины не хотят воспитывать и тратить деньги наааа детей мужа из других браков. Некоторые даже истерят, когда мужчины "смеют" тратить свое время и свои деньги наааа своих детей (но неродных дамам). Но... Стоит мужчине захотеть убедиться в своем отцовстве, как снова козел....
Минимум треть-очень давние истории и анекдоты (вроде и прикольные,но с таааакой бородой!